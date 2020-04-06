Boleta Marota

Boleta Marota ist ein Trading-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Schnelligkeit, Übersichtlichkeit und volle Kontrolle bei der Ausführung von Aufträgen auf MetaTrader 5 legen.

Boleta Marota wurde von Renan Martins entwickelt und bietet eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche, die die wichtigsten Handelsaktionen zusammenfasst und es Ihnen ermöglicht, Aufträge mit nur einem Klick zu kaufen, zu verkaufen, zum Breakeven zu bewegen und zu stornieren.

Die Oberfläche ist für reale Handelsbedingungen konzipiert:
✔ Sauberes und einfaches Design
✔ Wesentliche Informationen immer sichtbar
✔ Reduzierte Bedienungsfehler
✔ Schnellere Entscheidungsfindung

Boleta Marota verspricht keine Gewinne - es bietet Organisation, Effizienz und Einfachheit und hilft Händlern, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Marktanalyse und Handelsmanagement.

