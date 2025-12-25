MT5 Arbor Nova

Notiz:

- Fröhliche Weihnachten 25. Dezember 2025 & Frohes Neues Jahr 1. Januar 2026.

- 40% Rabatt bis Ende des Jahres. Der normale Einführungspreis beträgt 450 USD.

- Das Live-Signal ist hier. Das Live-Signal ist live! Ich expandiere jetzt auf zusätzliche Konten bei regulierten Brokern in verschiedenen Regionen, um Ihnen im Laufe der Zeit konsistentere, überprüfbare Leistungsdaten zu bieten.

- Neben Ihrer Investition von Arbor, müssen Sie sich bei DeepSeek registrieren und mindestens 5 Dollar aufladen, um Ihren eigenen API-Schlüssel zu haben. Keine Sorge, diese 5 Dollar reichen für Monate. Sehr effiziente Nutzung.

- Set-Datei und Handbuch werden zur Verfügung gestellt.


⚠️ WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: STRATEGIETESTER EINSCHRÄNKUNGEN

Arbor Nova ist nur für Live- und Demo-Handelskonten konzipiert. Die Umgebung des Strategietesters hat erhebliche Einschränkungen, die nicht den realen Handelsbedingungen entsprechen:

 Scoring & Ranking: Der Tester kann kein auf mehreren Währungen basierendes Scoring- und Ranking-Management simulieren, das Währungspräferenz, Risiko und Positionsgröße einschließt.

 Währungsumrechnung: Das Testgerät kann die Risikoberechnungen für Konten mit mehreren Währungen nicht genau simulieren (z. B. EUR-Konto, das mit USDJPY handelt). Live-Konten handhaben das währungsübergreifende Risikomanagement korrekt.

 Session Timing: Das Zeitmanagement des Testers unterscheidet sich von dem der Live-Server, was sich auf sitzungsbasierte Filter und die Blockierung von Nachrichtenereignissen auswirken kann.

 Markttiefe: Der Tester verwendet vereinfachte Kursdaten, die nicht die tatsächliche Liquidität, Slippage oder Spread-Schwankungen widerspiegeln, die beim Live-Handel auftreten.

Order-Ausführung: Bei der Testausführung wird von einer perfekten Ausführung ohne erneute Notierungen, Slippage oder Teilausführungen ausgegangen, wie sie auf realen Märkten vorkommen.

 Globale Variablen und Zustandsverwaltung: Einige Mechanismen zur Aufrechterhaltung von Zuständen verhalten sich in Test- und Live-Umgebungen unterschiedlich.

Für eine genaue Leistungsbeurteilung testen Sie diesen EA bitte auf einem Demokonto mit der von Ihnen gewünschten Kontowährung, dem Leverage und den Risikoeinstellungen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Arbor Nova: Wo präzises Timing auf disziplinierte Ausführung trifft

In einem Markt, der gesättigt ist mit "Setzen-und-Vergessen"-Versprechen und überhöhten Gewinnraten, hebt sich Arbor Nova ab. Dies ist kein weiterer Signalgenerator. Dies ist eine intelligente Handelsinfrastruktur - entwickelt für Händler, die verstehen, dass der Zeitpunkt des Handels genauso wichtig ist wie das, was Sie handeln.


🔍 D ie Realität, die die meisten EAs ignorieren Die Märkte sind nicht monolithisch.

 Liquiditätsströme ändern sich stündlich  Volatilitätsregime ändern sich mit den Sitzungen

 Paarspezifisches Verhalten entsteht und verblasst Die meisten Algorithmen behandeln 24 Stunden als eine kontinuierliche Gelegenheit.

Arbor Nova respektiert die natürliche Architektur des Marktes.


🌐 Was macht Arbor Nova anders

1. Sitzungsabhängige Intelligenz

Arbor Nova scannt nicht nur nach Setups - es fragt: "Befindet sich dieses Paar in seinem optimalen Handelsfenster?" "Unterstützt die aktuelle Sitzung diese Richtung?" Nur wenn das Timing mit der Struktur übereinstimmt, kommt ein Handel in Frage.

2. KI-gestützte Veto-Analyse

Jedes überzeugende Signal wird in Echtzeit von unserer proprietären KI-Schicht validiert. Sie sagt nicht voraus - sie fragt ab:

 Wird dieser Ausbruch durch das Volumen unterstützt?

 Stimmt das Momentum über alle Zeitrahmen hinweg überein?

 Nähern wir uns einem strukturellen Widerstand? Das Ergebnis: Weniger Trades. Höhere Überzeugung. Keine emotionale Ausführung.

3. Adaptive Risikoarchitektur

 Dynamische Positionsgrößenbestimmung basierend auf der Stärke des Zusammenflusses

 ATR-adaptive Stops, die Volatilitätsregime respektieren

 Gewinnsichernde Ausstiege, die Gewinne sichern, ohne Läufer zu opfern Das Risiko wird nicht nur verwaltet - es wird intelligent kalibriert.


📈 Was Sie hier nicht finden werden

 ❌ Garantien für eine "100%ige Gewinnrate

 ❌ Martingale oder gitterbasierte Rückgewinnung

 ❌ Überoptimierte Backtest-Kurven

 ❌ Einheits-Parametersätze Arbor Nova wurde für reale Märkte entwickelt - nicht für perfekte Märkte.


🎯 F ür den anspruchsvollen Trader Dies ist für Trader, die:

 Prozesse über Versprechen stellen

 verstehen, dass Konsistenz besser ist als Heldentum

 Transparenz in der Logik verlangen, nicht nur in der Leistung. Arbor Nova wird Sie nicht über Nacht reich machen. Aber es wird sicherstellen, dass jeder Handel, den Sie tätigen, seinen Platz verdient hat.


Die Quintessenz

In einer Welt voller Lärm ist Arbor Nova Ihr Signal. Nicht indem Sie das Unvorhersehbare vorhersagen - sondern indem Sie nur handeln, wenn die Chancen strukturell zu Ihren Gunsten stehen. Arbor Nova: Präzision. Disziplin. Timing.


Merkmale:

- Automatisierter Multiwährungshandel auf Sitzungsbasis mit standardmäßig 20 einzigartigen Forex-Paaren oder Ihren eigenen Forex-Paaren. Dieser EA ist nur für Fiat-Währungen gedacht. Das bedeutet, dass er nicht für den Handel mit Gold, Kryptowährungen und Indizes konzipiert ist. Wir werden einen weiteren EA für Nicht-Fiat-Währungen separat entwickeln.

- Einzelner Handel pro Symbol mit dynamischem Stop Loss und Take Profit. Basierend RR ist 2: 1 als Standard eingestellt, aber EA wird dynamisch erhöhen RR basierend auf Qualität Setup mit max 30% Varianz über und unter Ihrem Satz von Risiko.

- Echte AI-Unterstützung (DeepSeek) mit Ihrem eigenen API-Schlüssel verwendet effizient, dass 5 Dollar top-up wäre genug, um Ihren Handel für Monate zu unterstützen.

- Getestet Arbeit auf jeder Basiswährung Konto und Symbole mit oder ohne Suffixe. Arbeit auf jedem Konto Hebelwirkung, aber ich empfehle mit Hebelwirkung weniger oder gleich 1: 500. Dies ist nicht schnell reich Schema. Selbst bei einem Hebel von 1:30 erhalten Sie ein anständiges Ergebnis, das sicher ist und Ihnen über einen längeren Zeitraum Sicherheit bietet.

- Fortschrittliche mehrschichtige Filterung des Handels, die nur Qualitätsgeschäfte zulässt.

- Fortschrittliches Risikomanagement:

o Dynamisches Risiko und Belohnung auf der Grundlage von Qualitätsgeschäften.

o Eingebaute laufzeitgewichtete Risikoreduzierung für Positionen, die offen bleiben (>= 3 Tage) und während des Tages Gewinne erzielen.

o Eingebautes dynamisches kollektives Gewinnziel basierend auf Sitzung, Volatilität, Marktbedingungen und Handelsverteilung.

o Optionale Einstellungen für Overnight-Handel, Freitagshandel, Tagesgewinn und -verlust sind verfügbar.

o Eingebaute dynamische Gewinnsicherung bei Preisrückgang.

o Eingebaute Risikobegrenzung bei Umkehrsignal.

o Eingebautes adaptives Drawdown-Management.

o eingebaute Risikominderung bei Positionen, die tagelang im Drawdown bleiben

o Eingebauter dynamischer Break Even, Trailing Stop Loss und Partial Close im Spiel für jeden Handel.

- Herausforderung wie bei einer Prop-Firma.

- Orchestrierte Harmonie zwischen Gewinn und Häufigkeit mit Profit and Loss Trade Management:

- FIFO-Einhaltung

- Informatives Dashboard

- Journal am Ende des Tages mit jedem Handelsbildschirm für Ihre Analyse und bereit zum Hochladen in Ihr Notion- oder Obsidian-Thema. Die Notion-Vorlage wird ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt.

- Bericht über die Handelsbilanz am Ende des Tages.

- Set-Datei und Installationsanleitung wird mitgeliefert. Senden Sie mir eine Nachricht mit Ihrem Kaufbeleg.

Empfohlene Produkte
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or BITCOIN-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Experten
Trend Alpha ist ein automatisierter Expert Advisor aus dem DaneTrades EA Portfolio. Er basiert auf einem regelbasierten, trendfolgenden Ausbruchsansatz unter Verwendung von Preisaktionen, mit zusätzlichen Preisaktionsfiltern, die helfen, Setups zu qualifizieren. Der EA ist mehrwährungsfähig und wird üblicherweise für trendgesteuerte Instrumente wie JPY-Paare, NAS100, SP500, XAUUSD und BTCUSD verwendet. Er ist für eine minimale Konfiguration und einen unkomplizierten Einrichtungsprozess konzipie
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experten
" Outro " ist ein Experte für den automatisierten "Multi-Symbol "-Handel, bei dem der Händler das Paar seiner Wahl testen und die Eingaben nach seinen Vorstellungen ändern muss. Dieser Expert Advisor wurde mit nicht optimierten Eingaben entwickelt und verwendet ein Martingale-System für das Risikomanagement. Es ist sehr wichtig, den Blogbeitrag zu lesen , bevor Sie beginnen. Treten Sie der privaten Gruppe bei. Outro verwendet zwei Hauptindikatoren, den Relative Strength Index und den Stochastic
FREE
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Market Sniper Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Hinterlassen Sie nach Ihrem Kauf einen Kommentar, um das Benutzerhandbuch zu erhalten. Market Sniper Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der für Breakout-Trading mit adaptivem Positionsmanagement entwickelt wurde. Er kombiniert die Erkennung von Ausbrüchen mit ATR-basierten gestaffelten Einstiegen und globalem Risikomanagement und bietet einen strukturierten und disziplinierten Ansatz. Hauptmerkmale Konfigurierbare Lotgröße und automatische Skalierung nach Kontostand Breakout-Einstiegsl
EA Valhalla
Uendel Rodrigues Dos Santog
4 (2)
Experten
Sind Sie es leid, FIMATHE-Einträge zu verlieren? Haben Sie es satt, stundenlang vor dem Bildschirm zu sitzen und auf den richtigen Zeitpunkt für einen Trade zu warten? EA VALHALLA wurde für Sie gemacht! Mit einer einfachen Konfiguration wird dieser EA Ihnen helfen, nicht mehr Einträge zu verlieren! Der Expert Advisor verfügt über alle notwendigen Ressourcen, um Sie beim Risikomanagement zu unterstützen. Mit einer robusten Sprache und konzentriert sich auf MQL5, die vollständiger und sicher
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experten
Dieser Roboter ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das diese beiden beliebten Indikatoren nutzt, um Handelsmöglichkeiten auf dem Forex-Markt zu identifizieren. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die relative Stärke eines Vermögenswertes im Vergleich zu anderen Vermögenswerten auf dem Markt misst. Bollinger-Bänder sind ein Indikator, der die Volatilität des Marktes misst und dazu beiträgt, Preisgrenzen für einen bestimmten Vermögenswert zu bestimmen. Der Ha
Turbo Gold EA
Prachya Tipsuk
Experten
EA Trading Bot - Moving Average Cross + Grid Strategie Dieser EA wurde für den Gold- und Devisenhandel mit einer leistungsstarken Kombination aus Moving Average Crossover für präzise Einstiegssignale und Grid Trading für konsistente Gewinnmitnahmen und Positionsmanagement entwickelt. Seine Hauptstärke liegt in der hohen Profitabilität bei gleichzeitig extrem niedrigem Risiko, dank seines intelligenten KI-basierten Kapital- und Gewinnmanagementsystems. Wichtigste Vorteile: Erzielen Sie hohe
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Experten
EA PeakFlow AI Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der auf der Grundlage des leistungsstarken High-Low-Indikators entwickelt wurde, um Ihre Gewinne zu maximieren. Entwickelt mit Algorithmen der Künstlichen Intelligenz und hochoptimierten Parametern, bietet dieser EA einen präzisen und effizienten Ansatz für den automatisierten Handel auf dem Finanzmarkt. Hauptmerkmale Hoch-Tief-Strategie: Nutzen Sie kritische Marktniveaus für optimierte Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Dynamischer Tra
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experten
SpeedScalper AI MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team in den Bereichen Trading und Coding entwickelt wurde. Er ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paare BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen SpeedScalper AI MT5 , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitr
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
Experten
DAI Ausbruchsmatrix EA DAI Breakout Matrix EA ist eine Multi-Timeframe Breakout- und Grid-Engine, die für Gold und volatile Symbole entwickelt wurde. Er kombiniert Breakout-Einträge, 2-Timeframe-Williams %R-Bestätigung, adaptives Grid-Management, Profit-Locking und manuelle Integration über Chart-Buttons, alles überwacht durch ein klares On-Chart-HUD. Empfohlenes Symbol: XAUUSD Empfohlener Basis-Zeitrahmen: M10 (benutzerdefinierter 10-Minuten-Chart) Bei diesem EA handelt es sich um ein professio
DoubleOB EA
Tomas Dario Fernandez Guzman
Experten
DoubleOB ist ein automatisierter EA für den Handel mit EUR/USD M5. Er verwendet Order-Blöcke, dynamische Ausstiege und Trailing-Stops mit fortschrittlichem Risikomanagement. Ideal für sicheres und konsistentes Scalping. Kompatibel mit Optimierung und VPS. Optimiert für EUR/USD (M5) Hochgradig anpassbare Parameter Order Blocks und FVGs-Erkennung Dynamisches TP/SL-Management mit Pivot-Punkten Automatischer Trail Stop & Break Even Stündliche Session-Filterung Integriertes tägliches Risikomanagem
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Experten
Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 549 $ übrig Endpreis: 999 $ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro ist ein einzigartiges Handelssystem auf dem Markt.  Es konzentriert sich voll und ganz darauf, die Volatilität des Bitcoin-Marktes auszunutzen, indem es die Ausbrüche von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt. Der Fokus des EA liegt auf Sich
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Experten
Der EA findet das größte Volumen auf dem Markt und bestimmt das Niveau für den Einstieg. Nach dem Überschreiten des Niveaus in Richtung des Durchbruchs wird eine Markt-Order eröffnet, wobei der EA ein zweiseitiges Auftragsnetz aufbaut, das sich dem Markt anpasst. Jede Auftragsrichtung arbeitet separat und hat ihren eigenen Take-Profit. Auf diese Weise deckt der Berater den gesamten Trend ab, ausgehend von seinem Beginn, während der Berater perfekt den flachen Marktzustand durchläuft und in beide
FREE
CMFXGold
Chethan V
Experten
CMFX GOLD - Taktische Intelligenz für das Schlachtfeld XAUUSD Präzision. Geduld. Kraft. CMFX GOLD ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein taktischer Swing-Trading-Algorithmus , der entwickelt wurde, um Gold (XAUUSD) mit Disziplin, Präzision und Kapitalschutz zu dominieren . Support Für alle Zweifel, Fragen oder Hilfe bei der Einrichtung, kontaktieren Sie mich bitte über MQL5 private Nachricht . Ich antworte auf jede Nachricht persönlich und helfe bei der Installation, Optimi
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX AI Scalper Pro Intelligente - adaptive - autonome Handelsmaschine Überblick MSX AI Scalper Pro ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für BTCUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu vielen Robotern, die von strengen Zeitfiltern, Nachrichtenblöcken oder manueller Kontrolle abhängen, ist dieses System so konzipiert, dass es kontinuierlich rund um die Uhr handelt und sich der Marktvolatilität in Echtzeit anpasst - ohne externe Filter oder manuelles Babysi
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Experten
SpectraCore Genesis Entwickelt für Gold. Präzise bis ins Detail. Handelt, wenn andere zögern. SpectraCore Genesis ist kein gewöhnlicher Expert Advisor. Es handelt sich um ein professionelles Handelssystem, das ausschließlich für XAU/USD (Gold) konzipiert wurde. Keine universellen Vorlagen, keine Kompromisse – nur strukturierte Logik, Risikokontrolle und algorithmische Präzision. Dieser EA springt nicht impulsiv in den Markt. Er wartet. Und er schlägt zu, wenn der Moment wirklich zählt. Ein Live-
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experten
Hinweis: Mindestinvestition 1000 usd oder (100 usd ist Account Cent (10000 Cent)) Start bei 0,01 Lot. Der Handel mit einem Expert Advisor (EA) auf dem M1-Zeitrahmen (1-Minuten-Chart) kann aufgrund der schnellen Kursbewegungen und des erhöhten Rauschens in solch kurzen Zeitrahmen eine ziemliche Herausforderung darstellen. Es ist jedoch nicht unmöglich, und einige Händler verwenden EAs im M1-Chart für bestimmte Strategien. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen zum Handel mit einem EA auf dem
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FSilverTrend - Expert Advisor für den USDJPY-Handel FSilverTrend ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde und die Markttrends mit Präzision und Effizienz ausnutzt. Basierend auf einem fortschrittlichen algorithmischen Ansatz identifiziert dieser EA die vorherrschende Marktrichtung und führt optimierte Trades aus, um nachhaltige Bewegungen zu nutzen. Hauptmerkmale: Trend-basierte Strategie: Nutzt Indikatoren und Preisaktionsmuster, um den vorherrschenden U
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weitere Produkte dieses Autors
SR Imbalance Scalping
Rudy Tanureja
4.76 (33)
Indikatoren
Bitte vor dem Kauf lesen: - Wir haben keine Details des Käufers, wenn der Kauf gemacht wurde. Um die Boni zu erhalten, müssen Sie mich über Produktkommentar (nicht Produktbewertung) zu kontaktieren. Auf diese Weise werde ich Sie zurück über mql Nachricht fragen nach E-Mail kontaktieren. - Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie den Empfang von Nachrichten aus der Nicht-Freundesliste aktivieren, sonst kann ich Sie nicht per E-Mail kontaktieren. Dieser Indikator ist nicht nur über Smart Money Konzep
MT4 Arbor Nova
Rudy Tanureja
Experten
Notiz : - Fröhliche Weihnachten 25. Dezember 2025 & Frohes Neues Jahr 1. Januar 2026. - 40% Rabatt bis Ende des Jahres . Normaler Einführungspreis 450 USD. - Das Live-Signal ist hier . Das Live-Signal ist live! Ich expandiere jetzt auf zusätzliche Konten bei regulierten Brokern in verschiedenen Regionen, um Ihnen im Laufe der Zeit konsistentere, überprüfbare Leistungsdaten zu bieten. - Neben Ihrer Investition von Arbor, müssen Sie sich bei DeepSeek registrieren und mindestens 5 Dollar aufladen,
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension