Quantum Sniper X
- Experten
- Watcharapon Sangkaew
- Version: 6.4
- Aktivierungen: 15
Quantum Sniper X Gold ist der Handelsalgorithmus der nächsten Generation für XAUUSD, der Sniper-Präzision mit Quantenlogik verbindet, um die wahrscheinlichsten Einstiegspunkte in den Goldmarkt zu berechnen.
Im Gegensatz zu traditionellen EAs, die den Preisen hinterherjagen, wartet Quantum Sniper X geduldig darauf, dass der Markt zu ihm kommt. Er nutzt einen ausgeklügelten Dual-Moving-Average-Mechanismus, um Trades bei präzisen Pullback-Levels auszuführen und so das bestmögliche Risiko-Ertrags-Verhältnis zu gewährleisten.
🚀 Quantum-Leistungskennzahlen (6-Monats-Stresstest)
Wir liefern 2 optimierte Set-Dateien mit Ihrem Kauf:
1. 🛡️ Abgesicherter Modus (Der Quantum-Schutzschild)
-
Erholungsfaktor: 11.68 (Außergewöhnliche Erholungsgeschwindigkeit)
-
Maximaler Drawdown: Nur 4,67% (sicher für Prop-Firmen)
-
Gewinnrate: Optimiert für langfristige Nachhaltigkeit
-
Ideal für: Großes Kapital, Prop Firm Challenges, Anleger mit geringem Risiko.
2. ⚔️ Aggressiver Modus (Der Gewinngenerator)
-
Nettogewinn: 131,18 %.
-
Erholungsfaktor: 7,81
-
Maximaler Drawdown: 8.41%
-
Ideal für: Schnelle Aufstockung kleiner Konten.
📥 Optimierte Set-Dateien (.set) herunterladen
(Bitte laden Sie diese Dateien in die EA-Eingaben)
👉 DOWNLOAD SAFE MODE (.set) 👉 DOWNLOAD AGGRESSIVE MODE (.set)
(Hinweis: Wenn die Links nicht anklickbar sind, prüfen Sie bitte den Abschnitt Kommentare )
💎 Erweiterte Funktionen:
-
Intelligenter Pullback-Einstieg: Handelt nur, wenn der Preis auf den dynamischen Fast MA zurückgeht.
-
Tiefe Retracement-Erholung: Erkennt automatisch überzogene Pullbacks und führt präzise Wiedereinstiege am Slow MA aus.
-
Täglicher Stromkreisunterbrecher: Ein eingebauter Sicherheitsschalter, der den Handel für den Tag stoppt, wenn ein tägliches Verlustlimit erreicht wird, um Ihr Kapital vor "Whipsaw"-Markttagen zu schützen.
-
Quantum Trailing Stop: Ein intelligenter Stepping Trailing Stop, der Gewinne sichert und dem Handel Raum zum Atmen gibt.
💰 Kapitalanforderungen:
-
Mindesteinlage: $100 (Erfordert Cent- oder Micro-Konto zur Sicherheit).
-
Empfohlene Einzahlung: $500+ (für Standardkonto mit 0,01 Lot).
-
Hinweis: Gold ist volatil. Für maximale Sicherheit empfehlen wir, mit einem konservativen Guthaben zu beginnen.
⚙️ Setup-Empfehlungen:
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: M5
-
Konto-Typ: ECN-, Raw- oder Zero Spread-Konto.
-
Swap-Bedingung: Ein Free Swap-Konto (islamisch) wird dringend empfohlen, um Gewinne zu maximieren, wenn Trendpositionen über Nacht gehalten werden.
-
VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz wird für eine optimale Leistung empfohlen.