Draw Lines MT5
- インディケータ
- Antonio Franco
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
🚀 エントリー、テイクプロフィット、ストップロスのレベルをチャートに簡単に描画し、トレードシグナルを分析・追跡できます。
✨ 主な機能
エントリー、TP1、TP2、TP3、SL の値を簡単に入力
シグナルの発生時刻を示す垂直線（オプション）
各ラインのラベルや色を自由にカスタマイズ可能
シグナルの精度やリスクリワード比を視覚的に確認
すべての銘柄・時間足に対応
再描画なし、遅延なし、常に安定した表示
🧠 使用例
Telegram、WhatsApp などのチャンネルからのシグナルを可視化
過去のシグナルを分析し、市場の反応を学ぶ
クライアントやコミュニティに対し、分かりやすいシグナル構成を提示
手動または自動戦略と組み合わせて使用
🔑 キーワード
シグナル, ライン描画, エントリー, テイクプロフィット, ストップロス, 外国為替, テレグラム, ビジュアルシグナル, マニュアルトレード, シグナル分析, TP, SL, チャート, レベル, 評価, 教育, インジケーター, ツール