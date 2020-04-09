Somi Auto Trailing stop EA

Se trata de un potente EA semiautomatizado diseñado para operadores activos que desean un mayor control sobre sus operaciones abiertas. Combina características avanzadas como trailing stop dinámico, DCA automático (dollar-cost averaging), y un sistema inteligente de sincronización SL/TP, todo controlado a través de una intuitiva interfaz de botones en el gráfico.

Características:

1. Stop dinámico inteligente

  • Ajusta automáticamente su Stop Loss para asegurar beneficios a medida que el precio se mueve a su favor.

  • Puede definir:

    • Umbrales de beneficios para activar el trailing (por ejemplo, iniciar el trailing después de 200 puntos).

    • Pasos de seguimiento personalizados (por ejemplo, mover el SL cada 100 puntos).

  • Funciona en 2 pasos de trailing personalizables.

2. SL Dinámico para Pérdida Flotante

  • Mueve automáticamente el SL de forma dinámica cuando la operación está en pérdida más allá de un umbral específico (por ejemplo, -200 puntos).

  • Ayuda a cortar las operaciones perdedoras dejando correr a las ganadoras.

3. 3. Lógica DCA (Dollar-Cost Averaging)

  • Abre automáticamente órdenes DCA cuando se cumplen las condiciones o inmediatamente al iniciar el EA (opcional).

  • Ajustable:

    • Niveles DCA máximos (por ejemplo, 3 niveles).

    • Distancia DCA (en puntos).

  • Activación manual del DCA mediante un botón en pantalla.

  • Ideal para promediar al estilo rejilla en mercados de tendencia o ranging.

4. Aplicar SL/TP a todas las operaciones de la misma dirección

  • Botón de un solo clic para aplicar el mismo SL y TP a todas las operaciones abiertas del mismo símbolo y dirección.

  • Útil para gestionar entradas múltiples (por ejemplo, scalping u operaciones por capas).

5. Botones GUI en el gráfico

  • Todas las funciones principales se controlan a través de botones limpios y compactos:

    • ✅ Toggle Trailing Stop

    • 💠 Activar DCA

    • 🎯 Aplicar SL/TP

    • 🔁 Reiniciar EA

  • Fácil de utilizar. No es necesario abrir el panel de ajustes ni introducir valores repetidamente.

⚙️ Entradas:

  • TrailingStartStep1 - Ganancia en puntos para iniciar el trailing (Paso 1).

  • TrailingStep1 - Distancia SL en el Paso 1

  • TrailingStartStep2 , TrailingStep2 - Paso 2 opcional

  • DynamicSLWhenNegative - Mover SL dinámicamente en pérdida más allá de este nivel

  • EnableDCA , MaxDCA , DcaDistance

  • MagicNumber

🧠 Cómo Usar:

  • Adjuntar EA a un gráfico con posiciones abiertas o después de entradas manuales.

  • Utilice los botones para alternar funciones o aplicar ajustes.

  • Compatible con trading manual, estrategias prop firm o técnicas de scalping.

Ventajas:

  • No intrusivo: No interfiere con la lógica de entrada - usted mantiene el control.

  • Ligero y rápido.

  • Funciona con cualquier broker, símbolo y tipo de cuenta.

  • Adecuado para retos financiados (FTMO, MyForexFunds, etc.).

⚠️ Nota:

  • Este EA no abre operaciones por sí mismo a menos que DCA esté habilitado.

  • Siempre pruebe en demo o probador de estrategia antes de ir en vivo.


