제품명: 퀀텀 그리드 매트릭스





간략한 설명:





동적 그리드 시스템을 사용하여 시장을 지능적으로 관리하는 정교한 전문가 자문(EA)입니다. 퀀텀 그리드 매트릭스는 계산된 주문 그리드를 구축하여 시장 변동을 헤쳐나가고, 자연스러운 가격 변동을 통해 수익을 확보하도록 설계되었습니다.





전체 설명:

지능형 그리드 트레이딩으로 시장의 리듬을 마스터하세요.

감정에 휘둘리지 않고 체계적으로 운영되는 전략적 도구를 찾고 계신가요? 퀀텀 그리드 매트릭스는 시장 변동성을 기회로 전환합니다. 전문적인 그리드 트레이딩 전략을 자동화하여 체계적인 포지션을 구축하고 시장의 자연스러운 흐름에서 수익을 확보하도록 설계되었습니다.





핵심 전략: 지능형 그리드 관리





퀀텀 그리드 매트릭스는 명확하고 계산된 원칙에 따라 운영됩니다.





초기 진입: EA는 그리드의 시작점을 설정합니다.





동적 그리드 생성: 가격 변동에 따라 EA는 미리 정의된 간격(그리드 거리)으로 일련의 미결제 주문을 자동으로 생성하여 구조화된 거래 구역을 생성합니다.





점진적 스케일링: 포지션의 평균 진입 가격을 최적화하기 위해 그리드의 각 신규 주문은 점진적으로 더 큰 랏 크기(랏 승수)를 활용할 수 있습니다. 이 기술은 전체 수익 목표를 더욱 효율적으로 달성하도록 설계되었습니다.





사이클 이익 마감: 시장 가격이 전체 그리드에 대해 계산된 이익실현 수준에 도달하면 모든 미결제 포지션이 동시에 마감되어 수익을 창출하며 사이클을 완료합니다.





이 기능은 체계적이고 개입 없이 시장에 접근하는 것을 선호하는 트레이더를 위한 고급 도구입니다.





주요 기능:

완전 자동화된 그리드 로직: EA가 그리드 간격 및 주문 배치에 대한 모든 계산을 처리합니다.





고급 랏 관리: 그리드 내 신규 주문에 전략적으로 가중치를 부여하는 정교한 랏 승수 기능을 제공합니다.





완벽한 제어 및 사용자 정의: 그리드 간격, 이익실현, 승수 등 모든 주요 매개변수를 조정하여 EA의 동작을 개인의 거래 스타일과 위험 감수 성향에 맞게 조정할 수 있습니다.





강력한 주문 관리: 매직 넘버(Magic Number) 및 슬리피지(Slippage) 제어 기능을 통해 실시간 거래 환경에서 정확성과 안전성을 보장합니다.





기간 한정 특가!

첫 번째 사용자 그룹에 참여하시고 퀀텀 그리드 매트릭스(Quantum Grid Matrix)를 특별 출시 가격으로 만나보세요.





첫 10개는 단 $299에 구매 가능합니다!





첫 10개 판매 후 가격은 $399로 영구 인상됩니다.





이 강력한 도구를 최저가에 구매할 수 있는 기회입니다.





권장 설정 및 모범 사례

최적의 성능과 위험 관리를 위해 다음 권장 사항을 꼼꼼히 준수해 주세요.





구매 후 제공된 ".set" 파일을 먼저 다운로드하여 로드하세요. 이 파일에는 전략에 최적화된 설정이 포함되어 있습니다.





권장 설정:

통화쌍: EURUSD





시간 프레임: M5 (5분)





브로커: 스프레드가 낮은 브로커를 적극 권장합니다.





계좌 유형: 센트 계좌. 센트 계좌는 적은 자본으로도 거래할 수 있으므로 위험 관리에 매우 중요합니다.





레버리지: 1:50





최소 예치금: 10,000센트(미화 100달러 상당). 이는 그리드 전략이 효과적으로 작동할 수 있는 충분한 여유 자금을 제공합니다.





중요 지침:

데모에서 익숙해지세요: 권장 설정으로 데모 계정에서 EA를 먼저 실행해 보시기를 강력히 권장합니다. 이렇게 하면 실제 거래 전에 그리드 메커니즘과 동작에 익숙해지는 데 도움이 됩니다.





소액으로 시작하세요: 제공된 ".set" 파일은 10,000센트 계정 기준으로 구성되어 있습니다. 전략에 익숙해질 때까지 더 높은 랏 규모를 사용하지 마세요.





전략 이해: 이 EA는 그리드 기반 거래 및 포지션 관리의 원리를 이해하는 트레이더를 위해 설계된 강력한 도구입니다.