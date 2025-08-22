Nasdaq American Session Strategy

Trading Tiger Pran Gobinda Basak 专家

Trading Tiger Expert Advisor for MT5 將作為趨勢入場交易 使用此 Expert Advisor，您的資金將永遠安全 你不能從 100 美元開始 4. 如果您以 10 個貨幣對運行，並且您在 0.01 手交易時的浮動利潤超過 9 美元，那麼它將關閉所有頭寸 你也可以修改它 不要在黃金或任何其他加密貨幣中使用此 EA 您可以在 GBPUSD、EURUSD、USDCHF、EURJPY 中使用此類貨幣對 我建議您在 5 分鐘的時間內使用它 7. 全自動入場、出場、止損功能，允許手動修改，更重要的是它會跟踪您的利潤。 如果您在我們會議的 3 小時之前獲得了豐厚的利潤，那麼您可以停止此機器人以節省豐厚的利潤。 #TradingTiger #Trading_Tiger #PranGobinda #倒賣 #交易機器人