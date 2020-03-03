Barracuda Scalper
- Experten
- Aleksandr Makarov
- Version: 1.11
- Aktivierungen: 7
Professioneller automatisierter Handel für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen
Barracuda Scalper EA ist ein Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen (M5). Er verwendet eine auf Ausbrüchen basierende Scalping-Strategie mit striktem Risikomanagement, die eine konsistente Performance liefert, ohne sich auf risikoreiche Methoden wie Martingale oder Grid Trading zu verlassen.
Wichtig: Verwenden Sie für eine optimale Performance ein Konto mit niedrigem Spread. Kontaktieren Sie nach dem Kauf den Verkäufer über MQL5 Messaging für Einrichtungsanweisungen.
Hauptmerkmale
- Sichere & Stabile Strategie: Keine Martingale- oder Grid-Techniken.
- Intelligente Breakout-Einträge: Identifiziert hochwahrscheinliche Handelsstufen.
- Flexible Handelszeiten: Anpassbar an die optimalen Marktbedingungen.
- Automatisiertes Risikomanagement: Losgrößen werden auf der Grundlage von Kontostand und Stop-Loss berechnet.
- Trailing-Stop-Schutz: Sichert Gewinne und minimiert gleichzeitig das Risiko.
- Professionelles Dashboard: Echtzeit-Überwachung von Kontostand, Eigenkapital und Performance.
Empfohlene Einstellungen
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M5 (5-Minuten-Chart)
- Mindestkapital: $100+
- Einstellungen: Einstellungen: Standardeinstellungen, es wird empfohlen, das Risiko auf einen Prozentsatz des Guthabens zu ändern.
Warum Barracuda Scalper EA wählen?
- Keine gefährlichen Strategien: Vermeidet riskante Methoden wie Martingale oder Grid.
- Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit den meisten Brokern mit niedrigen Spreads.
- Benutzerfreundlichkeit: Hängen Sie ihn einfach an den Chart und lassen Sie ihn laufen.
Dieser EA ist ideal für Händler, die eine sichere, automatisierte Methode für den Goldhandel mit minimalen manuellen Eingriffen, kontrolliertem Risiko und intelligenten Stop-Loss/Take-Profit-Levels suchen.
Beginnen Sie noch heute
Beginnen Sie mit dem effizienten Handel mit dem NeonScalper EA! Für Setup-Anleitung oder Fragen, kontaktieren Sie den Verkäufer über MQL5 Messaging.