Quantum Grid Matrix

Ürün Adı: Kuantum Izgara Matrisi

Kısa Açıklama:

Dinamik bir ızgara sistemi kullanarak piyasayı akıllıca yöneten gelişmiş bir Uzman Danışman. Kuantum Izgara Matrisi, doğal fiyat hareketlerinden kâr elde etmeyi hedefleyen hesaplanmış bir emir ızgarası oluşturarak piyasa dalgalanmalarını yönetmek üzere tasarlanmıştır.

Tam Açıklama:
Akıllı Izgara İşlemleriyle Piyasanın Ritmini Kontrol Edin.
Duygusallıktan uzak, metodik bir şekilde çalışan stratejik bir araç mı arıyorsunuz? Kuantum Izgara Matrisi, piyasa oynaklığını fırsata dönüştürür. Sistematik olarak pozisyon oluşturmak ve piyasanın doğal iniş çıkışlarından kâr elde etmek için tasarlanmış profesyonel bir ızgara işlem stratejisini otomatikleştirir.

Temel Strateji: Akıllı Izgara Yönetimi

Kuantum Izgara Matrisi, net ve hesaplı bir prensiple çalışır:

İlk Giriş: EA, ızgarası için bir başlangıç noktası oluşturur.

Dinamik Izgara Oluşturma: Fiyat hareket ettikçe, EA önceden tanımlanmış aralıklarla (Izgara Mesafesi) otomatik olarak bir dizi bekleyen emir yerleştirir ve yapılandırılmış bir işlem bölgesi oluşturur.

Kademeli Ölçekleme: Pozisyonun ortalama giriş fiyatını optimize etmek için, ızgaradaki her yeni emir giderek daha büyük bir lot boyutu (Lot Çarpanı) kullanabilir. Bu teknik, genel kâr hedefine daha verimli bir şekilde ulaşmak için tasarlanmıştır.

Döngü Kâr Kapatma: Piyasa fiyatı tüm ızgara için hesaplanan Kâr Al seviyesine ulaştığında, tüm açık pozisyonlar aynı anda kapatılır ve döngü kârla tamamlanır.

Bu, piyasaya sistematik ve müdahalesiz bir yaklaşım benimseyen yatırımcılar için gelişmiş bir araçtır.

Temel Özellikler:
Tam Otomatik Izgara Mantığı: EA, ızgara aralığı ve emir yerleştirme için tüm hesaplamaları gerçekleştirir.

Gelişmiş Lot Yönetimi: Izgara içindeki yeni emirleri stratejik olarak ağırlıklandırmak için gelişmiş bir lot çarpanı içerir.

Tam Kontrol ve Özelleştirme: Izgara Mesafesi, Kâr Al, Çarpanlar ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli parametreleri ayarlayabilir, böylece EA'nın davranışını kişisel işlem tarzınıza ve risk iştahınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Güçlü Emir Yönetimi: Canlı işlem ortamında hassasiyet ve güvenlik sağlamak için Sihirli Sayı ve Kayma kontrolüyle birlikte gelir.

Sınırlı Süreli Tanıtım Fiyatı!
İlk kullanıcı grubumuza katılın ve Quantum Grid Matrisi'ni özel bir lansman fiyatıyla edinin.

İlk 10 kopya sadece 299$'a!

İlk 10 kopya satıldıktan sonra fiyat kalıcı olarak 399$'a yükselecektir.

Bu güçlü aracı en düşük fiyatıyla satın alma şansınız.

Önerilen Ayarlar ve En İyi Uygulamalar
En iyi performans ve risk yönetimi için lütfen bu önerileri dikkatlice izleyin.

Satın aldıktan sonra, lütfen önce verilen ".set" dosyasını indirin ve yükleyin. Bu dosya, strateji için optimize edilmiş ayarları içerir.

Önerilen Kurulum:
Döviz Çifti: EURUSD

Zaman Aralığı: M5 (5 Dakika)

Aracı Kurum: Düşük spread'li bir aracı kurum şiddetle tavsiye edilir.

Hesap Türü: Cent Hesabı. Bir Cent hesabı kullanmak, daha küçük bir sermaye tabanıyla işlem yapmanıza olanak tanıdığı için risk yönetimi açısından çok önemlidir.

Kaldıraç: 1:50

Minimum Yatırım: 10.000 sent (100 ABD dolarına eşdeğer). Bu, grid stratejisinin etkili bir şekilde çalışması için yeterli bir tampon sağlar.

Önemli Yönergeler:
Demoda Alışma: EA'yı öncelikle önerilen ayarlarla bir demo hesabında çalıştırmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bu, canlı işlem yapmadan önce grid mekanizmasına ve davranışına alışmanıza yardımcı olacaktır.

Küçük Başlayın: Sağlanan ".set" dosyası 10.000 sentlik bir hesap için yapılandırılmıştır. Stratejiden emin olana kadar daha yüksek lot büyüklükleri kullanmayın.

Stratejiyi Anlayın: Bu EA, grid tabanlı ticaret ve pozisyon yönetimi prensiplerini anlayan yatırımcılar için tasarlanmış güçlü bir araçtır.
Önerilen ürünler
Straddle Scalper
Remi Passanello
Uzman Danışmanlar
genel bakış: Çatallı yüzücü, belirli saat ve/veya günlerde bir EA açılış çiftliğidir. Kâr Al, ATR oranı kullanılarak dinamik olarak oluşturulur. Gereksinimler: Straddle'ları açmak için bir riskten korunma hesabına ihtiyaç vardır. Sıkı bir optimizasyon (açık fiyatlarla) zorunludur. straddle nedir? Bir straddle, aynı anda bir Alış ve Satış açma eylemidir. Bu EA nasıl çalışır? Başarılı bir şekilde optimize edildikten sonra EA, optimizasyon tarafından belirlenen her yeni çubukta (H1 Zaman Çe
VHV Trend U
Hadi Sadek
Uzman Danışmanlar
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
Dragon Quantum
Yassine Mouhssine
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Dragon Quantum EA – XAUUSD ve EURUSD için Gelişmiş Yapay Zekâ Ticaret Sistemi Dragon Quantum EA, gelişmiş yapay zekâ teknikleri kullanılarak oluşturulmuş tamamen otomatik bir alım-satım sistemidir. LSTM ve Transformer modellerini birleştiren hibrit bir sinir ağı mimarisi kullanır ve XAUUSD ile EURUSD fiyat hareketlerini analiz eder. Bu yapı, piyasa modellerini belirlemeyi, volatiliteye uyum sağlamayı ve gerçek zamanlı teknik sinyaller üretmeyi mümkün kılar. Temel Özellikler Çift Piyasa AI Moto
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Uzman Danışmanlar
AlgoFusion FX , sağlam, çeşitlendirilmiş ve çok stratejili bir algoritmik ticaret yaklaşımı arayan yatırımcılar için tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışman (EA) dır. Olağanüstü risk yönetimi, piyasa uyumluluğu ve performans optimizasyonu için geliştirilmiş olan bu EA, gelişmiş niceliksel modeller ve makine öğrenimi algoritmalarını entegre ederek sürekli değişen piyasa koşullarında kârlılığı artırır. İster kurumsal bir yatırımcı ister bireysel bir yatırımcı olun, AlgoFusion FX , yenilik ve strat
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
5 (1)
Uzman Danışmanlar
GoldMax EA, Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi, lot çarpanı, grid ve çökme azaltma mekanizmasını kullanır. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization Trad
FXmax EA MT5
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
FXmax EA , Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve Meta Trader 5 standart göstergelerini kullanır. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Monitoring in the real account >>>   [ Click H
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HMA Scalper Pro EA   , en çok talep gören finansal enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD gibi popüler döviz çiftleri, XAU/USD altın işlemleri, Brent ve WTI petrol işlemleri ile BTC, ETH, LTC vb. kripto paralar) aktif işlem yapmaya yönelik çok fonksiyonlu bir trading robotudur. Bu robotun algoritmasının temelinde, klasik Moving Average’lara kıyasla daha net sinyaller sağlayan modernize edilmiş bir Hull Moving Average (HMA) versiyonu yer alır. Uzman Danışman, kısa vadeli fiya
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Uzman Danışmanlar
“İki Uzman Danışman, Tek Fiyat: Başarınızı Artırmak!” Brent Petrol Ayırma Uzmanı + Brent Petrol Swingy Uzmanı tek bir Uzman Danışmanda   Live signal Bu fiyat promosyon süresince geçicidir ve kısa sürede artırılacaktır. Nihai Fiyat: 5000 $ Şu anki fiyatla sadece birkaç kopya kaldı, sonraki fiyat -->> 1120 $ Brent Oil'e hoş geldiniz Brent Oil uzman danışmanı, değişken enerji piyasalarına hassasiyet ve çeviklikle hakim olmak için tasarlanmış bir güç merkezidir. Brent Petrol sadece bir sistem de
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5  - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- For Back test Use 1 Mint OHLC Mode Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Introducing Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 — a next-generation Expert Advisor built to trade Bitcoin/BTCUSD with intelligent precision, using a unique blend of technical mastery and AI-driven decision-maki
Ganesha EA
Tuti Imelda
Uzman Danışmanlar
Introducing  Ganesha EA  – Expert Advisor base on Trend determine with market structure analisys and Supply Demand and OrderBlock level.   I design Ganesha EA for XAUUSD/Gold and GBPUSD  pairs, and not using any dangerous strategy like martingale, grid, etc..  This EA protected by Auto Stoploss and Takeprofit.   Installation Recommendation Running Ganesha EA at GBPUSD and/or XAUUSD pairs on  H1 timeframes . You can start to trade with $ 300 Minimum initial Deposit Account Type : Hedged The recom
Vroc Scalper
Michele Catanzaro
Uzman Danışmanlar
Vroc_Scalper Expert advisor trend follower based on the indicator of the same name. It work on any currency pairs,but performs on EURUSD M5 . The EA uses Take Profit and Stop Loss. Stop Loss is intended in deposit currency not in pips. Average positions are opened when the market goes in the opposite direction but all closed at the maximum loss entered or take profit hit. Default setting are optimized by "Forward Test" from 2014 to 2020 and has the right compromise between initial lot and max lo
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Uzman Danışmanlar
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Gold Rebate Flow MT5
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
Gold Rebate Flow MT5 is a fully automated gold (XAUUSD) Expert Advisor originally designed as a “rebate machine” . It generates a large number of trades and high turnover, aiming to keep market result around breakeven or with a small profit, while the main income comes from broker rebate/cashback . How the EA works Trades only XAUUSD on MT5 accounts. Grid logic with ATR-based step : distance between orders dynamically adapts to gold volatility. Limit of orders per side and a soft martingale to c
EA Pump and Dump for MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Uzman Danışmanlar
strateji mantığı Pump and Dump for mt5 Expert Advisor, bir tüccar tarafından tüccarlar için oluşturulmuş   tam otomatik bir ticaret danışmanıdır.   Strateji “düşük al, yüksek sat” dır   . Fiyatlarda önemli bir artış/düşüş sonrasında siparişler açılır. Pompa ve Boşaltma stratejisinin temel anlamı, bir varlığı fiyatı düştüğünde daha ucuza almak, fiyatı yükseldiğinde daha pahalıya satmaktır. Muhtemelen fark etmişsinizdir, piyasadaki keskin fiyat hareketlerinden sonra, ters yönde önemli bir fiyat ge
Ronin MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/139325 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/139326 RONIN EA – Hassas Tek Vuruşlu İşlem RONIN, hassasiyete, kontrole ve verimliliğe değer veren yatırımcılar için oluşturulmuş disiplinli ve güçlü bir Uzman Danışmandır. Yalnız samurayın ruhundan ilham alan RONIN, Bulls Power, Bears Power ve Alligator göstergelerinin akıllı bir kombinasyonunu kullanarak tek girişli işlemler gerçekleştirir. Bu EA, Martingale, Grid veya Ortalama gi
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Uzman Danışmanlar
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,     Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iy
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
Uzman Danışmanlar
Forex piyasası için hassas bir şekilde tasarlanmış geri çekilme işlem algoritması. Canlı performans : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - herhangi bir ayar dosyasına gerek yok, sadece varsayılanlar kullanılıyor. Nasıl Çalışır? BounceEdge EA, tüm döviz çiftlerindeki günlük geri çekilmeleri yakalamak için tasarlanmış güçlü bir algoritmadır. Döviz bazında fiyat hareketlerini analiz eder ve önceki fiyat seviyelerine dönüş beklentisiyle işlemler açar. Sistem, USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Uzman Danışmanlar
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Nusantara MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Bekleyen Emir Hassasiyetiyle Akıllı Kopuş "Nusantara", mesafeli bekleyen emir yürütme ile geliştirilmiş ve risk yönetimi değiştirme sistemiyle donatılmış bir kopuş kutusu stratejisine dayalı bir Uzman Danışmandır (EA). Değişen piyasa özellikleri karşısında esnek kalan otomatik, güvenli bir strateji isteyen ciddi yatırımcılar için tasarlanmıştır. Ana Strateji: Ko
GOLD Animal
Gang Zou
Uzman Danışmanlar
**GOLD Animal** is an Expert Advisor (EA) specifically developed for trading gold. It does  not  use high-risk strategies such as Martingale or grid trading. It employs  advanced algorithmic detection for trend trading, and every trade uses a stop-loss  to ensure capital protection. The EA incorporates  money management  to automatically calculate position sizes. It features a  take-profit to stop-loss ratio greater than 1:3, ensuring decent profitability even with a moderate win rate. You
Recover PRO
Nkululeko Bongokuhle Maseko
Uzman Danışmanlar
The Recover PRO is an advanced trend and recovery system. It is designed to attempt recovery of losing trades. Each recovery attempt aims to results in break-even or small profits and these levels can be adjusted by the user. The user has a lot of control over what the EA does. These are the features that comes with the EA: Features: The EA can run on multiple charts and will open trades for the attached symbol. The EA opens trades on strong trends and recovers any losing trade while maintaining
Quantum Field
Ihar Tsitou
Uzman Danışmanlar
Торговля с помощью AI Model-2, который просчитывает вероятностные квантовые поля распределения цены. Валютная пара : AUDCAD М30 Живой Сигнал:  https://www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Profile+Seller Panel - Включить или отключить торговую панель. Panel AI - Включить или отключить торговую панель. Enable background -  Включить или отключить задний фон. AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте де
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Uzman Danışmanlar
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Kintech Gold
Doan Van Hai
Uzman Danışmanlar
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Pure Gold Algo
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
Pure Gold Algo – Algorithmic gold trading based on volatility Pure Gold Algo is a high-tech Expert Advisor (EA) designed exclusively for the XAUUSD pair. The robot is based on the analysis of price impulses and price imbalance zones. The algorithm is designed to capture short- and medium-term trends typical of the gold market during periods of high liquidity. The system does not attempt to predict market direction, but reacts to confirmed volatility breakout patterns, making it resilient to mark
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (388)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.17 (12)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (96)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.71 (45)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.61 (18)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (21)
Uzman Danışmanlar
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Running demonstration Live Performance Limited-time discount. Only   5 out of 20   spots remaining — almost sold out. The major update has been completed. The price will soon increase to   USD 599 , and the final price will be   USD 1500 . After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for M
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimleri (M5, M30, H2, H4, H6, H12) tarafından tetiklenen sekiz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (88)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal (gerçek hesap) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Bu EA, MQL5 üzerinde gösterilen doğrulanmış canlı işlem sinyali ile aynı işlem mantığını ve yürütme kurallarını kullanır. Önerilen ve optimize edilmiş ayarlar ile birlikte, güvenilir bir ECN / RAW spread broker kullanıldığında, gerçek işlemlerdeki davranış; canlı sinyalin performansını ve işlem yapısını büyük ölçüde yansıtacaktır. Lütfen broker koşulları, spreadler, işlem yürütme kalitesi v
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Önce Bunu Okuyun (Çok Önemli) Kısa vadeli hesap alım satımı veya hızlı kar elde etme amacıyla tasarlanmamıştır. Martingale yok / Izgara yok / Yapay zeka yok Uzun vadeli istikrara odaklanan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Canlı Sonuçlar:   Canlı Sinyal   |   Ana Portföy   |   FTMO Sonuçları LANSMAN ÖZEL TEKLİFİ! Mevcut fiyat yalnızca sınırlı sayıda kopya için geçerlidir. Kopyalar tükendiğinde fiyat artacaktır. Gold Atlas nedir? Gold Atlas, altın (XAUUSD) için profesyonel bir otomatik işlem si
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.13 (30)
Uzman Danışmanlar
Ö zel fiyat  $109  (normal fiyat: $365) . Kurulum ve Kullanım Kılavuzu :  ABS Channel . Gerçek Zamanlı İzleme:   ABS Signal .  Canlı sinyalden kurulum dosyası Temel kurulum dosyası ABS EA nedir? ABS EA, özellikle H1 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için geliştirilmiş profesyonel bir ticaret robotudur. Dahili risk kontrolleri ile Martingale sistemi . Hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan ABS EA, kurulumu kolay, tamamen otomatiktir ve farklı ticaret stillerine uyacak şekilde
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.51 (65)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Vortex Turbo — “Fırtınayı kontrol et, girdabı yönet” Vortex Turbo, akıllı ticarette bir sonraki evrimsel aşamayı temsil ediyor; en son yapay zeka mimarisini, uyarlanabilir piyasa mantığını ve hassas risk kontrolünü birleştiren benzersiz bir gelişme. Kanıtlanmış algoritmik prensipler üzerine kurulu olan bu sistem, birden fazla stratejiyi yeni bir tahmin zekası seviyesiyle desteklenen birleşik, yüksek hızlı bir ekosisteme entegre ediyor. Altın (XAUUSD(GOLD)) için scalping uzmanı olarak tasarlana
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD on the M30 timeframe. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want real edge, not gimmicks. Special launch pricing ends soon!   Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. No Grid. No Martingale. One position per direction. One trade per day. Fixe
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.79 (53)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]       [SET FILES] Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işl
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Uzman Danışmanlar
The Techno Deity — XAUUSD Dijital Hakimiyet Canlı Sinyal: Sistem performansını resmi hesaptan takip edin: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promosyon: Cryon X-9000 danışmanını hediye olarak alabilirsiniz. Detaylar için doğrudan benimle iletişime geçin. The Techno Deity, altın piyasasındaki yapısal düzeni hedefleyen yüksek teknolojili bir ticaret sistemidir. Kurumsal ilgi bölgelerini tespit ederek hassas girişler sağlar. Avantajlar Likidite Zekası: Gizli emir topluluklarını tarar. Sinirsel
Yazarın diğer ürünleri
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Uzman Danışmanlar
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Gold Trade Manager Assistan
Watcharapon Sangkaew
Yardımcı programlar
This EA is a Trade Assistant designed to manage your manually opened trades automatically. It helps you control risk and maximize profits without staring at the screen all day. Perfect for Gold (XAUUSD) scalpers and day traders. Key Features: Auto Initial Stop Loss (ATR): Automatically places a Stop Loss immediately after you open a trade, based on market volatility (ATR). Manual SL Compatible (Hybrid Mode): You can still set your own Stop Loss manually when entering a trade. The EA will respect
FREE
Multi TF Trend Dashboard
Watcharapon Sangkaew
Göstergeler
Multi-TF Trend Dashboard Short Description / Slogan: See the entire market trend in a single glance! A simple, clean, and powerful dashboard for every trader. Full Description: (1. For Free Distribution) Hello MQL5 Community, I am excited to share the Multi-TF Trend Dashboard , a tool I developed to simplify trend analysis. This indicator is offered completely free as a contribution to this amazing community. (2. Indicator's Functionality) Are you tired of constantly switching between timeframe
FREE
Grid Recovery Pro Safe
Watcharapon Sangkaew
Uzman Danışmanlar
Grid Recovery Pro Safe – The Ultimate Cash Flow Generator Product Description:   Unlock the potential of your portfolio with   Grid Recovery Pro Safe , an intelligent trading system designed to generate consistent   Cash Flow   while prioritizing account safety. Unlike dangerous martingale systems, this EA uses a smart Grid logic with Pending Orders to catch market movements precisely. Why choose Grid Recovery Pro? Steady Cash Flow:   Designed to harvest profits from market fluctuations day and
Quantum Sniper X
Watcharapon Sangkaew
Uzman Danışmanlar
Quantum Sniper X Gold Quantum Sniper X Gold is the next-generation trading algorithm for XAUUSD, merging Sniper Precision with Quantum Logic to calculate the highest probability entry points in the gold market. Unlike traditional EAs that chase prices, Quantum Sniper X patiently waits for the market to come to it. It utilizes a sophisticated Dual-Moving Average mechanism to execute trades at precise Pullback levels, ensuring the best possible Risk-Reward Ratio. Quantum Performance Metrics (6
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt