Nasdaq American Session Strategy
- Uzman Danışmanlar
- Manuel De Huerta De La Cruz
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 25 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Nasdaq'ı en patlayıcı anında, Amerikan seansında ustalaşın.
US100 Session Pro, New York piyasasının açık ve aktif işlem saatleri boyunca NASDAQ'taki (US100) en kârlı fırsatlardan yararlanmak için tasarlanmış profesyonel bir stratejidir. Farklı piyasa koşullarına uyum sağlamak için kanıtlanmış üç kurulumu bir araya getirir:
Açılış Çıkışı: Hızlı ve güçlü hareketleri yakalar.
Trend Geri Çekilmesi: Teknik onay ile temiz girişler.
Aşırı Genişleme Ters Dönüşü: Yüksek hassasiyetli ters dönüşler.
Temel Özellikler
Özellikle fonlu hesaplar ve disiplinli işlemler için tasarlanmıştır.
Maksimum volatilite ve yüksek olasılık zamanlarına odaklanır.
Maksimum etkinlik için EMA, RSI, ATR ve Bollinger Bantlarını birleştirir.
⚙️ Trend ve yatay piyasalara uyum sağlamak için çoklu kurulum mantığı.
🔒 Entegre risk yönetimi: İşlem başına yapılandırılabilir risk, günlük limitler ve aşırı işlem koruması.
💡 Yatırımcılar için avantajlar
Günde sadece birkaç saat işlem yapanlar için mükemmel.
Scalping, gün içi ve gün içi swing işlemlerini destekler.
Tüm günü ekran başında geçirmenize gerek yok.
🛠 Gereksinimler
Platform: MetaTrader 5.
Varlıklar: NASDAQ 100 / US100 / NAS100.
Önerilen zaman dilimleri: M5
Zaman aralığı: Amerikan seansı (9:30-16:00 NY).
📌 Önemli: Gerçek zamanlı olarak kullanmadan önce, risk ve parametreleri brokerınıza göre ayarlamak için bir demo sürümünde test edin.