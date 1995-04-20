Das Hydra Multi Trend Dashboard ist ein leistungsstarkes Markt-Scanning-Tool für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Es überwacht bis zu 25 Währungspaare oder Vermögenswerte gleichzeitig über alle 9 Standard-Zeitrahmen (M1 bis monatlich).

Durch die Verwendung einer speziellen Trendformel filtert das Dashboard Marktstörungen heraus und liefert klare, visuelle Bullish- oder Bearish-Signale, die es Händlern ermöglichen, Trendausrichtungen auf einen Blick zu erkennen, ohne die Charts wechseln zu müssen. Metatrader 5 Version : Hier ansehen

1. Hauptmerkmale

Multi-Symbol-Überwachung : Scannt bis zu 25 Symbole aus Ihrem Market Watch oder einer benutzerdefinierten Liste.

: Scannt bis zu 25 Symbole aus Ihrem Market Watch oder einer benutzerdefinierten Liste. Multi-Timeframe-Analyse : Zeigt den Trendverlauf für M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 und MN an.

: Zeigt den Trendverlauf für M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 und MN an. Proprietäre Logik : Verwendet einen speziellen internen Algorithmus zur Bestimmung der Trendrichtung.

: Verwendet einen speziellen internen Algorithmus zur Bestimmung der Trendrichtung. Interaktive Benutzeroberfläche : Klicken Sie auf einen beliebigen Symbolnamen, um den aktuellen Chart sofort auf dieses Symbol umzustellen.

: Klicken Sie auf einen beliebigen Symbolnamen, um den aktuellen Chart sofort auf dieses Symbol umzustellen. Anpassbares Design : Enthält dunkle und helle Themen sowie drei Größenoptionen (Klein, Standard, Groß) für jede Bildschirmauflösung.

: Enthält dunkle und helle Themen sowie drei Größenoptionen (Klein, Standard, Groß) für jede Bildschirmauflösung. Intelligente Benachrichtigungen : Erhalten Sie Popup- oder mobile Push-Benachrichtigungen, wenn sich der Trend eines bestimmten Zeitrahmens ändert.

: Erhalten Sie Popup- oder mobile Push-Benachrichtigungen, wenn sich der Trend eines bestimmten Zeitrahmens ändert. Indikator-Kompatibilität: Funktioniert nahtlos mit den Standard-MetaTrader-Indikatoren





2. Visuelle Schnittstelle & Signale

Das Dashboard wird in Form eines Rasters auf Ihrem Chart angezeigt. Hier sehen Sie, wie Sie es lesen können:

Grüne Zelle mit Pfeil nach oben : Steht für einen Aufwärtstrend (Kauf).

: Steht für einen Aufwärtstrend (Kauf). Rote Zelle mit Abwärtspfeil : Steht für einen Abwärtstrend (Verkauf).

: Steht für einen Abwärtstrend (Verkauf). Bindestrich (-): Steht für einen neutralen/kein Signal-Status (der Markt bewegt sich oder die Bedingungen sind nicht erfüllt).





Dashboard-Steuerelemente

Minimieren-Schaltfläche (+ / _) - Befindet sich oben rechts auf dem Dashboard. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Panel zu verkleinern und Platz im Chart zu sparen.

- Befindet sich oben rechts auf dem Dashboard. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Panel zu verkleinern und Platz im Chart zu sparen. Schaltfläche Schließen (X) - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Indikator aus dem Diagramm zu entfernen.

- Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Indikator aus dem Diagramm zu entfernen. Symbol anklicken - Durch Anklicken eines beliebigen Symbolnamens (z. B. "EURUSD") in der linken Spalte wird Ihr aktuelles Diagramm auf dieses Symbol aktualisiert.





3. Einstellungen & Eingabeparameter





Wenn Sie den Indikator mit einem Chart verbinden, können Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren:





Dashboard-Einstellungen

Größe des Dashboards : Wählen Sie zwischen Klein , Standard oder Groß . Damit werden die Text- und Schaltflächengrößen an Ihre Bildschirmauflösung angepasst (z. B. Groß für 4K-Bildschirme, Klein für Laptops).

: Wählen Sie zwischen , oder . Damit werden die Text- und Schaltflächengrößen an Ihre Bildschirmauflösung angepasst (z. B. Groß für 4K-Bildschirme, Klein für Laptops). X-Position / Y-Position : Passen Sie den Abstand (in Pixeln) von der ausgewählten Ecke an, um das Dashboard genau dort zu positionieren, wo Sie es haben möchten.

: Passen Sie den Abstand (in Pixeln) von der ausgewählten Ecke an, um das Dashboard genau dort zu positionieren, wo Sie es haben möchten. Ecke : Wählen Sie aus, an welcher Ecke des Diagramms das Dashboard verankert werden soll (oben links, oben rechts usw.).

: Wählen Sie aus, an welcher Ecke des Diagramms das Dashboard verankert werden soll (oben links, oben rechts usw.). Auswahl des Themas: Wählen Sie zwischen Dunkles Thema (am besten für dunkle Hintergründe) und Helles Thema (am besten für weiße Hintergründe).





Farbeinstellung





Zusätzlich zu den allgemeinen Themen Dunkel und Hell haben Sie die volle Kontrolle über die spezifischen Farben, die für Trendsignale verwendet werden. So können Sie das Dashboard an Ihre persönlichen Chartvorlagen oder visuellen Vorlieben anpassen.

Bullen-Signal (Bg) : Wählen Sie die Hintergrundfarbe für Zellen, die einen bullischen Trend anzeigen (Standard: Grün).

: Wählen Sie die Hintergrundfarbe für Zellen, die einen bullischen Trend anzeigen (Standard: Grün). Bären-Signal (Bg) : Wählen Sie die Hintergrundfarbe für Zellen, die einen Abwärtstrend anzeigen (Standard: Rot).

: Wählen Sie die Hintergrundfarbe für Zellen, die einen Abwärtstrend anzeigen (Standard: Rot). Bullenpfeil / Bärenpfeil: Passt die Farbe der Richtungspfeile innerhalb der Signalzellen an (Voreinstellung: Weiß).





Symbolquelle





+ Symbolquelle:

- Marktbeobachtung: Zieht automatisch die ersten 25 Symbole aus Ihrem MT4/MT5 Market Watch Fenster.

- Manuell: Verwendet die Liste der Symbole, die Sie in die Eingabe unten eingeben.

+ Manuelle Symbole: Wenn Sie oben "Manuell" ausgewählt haben, geben Sie hier die gewünschten Symbole durch Kommas getrennt ein (z. B. EURUSD,GBPUSD,GOLD,US30).





Alert-Einstellungen

Alarme aktivieren : Setzen Sie diese Option auf true, um Popup-Warnungen im MetaTrader zu erhalten.

: Setzen Sie diese Option auf true, um Popup-Warnungen im MetaTrader zu erhalten. Push-Benachrichtigungen aktivieren : Setzen Sie diese Option auf true, um Alarme auf Ihrer mobilen MetaTrader-App zu erhalten.

: Setzen Sie diese Option auf true, um Alarme auf Ihrer mobilen MetaTrader-App zu erhalten. Zeitrahmen für Warnungen : Wählen Sie den spezifischen Zeitrahmen, den Sie für Alarme überwachen möchten (z. B. H1). Sie erhalten nur Alarme für Trends, die in diesem spezifischen Zeitrahmen erkannt werden.

: Wählen Sie den spezifischen Zeitrahmen, den Sie für Alarme überwachen möchten (z. B. H1). Sie erhalten nur Alarme für Trends, die in diesem spezifischen Zeitrahmen erkannt werden. Warnsignal-Typ : Wählen Sie aus, ob Sie Alarme nur für Bullish , Bearish oder Both erhalten möchten.

: Wählen Sie aus, ob Sie Alarme nur für , erhalten möchten. Alarmlücke: Um Spam zu vermeiden, wählen Sie aus, wie oft der Alarm zurückgesetzt wird (z. B. 60 Minuten). Sobald ein Alarm für ein Symbol ausgelöst wird, wird er für dieses Symbol erst wieder nach Ablauf dieser Zeit ausgelöst.





4. Nutzungsbeschränkungen





Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und eine Verlangsamung der Plattform zu verhindern, enthält der Indikator die folgenden eingebauten Sicherheitsvorkehrungen:

Maximale Instanzen : Sie können das Dashboard auf maximal 2 Charts gleichzeitig laufen lassen.

: Sie können das Dashboard auf maximal gleichzeitig laufen lassen. Eine pro Chart : Sie können nicht mehr als ein Dashboard an dasselbe Chart-Fenster anhängen.

: Sie können nicht mehr als ein Dashboard an dasselbe Chart-Fenster anhängen. Symbol-Limit: Das Dashboard zeigt maximal 25 Symbole an.





5. Fehlersuche

Limit Reached Alert: Wenn Sie diese Meldung sehen, haben Sie versucht, das Dashboard einem dritten Chart hinzuzufügen. Bitte entfernen Sie es aus einem bestehenden Diagramm, bevor Sie es einem neuen hinzufügen.

Wenn Sie diese Meldung sehen, haben Sie versucht, das Dashboard einem dritten Chart hinzuzufügen. Bitte entfernen Sie es aus einem bestehenden Diagramm, bevor Sie es einem neuen hinzufügen. Leeres Logo : Wenn das Header-Logo fehlt, stellen Sie sicher, dass die erforderlichen .bmp-Bilddateien korrekt in Ihrem MQL4/Images- oder MQL5/Images-Ordner platziert sind.

: Wenn das Header-Logo fehlt, stellen Sie sicher, dass die erforderlichen .bmp-Bilddateien korrekt in Ihrem MQL4/Images- oder MQL5/Images-Ordner platziert sind. Symbole werden nicht geladen: Wenn Sie den "Market Watch"-Modus verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Market Watch-Fenster gefüllt ist. Wenn Sie den Modus "Manuell" verwenden, stellen Sie sicher, dass die Symbolnamen genau der Namenskonvention Ihres Brokers entsprechen (z.B. EURUSD.pro vs. EURUSD).

6. Häufig gestellte Fragen (FAQ)





F: Wie interpretiere ich die Signale am besten für den Handel?





A: Das Dashboard zeigt zwar die einzelnen Zeitrahmen an, aber die stärksten Setups treten in der Regel auf, wenn eine "Zeitrahmenausrichtung" vorliegt. Wenn Sie beispielsweise ein Intraday-Händler sind, suchen Sie nach Symbolen, bei denen die Spalten M15, H1 und H4 alle die gleiche Farbe aufweisen (z. B. alle grünen Aufwärtspfeile). Dies zeigt an, dass das kurzfristige Momentum mit dem längerfristigen Trend übereinstimmt.





F: Warum sind einige Symbolzeilen leer oder zeigen die falschen Paare an?





A: Dies geschieht in der Regel, wenn die Symbolquelle auf Manuell eingestellt ist, die Namen aber nicht genau mit den Anforderungen Ihres Brokers übereinstimmen. Wenn Ihr Broker zum Beispiel Suffixe wie EURUSD.pro oder GBPUSDm verwendet, müssen Sie den vollständigen Namen in das Eingabefeld für manuelle Symbole eingeben. Wenn Sie den Marktbeobachtungsmodus verwenden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Marktbeobachtungsfenster im MetaTrader geöffnet ist und dass ihm Symbole hinzugefügt wurden.





F: Kann ich die Empfindlichkeit der Trendsignale einstellen?





A: Nein. Das Dashboard verwendet eine vorkalibrierte "Spezial-Trendformel", die Marktrauschen und falsche Signale automatisch herausfiltert. Es gibt keine externen Eingaben für die Trendlogik, da sie so optimiert ist, dass sie bei verschiedenen Paaren und Marktbedingungen funktioniert, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich sind.





7. Wichtig: Backtesting & Strategie-Tester-Verhalten





Bitte beachten Sie, dass sich der Hydra Multi Trend Dashboard im MetaTrader Strategy Tester (visueller Modus) anders verhält als auf einem Live-Chart. Dies liegt an den technischen Einschränkungen der MetaTrader-Plattform in Bezug auf den Zugriff auf Daten in mehreren Währungen und Zeitrahmen während Backtests.





Im Backtesting-Modus funktioniert das Dashboard wie folgt:

Einzelne Symbolanzeige: Das Dashboard ignoriert Ihre "Market Watch"- oder "Manual"-Symbollisten. Es zeigt nur das spezifische Symbol an, das gerade getestet wird (wenn Sie z. B. ein Backtesting von EURUSD durchführen, wird nur EURUSD auf dem Dashboard angezeigt). Einzelne Zeitrahmensignale: Das Dashboard berechnet und zeigt nur Signale für den spezifischen Zeitrahmen an, den Sie in Ihren Strategy Tester-Einstellungen ausgewählt haben.

Beispiel: Wenn Sie einen Backtest für den H1-Zeitrahmen durchführen, werden die Signale nur in der H1-Spalte angezeigt. Alle anderen Zeitrahmenspalten (M1, M5, H4 usw.) werden mit einem Bindestrich () angezeigt, da der Strategy Tester keine genauen Daten für andere Zeitrahmen in Echtzeit generieren kann. Visuelle Bestätigung: Ein roter Text mit der Aufschrift "BACKTESTING MODE" erscheint über dem Dashboard, um anzuzeigen, dass die eingeschränkte Funktionalität aktiv ist.

Note: This limitation applies only to the Strategy Tester. Once applied to a live or demo chart, the dashboard will automatically unlock and function normally, monitoring all 25 symbols and all timeframes simultaneously. 8 Unterstützung und Updates: Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie uns eine direkte Nachricht auf MQL5.

Folgen Sie unserem neuen Kanal für Updates und Markteinblicke.

für Updates und Markteinblicke. Wenn Sie technische Probleme mit dem Indikator haben, kontaktieren Sie uns direkt auf MQL5. Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen. Haftungsausschluss: Aufgrund regulatorischer Beschränkungen ist unser Service in bestimmten Ländern wie Indien, Pakistan und Bangladesch nicht verfügbar.

Unsere Produkte sind nur auf mql5.com erhältlich.

Wir kontaktieren niemanden oder verkaufen unsere Produkte privat.

Wir bieten keine persönliche Handelsberatung an.

Wir verkaufen keine der Intraquotes-Produkte auf Telegram oder einer anderen Plattform oder Website. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Dieses Tool bietet Marktanalysen, die auf historischen Daten basieren und garantiert keine zukünftige Performance.



Verwandte Stichwörter: Trendanalyse, Trendindikator, Trend Dashboard