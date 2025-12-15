IQ Trade Status
IQ Trade Status - Ein professionelles Handels-Panel, um alle Ihre LIVE TRADES in einem übersichtlichen Dashboard zu verfolgen.
IQ Trade Status ist nicht nur ein Handels-Panel, sondern ein professionelles Dashboard, das für MetaTrader entwickelt wurde. Es ersetzt das Standard-Terminal-Fenster durch eine saubere, strukturierte und umsetzbare Übersicht über Ihr Konto und Ihre offenen Trades.
Das Dashboard ist so konzipiert, dass Sie drei wichtige Fragen sofort beantworten können:
- Wie viel habe ich heute verdient?
- Wie viel werde ich verlieren, wenn alle meine Geschäfte schief gehen?
- Ist mein Konto zu stark gehebelt?
1. Indikator-Kompatibilität
Der Indikator ist mit allen Timeframes, Forex-, Metall- und Indexsymbolen kompatibel.
Saldo & Eigenkapital
Zeigt Ihren aktuellen Kontostand und das aktuelle Eigenkapital an.
Tag P/L
- Zeigt den Gesamtgewinn oder -verlust für den aktuellen Handelstag an.
- Beinhaltet geschlossene Geschäfte vom heutigen Tag plus gleitenden Gewinn oder Verlust.
- Zeigt sowohl den Währungswert als auch die prozentuale Veränderung an.
- Wird grün, wenn positiv, und rot, wenn negativ.
- Zeigt den Gesamtbetrag an, den Sie verlieren, wenn alle offenen Trades den Stop Loss erreichen.
- Stellt Ihr Worst-Case-Szenario dar.
- Hilft Ihnen, ein übermäßiges Leveraging sofort zu erkennen.
- Zeigt an, wie weit das aktuelle Eigenkapital vom Saldo abgefallen ist.
- Unverzichtbar für die Einhaltung der Vorschriften und die psychologische Kontrolle von Prop-Firmen.
- Zeigt den Prozentsatz der aktuell genutzten Kontomarge an.
- Einfacher zu interpretieren als herkömmliche Margin-Werte.
- #: Zeilennummer.
- ID: Die letzten vier Ziffern des Ordertickets zur einfachen Identifizierung.
- Sym: Gehandeltes Symbol oder Instrument.
- Typ: Kauf oder Verkauf mit klarer visueller Unterscheidung.
- Vol: Größe des Handelsloses.
- TP (USD): Voraussichtlicher Gewinn in der Kontowährung, wenn der Take Profit erreicht wird.
- SL (USD): Voraussichtlicher Verlust in der Kontowährung, wenn der Stop Loss erreicht wird.
Wenn der Stop Loss in den Gewinn verschoben wird, wird der Wert hervorgehoben, um einen risikofreien Handel anzuzeigen.
- Pips: Variabler Gewinn oder Verlust, gemessen in Standard-Pips.
- Zeit: Dauer, für die der Handel geöffnet war (Tage : Stunden : Minuten).
- P/L: Nettogewinn oder -verlust einschließlich Swaps und Provisionen.
- Schaltfläche Minimieren
Klappt die Handelsliste ein, während die Kopfzeile des Kontos sichtbar bleibt.
- Schaltfläche "Schließen"
Entfernt den Indikator vollständig aus dem Diagramm.
Hinweis: Die Schaltfläche "Schließen" des Indikators schließt nicht Ihre offenen Trades, sondern entfernt nur den Indikator aus dem Diagramm.
- Größe des Armaturenbretts
Auswahl des Layouts Klein, Standard oder Groß.
- Dashboard-Thema
Dunkles oder helles Thema.
- X-Offset
Horizontaler Abstand vom linken Rand des Diagramms.
- Y-Offset
Vertikaler Abstand vom oberen Rand des Diagramms.
- Anzeige von Saldo und Eigenkapital
Der Indikator hat die Option, Saldo und Eigenkapital auf dem Dashboard aus Gründen der Privatsphäre ein- oder auszublenden.
- Farben des dunklen Themas
Passen Sie die Farben für positiven und negativen Text sowie für Gewinn-/Verlustzellen an.
- Helle Themenfarben
Separate Farbkonfiguration für den hellen Hintergrundmodus.
6. Häufig gestellte Fragen
F: Wird die "Day P/L" zurückgesetzt?
A Ja, sie wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Serverzeit Ihres Brokers einen neuen Tag beginnt (00:00 Serverzeit).
F: Warum wird bei "Risiko" 0,00 angezeigt?
A: Die Risikoberechnung erfordert, dass ein **Stop Loss** für Ihre Trades gesetzt wird. Wenn Sie einen Handel ohne Stop-Loss eingeben, kann das Risiko nicht berechnet werden.
7. Unterstützung & Updates:
