Titolo del prodotto: Quantum Grid Matrix





Un Expert Advisor sofisticato che gestisce in modo intelligente il mercato utilizzando un sistema di griglia dinamico. Quantum Grid Matrix è progettato per gestire le fluttuazioni del mercato stabilendo una griglia di ordini calcolata, con l'obiettivo di ottenere profitti dai movimenti naturali dei prezzi.





Descrizione completa:

Padroneggia il ritmo del mercato con l'Intelligent Grid Trading.

Cerchi uno strumento strategico che operi metodicamente e senza emozioni? Quantum Grid Matrix trasforma la volatilità del mercato in opportunità. Automatizza una strategia di grid trading professionale, progettata per costruire sistematicamente una posizione e generare profitti dai naturali flussi e riflussi del mercato.





La strategia principale: Gestione Intelligente della Griglia





Quantum Grid Matrix opera secondo un principio chiaro e calcolato:





Ingresso iniziale: l'EA stabilisce un punto di partenza per la sua griglia.





Creazione Dinamica della Griglia: man mano che il prezzo si muove, l'EA inserisce automaticamente una serie di ordini pendenti a intervalli predefiniti (Distanza dalla Griglia), creando una zona di trading strutturata.





Scalabilità progressiva: per ottimizzare il prezzo medio di ingresso della posizione, ogni nuovo ordine nella griglia può utilizzare un lotto progressivamente più grande (moltiplicatore di lotto). Questa tecnica è progettata per raggiungere l'obiettivo di profitto complessivo in modo più efficiente.





Chiusura del ciclo di profitto: una volta che il prezzo di mercato raggiunge il livello di Take Profit calcolato per l'intera griglia, tutte le posizioni aperte vengono chiuse simultaneamente, completando il ciclo con un profitto.





Questo è uno strumento avanzato per i trader che apprezzano un approccio sistematico e non interventista al mercato.





Caratteristiche principali:

Logica della griglia completamente automatizzata: l'EA gestisce tutti i calcoli per la spaziatura della griglia e l'inserimento degli ordini.





Gestione avanzata dei lotti: dispone di un sofisticato moltiplicatore di lotto per ponderare strategicamente i nuovi ordini all'interno della griglia.





Controllo e personalizzazione completi: è possibile regolare tutti i parametri chiave, inclusi Distanza della griglia, Take Profit, Moltiplicatori e altro ancora, consentendo di adattare il comportamento dell'EA al proprio stile di trading personale e alla propensione al rischio.





Gestione degli ordini affidabile: include un numero magico e il controllo dello slippage per garantire precisione e sicurezza in un ambiente di trading live.





Impostazioni consigliate e best practice

Per prestazioni e gestione del rischio ottimali, segui attentamente queste raccomandazioni.





Dopo l'acquisto, scarica e carica prima il file ".set" fornito. Contiene le impostazioni ottimizzate per la strategia.





Impostazioni consigliate:

Coppia di valute: EURUSD





Timeframe: M5 (5 minuti)





Broker: Si consiglia vivamente un broker con spread bassi.





Tipo di conto: Conto Cent. L'utilizzo di un conto Cent è fondamentale per la gestione del rischio, poiché consente di fare trading con un capitale di base inferiore.





Leva finanziaria: 1:50





Deposito minimo: 10.000 centesimi (equivalenti a 100 USD). Questo fornisce un buffer sufficiente per il funzionamento efficace della strategia Grid.





Linee guida importanti:

Familiarizza con la demo: consigliamo vivamente di eseguire prima l'EA su un conto demo con le impostazioni consigliate. Questo ti aiuterà a familiarizzare con i meccanismi e il comportamento della griglia prima di iniziare a fare trading dal vivo.





Inizia con un importo minimo: il file ".set" fornito è configurato per un conto da 10.000 centesimi. Non utilizzare lotti di dimensioni maggiori finché non ti senti sicuro della strategia.





Comprendi la strategia: questo EA è un potente strumento progettato per i trader che comprendono i principi del trading basato sulla griglia e della gestione delle posizioni.