IQ Trade Status MT5

IQ Trade Status - Ein professionelles Handels-Panel, um alle Ihre LIVE TRADES in einem übersichtlichen Dashboard zu verfolgen.

IQ Trade Status ist nicht nur ein Handels-Panel, sondern ein professionelles Dashboard, das für MetaTrader entwickelt wurde. Es ersetzt das Standard-Terminal-Fenster durch eine saubere, strukturierte und umsetzbare Übersicht über Ihr Konto und Ihre offenen Trades.
Das Dashboard ist so konzipiert, dass Sie drei wichtige Fragen sofort beantworten können:

  • Wie viel habe ich heute verdient?
  • Wie viel werde ich verlieren, wenn alle meine Geschäfte schief gehen?
  • Ist mein Konto zu stark gehebelt?

Einführungs-Sonderangebot - Holen Sie es sich für $45 statt $65 und sparen Sie$20!

Holen Sie sich die MT4-Version hier.

1. Indikator-Kompatibilität

Der Indikator ist mit allen Timeframes, Forex-, Metall- und Indexsymbolen kompatibel.

2. Konto-Monitor (obere Kopfzeile)
Der obere Bereich des Dashboards bietet eine Übersicht über den Zustand Ihres Kontos. Im Gegensatz zur Standardansicht des Terminals konzentrieren sich diese Metriken auf Leistung, Sicherheit und Risikobewusstsein.


Saldo & Eigenkapital

Zeigt Ihren aktuellen Kontostand und das aktuelle Eigenkapital an.

Tag P/L

  • Zeigt den Gesamtgewinn oder -verlust für den aktuellen Handelstag an.
  • Beinhaltet geschlossene Geschäfte vom heutigen Tag plus gleitenden Gewinn oder Verlust.
  • Zeigt sowohl den Währungswert als auch die prozentuale Veränderung an.
  • Wird grün, wenn positiv, und rot, wenn negativ.
Risiko (USD)
  • Zeigt den Gesamtbetrag an, den Sie verlieren, wenn alle offenen Trades den Stop Loss erreichen.
  • Stellt Ihr Worst-Case-Szenario dar.
  • Hilft Ihnen, ein übermäßiges Leveraging sofort zu erkennen.
DD % (Drawdown)
  • Zeigt an, wie weit das aktuelle Eigenkapital vom Saldo abgefallen ist.
  • Unverzichtbar für die Einhaltung der Vorschriften und die psychologische Kontrolle von Prop-Firmen.
Marge %
  • Zeigt den Prozentsatz der aktuell genutzten Kontomarge an.
  • Einfacher zu interpretieren als herkömmliche Margin-Werte.

    3. Aktive Handelsliste
    Im unteren Bereich des Dashboards werden bis zu 10 aktive Geschäfte mit vereinfachten, hochwertigen Informationen angezeigt.
    • #: Zeilennummer.
    • ID: Die letzten vier Ziffern des Ordertickets zur einfachen Identifizierung.
    • Sym: Gehandeltes Symbol oder Instrument.
    • Typ: Kauf oder Verkauf mit klarer visueller Unterscheidung.
    • Vol: Größe des Handelsloses.
    • TP (USD): Voraussichtlicher Gewinn in der Kontowährung, wenn der Take Profit erreicht wird.
    • SL (USD): Voraussichtlicher Verlust in der Kontowährung, wenn der Stop Loss erreicht wird.
      Wenn der Stop Loss in den Gewinn verschoben wird, wird der Wert hervorgehoben, um einen risikofreien Handel anzuzeigen.
    • Pips: Variabler Gewinn oder Verlust, gemessen in Standard-Pips.
    • Zeit: Dauer, für die der Handel geöffnet war (Tage : Stunden : Minuten).
    • P/L: Nettogewinn oder -verlust einschließlich Swaps und Provisionen.

    4. Dashboard-Steuerelemente
    • Schaltfläche Minimieren
       Klappt die Handelsliste ein, während die Kopfzeile des Kontos sichtbar bleibt.

    • Schaltfläche "Schließen"
       Entfernt den Indikator vollständig aus dem Diagramm.
      Hinweis: Die Schaltfläche "Schließen" des Indikators schließt nicht Ihre offenen Trades, sondern entfernt nur den Indikator aus dem Diagramm.

    5. Einstellungen & Anpassungen
    Beim Laden des Indikators sind die folgenden Eingaben möglich:
    • Größe des Armaturenbretts
       Auswahl des Layouts Klein, Standard oder Groß.
    • Dashboard-Thema
       Dunkles oder helles Thema.

    • X-Offset
       Horizontaler Abstand vom linken Rand des Diagramms.

    • Y-Offset
       Vertikaler Abstand vom oberen Rand des Diagramms.

    • Anzeige von Saldo und Eigenkapital
       Der Indikator hat die Option, Saldo und Eigenkapital auf dem Dashboard aus Gründen der Privatsphäre ein- oder auszublenden.

    • Farben des dunklen Themas
       Passen Sie die Farben für positiven und negativen Text sowie für Gewinn-/Verlustzellen an.

    • Helle Themenfarben
       Separate Farbkonfiguration für den hellen Hintergrundmodus.

    6. Häufig gestellte Fragen

    F: Wird die "Day P/L" zurückgesetzt?

    A Ja, sie wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Serverzeit Ihres Brokers einen neuen Tag beginnt (00:00 Serverzeit).

    F: Warum wird bei "Risiko" 0,00 angezeigt?

    A: Die Risikoberechnung erfordert, dass ein **Stop Loss** für Ihre Trades gesetzt wird. Wenn Sie einen Handel ohne Stop-Loss eingeben, kann das Risiko nicht berechnet werden.

    7. Unterstützung & Updates:

    • Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie uns eine direkte Nachricht auf MQL5.
    • Folgen Sie unserem neuen Kanal für tägliche Markteinblicke und Angebote.
    • Wenn Sie technische Probleme mit dem Indikator haben, kontaktieren Sie uns direkt auf MQL5.
    IQ Trade Status ist für einen verfeinerten Ansatz für ernsthafte Händler konzipiert. Er ist besonders nützlich für Prop-Firm-Händler, Daytrader und alle, die eine klare Rechenschaftspflicht über die tägliche Leistung und das Engagement haben wollen. Handeln Sie nicht blindlings. Kennen Sie Ihr Risiko, verfolgen Sie Ihre Leistung und behalten Sie die Kontrolle mit IQ Trade Status.
    Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen.

    Haftungsausschluss:

    • Aufgrund regulatorischer Beschränkungen ist unser Service in bestimmten Ländern wie Indien, Pakistan und Bangladesch nicht verfügbar.
    • Unsere Produkte sind nur auf mql5.com erhältlich.
    • Wir kontaktieren niemanden oder verkaufen unsere Produkte privat.
    • Wir bieten keine persönliche Handelsberatung an.
    • Wir verkaufen keine der Intraquotes-Produkte auf Telegram oder einer anderen Plattform oder Website.
    Verwandte Stichwörter: Handelspanel, Handelsstatus, Live-Handelsupdate, Handelsrisikoanalyse
    Empfohlene Produkte
    Zigzag Price Arrows
    Aiman Saeed Salem Dahbag
    Indikatoren
    Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
    FREE
    Trend Slayer Indicator
    Felipe Carvalho De Queiroz
    Indikatoren
    Trend Indicator Pro . Verwenden Sie jede beliebige Währung und jeden gewünschten Zeitraum F ür eine höhere Rentabilität verwenden Sie eine Risikorendite von mindestens 1:3 oder 1:4 Einstiegssignal : Erscheint , nachdem der gleitende Durchschnitts-Crossover schließt ️️ Histogramm-Flip : Signalisiert wichtige Trendwechsel ️ Einfach zu bedienen : Perfekt für alle, die schnelle, sichere Entscheidungen treffen wollen! Erhöhen Sie Ihre Genauigkeit : Finden Sie die besten M
    Trendline mt5 indicator
    David Muriithi
    3 (1)
    Indikatoren
    Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
    FREE
    Easy Correlations Indicator
    Ioannis Xenos
    5 (1)
    Indikatoren
    Easy Correlations-Indikator Der Easy Correlations Indic ator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu helfen. Durch die Überwachung des Abstands zwischen ihren Relative Strength Index (RSI)-Werten hebt der Indikator Situationen hervor, in denen sich ein Instrument deutlich weiter bewegt hat als das andere. Dies schafft potenzielle Handelsmöglichkeiten: Verkaufen Sie das stärkere Instrument (überstreckter RSI) Kauf des schwächeren Inst
    FREE
    History Pattern Search mt5
    Yevhenii Levchenko
    Indikatoren
    Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
    Donchian Breakout And Rsi
    Mattia Impicciatore
    Indikatoren
    Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
    FREE
    OrderBook Cumulative Indicator
    Stanislav Korotky
    5 (1)
    Indikatoren
    Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
    Trade Manager AIO
    Zhilwan Hussein
    Utilitys
    Dieses Tool ist eine umfassende und benutzerfreundliche Lösung, die jeden Aspekt des Handelsprozesses abdeckt. Vom Risikomanagement bis hin zur fortgeschrittenen Orderausführung und -überwachung bietet es Händlern eine Reihe leistungsstarker Funktionen zur Verbesserung ihrer Entscheidungs- und Ausführungskapazitäten auf dem Devisenmarkt. Alert : Dieses Tool funktioniert nicht im Strategietester! MT4 Version Eigenschaften: Risiko-Management: Bietet Tools zum Festlegen und Verwalten von Risikon
    LT Agression Indicator
    Thiago Duarte
    5 (3)
    Indikatoren
    Dies ist ein Käufer und Verkäufer Aggression Indikator, der die Form jeder Kerze und Projekt diese Daten in einem Histogramm Form analysiert. Es gibt 4 Histogramme in einem. Auf der Vorderseite haben wir zwei: Obere - Käufer Kraft. Untere - Verkäufer Kraft. Im Hintergrund haben wir auch zwei Histogramme, beide mit derselben Farbe. Sie messen die kombinierte Stärke von Käufern und Verkäufern. Diese Histogramme können in den Eingabeparametern ausgeschaltet werden. Es ist auch möglich, das reale od
    FREE
    LT Donchian Channel
    Thiago Duarte
    4.83 (6)
    Indikatoren
    Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
    FREE
    Day Direction Scanner
    Efren Hernandez Partida
    5 (3)
    Indikatoren
    Der Day Direction Scanner ist ein Indikator, der die Richtung der aktuellen Kerze in den Zeiträumen 1 Tag, 4 Stunden, 1 Stunde, 15 Minuten und 5 Minuten nutzt, um die Marktrichtung zu bestimmen. Konvergieren alle Kerzen in eine Richtung, zeigt der Indikator an, ob der Tag bullisch oder bärisch ist oder ob keine klare Richtung erkennbar ist. Er ist hilfreich, um sich im Tagesverlauf einen Überblick über die Marktrichtung zu verschaffen. Funktionen: – Funktioniert für alle Währungspaare, Indize
    FREE
    Binary Profit Gainer
    Myo Min Aung
    5 (2)
    Indikatoren
    Dieser Indikator ist speziell für den binären Handel. Zeitrahmen ist 1 Minuten und exp Zeit 5 oder 3 Minuten nur. Sie müssen martingale 3 Schritt verwenden. So müssen Sie setzen Lose Größe ist 10 % höchstens. Sie sollten Mt2 Handelsplattform verwenden, um mit meinem Indikator zu verbinden, um mehr Signal ohne menschliche Arbeit zu erhalten. Dieser Indikator Gewinnrate ist über 80 %, aber Sie können 100 % des Gewinns durch die Verwendung von martingale 3 Schritt zu bekommen. Sie sollten MT2 Hande
    FREE
    Free Automatic Fibonacci MT5
    Tonny Obare
    4.86 (49)
    Indikatoren
    Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
    FREE
    Spike Catch Pro
    Amani Fungo
    4.14 (7)
    Indikatoren
    Spike Catch Pro 22:03 Neuerungen Erweiterte Engine für die Suche nach Handelseinträgen in allen Boom- und Crash-Paaren (300, 500 und 1000) Programmierte Strategien Verbesserungen Mx_Spikes (um Mxd,Mxc und Mxe zu kombinieren), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) Wir haben einen Pfeil zur Strategieidentifikation hinzugefügt, der auch beim visuellen manuellen Backtesting der enthaltenen Strategie
    FREE
    RSI Auto Trader
    Harun Benge
    Experten
    Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
    Equity Shield Pro
    Saad Janah
    5 (1)
    Utilitys
    Equity Shield Pro 1.1 NEUE VERSION Equity Shield Pro 1.1 ist ein leistungsstarker Utility EA, der Ihr Handelskonto durch aktive Überwachung und Durchsetzung von Eigenkapitalschutz- und Gewinnmanagementregeln schützt. Ganz gleich, ob Sie mit Privatkonten handeln oder an firmeneigenen Herausforderungen arbeiten, dieser EA gewährleistet die strikte Einhaltung von Risiko- und Gewinnzielen und ermöglicht es Ihnen, Disziplin und Konsistenz zu wahren. Equity Shield Pro 1.1 ist mit allen Challenge-Typ
    WH Price Wave Pattern MT5
    Wissam Hussein
    4.25 (12)
    Indikatoren
    Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT5 – (ABCD-Muster) – Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA Version:  
    FREE
    Fibonacci Bollinger Bands MT5
    Diego Arribas Lopez
    5 (1)
    Indikatoren
    MT4 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands   adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark   zones of control   — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters   It
    FREE
    Value Chart Candlesticks
    Flavio Javier Jarabeck
    4.69 (13)
    Indikatoren
    Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
    FREE
    Abiroid Elder Ray Index MT5
    Abir Pathak
    Indikatoren
    Dies ist nur die MT5-Version. Für MT4 besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/market/product/156000/ Ausführlicher Blog-Beitrag mit Bildschirmabbildungen: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765529 Funktionen im Überblick Bull und Bear Power Visualisierung: Histogramme, Linien oder Bänder Kombinierter Bull/Bear Power (BBP) Modus: Zur Anzeige der Netto-Power-Balance Farben anpassen: für sofortige Mustererkennung Glättung (optional): reduziert das Rauschen für sauberere Signale Zusätzliche Filtero
    Trading Utility
    Tahir Hussain
    Utilitys
    Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
    Click Trading
    Jawad Tauheed
    5 (1)
    Experten
    Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
    FREE
    SMC Venom Model BPR MT5
    Ivan Butko
    Indikatoren
    Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
    Fvg Edge
    Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
    5 (1)
    Indikatoren
    FVG Smart Zones – Kostenlose Edition Fair Value Gap Erkennungsindikator für MetaTrader 5 (MT5)   Suchen Sie ein echtes Trading-Werkzeug – nicht nur einen weiteren zufälligen Indikator? FVG Smart Zones – Kostenlose Edition gibt Ihnen professionelle Markteinblicke, indem automatisch Fair Value Gaps (FVGs) erkannt und hochwahrscheinliche Trading-Zonen direkt auf Ihrem Chart hervorgehoben werden.   Erstellt für Trader, die folgen: Smart Money Concepts (SMC) ICT Trading Konzepte Pric
    FREE
    PZ Penta O MT5
    PZ TRADING SLU
    3.5 (4)
    Indikatoren
    Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
    FREE
    Haven FVG Indicator
    Maksim Tarutin
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
    FREE
    Day Trader WorkTime
    Aurthur Musendame
    4.8 (15)
    Indikatoren
    Der Worktime-Indikator hilft Ihnen, die wichtigsten Tageszeiten für den Handel mit Währungspaaren zu ermitteln. Es wurde auf der Grundlage der IKT-Day-Trading kostenlose Tutorials, die frei vailable auf seinem youtube-Kanal sind erstellt. Sie können diesen Indikator zusammen mit meinen anderen Indikatoren verwenden, die ich frei mit Ihnen geteilt habe, wie der wahre Tag, benutzerdefinierte Perioden, täglicher Monat, wöchentliche offene Linien - sie ergänzen sich gegenseitig sehr gut. Nuggets au
    FREE
    Delta Profile Volume
    Teresinha Moraes Correia
    Indikatoren
    Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
    Supply and Demand Order Blocks MT5
    Issam Kassas
    4.66 (107)
    Indikatoren
    Die Supply and Demand Order Blocks: Der Indikator "Supply and Demand Order Blocks" ist ein anspruchsvolles Tool, das auf den Konzepten des Smart Money basiert und für die technische Analyse im Devisenhandel unerlässlich ist. Er konzentriert sich darauf, Angebot und Nachfrage Zonen zu identifizieren, entscheidende Bereiche, in denen institutionelle Händler deutliche Spuren hinterlassen. Die Angebotszone, die Verkaufsaufträge anzeigt, und die Nachfragezone, die Kaufaufträge anzeigt, helfen Händl
    FREE
    MACD Enhanced
    Nikita Berdnikov
    5 (2)
    Indikatoren
    Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
    FREE
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.66 (56)
    Indikatoren
    Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indikatoren
    Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (76)
    Indikatoren
    Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.91 (32)
    Indikatoren
    *** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indikatoren
    Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
    Game Changer Indicator mt5
    Vasiliy Strukov
    4.67 (6)
    Indikatoren
    Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.31 (26)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (28)
    Indikatoren
    FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    Indikatoren
    LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indikatoren
    Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
    Trend Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.84 (99)
    Indikatoren
    Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indikatoren
    ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
    Smart Stop Indicator MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indikatoren
    Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.81 (21)
    Indikatoren
    Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indikatoren
    Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (24)
    Indikatoren
    Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
    FX Volume MT5
    Daniel Stein
    4.79 (24)
    Indikatoren
    FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
    Matreshka
    Dimitr Trifonov
    5 (2)
    Indikatoren
    Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
    Support and Resistance Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.82 (22)
    Indikatoren
    Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
    Meravith AUTO
    Ivan Stefanov
    Indikatoren
    Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    Indikatoren
    TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
    Trend Forecaster
    Alexey Minkov
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indikatoren
    Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
    Easy Buy Sell Signal Alert
    Franck Martin
    4.69 (13)
    Indikatoren
    Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
    Advanced Supply Demand MT5
    Bernhard Schweigert
    4.5 (14)
    Indikatoren
    Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
    Entry Points Pro for MT5
    Yury Orlov
    4.47 (136)
    Indikatoren
    Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
    Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
    Mehran Sepah Mansoor
    4.36 (11)
    Indikatoren
    Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
    Volatility Master MT5
    INTRAQUOTES
    Indikatoren
    Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
    Weitere Produkte dieses Autors
    Volatility Master MT5
    INTRAQUOTES
    Indikatoren
    Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
    IQ Gold Gann Levels
    INTRAQUOTES
    5 (4)
    Indikatoren
    Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
    Volatility Master
    INTRAQUOTES
    5 (6)
    Indikatoren
    Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
    Hydra Trend Rider MT5
    INTRAQUOTES
    Indikatoren
    Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen. Laden Sie die Metatrader 4-Version herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Indikators hier. HURRY! Preiserhö
    Hydra Trend Rider
    INTRAQUOTES
    5 (4)
    Indikatoren
    Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen. Laden Sie die Metatrader 5-Version herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch hier. HURRY! Preiserhöhung in Kürze!
    IQ Star Lines MT5
    INTRAQUOTES
    Indikatoren
    Zum ersten Mal auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Ast rologie basiert, wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt a
    IQ Gold Gann Levels MT5
    INTRAQUOTES
    Indikatoren
    Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
    IQ Star Lines
    INTRAQUOTES
    Indikatoren
    Erstmals auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Astrologie basiert , wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt auf Ihr
    IQ FX Gann Levels MT5
    INTRAQUOTES
    Indikatoren
    IQ FX Gann Levels ist ein Präzisionshandelsindikator, der auf den Quadratwurzelmethoden von W.D. Gann basiert. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalytiker, dessen Handelstechnik auf einer komplexen Mischung aus Mathematik, Geometrie, Astrologie und alter Mathematik basierte, die sich als äußerst präzise erwies. Laden Sie die Metatrader 4 Version herunter . Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen . Haftungsausschluss: Aufgrun
    IQ FX Correlation Matrix
    INTRAQUOTES
    Indikatoren
    FX Correlation Matrix ist ein leistungsstarkes Multi-Timeframe-Dashboard, das Händlern hilft, Echtzeit-Währungskorrelationen von bis zu 28 Symbolen auf einen Blick zu analysieren. Mit anpassbaren Einstellungen, schlankem Design und manueller Symbolauswahl erhöht es die Handelsgenauigkeit, reduziert das Risiko und identifiziert profitable korrelationsbasierte Chancen. Holen Sie sich die Metatrader 4-Version hier. Holen Sie sie SCHNELL! Der Preis wird bald steigen! Lesen Sie die Produktbeschreibun
    FX Correlation Matrix
    INTRAQUOTES
    5 (1)
    Indikatoren
    FX Correlation Matrix ist ein leistungsstarkes Multi-Timeframe-Dashboard, das Händlern hilft, Echtzeit-Währungskorrelationen von bis zu 28 Symbolen auf einen Blick zu analysieren. Mit anpassbaren Einstellungen, schlankem Design und manueller Symbolauswahl erhöht es die Handelsgenauigkeit, reduziert das Risiko und identifiziert profitable korrelationsbasierte Chancen. Holen Sie sich die Metatrader 5-Version hier. Holen Sie sie SCHNELL! Der Preis wird bald steigen! Lesen Sie die Produktbeschreibun
    IQ FX Gann Levels
    INTRAQUOTES
    5 (2)
    Indikatoren
    IQ FX Gann Levels ist ein Präzisionshandelsindikator, der auf den Quadratwurzelmethoden von W.D. Gann basiert. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalytiker, dessen Handelstechnik auf einer komplexen Mischung aus Mathematik, Geometrie, Astrologie und alter Mathematik basierte, die sich als äußerst präzise erwies. Laden Sie die Metatrader 5 Version herunter . Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen . Haftungsausschluss: Aufgrun
    IQ Chart Cleaner
    INTRAQUOTES
    Utilitys
    IQ Chart Cleaner - Ein frischer Chart in Sekunden. Ein unübersichtlicher Chart kann den Handel stressig und verwirrend machen. Zwischen Dutzenden von alten Indikatoren, übrig gebliebenen Linien, Pfeilen, Formen und Notizen kann man leicht den Fokus auf das verlieren, was wirklich wichtig ist - Ihre Trades. Hier kommt IQ Chart Cleaner ins Spiel. Mit einem einzigen Klick liefert IQ Chart Cleaner Ihnen ein frisches, ablenkungsfreies Diagramm, damit Sie die Märkte mit Klarheit und Vertrauen analysie
    IQ Trade Status
    INTRAQUOTES
    Indikatoren
    IQ Trade Status - Ein professionelles Handels-Panel, um alle Ihre LIVE TRADES in einem übersichtlichen Dashboard zu verfolgen. IQ Trade Status ist nicht nur ein Handels-Panel, sondern ein professionelles Dashboard, das für MetaTrader entwickelt wurde. Es ersetzt das Standard-Terminal-Fenster durch eine saubere, strukturierte und umsetzbare Übersicht über Ihr Konto und Ihre offenen Trades. Das Dashboard ist so konzipiert, dass Sie drei wichtige Fragen sofort beantworten können: Wie viel habe ich
    Hydra Multi Trend Dashboard
    INTRAQUOTES
    Indikatoren
    Das Hydra Multi Trend Dashboard ist ein leistungsstarkes Markt-Scanning-Tool für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Es überwacht bis zu 25 Währungspaare oder Vermögenswerte gleichzeitig über alle 9 Standard-Zeitrahmen (M1 bis monatlich). Durch die Verwendung einer speziellen Trendformel filtert das Dashboard Marktstörungen heraus und liefert klare, visuelle Bullish- oder Bearish-Signale, die es Händlern ermöglichen, Trendausrichtungen auf einen Blick zu erkennen, ohne die Charts wechseln zu müssen.
    IQ Chart Cleaner MT5
    INTRAQUOTES
    Utilitys
    Dieses Skript ist äußerst hilfreich, um nicht nur alle grafischen Objekte aus dem Diagramm zu entfernen, sondern auch alle Indikatoren aus dem Diagramm. Holen Sie sich die MT4 Version hier . Eigenschaften: Bestätigungsdialog : Fragt vor dem Bereinigen des Charts nach einer Bestätigung. Vollständige Reinigung : Entfernt alle grafischen Objekte (Linien, Pfeile, Formen, etc.) Entfernt alle Indikatoren aus allen Chart-Fenstern (Haupt- und Unterfenster) Protokollierung : Druckt Informationen über
    Hydra Multi Trend Dashboard MT5
    INTRAQUOTES
    Indikatoren
    Das Hydra Multi Trend Dashboard ist ein leistungsstarkes Markt-Scanning-Tool für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Es überwacht bis zu 25 Währungspaare oder Vermögenswerte gleichzeitig über alle 9 Standard-Zeitrahmen (M1 bis monatlich). Durch die Verwendung einer speziellen Trendformel filtert das Dashboard Marktstörungen heraus und liefert klare, visuelle Bullish- oder Bearish-Signale, die es Händlern ermöglichen, Trendausrichtungen auf einen Blick zu erkennen, ohne die Charts wechseln zu müssen.
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension