Quantum Grid Matrix

Dinamik bir ızgara sistemi kullanarak piyasayı akıllıca yöneten gelişmiş bir Uzman Danışman. Kuantum Izgara Matrisi, doğal fiyat hareketlerinden kâr elde etmeyi hedefleyen hesaplanmış bir emir ızgarası oluşturarak piyasa dalgalanmalarını yönetmek üzere tasarlanmıştır.





Akıllı Izgara İşlemleriyle Piyasanın Ritmini Kontrol Edin.

Duygusallıktan uzak, metodik bir şekilde çalışan stratejik bir araç mı arıyorsunuz? Kuantum Izgara Matrisi, piyasa oynaklığını fırsata dönüştürür. Sistematik olarak pozisyon oluşturmak ve piyasanın doğal iniş çıkışlarından kâr elde etmek için tasarlanmış profesyonel bir ızgara işlem stratejisini otomatikleştirir.





Temel Strateji: Akıllı Izgara Yönetimi





Kuantum Izgara Matrisi, net ve hesaplı bir prensiple çalışır:





İlk Giriş: EA, ızgarası için bir başlangıç noktası oluşturur.





Dinamik Izgara Oluşturma: Fiyat hareket ettikçe, EA önceden tanımlanmış aralıklarla (Izgara Mesafesi) otomatik olarak bir dizi bekleyen emir yerleştirir ve yapılandırılmış bir işlem bölgesi oluşturur.





Kademeli Ölçekleme: Pozisyonun ortalama giriş fiyatını optimize etmek için, ızgaradaki her yeni emir giderek daha büyük bir lot boyutu (Lot Çarpanı) kullanabilir. Bu teknik, genel kâr hedefine daha verimli bir şekilde ulaşmak için tasarlanmıştır.





Döngü Kâr Kapatma: Piyasa fiyatı tüm ızgara için hesaplanan Kâr Al seviyesine ulaştığında, tüm açık pozisyonlar aynı anda kapatılır ve döngü kârla tamamlanır.





Bu, piyasaya sistematik ve müdahalesiz bir yaklaşım benimseyen yatırımcılar için gelişmiş bir araçtır.





Temel Özellikler:

Tam Otomatik Izgara Mantığı: EA, ızgara aralığı ve emir yerleştirme için tüm hesaplamaları gerçekleştirir.





Gelişmiş Lot Yönetimi: Izgara içindeki yeni emirleri stratejik olarak ağırlıklandırmak için gelişmiş bir lot çarpanı içerir.





Tam Kontrol ve Özelleştirme: Izgara Mesafesi, Kâr Al, Çarpanlar ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli parametreleri ayarlayabilir, böylece EA'nın davranışını kişisel işlem tarzınıza ve risk iştahınıza göre uyarlayabilirsiniz.





Güçlü Emir Yönetimi: Canlı işlem ortamında hassasiyet ve güvenlik sağlamak için Sihirli Sayı ve Kayma kontrolüyle birlikte gelir.





Önerilen Ayarlar ve En İyi Uygulamalar

En iyi performans ve risk yönetimi için lütfen bu önerileri dikkatlice izleyin.





Satın aldıktan sonra, lütfen önce verilen ".set" dosyasını indirin ve yükleyin. Bu dosya, strateji için optimize edilmiş ayarları içerir.





Önerilen Kurulum:

Döviz Çifti: EURUSD





Zaman Aralığı: M5 (5 Dakika)





Aracı Kurum: Düşük spread'li bir aracı kurum şiddetle tavsiye edilir.





Hesap Türü: Cent Hesabı. Bir Cent hesabı kullanmak, daha küçük bir sermaye tabanıyla işlem yapmanıza olanak tanıdığı için risk yönetimi açısından çok önemlidir.





Kaldıraç: 1:50





Minimum Yatırım: 10.000 sent (100 ABD dolarına eşdeğer). Bu, grid stratejisinin etkili bir şekilde çalışması için yeterli bir tampon sağlar.





Önemli Yönergeler:

Demoda Alışma: EA'yı öncelikle önerilen ayarlarla bir demo hesabında çalıştırmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bu, canlı işlem yapmadan önce grid mekanizmasına ve davranışına alışmanıza yardımcı olacaktır.





Küçük Başlayın: Sağlanan ".set" dosyası 10.000 sentlik bir hesap için yapılandırılmıştır. Stratejiden emin olana kadar daha yüksek lot büyüklükleri kullanmayın.





Stratejiyi Anlayın: Bu EA, grid tabanlı ticaret ve pozisyon yönetimi prensiplerini anlayan yatırımcılar için tasarlanmış güçlü bir araçtır.