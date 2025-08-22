Nasdaq American Session Strategy

掌控納斯達克市場最具爆發力的時刻：美國交易時段

US100 Session Pro 是一款專業策略，旨在捕捉紐約市場開盤和活躍交易時段納斯達克 (US100) 上最具盈利機會的交易策略。它結合了三種成熟的設置，以適應不同的市場條件：

開盤突破：捕捉快速強勁的走勢。

趨勢回調：清晰的入場點位，並進行技術確認。

過度擴張反轉：高精度反轉。

主要特點

專為資金帳戶和紀律嚴明的交易者設計。

專注於波動性最大且機率較高的時段。

結合 EMA、RSI、ATR 和布林通道，以達到最佳效果。

⚙️ 多種設定邏輯，適應趨勢市場和橫盤市場。

🔒 整合風險管理：可設定每筆交易的風險、每日限額和過度交易保護。

💡 交易者優勢

非常適合每天只交易幾個小時的交易者。

支援剝頭皮交易、日內交易和日內波段交易。

無需整天坐在螢幕前。

🛠 要求

平台：MetaTrader 5。

資產：納斯達克 100 / US100 / NAS100。

建議時間範圍：M5

時段：美國交易時段（紐約時間 9:30-16:00）。

📌 重要提示：在即時交易前，請先在模擬帳戶中進行測試，以根據您的經紀商調整風險和參數。
