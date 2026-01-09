Quantum Sniper X Gold ist der Handelsalgorithmus der nächsten Generation für XAUUSD, der Sniper-Präzision mit Quantenlogik verbindet, um die wahrscheinlichsten Einstiegspunkte in den Goldmarkt zu berechnen.

Im Gegensatz zu traditionellen EAs, die den Preisen hinterherjagen, wartet Quantum Sniper X geduldig darauf, dass der Markt zu ihm kommt. Er nutzt einen ausgeklügelten Dual-Moving-Average-Mechanismus, um Trades bei präzisen Pullback-Levels auszuführen und so das bestmögliche Risiko-Ertrags-Verhältnis zu gewährleisten.

🚀 Quantum-Leistungskennzahlen (6-Monats-Stresstest)

Wir liefern 2 optimierte Set-Dateien mit Ihrem Kauf:

1. 🛡️ Abgesicherter Modus (Der Quantum-Schutzschild)

Erholungsfaktor: 11.68 (Außergewöhnliche Erholungsgeschwindigkeit)

Maximaler Drawdown: Nur 4,67% (sicher für Prop-Firmen)

Gewinnrate: Optimiert für langfristige Nachhaltigkeit

Ideal für: Großes Kapital, Prop Firm Challenges, Anleger mit geringem Risiko.

2. ⚔️ Aggressiver Modus (Der Gewinngenerator)

Nettogewinn: 131,18 %.

Erholungsfaktor: 7,81

Maximaler Drawdown: 8.41%

Ideal für: Schnelle Aufstockung kleiner Konten.

📥 Optimierte Set-Dateien (.set) herunterladen

(Bitte laden Sie diese Dateien in die EA-Eingaben)

👉 DOWNLOAD SAFE MODE (.set) 👉 DOWNLOAD AGGRESSIVE MODE (.set)

(Hinweis: Wenn die Links nicht anklickbar sind, prüfen Sie bitte den Abschnitt Kommentare )

💎 Erweiterte Funktionen:

Intelligenter Pullback-Einstieg: Handelt nur, wenn der Preis auf den dynamischen Fast MA zurückgeht.

Tiefe Retracement-Erholung: Erkennt automatisch überzogene Pullbacks und führt präzise Wiedereinstiege am Slow MA aus.

Täglicher Stromkreisunterbrecher: Ein eingebauter Sicherheitsschalter, der den Handel für den Tag stoppt, wenn ein tägliches Verlustlimit erreicht wird, um Ihr Kapital vor "Whipsaw"-Markttagen zu schützen.

Quantum Trailing Stop: Ein intelligenter Stepping Trailing Stop, der Gewinne sichert und dem Handel Raum zum Atmen gibt.

💰 Kapitalanforderungen:

Mindesteinlage: $100 (Erfordert Cent- oder Micro-Konto zur Sicherheit).

Empfohlene Einzahlung: $500+ (für Standardkonto mit 0,01 Lot).

Hinweis: Gold ist volatil. Für maximale Sicherheit empfehlen wir, mit einem konservativen Guthaben zu beginnen.

⚙️ Setup-Empfehlungen:

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M5

Konto-Typ: ECN-, Raw- oder Zero Spread-Konto.

Swap-Bedingung: Ein Free Swap-Konto (islamisch) wird dringend empfohlen , um Gewinne zu maximieren, wenn Trendpositionen über Nacht gehalten werden.

VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz wird für eine optimale Leistung empfohlen.



