IQ Trade Status

IQ Trade Status - Ein professionelles Handels-Panel, um alle Ihre LIVE TRADES in einem übersichtlichen Dashboard zu verfolgen.

IQ Trade Status ist nicht nur ein Handels-Panel, sondern ein professionelles Dashboard, das für MetaTrader entwickelt wurde. Es ersetzt das Standard-Terminal-Fenster durch eine saubere, strukturierte und umsetzbare Übersicht über Ihr Konto und Ihre offenen Trades.
Das Dashboard ist so konzipiert, dass Sie drei wichtige Fragen sofort beantworten können:

  • Wie viel habe ich heute verdient?
  • Wie viel werde ich verlieren, wenn alle meine Geschäfte schief gehen?
  • Ist mein Konto zu stark gehebelt?

Einführungs-Sonderangebot - Holen Sie es sich für $45 statt $65 und sparen Sie$20!

Holen Sie sich die MT5-Version hier.

1. Indikator-Kompatibilität

Der Indikator ist mit allen Timeframes, Forex-, Metall- und Indexsymbolen kompatibel.

2. Konto-Monitor (obere Kopfzeile)
Der obere Bereich des Dashboards bietet eine Übersicht über den Zustand Ihres Kontos. Im Gegensatz zur Standardansicht des Terminals konzentrieren sich diese Metriken auf Leistung, Sicherheit und Risikobewusstsein.


Saldo & Eigenkapital

Zeigt Ihren aktuellen Kontostand und das aktuelle Eigenkapital an.

Tag P/L

  • Zeigt den Gesamtgewinn oder -verlust für den aktuellen Handelstag an.
  • Beinhaltet geschlossene Geschäfte vom heutigen Tag plus gleitenden Gewinn oder Verlust.
  • Zeigt sowohl den Währungswert als auch die prozentuale Veränderung an.
  • Wird grün, wenn positiv, und rot, wenn negativ.
Risiko (USD)
  • Zeigt den Gesamtbetrag an, den Sie verlieren, wenn alle offenen Trades den Stop Loss erreichen.
  • Stellt Ihr Worst-Case-Szenario dar.
  • Hilft Ihnen, ein übermäßiges Leveraging sofort zu erkennen.
DD % (Drawdown)
  • Zeigt an, wie weit das aktuelle Eigenkapital vom Saldo abgefallen ist.
  • Unverzichtbar für die Einhaltung der Vorschriften und die psychologische Kontrolle von Prop-Firmen.
Marge %
  • Zeigt den Prozentsatz der aktuell genutzten Kontomarge an.
  • Einfacher zu interpretieren als herkömmliche Margin-Werte.

    3. Aktive Handelsliste
    Im unteren Bereich des Dashboards werden bis zu 10 aktive Geschäfte mit vereinfachten, hochwertigen Informationen angezeigt.
    • #: Zeilennummer.
    • ID: Die letzten vier Ziffern des Ordertickets zur einfachen Identifizierung.
    • Sym: Gehandeltes Symbol oder Instrument.
    • Typ: Kauf oder Verkauf mit klarer visueller Unterscheidung.
    • Vol: Größe des Handelsloses.
    • TP (USD): Voraussichtlicher Gewinn in der Kontowährung, wenn der Take Profit erreicht wird.
    • SL (USD): Voraussichtlicher Verlust in der Kontowährung, wenn der Stop Loss erreicht wird.
      Wenn der Stop Loss in den Gewinn verschoben wird, wird der Wert hervorgehoben, um einen risikofreien Handel anzuzeigen.
    • Pips: Variabler Gewinn oder Verlust, gemessen in Standard-Pips.
    • Zeit: Dauer, für die der Handel geöffnet war (Tage : Stunden : Minuten).
    • P/L: Nettogewinn oder -verlust einschließlich Swaps und Provisionen.

    4. Dashboard-Steuerelemente
    • Schaltfläche Minimieren
       Klappt die Handelsliste ein, während die Kopfzeile des Kontos sichtbar bleibt.

    • Schaltfläche "Schließen"
       Entfernt den Indikator vollständig aus dem Diagramm.
      Hinweis: Die Schaltfläche "Schließen" des Indikators schließt nicht Ihre offenen Trades, sondern entfernt nur den Indikator aus dem Diagramm.

    5. Einstellungen & Anpassungen
    Beim Laden des Indikators sind die folgenden Eingaben möglich:
    • Größe des Armaturenbretts
       Auswahl des Layouts Klein, Standard oder Groß.
    • Dashboard-Thema
       Dunkles oder helles Thema.

    • X-Offset
       Horizontaler Abstand vom linken Rand des Diagramms.

    • Y-Offset
       Vertikaler Abstand vom oberen Rand des Diagramms.

    • Anzeige von Saldo und Eigenkapital
       Der Indikator hat die Option, Saldo und Eigenkapital auf dem Dashboard aus Gründen der Privatsphäre ein- oder auszublenden.

    • Farben des dunklen Themas
       Passen Sie die Farben für positiven und negativen Text sowie für Gewinn-/Verlustzellen an.

    • Helle Themenfarben
       Separate Farbkonfiguration für den hellen Hintergrundmodus.

    6. Häufig gestellte Fragen

    F: Wird die "Day P/L" zurückgesetzt?

    A Ja, sie wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Serverzeit Ihres Brokers einen neuen Tag beginnt (00:00 Serverzeit).

    F: Warum wird bei "Risiko" 0,00 angezeigt?

    A: Die Risikoberechnung erfordert, dass ein **Stop Loss** für Ihre Trades gesetzt wird. Wenn Sie einen Handel ohne Stop-Loss eingeben, kann das Risiko nicht berechnet werden.

    7. Unterstützung & Updates:

    • Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie uns eine direkte Nachricht auf MQL5.
    • Folgen Sie unserem neuen Kanal für Updates und Markteinblicke.
    • Wenn Sie technische Probleme mit dem Indikator haben, kontaktieren Sie uns direkt auf MQL5.
    IQ Trade Status wurde für einen verfeinerten Ansatz für ernsthafte Händler entwickelt. Er ist besonders nützlich für Prop-Firm-Händler, Daytrader und alle, die eine klare Rechenschaftspflicht über die tägliche Leistung und das Engagement haben wollen. Handeln Sie nicht blindlings. Kennen Sie Ihr Risiko, verfolgen Sie Ihre Leistung und behalten Sie die Kontrolle mit IQ Trade Status.
    Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen.

    Haftungsausschluss:

    • Aufgrund regulatorischer Beschränkungen ist unser Service in bestimmten Ländern wie Indien, Pakistan und Bangladesch nicht verfügbar.
    • Unsere Produkte sind nur auf mql5.com erhältlich.
    • Wir kontaktieren niemanden oder verkaufen unsere Produkte privat.
    • Wir bieten keine persönliche Handelsberatung an.
    • Wir verkaufen keine der Intraquotes-Produkte auf Telegram oder einer anderen Plattform oder Website.
    Verwandte Stichwörter: Handelspanel, Handelsstatus, Live-Handelsupdate, Handelsrisikoanalyse
