Fly With Gold Trend Filter Dashboard
- Utilitys
- Daniele Bonann
- Version: 3.50
- Aktualisiert: 25 November 2025
- Aktivierungen: 5
Fliegen mit Gold - Szenario Dashboard PRO
Marktbedingungen Analyse Dashboard für MT4 / MT5
Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO ist ein professioneller Indikator zur Analyse der Marktbedingungen, der dem Händler hilft, Trendphasen, Lateralität (Spanne) und Neutralität in Echtzeit zu erkennen.
Dieses Produkt ist ein Analyse- und Entscheidungshilfe-Tool.
Es erzeugt keine Handelssignale, eröffnet keine Trades und garantiert keine Gewinne.
Was der Indikator leistet
-
Analysiert das Marktszenario und klassifiziert es in:
-
Trend
-
Seitwärts / Spanne
-
Neutrale Phase
-
-
Zeigt die aktuelle Marktrichtung (Long / Short / Flat)
-
Zeigt ein klares und unmittelbares Dashboard des Marktstatus
-
Kann als operativer Filter für diskretionären Handel, halbautomatische Systeme oder Expert Advisors verwendet werden
Analyse-Logik
Das Dashboard kombiniert mehrere analytische Elemente, darunter:
-
Ausdehnung und Kontraktion der Bollinger Bänder
-
Bewertung der ATR gegenüber der historischen Volatilität
-
Stärkeanalyse über ADX
-
Kurzfristige Volatilitätsstruktur
Diese Faktoren werden kombiniert, um eine kontextbezogene Bewertung des Marktes und keine Einstiegspunkte zu liefern.
Algorithmische und visuelle Modi
Algorithmischer Modus (für die Integration mit EA):
Der Indikator zeigt logische Zustände an, die über iCustom gelesen werden können, wie z. B.:
-
Trend / Seitwärts / Neutraler Status
-
Marktrichtung
-
Trendprozentsatz und Lateralität
Visueller Modus (für diskretionären Handel):
Alle Informationen werden in einem übersichtlichen Dashboard angezeigt, das für ein schnelles Ablesen in Echtzeit konzipiert ist.
Alarme und Benachrichtigungen
-
Optionale Warnmeldungen auf dem Bildschirm
-
Optionale Push-Benachrichtigungen bei Änderungen des Marktstatus
Warnungen sind rein informativ und stellen keine Handelssignale dar.
Praktische Anwendung
Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO kann verwendet werden, um:
-
Ungünstige Marktbedingungen zu filtern
-
den Handel in stark direktionalen Phasen zu vermeiden
-
den Entscheidungsprozess des Traders zu unterstützen
-
halbautomatische oder automatische Strategien als Kontextfilter einzubinden
Unterstützte Märkte und Timeframes
-
Optimiert für Gold (XAUUSD)
-
Kann auf Forex, Indizes und CFDs verwendet werden
-
Funktioniert auf allen Zeitrahmen von M5 bis H4
Technische Merkmale
-
Kein Repainting
-
Berechnung in Echtzeit
-
Leichtgewichtig und CPU-optimiert
-
Sehr gut lesbares Dashboard
-
Kompatibel mit Multi-Chart-Konfigurationen
-
Verfügbar für MetaTrader 4 und MetaTrader 5
Demo-Version
Die Demoversion ist über den MetaTrader Strategy Tester verfügbar, der automatisch von MQL5 verwaltet wird.
Haftungsausschluss
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein technisches Analysetool, nicht um ein Handelssystem.
Der Handel ist mit Risiken verbunden und jede operative Entscheidung liegt in der vollen Verantwortung des Benutzers.
Unterstützung
Für Support oder Fragen zur Nutzung können Sie den Autor über Telegram kontaktieren:
https://t.me/xhunterx86