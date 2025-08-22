Nasdaq American Session Strategy
- 专家
- Manuel De Huerta De La Cruz
- 版本: 1.2
- 更新: 25 八月 2025
- 激活: 10
掌控納斯達克市場最具爆發力的時刻：美國交易時段
US100 Session Pro 是一款專業策略，旨在捕捉紐約市場開盤和活躍交易時段納斯達克 (US100) 上最具盈利機會的交易策略。它結合了三種成熟的設置，以適應不同的市場條件：
開盤突破：捕捉快速強勁的走勢。
趨勢回調：清晰的入場點位，並進行技術確認。
過度擴張反轉：高精度反轉。
主要特點
專為資金帳戶和紀律嚴明的交易者設計。
專注於波動性最大且機率較高的時段。
結合 EMA、RSI、ATR 和布林通道，以達到最佳效果。
⚙️ 多種設定邏輯，適應趨勢市場和橫盤市場。
🔒 整合風險管理：可設定每筆交易的風險、每日限額和過度交易保護。
💡 交易者優勢
非常適合每天只交易幾個小時的交易者。
支援剝頭皮交易、日內交易和日內波段交易。
無需整天坐在螢幕前。
🛠 要求
平台：MetaTrader 5。
資產：納斯達克 100 / US100 / NAS100。
建議時間範圍：M5
時段：美國交易時段（紐約時間 9:30-16:00）。
📌 重要提示：在即時交易前，請先在模擬帳戶中進行測試，以根據您的經紀商調整風險和參數。