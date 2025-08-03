Quantum Grid Matrix

产品名称：量子网格矩阵





简要说明：





一款先进的智能交易系统 (EA)，利用动态网格系统智能管理市场。量子网格矩阵旨在通过建立计算好的订单网格来应对市场波动，从而从自然的价格波动中获利。





完整说明：

通过智能网格交易掌控市场节奏。

您是否正在寻找一款能够井然有序、不受情绪左右的战略工具？量子网格矩阵将市场波动转化为机遇。它自动化执行专业的网格交易策略，旨在系统地建立仓位，并从市场的自然波动中获利。





核心策略：智能网格管理





量子网格矩阵的运行遵循清晰且经过计算的原则：





初始入场：EA 为其网格设定一个起点。





动态网格创建：随着价格波动，EA 会按照预先定义的间隔（网格距离）自动下达一系列挂单，从而创建一个结构化的交易区域。





渐进式缩放：为了优化仓位的平均入场价格，网格中的每个新订单都可以使用逐渐增大的手数（手数乘数）。此技术旨在更有效地实现整体利润目标。





周期获利平仓：一旦市场价格达到整个网格计算出的止盈水平，所有未平仓头寸将同时平仓，从而完成盈利周期。





对于喜欢系统化、不干预市场交易方式的交易者来说，这是一款先进的工具。





主要特点：

全自动网格逻辑：EA 处理网格间距和订单下单的所有计算。





高级手数管理：具有精密的手数乘数，可在网格内策略性地分配新订单的权重。





完全控制和自定义：您可以调整每个关键参数，包括网格距离、止盈、乘数等，从而根据个人交易风格和风险偏好定制 EA 的行为。





强大的订单管理：配备魔法数字和滑点控制，确保实时交易环境中的精准性和安全性。





限时优惠价！

加入我们的首批用户，即可享受量子网格矩阵的特别首发价。





首批10份仅售299美元！





首批10份售完后，价格将永久上涨至399美元。





这是您以最低价格获得这款强大工具的机会。





推荐设置和最佳实践

为了获得最佳性能和风险管理，请严格遵循以下建议。





购买后，请先下载并加载提供的“.set”文件。该文件包含针对该策略的优化设置。





推荐设置：

货币对：欧元/美元





时间周期：5分钟（M5）





经纪商：强烈推荐低点差的经纪商。





账户类型：美分账户。使用美分账户对于风险管理至关重要，因为它允许您以较小的资金基础进行交易。





杠杆：1:50





最低入金：10,000 美分（相当于 100 美元）。这为网格策略的有效运行提供了充足的缓冲。





重要指南：

熟悉模拟账户：我们强烈建议您先在模拟账户中按照推荐的设置运行 EA。这将帮助您在进行真实交易之前熟悉其网格机制和行为。





从小额交易开始：提供的“.set”文件针对 10,000 美分账户进行配置。在您对策略充满信心之前，请勿使用更大的手数。





了解策略：这款 EA 是一款功能强大的工具，专为了解网格交易和仓位管理原则的交易者而设计。