Professioneller automatisierter Handel für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen

Barracuda Scalper EA ist ein Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen (M5). Er verwendet eine auf Ausbrüchen basierende Scalping-Strategie mit striktem Risikomanagement, die eine konsistente Performance liefert, ohne sich auf risikoreiche Methoden wie Martingale oder Grid Trading zu verlassen.

Wichtig : Verwenden Sie für eine optimale Performance ein Konto mit niedrigem Spread . Kontaktieren Sie nach dem Kauf den Verkäufer über MQL5 Messaging für Einrichtungsanweisungen.

Warum Barracuda Scalper EA wählen?

Keine gefährlichen Strategien : Vermeidet riskante Methoden wie Martingale oder Grid.

: Vermeidet riskante Methoden wie Martingale oder Grid. Broker-Kompatibilität : Funktioniert mit den meisten Brokern mit niedrigen Spreads.

: Funktioniert mit den meisten Brokern mit niedrigen Spreads. Benutzerfreundlichkeit: Hängen Sie ihn einfach an den Chart und lassen Sie ihn laufen.

Dieser EA ist ideal für Händler, die eine sichere, automatisierte Methode für den Goldhandel mit minimalen manuellen Eingriffen, kontrolliertem Risiko und intelligenten Stop-Loss/Take-Profit-Levels suchen.





