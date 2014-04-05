Hydra Multi Trend Dashboard MT5

Das Hydra Multi Trend Dashboard ist ein leistungsstarkes Markt-Scanning-Tool für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Es überwacht bis zu 25 Währungspaare oder Vermögenswerte gleichzeitig über alle 9 Standard-Zeitrahmen (M1 bis monatlich).

Durch die Verwendung einer speziellen Trendformel filtert das Dashboard Marktstörungen heraus und liefert klare, visuelle Bullish- oder Bearish-Signale, die es Händlern ermöglichen, Trendausrichtungen auf einen Blick zu erkennen, ohne die Charts wechseln zu müssen.

Metatrader 4 Version : Hier ansehen

Frühbucherangebot: Sichern Sie sich den Zugang für nur $65 - die nächste Preiserhöhung wird $95 sein.

Dieses zeitlich begrenzte Angebot ist nur während der Weihnachts- und Neujahrsferien verfügbar.


1. Hauptmerkmale
  • Multi-Symbol-Überwachung: Scannt bis zu 25 Symbole aus Ihrem Market Watch oder einer benutzerdefinierten Liste.
  • Multi-Timeframe-Analyse: Zeigt den Trendverlauf für M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 und MN an.
  • Proprietäre Logik: Verwendet einen speziellen internen Algorithmus zur Bestimmung der Trendrichtung.
  • Interaktive Benutzeroberfläche: Klicken Sie auf einen beliebigen Symbolnamen, um den aktuellen Chart sofort auf dieses Symbol umzustellen.
  • Anpassbares Design: Enthält dunkle und helle Themen sowie drei Größenoptionen (Klein, Standard, Groß) für jede Bildschirmauflösung.
  • Intelligente Benachrichtigungen: Erhalten Sie Popup- oder mobile Push-Benachrichtigungen, wenn sich der Trend eines bestimmten Zeitrahmens ändert.

2. Visuelle Schnittstelle & Signale
Das Dashboard wird als Raster in Ihrem Chart angezeigt. So können Sie es lesen:
  • Grüne Zelle mit Pfeil nach oben: Steht für einen Aufwärtstrend (Kauf).
  • Rote Zelle mit Abwärtspfeil: Steht für einen Abwärtstrend (Verkauf).
  • Bindestrich (-): Steht für einen neutralen/kein Signal-Status (der Markt bewegt sich oder die Bedingungen sind nicht erfüllt).

Dashboard-Steuerelemente
  • Minimieren-Schaltfläche (+ / _) - Befindet sich oben rechts auf dem Dashboard. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Panel zu verkleinern und Platz im Chart zu sparen.
  • Schaltfläche Schließen (X) - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Indikator aus dem Diagramm zu entfernen.
  • Symbol anklicken - Durch Anklicken eines beliebigen Symbolnamens (z. B. "EURUSD") in der linken Spalte wird Ihr aktuelles Diagramm auf dieses Symbol aktualisiert.

3. Einstellungen & Eingabeparameter

Wenn Sie den Indikator mit einem Chart verbinden, können Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren:

Dashboard-Einstellungen
  • Größe des Dashboards: Wählen Sie zwischen Klein, Standard oder Groß. Damit werden die Text- und Schaltflächengrößen an Ihre Bildschirmauflösung angepasst (z. B. Groß für 4K-Bildschirme, Klein für Laptops).
  • X-Position / Y-Position: Passen Sie den Abstand (in Pixeln) von der ausgewählten Ecke an, um das Dashboard genau dort zu positionieren, wo Sie es haben möchten.
  • Ecke: Wählen Sie aus, an welcher Ecke des Diagramms das Dashboard verankert werden soll (oben links, oben rechts usw.).
  • Auswahl des Themas: Wählen Sie zwischen Dunkles Thema (am besten für dunkle Hintergründe) und Helles Thema (am besten für weiße Hintergründe).

Farbeinstellung

Zusätzlich zu den allgemeinen Themen Dunkel und Hell haben Sie die volle Kontrolle über die spezifischen Farben, die für Trendsignale verwendet werden. So können Sie das Dashboard an Ihre persönlichen Chartvorlagen oder visuellen Vorlieben anpassen.
  • Bullen-Signal (Bg): Wählen Sie die Hintergrundfarbe für Zellen, die einen bullischen Trend anzeigen (Standard: Grün).
  • Bären-Signal (Bg): Wählen Sie die Hintergrundfarbe für Zellen, die einen Abwärtstrend anzeigen (Standard: Rot).
  • Bullenpfeil / Bärenpfeil: Passt die Farbe der Richtungspfeile innerhalb der Signalzellen an (Voreinstellung: Weiß).

Symbolquelle

+ Symbolquelle:
- Marktbeobachtung: Zieht automatisch die ersten 25 Symbole aus Ihrem MT4/MT5 Market Watch Fenster.
- Manuell: Verwendet die Liste der Symbole, die Sie in die Eingabe unten eingeben.
+ Manuelle Symbole: Wenn Sie oben "Manuell" ausgewählt haben, geben Sie hier die gewünschten Symbole durch Kommas getrennt ein (z. B. EURUSD,GBPUSD,GOLD,US30).

Alert-Einstellungen
  • Alarme aktivieren: Setzen Sie diese Option auf true, um Popup-Warnungen im MetaTrader zu erhalten.
  • Push-Benachrichtigungen aktivieren: Setzen Sie diese Option auf true, um Alarme auf Ihrer mobilen MetaTrader-App zu erhalten.
  • Zeitrahmen für Warnungen: Wählen Sie den spezifischen Zeitrahmen, den Sie für Alarme überwachen möchten (z. B. H1). Sie erhalten nur Alarme für Trends, die in diesem spezifischen Zeitrahmen erkannt werden.
  • Warnsignal-Typ: Wählen Sie aus, ob Sie Alarme nur für Bullish , Bearish oder Both erhalten möchten.
  • Alarmlücke: Um Spam zu vermeiden, wählen Sie aus, wie oft der Alarm zurückgesetzt wird (z. B. 60 Minuten). Sobald ein Alarm für ein Symbol ausgelöst wird, wird er für dieses Symbol erst wieder nach Ablauf dieser Zeit ausgelöst.

4. Nutzungsbeschränkungen

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und eine Verlangsamung der Plattform zu verhindern, enthält der Indikator die folgenden eingebauten Sicherheitsvorkehrungen:
  • Maximale Instanzen: Sie können das Dashboard auf maximal 2 Charts gleichzeitig laufen lassen.
  • Eine pro Chart: Sie können nicht mehr als ein Dashboard an dasselbe Chart-Fenster anhängen.
  • Symbol-Limit: Das Dashboard zeigt maximal 25 Symbole an.

5. Fehlersuche
  • Limit Reached Alert: Wenn Sie diese Meldung sehen, haben Sie versucht, das Dashboard einem dritten Chart hinzuzufügen. Bitte entfernen Sie es aus einem bestehenden Diagramm, bevor Sie es einem neuen hinzufügen.
  • Leeres Logo: Wenn das Header-Logo fehlt, stellen Sie sicher, dass die erforderlichen .bmp-Bilddateien korrekt in Ihrem MQL4/Images- oder MQL5/Images-Ordner platziert sind.
  • Symbole werden nicht geladen: Wenn Sie den "Market Watch"-Modus verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Market Watch-Fenster gefüllt ist. Wenn Sie den Modus "Manuell" verwenden, stellen Sie sicher, dass die Symbolnamen genau der Namenskonvention Ihres Brokers entsprechen (z.B. EURUSD.pro vs. EURUSD).
6. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wie interpretiere ich die Signale am besten für den Handel?

A: Das Dashboard zeigt zwar die einzelnen Zeitrahmen an, aber die stärksten Setups treten in der Regel auf, wenn eine "Zeitrahmenausrichtung" vorliegt. Wenn Sie beispielsweise ein Intraday-Händler sind, suchen Sie nach Symbolen, bei denen die Spalten M15, H1 und H4 alle die gleiche Farbe aufweisen (z. B. alle grünen Aufwärtspfeile). Dies zeigt an, dass das kurzfristige Momentum mit dem längerfristigen Trend übereinstimmt.

F: Warum sind einige Symbolzeilen leer oder zeigen die falschen Paare an?

A: Dies geschieht in der Regel, wenn die Symbolquelle auf Manuell eingestellt ist, die Namen aber nicht genau mit den Anforderungen Ihres Brokers übereinstimmen. Wenn Ihr Broker zum Beispiel Suffixe wie EURUSD.pro oder GBPUSDm verwendet, müssen Sie den vollständigen Namen in das Eingabefeld für manuelle Symbole eingeben. Wenn Sie den Marktbeobachtungsmodus verwenden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Marktbeobachtungsfenster im MetaTrader geöffnet ist und dass ihm Symbole hinzugefügt wurden.

F: Kann ich die Empfindlichkeit der Trendsignale einstellen?

A: Nein. Das Dashboard verwendet eine vorkalibrierte "Spezial-Trendformel", die Marktrauschen und falsche Signale automatisch herausfiltert. Es gibt keine externen Eingaben für die Trendlogik, da sie so optimiert ist, dass sie bei verschiedenen Paaren und Marktbedingungen funktioniert, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich sind.

7. Wichtig: Backtesting & Strategie-Tester-Verhalten

Bitte beachten Sie, dass sich der Hydra Multi Trend Dashboard im MetaTrader Strategy Tester (visueller Modus) anders verhält als auf einem Live-Chart. Dies liegt an den technischen Einschränkungen der MetaTrader-Plattform in Bezug auf den Zugriff auf Daten in mehreren Währungen und Zeitrahmen während Backtests.

Im Backtesting-Modus funktioniert das Dashboard wie folgt:
  1. Einzelne Symbolanzeige: Das Dashboard ignoriert Ihre "Market Watch"- oder "Manual"-Symbollisten. Es zeigt nur das spezifische Symbol an, das gerade getestet wird (wenn Sie z. B. ein Backtesting von EURUSD durchführen, wird nur EURUSD auf dem Dashboard angezeigt).
  2. Einzelne Zeitrahmensignale: Das Dashboard berechnet und zeigt nur Signale für den spezifischen Zeitrahmen an, den Sie in Ihren Strategy Tester-Einstellungen ausgewählt haben.
    Beispiel: Wenn Sie einen Backtest für den H1-Zeitrahmen durchführen, werden die Signale nur in der H1-Spalte angezeigt. Alle anderen Zeitrahmenspalten (M1, M5, H4 usw.) werden mit einem Bindestrich () angezeigt, da der Strategy Tester keine genauen Daten für andere Zeitrahmen in Echtzeit generieren kann.
  3. Visuelle Bestätigung: Ein roter Text mit der Aufschrift "BACKTESTING MODE" erscheint über dem Dashboard, um anzuzeigen, dass die eingeschränkte Funktionalität aktiv ist.

Note: This limitation applies only to the Strategy Tester. Once applied to a live or demo chart, the dashboard will automatically unlock and function normally, monitoring all 25 symbols and all timeframes simultaneously.

8 Unterstützung und Updates:

  • Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie uns eine direkte Nachricht auf MQL5.
  • Folgen Sie unserem neuen Kanal für Updates und Markteinblicke.
  • Wenn Sie technische Probleme mit dem Indikator haben, kontaktieren Sie uns direkt auf MQL5.

Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen.

Haftungsausschluss:

  • Aufgrund regulatorischer Beschränkungen ist unser Service in bestimmten Ländern wie Indien, Pakistan und Bangladesch nicht verfügbar.
  • Unsere Produkte sind nur auf mql5.com erhältlich.
  • Wir kontaktieren niemanden oder verkaufen unsere Produkte privat.
  • Wir bieten keine persönliche Handelsberatung an.
  • Wir verkaufen keine der Intraquotes-Produkte auf Telegram oder einer anderen Plattform oder Website.
Risikohinweis: Der Handel mit Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Dieses Tool bietet Marktanalysen, die auf historischen Daten basieren und garantiert keine zukünftige Performance.

Verwandte Stichwörter: Trendanalyse, Trendindikator, Trend Dashboard

Empfohlene Produkte
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Renko Patterns analysiert das Renko-Diagramm Stein für Stein, um bekannte Chartmuster zu finden, die häufig von Händlern an verschiedenen Finanzmärkten verwendet werden. Im Vergleich zu zeitbasierten Charts ist das Handeln mit Mustern auf Renko-Charts einfacher und deutlicher, da sie weniger überladen wirken. KT Renko Patterns enthält mehrere Renko-Muster, von denen viele ausführlich im Buch "Profitable Trading with Renko Charts" von Prashant Shah erklärt werden. Ein vollständig automatisie
Multi Timeframe Drawing Support Resistance
Hiren Parekh
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei der Multi-Timeframe-Analyse Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für alle Charts desselben Symbols zu zeichnen? Nun, wenn Sie Price Action Trader sind, dann wird dieser Indikator Ihr Problem lösen. Zeichnen Sie auf 1 Zeitrahmen und es wird automatisch mit anderen Charts des gleichen Symbols synchronisiert. Sie können Rechtecke, Linien, Pfeile und Eklipse zeichnen. Bei Berührung/Durchbrechung von Linien und Pfeilen wird eine Warnung ausgegeben. Es funktioniert auf allen T
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indikatoren
Visueller RR Ratio KS-Rechner Mit dem RR Rat io KS Visual Calculator, einem eleganten, professionellen MetaTrader 5-Indikator, der TP/SL-Berechnungen automatisiert und kristallklare visuelle Setups direkt auf Ihrem Chart anzeigt, sind Sie in der Lage, mühelos Risiko und Ertrag zu meistern. Keine mühsamen manuellen Berechnungen oder Rechenfehler mehr: Er berechnet sofort präzise Dollarbeträge auf der Grundlage Ihrer Losgröße und Positionsrichtung (Kauf/Verkauf) und zeigt interaktive Linien für TP
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Prop Firm Killer EA ist ein für Prop-Firmen geeignetes automatisiertes Handelssystem, das mit Blick auf strenges Risikomanagement und die Einhaltung von Regeln entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf Konsistenz, Kapitalschutz und disziplinierte Ausführung anstelle von aggressivem Overtrading. Hauptmerkmale Tägliches Max-Loss-Limit - Beendet den Handel automatisch, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist. Tägliches Gewinnziel - Sperrt Gewinne und deaktiviert den Handel nach Erreichen de
TrendFuze Pro
Mohd Feroze
Indikatoren
TrendFuze Pro Präzisions-Handels-Dashboard für klare, sichere Entscheidungen Hören Sie auf, den Trend zu erraten Reagieren Sie nicht mehr auf widersprüchliche Indikatoren Handeln Sie mit Klarheit, Struktur und Bestätigung Noch nicht sicher? Nutzen Sie die 1-Monats-Mietoption , um TrendFuze Pro zu testen, bevor Sie die unbegrenzte Lizenz erwerben. Was ist TrendFuze Pro? TrendFuze Pro ist ein Premium-Dashboard für den manuellen Handel , das für Trader entwickelt wurde, die Präzision,
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser   Basic Support and Resistance   Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT4 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Op
WAPV adh Supply and Demand Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der WAPV ADH Supply and Demand Forex Indicator ist Teil einer Reihe von Indikatoren namens (Wyckoff Academy Wave Market) Der WAPV ADH Forex Supply and Demand Indicator for MT5 soll die Gewinnerseite zwischen Käufern und Verkäufern identifizieren. Seine Lesung ist sehr einfach, wenn die grüne Linie über der roten Linie liegt, herrscht Nachfrage, wenn die rote Linie über der grünen Linie liegt, herrscht Versorgung. Je positiver die grünen und roten Linien, desto höher die Eingangslautstärke, je nä
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
Kostenlose Version von ProEngulfing ist QualifiedEngulfing, mit einer Beschränkung von einem Signal pro Tag und weniger Funktionen. Treten Sie dem Koala Trading Solution Channel in der mql5-Community bei, um die neuesten Nachrichten zu allen Koala-Produkten zu erhalten. Der Beitrittslink ist unten: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution Die MT4-Version dieses Produkts ist über den folgenden Link herunterladbar: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Einführung
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
Indikatoren
RM Divergence Pro ist ein professioneller, nicht nachzeichnender RSI-Divergenzindikator, der für Händler entwickelt wurde, die echte strukturelle Einblicke jenseits der klassischen Divergenz-Tools wünschen. Er erkennt präzise reguläre Divergenz (RD), versteckte Divergenz (HD), Unfähigkeit (IA) und potenzielle Divergenz (P-DVG) unter Verwendung einer stabilen Swing-basierten Logik. Entwickelt für Klarheit, Präzision und saubere Marktstrukturanalyse. ---------------------------------------------
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Indikatoren
Der Power Trade Plus Indikator wurde von einer kleinen Gruppe von Händlern mit einigen Jahren Erfahrung im profitablen Markthandel entwickelt. Der Power Trade Plus ist von dem Power Trade Indikator abgeleitet, der Indikator strebt nach leistungsstarken Sniper-Entrys und Take-Profit-Levels, mit einem Algorithmus, der die Marktvolatilität bestimmen kann und auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität Entries anbietet. Dieser Indikator ist viel effektiver in Aktien, Währungen und Indizes.
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 ENTSCHLÜSSELN SIE DAS GEHEIMNIS DES INSTITUTIONELLEN HANDELS OHNE DAS BUDGET EINES HEDGEFONDS Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es einen Weg gibt, Umkehrungen zu erkennen, BEVOR sie passieren? Professionelle Trader wissen das: Mit Pin-Bars auf wichtigen Niveaus lässt sich ein Vermögen machen. Die Institutionen nutzen sie. Das kluge Geld folgt ihnen. Und jetzt können auch Sie sie mit chirurgischer Präzision handeln. ---SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUN
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indikatoren
Magic Finger kann Ihnen helfen, Trends und Handelsmöglichkeiten klar zu erkennen. Der Finger zeigt auf das Signal der offenen Position, und die Verfärbungslinie wird durch den Trend bestätigt. Wenn Sie ein Daytrader sind, können Sie einen Zeitraum mit aktivem Handel wählen und die Verfärbungslinie als Grundlage für die nächste Order heranziehen, das Fingersignal als Filter. Wenn Sie ein Trendhändler sind, können Sie eine Periode oberhalb von H1 wählen, auf das Erscheinen des Fingersignals im Sc
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
KT Pin Bar MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Pin Bar bezeichnet die Pin-Bar-Formation, eine Art von Preisaktionsmuster, das ein Zeichen für eine Trendumkehr oder eine Ablehnung des Trends darstellt. In Kombination mit Unterstützung und Widerstand, BRN und anderen wichtigen Niveaus erweist sich das Pin-Bar-Muster als ein sehr starkes Zeichen für eine Trendumkehr. Grundsätzlich ist ein Pin Bar durch einen kleinen Körper im Verhältnis zur Länge des Balkens gekennzeichnet, der entweder in den oberen oder unteren 50 % seiner Länge geschloss
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Better RSI MT5
KO PARTNERS LTD
Indikatoren
Dieser Indikator erweitert den standardmäßigen Relative Strength Index (RSI) durch mehrere Verbesserungen. Erstens hebt er überkaufte und überverkaufte Regionen visuell hervor, indem er die Farbe des RSI von weiß auf rot ändert. Zweitens enthält er zusätzliche Referenzlinien bei 20, 40, 50, 60 und 80, die einen klareren Rahmen für die Bewertung von RSI-Werten bieten. Das bemerkenswerteste Merkmal ist die Verwendung der mittleren 50-Linie zur Anzeige des aktuellen Marktzyklus. Die Farbe der 50er-
DYJ BoS
Daying Cao
Indikatoren
Der DYJ-BoS-Indikator identifiziert und markiert automatisch die wesentlichen Elemente von Marktstrukturverschiebungen, darunter: Ausbruch aus der Struktur (BoS): Wird erkannt, wenn der Preis eine signifikante Bewegung macht und einen vorherigen Strukturpunkt durchbricht. Es markiert mögliche Aufwärtstrendlinien und Abwärtstrendlinien (UP & DN, d. h. kontinuierliche neue Hochs und neue Tiefs), und sobald der Preis diese Linien durchbricht, markiert es rote (BEAR) und grüne (BULL) Pfeile Ein
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Indikatoren
ETE-Detektor v4.0 (Kopf & Schultern) Author: KOUAME N'DA LEMISSA Version: 4.0 Plattform: MetaTrader 5 Indikator Typ: Chart / Visuelle Handelssignale Überblick Der ETE Detector v4.0 ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung von klassischen und inversen Head & Shoulders-Mustern (H&S) auf MT5-Charts. Diese Muster werden häufig verwendet, um Trendumkehrungen zu antizipieren. Mit diesem Tool können Trader: Verkaufssignale (klassisches H&S) und Kaufsignale (inverses H&S) mit Genauigkei
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
Session Finder
Arva Sesha Sandeep
Indikatoren
Session Finder - Verfolgen Sie Devisenmarkt-Sessions mit Präzision Bleiben Sie dem Markt einen Schritt voraus mit Session Finder , einem schlanken Design im HUB-Stil für MetaTrader 5. Er bietet Echtzeiteinblicke in die wichtigsten Handelssitzungen der Welt - Sydney, Tokio, London und New York - so dass Sie immer wissen, welche Märkte geöffnet oder geschlossen sind oder sich bald ändern werden. Hauptmerkmale: Live-Sitzungsstatus: Sehen Sie auf einen Blick, ob eine Sitzung gerade geöffnet oder ge
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
SuperTrend MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT SuperTrend ist eine modifizierte Version des klassischen SuperTrend Indikators mit neuen nützlichen Funktionen. Ob Aktien, Futures oder Forex, der Supertrend-Indikator wird von vielen Anfängern genutzt. Kaufsignal: Wenn der Kurs oberhalb der Supertrend-Linie schließt. Verkaufssignal: Wenn der Kurs unterhalb der Supertrend-Linie schließt. Merkmale Ein von Grund auf neu kodierter SuperTrend mit mehreren Funktionen. Ausgestattet mit einem Multi-Timeframe-Scanner. Die letzte Signalrichtung und d
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
In MetaTrader kann das Zeichnen mehrerer   horizontaler Linien   und das anschließende Verfolgen ihrer jeweiligen Kursniveaus mühsam sein. Dieser Indikator zeichnet automatisch mehrere horizontale Linien in gleichen Abständen, um Preisalarme zu setzen, Unterstützungs- und Widerstandszonen zu markieren oder andere manuelle Zwecke zu erfüllen. Dieser Indikator eignet sich besonders für Einsteiger im Forex-Handel, die nach schnellen Gewinnmöglichkeiten durch Kauf und Verkauf suchen. Horizontale Lin
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese Trends schnell und einfach zu erkennen und anzuzeigen. So können Sie mit nur einem Klick sofort erkennen, welche Währungspaare sich im Trend befinden und welche nicht - und das in allen Zeitrahmen. Die 28 Währungspaare werden fächerförmig angezeigt, wobei sie von stark zu schwach und wieder zurück schwanken. Deshalb nennen wir es auch das "Währungsfeld". Alle 28 Paare werden vor Ihnen angezeigt und geben Ihnen eine sofortige visuelle Beschreibung der P
Weitere Produkte dieses Autors
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
IQ Trade Status MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
IQ Trade Status - Ein professionelles Handels-Panel, um alle Ihre LIVE TRADES in einem übersichtlichen Dashboard zu verfolgen. IQ Trade Status ist nicht nur ein Handels-Panel, sondern ein professionelles Dashboard, das für MetaTrader entwickelt wurde. Es ersetzt das Standard-Terminal-Fenster durch eine saubere, strukturierte und umsetzbare Übersicht über Ihr Konto und Ihre offenen Trades. Das Dashboard ist so konzipiert, dass Sie drei wichtige Fragen sofort beantworten können: Wie viel habe ich
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen. Laden Sie die Metatrader 4-Version herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Indikators hier. HURRY! Preiserhö
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen. Laden Sie die Metatrader 5-Version herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch hier. HURRY! Preiserhöhung in Kürze!
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Zum ersten Mal auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Ast rologie basiert, wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt a
IQ Gold Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indikatoren
Erstmals auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Astrologie basiert , wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt auf Ihr
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
IQ FX Gann Levels ist ein Präzisionshandelsindikator, der auf den Quadratwurzelmethoden von W.D. Gann basiert. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalytiker, dessen Handelstechnik auf einer komplexen Mischung aus Mathematik, Geometrie, Astrologie und alter Mathematik basierte, die sich als äußerst präzise erwies. Laden Sie die Metatrader 4 Version herunter . Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen . Haftungsausschluss: Aufgrun
IQ FX Correlation Matrix
INTRAQUOTES
Indikatoren
FX Correlation Matrix ist ein leistungsstarkes Multi-Timeframe-Dashboard, das Händlern hilft, Echtzeit-Währungskorrelationen von bis zu 28 Symbolen auf einen Blick zu analysieren. Mit anpassbaren Einstellungen, schlankem Design und manueller Symbolauswahl erhöht es die Handelsgenauigkeit, reduziert das Risiko und identifiziert profitable korrelationsbasierte Chancen. Holen Sie sich die Metatrader 4-Version hier. Holen Sie sie SCHNELL! Der Preis wird bald steigen! Lesen Sie die Produktbeschreibun
FX Correlation Matrix
INTRAQUOTES
5 (1)
Indikatoren
FX Correlation Matrix ist ein leistungsstarkes Multi-Timeframe-Dashboard, das Händlern hilft, Echtzeit-Währungskorrelationen von bis zu 28 Symbolen auf einen Blick zu analysieren. Mit anpassbaren Einstellungen, schlankem Design und manueller Symbolauswahl erhöht es die Handelsgenauigkeit, reduziert das Risiko und identifiziert profitable korrelationsbasierte Chancen. Holen Sie sich die Metatrader 5-Version hier. Holen Sie sie SCHNELL! Der Preis wird bald steigen! Lesen Sie die Produktbeschreibun
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indikatoren
IQ FX Gann Levels ist ein Präzisionshandelsindikator, der auf den Quadratwurzelmethoden von W.D. Gann basiert. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalytiker, dessen Handelstechnik auf einer komplexen Mischung aus Mathematik, Geometrie, Astrologie und alter Mathematik basierte, die sich als äußerst präzise erwies. Laden Sie die Metatrader 5 Version herunter . Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen . Haftungsausschluss: Aufgrun
IQ Chart Cleaner
INTRAQUOTES
Utilitys
IQ Chart Cleaner - Ein frischer Chart in Sekunden. Ein unübersichtlicher Chart kann den Handel stressig und verwirrend machen. Zwischen Dutzenden von alten Indikatoren, übrig gebliebenen Linien, Pfeilen, Formen und Notizen kann man leicht den Fokus auf das verlieren, was wirklich wichtig ist - Ihre Trades. Hier kommt IQ Chart Cleaner ins Spiel. Mit einem einzigen Klick liefert IQ Chart Cleaner Ihnen ein frisches, ablenkungsfreies Diagramm, damit Sie die Märkte mit Klarheit und Vertrauen analysie
IQ Trade Status
INTRAQUOTES
Indikatoren
IQ Trade Status - Ein professionelles Handels-Panel, um alle Ihre LIVE TRADES in einem übersichtlichen Dashboard zu verfolgen. IQ Trade Status ist nicht nur ein Handels-Panel, sondern ein professionelles Dashboard, das für MetaTrader entwickelt wurde. Es ersetzt das Standard-Terminal-Fenster durch eine saubere, strukturierte und umsetzbare Übersicht über Ihr Konto und Ihre offenen Trades. Das Dashboard ist so konzipiert, dass Sie drei wichtige Fragen sofort beantworten können: Wie viel habe ich
Hydra Multi Trend Dashboard
INTRAQUOTES
Indikatoren
Das Hydra Multi Trend Dashboard ist ein leistungsstarkes Markt-Scanning-Tool für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Es überwacht bis zu 25 Währungspaare oder Vermögenswerte gleichzeitig über alle 9 Standard-Zeitrahmen (M1 bis monatlich). Durch die Verwendung einer speziellen Trendformel filtert das Dashboard Marktstörungen heraus und liefert klare, visuelle Bullish- oder Bearish-Signale, die es Händlern ermöglichen, Trendausrichtungen auf einen Blick zu erkennen, ohne die Charts wechseln zu müssen.
IQ Chart Cleaner MT5
INTRAQUOTES
Utilitys
Dieses Skript ist äußerst hilfreich, um nicht nur alle grafischen Objekte aus dem Diagramm zu entfernen, sondern auch alle Indikatoren aus dem Diagramm. Holen Sie sich die MT4 Version hier . Eigenschaften: Bestätigungsdialog : Fragt vor dem Bereinigen des Charts nach einer Bestätigung. Vollständige Reinigung : Entfernt alle grafischen Objekte (Linien, Pfeile, Formen, etc.) Entfernt alle Indikatoren aus allen Chart-Fenstern (Haupt- und Unterfenster) Protokollierung : Druckt Informationen über
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension