Market Structure ICT MT4
- 指标
- Sathit Sukhirun
- 版本: 2.20
- 更新: 20 十二月 2025
- 激活: 20
Market Structure ICT 指标
1. 自动市场结构分析 最大优势在于减少主观判断带来的错误。
精准趋势识别： 自动识别 BOS (结构突破) 以确认趋势延续，以及 CHoCH (特性改变) 以确认趋势反转。
波段分类： 用户可选择市场结构类型（短期、中期、长期），既适合剥头皮交易者 (Scalper) 也适合波段交易者 (Swing Trader)。
2. 专业仪表板 (Dashboard) 无需切换屏幕即可查看其他时间周期。
一目了然的分析： 仪表板在同一屏幕上显示所有时间周期（M1 到 W1）的状态。
评分系统： 通过统计各时间周期的得分，总结 整体偏向 (Overall Bias)（如“强劲看涨”或“震荡”），助您自信下单。
趋势时效性： 提示 BOS 是“新鲜突破 (Fresh Break)”（刚发生）还是旧结构。
3. 多周期图表显示 (MTF Display) 寻找精准入场点的强大功能。
小图看大势： 您可以在 M5 图表上，让指标直接绘制 H1 或 H4 的市场结构线。
优势： 帮助您在小周期交易时不迷失方向，并立即识别大周期的支撑/阻力位。
4. 智能报警系统
不错过任何节奏： 支持屏幕弹窗报警和手机推送通知 (Push Notification)。
信号过滤： 可自定义设置，仅在您关注的时间周期发生结构突破时发出报警。