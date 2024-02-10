FX Correlation Matrix

FX Correlation Matrix ist ein leistungsstarkes Multi-Timeframe-Dashboard, das Händlern hilft, Echtzeit-Währungskorrelationen von bis zu 28 Symbolen auf einen Blick zu analysieren. Mit anpassbaren Einstellungen, schlankem Design und manueller Symbolauswahl erhöht es die Handelsgenauigkeit, reduziert das Risiko und identifiziert profitable korrelationsbasierte Chancen.

Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen.

Haftungsausschluss:

  • Aufgrund von behördlichen Beschränkungen ist unser Service in bestimmten Ländern wie Indien, Pakistan und Bangladesch nicht verfügbar.
  • Unsere Produkte sind nur auf mql5.com erhältlich.
  • Wir kontaktieren niemanden oder verkaufen unsere Produkte privat.
  • Wir bieten keine persönliche Handelsberatung an.
  • Wir verkaufen keine der Intraquotes-Produkte auf Telegram oder einer anderen Plattform oder Website.
Schnelle Übersicht
  • Multi-Timeframe, Multi-Currency Dashboard - Analysieren Sie Korrelationen über mehrere Forex-Paare und Timeframes in einem Dashboard auf einen Blick.
  • Anpassbare Dashboard-Größen - Unterstützt SD-, HD-, Full HD- und 4K-Monitore für ein optimiertes Handelserlebnis.
  • Automatisch anpassbares Dashboard-Layout - Das Dashboard passt seine Größe dynamisch und in Echtzeit an die verfügbaren Market Watch-Symbole an. Wenn nur vier Symbole aufgelistet sind, passt sich das Dashboard sofort an, um eine 4-Symbol-Ansicht ohne manuelle Änderungen anzuzeigen.
  • Benutzerfreundliche Oberfläche - Positionieren Sie das Dashboard neu und passen Sie es an, um einen reibungslosen Handel zu ermöglichen.
  • 5 PC-Aktivierung - Verwenden Sie den Indikator über mehrere Broker und Geräte hinweg für mehr Flexibilität.

Empfehlung: Verwenden Sie diesen Indikator in einem separaten Chart, um eine optimale Leistung zu erzielen.

1. Warum ist der FX-Korrelationsmatrix-Indikator äußerst nützlich?
  • Erhöht die Handelsgenauigkeit - Identifizieren Sie starke und schwache Währungskorrelationen, um bessere Handelsentscheidungen zu treffen.
  • Maximiert profitable Handelsmöglichkeiten - Erkennen Sie positiv und negativ korrelierte Paare, um Gewinne zu erzielen.

2. Für wen ist dieser Indikator geeignet?
Dieses Tool ist perfekt für Händler, die die Forex-Korrelation verstehen und die Handelsgenauigkeit verbessern, das Risiko minimieren und die Gewinne maximieren möchten. Egal ob Sie Scalper, Intraday-Händler oder Swing-Trader sind, die FX Correlation Matrix hilft Ihnen, intelligenter zu handeln.

Hinweis: Dieser Indikator kann nicht allein dazu verwendet werden, eine endgültige Handelsentscheidung zu treffen. Dieses Tool hilft Ihnen, Ihre Handelsentscheidung zu bestätigen, bevor Sie Ihren Handel platzieren. Um finanzielle Verluste zu vermeiden, müssen Sie einen Handel erst nach einer Analyse der Trendrichtung, der Kursentwicklung und der nahe gelegenen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus platzieren.

3. Liste der unterstützten Symbole

Funktioniert mit Forex-Haupt- und Nebenpaaren, Metallen, Indizes, Kryptowährungen und mehr über alle Zeitrahmen hinweg.

4. Symbol-Limit
Der Indikator unterstützt bis zu 2 Dashboards auf 2 Charts gleichzeitig, so dass Sie bis zu 56 Symbole gleichzeitig überwachen können.

5. Anwendbare Zeitrahmen
Anwendbar in allen 9 Zeitrahmen: 1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 4H, 1D, 1W, MN.

6. Backtesting Hinweis
Im Strategy Tester wird nur ein Symbol angezeigt. Benutzerdefinierte Symbole und vollständige 28-Symboldaten werden nicht unterstützt.

7. Wie fange ich mit FX-Korrelation an?

  1. Öffnen Sie nach dem Kauf die MetaTrader Software, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und öffnen Sie Toolbox - Markt - Gekauft.
  2. Installieren Sie den Indikator.
  3. Öffnen Sie Navigator - Markt - Ziehen Sie den Indikator auf das Diagramm und legen Sie ihn dort ab.
  4. Folgen Sie dem Matrix-Dashboard, um die Korrelation für einen sicheren Handel zu verfolgen.
8. Wie funktioniert die FX-Korrelationsmatrix? (Einfache Erläuterung)
  • Überwacht Korrelationen zwischen mehreren Währungen - Liefert Korrelationswerte in Echtzeit im Prozentformat.
  • Positive und negative Korrelationssignale - Grün hebt starke positive Korrelationen hervor, während Rot auf negative Korrelationen von divergierenden Paaren hinweist.
  • Unterstützt Korb-Handelsstrategien - Hilft Händlern bei der Verwaltung mehrerer Trades mit korrelierten Vermögenswerten.
9. Indikator-Funktionen (im Detail)


  • Multi-Timeframe, Multi-Currency Dashboard - Visualisieren Sie mühelos Korrelationen über mehrere Symbole und Timeframes hinweg. Dieses Dashboard vermittelt ein klares Bild davon, wie sich Währungspaare im Verhältnis zueinander bewegen, und ermöglicht es Ihnen, Cross-Pair-Chancen zu nutzen und Ihre Handelsstrategie zu verbessern.
  • 5 PC-Aktivierung für mehrere Broker - Handeln Sie über mehrere Broker-Plattformen mit der Flexibilität von fünf PC-Aktivierungen. Ganz gleich, ob Sie mit verschiedenen Brokern arbeiten oder zwischen Konten wechseln, diese Funktion gewährleistet einen reibungslosen und ununterbrochenen Zugriff auf den Indikator.
  • Verbessertes Korrelations-Dashboard - Das Design wurde für eine bessere Lesbarkeit, ein übersichtlicheres Layout und ein professionelleres Aussehen aktualisiert, damit Sie Daten schneller und genauer interpretieren können.
  • Dunkle und helle Theme-Optionen - Wechseln Sie zwischen dunklen und hellen Modi für optimale Sichtbarkeit und Komfort je nach Handelsumgebung.
  • Anpassbare Themenfarben - Sie können Korrelationshervorhebungen und Dashboard-Elemente sowohl für dunkle als auch für helle Themen vollständig personalisieren, einschließlich positiver und negativer Korrelationstexte, neutraler/hervorgehobener/starker Hintergründe, Kopfzeilen, Rahmen und Standardtextfarben.
  • Intelligente Tooltips für hervorgehobene Zellen - Bewegen Sie den Mauszeiger über eine hervorgehobene Korrelationszelle, um sofort das genaue Symbolpaar und den Korrelationswert zu sehen (z. B. EURUSD vs. GBPUSD = 90 %), um sofortige Klarheit auf einen Blick zu erhalten.
  • Benutzerfreundlichkeit - Eine äußerst intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht Ihr Handelserlebnis und bietet eine einfache Navigation, schnellen Zugriff auf Daten und nahtlose Funktionalität.
  • Anpassbare Dashboard-Größen - Egal, ob Sie einen Standard-Monitor oder ein 4K-Display verwenden, der Indikator passt sich mit vier verschiedenen Dashboard-Größen, aus denen Sie wählen können, perfekt an. Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass Sie den Markt auf die Weise überwachen können, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

10. Einstellungen der Indikator-Eingabe
  • Manuelle Symbolauswahl - Automatische Auswahl von bis zu 20 Symbolen aus Market Watch oder manuelle Eingabe der bevorzugten Symbole.
  • Anpassbare Zeitrahmen - Wählen Sie einen beliebigen Zeitrahmen für eine sofortige Korrelationsanalyse.
  • Anpassung des Korrelationsprozentsatzes - Ändern Sie den Korrelationsprozentsatz von mehr als 50 % bis zu mehr als 90 %, um ihn an Ihre Handelsstrategie anzupassen.
  • Neuanordnung der Symbole - Ziehen und verschieben Sie die Symbole in der Market Watch-Liste nach oben oder unten, um ihre Position im Indikator-Dashboard zu ändern.
  • Ändern der Farbe des Symbol-Highlighters - Passen Sie die Farbe des Symbol-Highlighters nach Ihren Wünschen an.

Hinweis: Der Indikator hat keinen Pufferausgang für die EA-Integration.

11. Indikator-Strategien: Steigern Sie Ihre Profite mit der Korrelationsanalyse


Identifizierung starker Währungskorrelationen

Symbole sind oft miteinander verbunden, und das Verständnis dieser Korrelationen kann der Schlüssel zum Erschließen profitabler Geschäfte sein. Indem Sie analysieren, wie sich Paare im Verhältnis zueinander bewegen, können Sie starke Korrelationen erkennen, die Ihnen helfen, Kursbewegungen bei mehreren Paaren vorherzusagen.

Positive Korrelation verstehen

Wenn zwei Symbole mit einem hohen Korrelationsprozentsatz grün hervorgehoben sind, bedeutet dies, dass beide Symbole demselben Trend folgen (entweder sind beide bullisch oder beide bearisch). Wenn Sie planen, mit einem der beiden Symbole zu handeln, können Sie mit dem anderen handeln, um die Gewinne zu maximieren und von beiden Geschäften zu profitieren.

    • Korrelation weniger als 50% - Nicht so handelbar.
    • Korrelation zwischen 50% und 60% - handelbar, aber nicht bevorzugt.
    • Korrelation zwischen 60% und 90% - handelbar (bei ähnlichem Trend).
    • Korrelation größer als 90% - Sehr gut handelbar (folgt stark einem ähnlichen Trend).

Negative Korrelation verstehen

Wenn zwei Symbole mit einem hohen Korrelationsprozentsatz rot hervorgehoben sind, bedeutet dies, dass beide Symbole entgegengesetzten Trends folgen (wenn eines bullisch ist, ist das andere bearisch). Wenn Sie planen, ein Symbol zu kaufen, müssen Sie das andere verkaufen, um gleichzeitig von den divergierenden Bewegungen zu profitieren.

    • Korrelation unter 50 % - Nicht so handelbar.
    • Korrelation zwischen 50% und 60% - handelbar, aber nicht bevorzugt.
    • Korrelation zwischen 60% und 90% - handelbar (bei gegenläufigem Trend).
    • Korrelation größer als 90% - Sehr gut handelbar (folgt stark dem gegenläufigen Trend).

Risikoreduzierung durch Diversifizierung

Währungskorrelationen ermöglichen es Ihnen, das Risiko zu reduzieren, indem Sie den Handel über korrelierte Paare streuen. Mit dem Forex Correlation Dashboard Indicator können Sie leicht Chancen für positiv und negativ korrelierte Paare erkennen und ein ausgewogeneres Handelsportfolio aufbauen.

Kapital aus Divergenzen schlagen

Wenn zwei positiv korrelierte Paare beginnen, voneinander abzuweichen, kann dies ein Zeichen für potenzielle Handelsmöglichkeiten sein. Dieser Indikator hilft Ihnen, solche Divergenzen frühzeitig zu erkennen, und verschafft Ihnen einen Vorsprung beim Erfassen profitabler Trades, wenn sich die Paare neu ausrichten.

12. Kombinieren mit anderen Indikatoren

Dieser Indikator ist ein Instrument zur Bestätigung und Validierung Ihrer Entscheidung. Sie brauchen eine Strategie, die auf der Grundlage von Trendanalysen, Kerzen und Kursbewegungen funktioniert. Oft steigen Händler zu einem falschen Zeitpunkt in einen Handel ein und erleiden finanzielle Verluste. Schauen Sie sich die IQ Gann-Level-Indikatoren an (sowohl für Devisen als auch für Gold), um die leistungsstarken Gann-Unterstützungs- und -Widerstands-Levels zu kennen, auf die der Markt genau reagiert. In Verbindung mit dem Hydra Trend Rider Multi-Timeframe Dashboard kann dies eine solide Trendbestätigung liefern.

13. Indikator-Fehlerbehebung

Problem mit der Symbolreihenfolge: Die Symbole werden möglicherweise in umgekehrter Reihenfolge angezeigt und beginnen nicht mit den ersten zehn der Marktliste.
Lösung: Priorisieren Sie die Symbole, die Sie häufig für den Handel verwenden, indem Sie sie an den Anfang des Marktbeobachtungsbereichs setzen. Blenden Sie unnötige Symbole aus, um die Leistung des Indikators zu verbessern.

Problem mit dem korrekten Laden von Daten im Indikator.
Lösung: Laden Sie alle gewünschten Symbole in Ihren Market Watch, bevor Sie den Indikator anwenden. Vergewissern Sie sich, dass die historischen MetaTrader-Daten für die ausgewählten Symbole geladen sind. Wenn Sie Probleme mit "Daten nicht synchronisiert" haben, warten Sie 5-10 Minuten, bis Ihr Terminal geladen ist.

Wie führt man einen visuellen Backtest mit unserem Indikator durch?
Schritt 1: Laden Sie zunächst die gesamte Datenbank des History Centers herunter (drücken Sie F2, um das History Center aufzurufen).
Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche Download.
Schritt 3: Nachdem der Download abgeschlossen ist, schließen Sie MetaTrader und starten Sie ihn neu.

Mögliche Probleme beim Backtesting.
Problem 1: Meldung "Waiting for update" während des Backtestings.
Lösung: Dies bedeutet unzureichende Daten oder eine schlechte Internetverbindung. Laden Sie die vollständigen History Center-Daten wie oben beschrieben herunter.
Problem 2: MetaTrader friert während des Backtests ein.
Lösung: Dies geschieht ebenfalls aufgrund von unzureichenden Daten oder einer schlechten Internetverbindung. Korrigieren Sie die Verbindung vor dem Start und führen Sie die Schritte erneut aus.

14. Erfahren Sie mehr im intraquotes MQL5 Channel

Erfahren Sie, wie unsere leistungsstarken Indikatoren Ihnen helfen, Charts zu analysieren, Ziele zu setzen und profitable Trades mit täglichen Markt-Updates und Analysen zu tätigen. Schaffen Sie Vertrauen und handeln Sie ohne Angst.

Jetzt dem neuen Channel beitreten

15. Unterstützung
  • Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie uns eine direkte Nachricht auf MQL5.
  • Wenn Sie auf technische Probleme mit dem Indikator stoßen, kontaktieren Sie uns direkt auf MQL5.
Bringen Sie Ihr Trading mit der FX Correlation Matrix auf die nächste Stufe - ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen hilft, intelligenter zu handeln, Risiken zu reduzieren und von Währungskorrelationen zu profitieren. Ob Sie nach Bestätigungssignalen, Trendausrichtung oder Diversifizierung suchen, dieser Indikator bietet den ultimativen Markteinblick.<br/ translate="no">
Risikohinweis: Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Dieser Indikator ist als Hilfsmittel für Handelsentscheidungen gedacht, garantiert aber keine Gewinne oder verhindert Verluste. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Nutzer sollten sich über die Risiken im Klaren sein und bei Bedarf unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen. Alle Handelsentscheidungen, die unter Verwendung dieses Indikators getroffen werden, liegen im Ermessen und in der Verantwortung des Benutzers.
Excellent developer—friendly and responsive! With Version 1.5, the FX Correlation Matrix becomes a truly powerful tool that helps understand the movement of a large portion of currency pairs. From me, it's 5 stars—both for the collaboration and the flawless result. This dashboard is a must-have for any trader. Congratulations!

