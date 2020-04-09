Somi Auto Trailing stop EA
- Utilidades
- Minh Phuong Phung
- Versión: 1.0
Se trata de un potente EA semiautomatizado diseñado para operadores activos que desean un mayor control sobre sus operaciones abiertas. Combina características avanzadas como trailing stop dinámico, DCA automático (dollar-cost averaging), y un sistema inteligente de sincronización SL/TP, todo controlado a través de una intuitiva interfaz de botones en el gráfico.
Características:
1. Stop dinámico inteligente
-
Ajusta automáticamente su Stop Loss para asegurar beneficios a medida que el precio se mueve a su favor.
-
Puede definir:
-
Umbrales de beneficios para activar el trailing (por ejemplo, iniciar el trailing después de 200 puntos).
-
Pasos de seguimiento personalizados (por ejemplo, mover el SL cada 100 puntos).
-
-
Funciona en 2 pasos de trailing personalizables.
2. SL Dinámico para Pérdida Flotante
-
Mueve automáticamente el SL de forma dinámica cuando la operación está en pérdida más allá de un umbral específico (por ejemplo, -200 puntos).
-
Ayuda a cortar las operaciones perdedoras dejando correr a las ganadoras.
3. 3. Lógica DCA (Dollar-Cost Averaging)
-
Abre automáticamente órdenes DCA cuando se cumplen las condiciones o inmediatamente al iniciar el EA (opcional).
-
Ajustable:
-
Niveles DCA máximos (por ejemplo, 3 niveles).
-
Distancia DCA (en puntos).
-
-
Activación manual del DCA mediante un botón en pantalla.
-
Ideal para promediar al estilo rejilla en mercados de tendencia o ranging.
4. Aplicar SL/TP a todas las operaciones de la misma dirección
-
Botón de un solo clic para aplicar el mismo SL y TP a todas las operaciones abiertas del mismo símbolo y dirección.
-
Útil para gestionar entradas múltiples (por ejemplo, scalping u operaciones por capas).
5. Botones GUI en el gráfico
-
Todas las funciones principales se controlan a través de botones limpios y compactos:
-
✅ Toggle Trailing Stop
-
💠 Activar DCA
-
🎯 Aplicar SL/TP
-
🔁 Reiniciar EA
-
-
Fácil de utilizar. No es necesario abrir el panel de ajustes ni introducir valores repetidamente.
⚙️ Entradas:
-
TrailingStartStep1 - Ganancia en puntos para iniciar el trailing (Paso 1).
-
TrailingStep1 - Distancia SL en el Paso 1
-
TrailingStartStep2 , TrailingStep2 - Paso 2 opcional
-
DynamicSLWhenNegative - Mover SL dinámicamente en pérdida más allá de este nivel
-
EnableDCA , MaxDCA , DcaDistance
-
MagicNumber
🧠 Cómo Usar:
-
Adjuntar EA a un gráfico con posiciones abiertas o después de entradas manuales.
-
Utilice los botones para alternar funciones o aplicar ajustes.
-
Compatible con trading manual, estrategias prop firm o técnicas de scalping.
Ventajas:
-
No intrusivo: No interfiere con la lógica de entrada - usted mantiene el control.
-
Ligero y rápido.
-
Funciona con cualquier broker, símbolo y tipo de cuenta.
-
Adecuado para retos financiados (FTMO, MyForexFunds, etc.).
⚠️ Nota:
-
Este EA no abre operaciones por sí mismo a menos que DCA esté habilitado.
-
Siempre pruebe en demo o probador de estrategia antes de ir en vivo.