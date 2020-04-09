Gold Trade Manager Assistan
- Utilitys
- Watcharapon Sangkaew
- Version: 1.0
Dieser EA ist ein Handelsassistent, der entwickelt wurde, um Ihre manuell eröffneten Trades automatisch zu verwalten. Er hilft Ihnen, Risiken zu kontrollieren und Gewinne zu maximieren, ohne den ganzen Tag auf den Bildschirm zu starren. Perfekt für Gold (XAUUSD) Scalper und Daytrader.
Hauptmerkmale:
-
Auto Initial Stop Loss (ATR): Setzt automatisch einen Stop-Loss, sobald Sie einen Handel eröffnen, basierend auf der Marktvolatilität (ATR).
-
Kompatibel mit manuellem SL (Hybrid-Modus): Sie können weiterhin Ihren eigenen Stop Loss manuell setzen, wenn Sie einen Handel eröffnen. Der EA respektiert Ihren anfänglichen SL und ändert ihn nur, um Gewinne zu sichern (Breakeven oder Trailing), wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt.
-
Intelligentes teilweises Schließen (TP1): Schließt automatisch einen bestimmten Prozentsatz Ihrer Position (z. B. 50 %), wenn ein Gewinnziel erreicht wird, und sichert so Geld in Ihrer Tasche.
-
Erweitertes Breakeven: Verschiebt SL automatisch auf Break-even.
-
Auto-Spread-Anpassung: Kann automatisch den Echtzeit-Spread berechnen, um sicherzustellen, dass Ihr "Breakeven" wirklich die Kosten deckt.
-
-
Trend-Following Trailing Stop: Verfolgt Ihren Stop Loss anhand einer gleitenden Durchschnittslinie (MA). So können Sie bei starken Trends die Gewinne laufen lassen und erst bei einer Trendumkehr aussteigen.
Wie es funktioniert:
-
Hängen Sie den EA an den Chart an (z. B. XAUUSD M15).
-
Setzen Sie Magic_Number = 0, um Ihre manuellen Trades zu verwalten.
-
Eröffnen Sie manuell einen Kauf- oder Verkaufshandel.
-
Der EA wird sofort den SL setzen (falls Sie keinen gesetzt haben) und den Handel für Sie verwalten.
Parameter:
-
ATR-Einstellungen: Passen Sie die Empfindlichkeit des anfänglichen Stop Loss an.
-
Teilweiser Abschluss: Legen Sie den TP1-Abstand (Punkte) und den Volumenprozentsatz für die Schließung fest.
-
Breakeven: Legen Sie fest, wann der SL auf den Einstiegskurs verschoben werden soll und wie viel Gewinn Sie sichern wollen (in Punkten).
-
Trailing Stop: Wählen Sie den Zeitraum des gleitenden Durchschnitts und die Methode für das Trailing.
Warnung:
-
Vergewissern Sie sich, dass Symbol_To_Manage in den Eingaben mit dem genauen Namen in Ihrem Market Watch übereinstimmt (z. B. "XAUUSD" oder "Gold").
-
Die empfohlene Mindestlosgröße beträgt 0,02, damit die Funktion "Partial Close" korrekt funktioniert.