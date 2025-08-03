Quantum Grid Matrix

Titolo del prodotto: Quantum Grid Matrix

Breve descrizione:

Un Expert Advisor sofisticato che gestisce in modo intelligente il mercato utilizzando un sistema di griglia dinamico. Quantum Grid Matrix è progettato per gestire le fluttuazioni del mercato stabilendo una griglia di ordini calcolata, con l'obiettivo di ottenere profitti dai movimenti naturali dei prezzi.

Descrizione completa:
Padroneggia il ritmo del mercato con l'Intelligent Grid Trading.
Cerchi uno strumento strategico che operi metodicamente e senza emozioni? Quantum Grid Matrix trasforma la volatilità del mercato in opportunità. Automatizza una strategia di grid trading professionale, progettata per costruire sistematicamente una posizione e generare profitti dai naturali flussi e riflussi del mercato.

La strategia principale: Gestione Intelligente della Griglia

Quantum Grid Matrix opera secondo un principio chiaro e calcolato:

Ingresso iniziale: l'EA stabilisce un punto di partenza per la sua griglia.

Creazione Dinamica della Griglia: man mano che il prezzo si muove, l'EA inserisce automaticamente una serie di ordini pendenti a intervalli predefiniti (Distanza dalla Griglia), creando una zona di trading strutturata.

Scalabilità progressiva: per ottimizzare il prezzo medio di ingresso della posizione, ogni nuovo ordine nella griglia può utilizzare un lotto progressivamente più grande (moltiplicatore di lotto). Questa tecnica è progettata per raggiungere l'obiettivo di profitto complessivo in modo più efficiente.

Chiusura del ciclo di profitto: una volta che il prezzo di mercato raggiunge il livello di Take Profit calcolato per l'intera griglia, tutte le posizioni aperte vengono chiuse simultaneamente, completando il ciclo con un profitto.

Questo è uno strumento avanzato per i trader che apprezzano un approccio sistematico e non interventista al mercato.

Caratteristiche principali:
Logica della griglia completamente automatizzata: l'EA gestisce tutti i calcoli per la spaziatura della griglia e l'inserimento degli ordini.

Gestione avanzata dei lotti: dispone di un sofisticato moltiplicatore di lotto per ponderare strategicamente i nuovi ordini all'interno della griglia.

Controllo e personalizzazione completi: è possibile regolare tutti i parametri chiave, inclusi Distanza della griglia, Take Profit, Moltiplicatori e altro ancora, consentendo di adattare il comportamento dell'EA al proprio stile di trading personale e alla propensione al rischio.

Gestione degli ordini affidabile: include un numero magico e il controllo dello slippage per garantire precisione e sicurezza in un ambiente di trading live.

Prezzo introduttivo a tempo limitato!
Unisciti al nostro primo gruppo di utenti e ottieni Quantum Grid Matrix a un prezzo di lancio speciale.

Le prime 10 copie sono disponibili a soli $299!

Dopo aver venduto le prime 10 copie, il prezzo salirà permanentemente a $399.

Questa è la tua occasione per acquistare questo potente strumento al prezzo più basso.

Impostazioni consigliate e best practice
Per prestazioni e gestione del rischio ottimali, segui attentamente queste raccomandazioni.

Dopo l'acquisto, scarica e carica prima il file ".set" fornito. Contiene le impostazioni ottimizzate per la strategia.

Impostazioni consigliate:
Coppia di valute: EURUSD

Timeframe: M5 (5 minuti)

Broker: Si consiglia vivamente un broker con spread bassi.

Tipo di conto: Conto Cent. L'utilizzo di un conto Cent è fondamentale per la gestione del rischio, poiché consente di fare trading con un capitale di base inferiore.

Leva finanziaria: 1:50

Deposito minimo: 10.000 centesimi (equivalenti a 100 USD). Questo fornisce un buffer sufficiente per il funzionamento efficace della strategia Grid.

Linee guida importanti:
Familiarizza con la demo: consigliamo vivamente di eseguire prima l'EA su un conto demo con le impostazioni consigliate. Questo ti aiuterà a familiarizzare con i meccanismi e il comportamento della griglia prima di iniziare a fare trading dal vivo.

Inizia con un importo minimo: il file ".set" fornito è configurato per un conto da 10.000 centesimi. Non utilizzare lotti di dimensioni maggiori finché non ti senti sicuro della strategia.

Comprendi la strategia: questo EA è un potente strumento progettato per i trader che comprendono i principi del trading basato sulla griglia e della gestione delle posizioni.
Prodotti consigliati
Straddle Scalper
Remi Passanello
Experts
Panoramica: Lo scalper a cavallo è un'apertura a cavallo di EA in orari e/o giorni particolari. Il Take Profit viene generato dinamicamente utilizzando il rapporto ATR. Requisiti: Per aprire gli straddle è necessario un conto di copertura. Una rigorosa ottimizzazione (a prezzi aperti) è obbligatoria. Cos'è una cavalcatura? Uno straddle è l'azione per aprire un Buy e un Sell allo stesso tempo. Come funziona questo EA? Dopo essere stato ottimizzato con successo, l'EA aprirà uno straddle ad
VHV Trend U
Hadi Sadek
Experts
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
Dragon Quantum
Yassine Mouhssine
5 (4)
Experts
Dragon Quantum EA – Sistema di Trading Avanzato con IA (XAUUSD & EURUSD) Dragon Quantum EA è un sistema di trading completamente automatizzato sviluppato con tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Utilizza un’architettura neurale ibrida basata su modelli LSTM e Transformer per analizzare l’andamento dei prezzi su XAUUSD e EURUSD. Questa struttura consente di identificare modelli di mercato, adattarsi alla volatilità e generare segnali tecnici in tempo reale. Caratteristiche principal
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experts
AlgoFusion FX è un Expert Advisor (EA) avanzato, pensato per i trader che desiderano un approccio robusto, diversificato e multi-strategico al trading algoritmico. Progettato per una gestione del rischio eccezionale, un'elevata adattabilità al mercato e un'ottimizzazione delle prestazioni, questo EA integra modelli quantitativi sofisticati e algoritmi di apprendimento automatico per migliorare la redditività in ambienti di mercato in continua evoluzione. Sia che tu sia un trader istituzionale o
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
5 (1)
Experts
GoldMax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 5. L'algoritmo esclusivo del consulente analizza l'andamento del prezzo dell'asset, tenendo conto di fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di ingresso e di uscita redditizi e utilizza un money management avanzato, un moltiplicatore di lotti, un meccanismo di griglia e di riduzione dei cedimenti. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file
FXmax EA MT5
Sergei Linskii
Experts
FXmax EA   è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 5. L'algoritmo esclusivo del consulente analizza l'andamento del prezzo dell'asset, tenendo conto di fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di ingresso e di uscita redditizi e utilizza gli indicatori standard di Meta Trader 5. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Monitoring in the real account >>
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Due consulenti esperti, un prezzo: alimentare il tuo successo!” Esperto di scalping del petrolio di Brent + Esperto di swingy del petrolio di Brent in un Expert Advisor   Live signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Prezzo finale: 5000 $ Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale, il prezzo successivo è -->> 1120 $ Benvenuti al Brent Oil Il consulente esperto di Brent Oil è una centrale elettrica, progettata per dominare i mercati ener
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experts
Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5  - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- For Back test Use 1 Mint OHLC Mode Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Introducing Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 — a next-generation Expert Advisor built to trade Bitcoin/BTCUSD with intelligent precision, using a unique blend of technical mastery and AI-driven decision-maki
Ganesha EA
Tuti Imelda
Experts
Introducing  Ganesha EA  – Expert Advisor base on Trend determine with market structure analisys and Supply Demand and OrderBlock level.   I design Ganesha EA for XAUUSD/Gold and GBPUSD  pairs, and not using any dangerous strategy like martingale, grid, etc..  This EA protected by Auto Stoploss and Takeprofit.   Installation Recommendation Running Ganesha EA at GBPUSD and/or XAUUSD pairs on  H1 timeframes . You can start to trade with $ 300 Minimum initial Deposit Account Type : Hedged The recom
Vroc Scalper
Michele Catanzaro
Experts
Vroc_Scalper Expert advisor trend follower based on the indicator of the same name. It work on any currency pairs,but performs on EURUSD M5 . The EA uses Take Profit and Stop Loss. Stop Loss is intended in deposit currency not in pips. Average positions are opened when the market goes in the opposite direction but all closed at the maximum loss entered or take profit hit. Default setting are optimized by "Forward Test" from 2014 to 2020 and has the right compromise between initial lot and max lo
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Gold Rebate Flow MT5
Sergey Batudayev
Experts
Gold Rebate Flow MT5 is a fully automated gold (XAUUSD) Expert Advisor originally designed as a “rebate machine” . It generates a large number of trades and high turnover, aiming to keep market result around breakeven or with a small profit, while the main income comes from broker rebate/cashback . How the EA works Trades only XAUUSD on MT5 accounts. Grid logic with ATR-based step : distance between orders dynamically adapts to gold volatility. Limit of orders per side and a soft martingale to c
EA Pump and Dump for MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logica strategica Pump and Dump per mt5 Expert Advisor è un   consulente di trading completamente automatico   creato da un trader per i trader.   La strategia è "compra basso, vendi alto"   . Gli ordini vengono aperti dopo un significativo aumento/riduzione dei prezzi. Il significato di base della strategia Pump and Dump è acquistare un asset a un prezzo inferiore quando il prezzo scende, vendere più costoso quando il prezzo aumenta. Probabilmente avrai notato che dopo bruschi movimenti dei pre
Ronin MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/139325 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/139326 RONIN EA – Trading di Precisione One Shot RONIN è un Expert Advisor disciplinato e potente, pensato per i trader che apprezzano precisione, controllo ed efficienza. Ispirato allo spirito del samurai solitario, RONIN esegue operazioni a ingresso singolo utilizzando una combinazione intelligente di Bulls Power, Bears Power e l'indicatore Alligator. Questo EA è progettato per
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experts
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i merca
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
Experts
Un algoritmo di trading pullback progettato con precisione per il mercato forex. Performance live : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - non sono richiesti file di impostazione, vengono utilizzati solo i valori predefiniti. Come funziona BounceEdge EA è un algoritmo robusto progettato per catturare i pullback intraday su tutte le coppie di valute. Analizza l'andamento dei prezzi di ogni singola valuta e apre le posizioni in previsione di un ritorno ai livelli di prezzo precedenti. Il siste
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Experts
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Smart Breakout con precisione degli ordini in sospeso "Nusantara" è un Expert Advisor (EA) basato su una strategia breakout box potenziata con l'esecuzione di ordini in sospeso distanziati e dotato di un sistema di commutazione della gestione del rischio. Progettato per trader seri che desiderano una strategia automatizzata e sicura che rimanga flessibile di fr
GOLD Animal
Gang Zou
Experts
**GOLD Animal** is an Expert Advisor (EA) specifically developed for trading gold. It does  not  use high-risk strategies such as Martingale or grid trading. It employs  advanced algorithmic detection for trend trading, and every trade uses a stop-loss  to ensure capital protection. The EA incorporates  money management  to automatically calculate position sizes. It features a  take-profit to stop-loss ratio greater than 1:3, ensuring decent profitability even with a moderate win rate. You
Recover PRO
Nkululeko Bongokuhle Maseko
Experts
The Recover PRO is an advanced trend and recovery system. It is designed to attempt recovery of losing trades. Each recovery attempt aims to results in break-even or small profits and these levels can be adjusted by the user. The user has a lot of control over what the EA does. These are the features that comes with the EA: Features: The EA can run on multiple charts and will open trades for the attached symbol. The EA opens trades on strong trends and recovers any losing trade while maintaining
Quantum Field
Ihar Tsitou
Experts
Торговля с помощью AI Model-2, который просчитывает вероятностные квантовые поля распределения цены. Валютная пара : AUDCAD М30 Живой Сигнал:  https://www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Profile+Seller Panel - Включить или отключить торговую панель. Panel AI - Включить или отключить торговую панель. Enable background -  Включить или отключить задний фон. AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте де
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Pure Gold Algo
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Pure Gold Algo – Algorithmic gold trading based on volatility Pure Gold Algo is a high-tech Expert Advisor (EA) designed exclusively for the XAUUSD pair. The robot is based on the analysis of price impulses and price imbalance zones. The algorithm is designed to capture short- and medium-term trends typical of the gold market during periods of high liquidity. The system does not attempt to predict market direction, but reacts to confirmed volatility breakout patterns, making it resilient to mark
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (388)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.17 (12)
Experts
Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 5 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (96)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.71 (45)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione: Risorsa Descrizione Comprensione della Frequenza di Trading di AOT Perché il bot non fa trading ogni giorno Come Configurare il Bot AOT Guida all'installazione passo dopo passo Set files AOT MT5 è un Expert Advi
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.61 (18)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (8)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (21)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Running demonstration Live Performance Limited-time discount. Only   5 out of 20   spots remaining — almost sold out. The major update has been completed. The price will soon increase to   USD 599 , and the final price will be   USD 1500 . After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for M
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD . Opera combinando otto strategie di trading indipendenti, ciascuna attivata da diverse condizioni di mercato e timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA è progettato per gestire automaticamente le sue entrate e i filtri. La logica di base dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche di griglia (grid), martingala o mediazione (averaging) . Tutte le operazion
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (88)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
Segnale live (conto reale) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Questo EA utilizza la stessa logica e le stesse regole di esecuzione del segnale di trading reale verificato mostrato su MQL5. Se utilizzato con le impostazioni consigliate e ottimizzate e con un broker ECN / RAW spread affidabile , il comportamento nel trading reale dovrebbe riflettere da vicino le prestazioni e la struttura del segnale live. Si prega di notare che i risultati individuali p
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experts
Leggi prima questo (molto importante) Non progettato per il flipping di conti a breve termine o per profitti rapidi Nessuna Martingala / Nessuna Griglia / Nessuna IA Progettato per i trader focalizzati sulla coerenza a lungo termine Risultati in tempo reale:   Segnale in tempo reale   |   Portafoglio principale   |   Risultati FTMO OFFERTA DI LANCIO! Il prezzo attuale è disponibile solo per un numero limitato di copie. Una volta esaurite, il prezzo aumenterà. Che cos'è Gold Atlas? Gold Atlas è
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.13 (30)
Experts
P rezzo speciale di  $109  (prezzo regolare: $365) . Guida alla configurazione e all'uso :  ABS Channel . Monitoraggio in tempo reale:   ABS Signal .  File di configurazione dal segnale live File di configurazione di base Cos'è ABS EA? ABS EA è un robot di trading professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe H1. Si basa su un sistema Martingale con controlli di rischio integrati . Progettato sia per trader nuovi che esperti, ABS EA è facile da configurare, comple
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.51 (65)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experts
Vortex Turbo — “Scambia la tempesta, controlla il Vortice” Vortex Turbo rappresenta la prossima fase evolutiva del trading intelligente: uno sviluppo unico che unisce un'architettura di intelligenza artificiale all'avanguardia, una logica di mercato adattiva e un controllo preciso del rischio. Basato su comprovati principi algoritmici, integra molteplici strategie in un ecosistema unificato ad alta velocità, alimentato da un nuovo livello di intelligenza predittiva. Progettato come esperto di
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD on the M30 timeframe. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want real edge, not gimmicks. Special launch pricing ends soon!   Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. No Grid. No Martingale. One position per direction. One trade per day. Fixe
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.79 (53)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. [guide line]     [SET FILES] Caratteristiche Prin
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Dominanza Digitale su XAUUSD Segnale Live: Monitora le prestazioni in tempo reale qui: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Ricevi l'expert Cryon X-9000 in regalo. Contattami per i dettagli. The Techno Deity è un sistema avanzato per l'oro che utilizza l'intuizione digitale per trovare squilibri di mercato e zone istituzionali, garantendo precisione e basso drawdown. Caratteristiche Liquidity Intelligence: Identifica flussi di ordini nascosti. Neural Trend Filter: Fi
Altri dall’autore
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Gold Trade Manager Assistan
Watcharapon Sangkaew
Utilità
This EA is a Trade Assistant designed to manage your manually opened trades automatically. It helps you control risk and maximize profits without staring at the screen all day. Perfect for Gold (XAUUSD) scalpers and day traders. Key Features: Auto Initial Stop Loss (ATR): Automatically places a Stop Loss immediately after you open a trade, based on market volatility (ATR). Manual SL Compatible (Hybrid Mode): You can still set your own Stop Loss manually when entering a trade. The EA will respect
FREE
Multi TF Trend Dashboard
Watcharapon Sangkaew
Indicatori
Multi-TF Trend Dashboard Short Description / Slogan: See the entire market trend in a single glance! A simple, clean, and powerful dashboard for every trader. Full Description: (1. For Free Distribution) Hello MQL5 Community, I am excited to share the Multi-TF Trend Dashboard , a tool I developed to simplify trend analysis. This indicator is offered completely free as a contribution to this amazing community. (2. Indicator's Functionality) Are you tired of constantly switching between timeframe
FREE
Grid Recovery Pro Safe
Watcharapon Sangkaew
Experts
Grid Recovery Pro Safe – The Ultimate Cash Flow Generator Product Description:   Unlock the potential of your portfolio with   Grid Recovery Pro Safe , an intelligent trading system designed to generate consistent   Cash Flow   while prioritizing account safety. Unlike dangerous martingale systems, this EA uses a smart Grid logic with Pending Orders to catch market movements precisely. Why choose Grid Recovery Pro? Steady Cash Flow:   Designed to harvest profits from market fluctuations day and
Quantum Sniper X
Watcharapon Sangkaew
Experts
Quantum Sniper X Gold Quantum Sniper X Gold is the next-generation trading algorithm for XAUUSD, merging Sniper Precision with Quantum Logic to calculate the highest probability entry points in the gold market. Unlike traditional EAs that chase prices, Quantum Sniper X patiently waits for the market to come to it. It utilizes a sophisticated Dual-Moving Average mechanism to execute trades at precise Pullback levels, ensuring the best possible Risk-Reward Ratio. Quantum Performance Metrics (6
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione