Market Structure ICT MT4

Indicador Market Structure ICT

1. Estrutura de Mercado Automatizada A maior vantagem é reduzir erros de interpretação subjetiva.

  • Identificação Precisa de Tendência: Identifica automaticamente BOS (Quebra de Estrutura) para continuação e CHoCH (Mudança de Caráter) para reversão.

  • Classificação de Swing: O usuário pode escolher o tipo de estrutura (Curto, Médio ou Longo prazo), ideal para Scalpers e Swing Traders.

2. Painel Profissional (Dashboard) Não é necessário trocar de tela para verificar outros timeframes.

  • Análise Rápida: O painel exibe o status de todos os timeframes (M1 a W1) em uma única tela.

  • Sistema de Pontuação: Resume o Viés Geral (Overall Bias) (ex: "Forte Alta" ou "Misto") pontuando timeframes menores.

  • Frescor da Tendência: Alerta se um BOS é uma "Quebra Recente" (Fresh Break) ou antiga.

3. Exibição MTF no Gráfico Um recurso poderoso para encontrar pontos de entrada precisos.

  • Visão Geral em Gráficos Pequenos: Você pode abrir um gráfico M5, mas configurar o indicador para desenhar estruturas de H1 ou H4 nele.

  • Benefício: Ajuda a operar em timeframes menores sem perder a direção e identificar suportes/resistências maiores instantaneamente.

4. Sistema de Alerta Inteligente

  • Não perca nada: Suporta alertas Popup na tela e Notificações Push no celular.

  • Filtro de Sinais: Configurável para alertar apenas quando ocorrem quebras de estrutura nos timeframes de seu interesse.


Produtos recomendados
ICT Unicorn Model for MT4
Minh Truong Pham
Indicadores
The   ICT Unicorn Model   indicator highlights the presence of "unicorn" patterns on the user's chart which is derived from the lectures of   "The Inner Circle Trader" (ICT) . Detected patterns are followed by targets with a distance controlled by the user.   USAGE (image 2) At its core, the ICT Unicorn Model relies on two popular concepts, Fair Value Gaps and Breaker Blocks. This combination highlights a future area of support/resistance. A   Bullish Unicorn Pattern   consists out of:
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indicadores
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and several other patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Indicadores
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
Supply and Demand Zones MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indicadores
The Supply and Demand Zones indicator is one of the best tools we have ever made. This great tool automatically draws supply and demand zones, the best places for opening and closing positions. It has many advanced features such as multi timeframe zones support, displaying the width of zones, alert notifications for retouched zones, and much more. Because of market fractality, this indicator can be used for any kind of trading. Whether you are a positional, swing, or intraday trader does not ma
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicadores
Um indicador técnico que calcula suas leituras nos volumes de negociação. Na forma de histograma, mostra o acúmulo da força do movimento do instrumento de negociação. Possui sistemas de cálculo independentes para direções de alta e baixa. Funciona em quaisquer instrumentos de negociação e prazos. Pode complementar qualquer sistema de negociação. O indicador não redesenha seus valores, os sinais aparecem na vela atual. É fácil de usar e não carrega o gráfico, não requer cálculos de parâmetros adi
Fibonacci Calculator
Jalitha K Johny
Indicadores
Fibonacci calculator is used with Elliot Waves, it can generate remarkable results. A trader could use these levels or ratios to find high probability trades with very small stop loss. You may also use these ratios to find Elliott Waves extensions and to book profit near those levels. For Elliot Wave experts, Fibonacci calculator is a highly useful tool that can assist them in calculating Fibonacci extension and retracement levels for the market price. The indicator proves itself as a useful one
Amazing Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Indicadores
This is the Full Version, to get the free version please contact me. The free version works on “GBPCHF” charts. All symbols and time frames scanner. Harmonic Pattern Harmonic patterns are used in technical analysis that traders use to find trend reversals. They are considered one of the most accurate technical analysis tools, as they allow traders to predict the future price movement direction and the potential trend targets. Also, unlike many other technical tools, the number of false signals
PZ Wolfe Waves
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicadores
Wolfe Waves são padrões de negociação naturais presentes em todos os mercados financeiros e representam uma luta por um preço de equilíbrio. Esses padrões podem se desenvolver em prazos de curto e longo prazo e são um dos padrões de reversão preditiva mais confiáveis existentes, normalmente precedendo movimentos de preços fortes e longos. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Sinais de negociação claros Surpreendentemente fácil de negociar
Fair value gap
Santi Dankamjad
Indicadores
Fair value gap (FVG) = Imbalance zone Fair value gap Indicator MT4 is the most accurate and customizable indicator on the market. It was developed to facilitate the analysis of operations based on candlestick patterns and supply-demand zones. These zones are possible movement reversal points. For this indicator is generated by the order block of smart money concept. High Time Frame (HTF) To Find High Quality Order Block Low Time Frame (LTF) To Find a secure Entry W1 D1, H4 D1 H4, H1, M30 H4 H1
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
Indicadores
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near future
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
CyberZingFx Trend Reversal
Afsal Meerankutty
4.18 (17)
Indicadores
NEW YEAR SPECIAL DISCOUNT RUNNING NOW 40% DISCOUNT Price slashed from $149 to $89 until 3rd Jan 2025 Indicator captures the trend reversals with no-repaint Buy and Sell Arrow signals. CyberZingFx Trend Reversal Indicator - your go-to solution for accurate and reliable trend reversal signals. With its  advanced trading strategy , the indicator offers you Buy and Sell Arrow signals that do not repaint, making it a reliable tool for catching Swing Highs and Swing Lows in any market and any time fr
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Indicadores
Este indicador irá detectar padrões harmônicos desenhados no gráfico através de métodos manuais e automáticos. Adicione a sua avaliação, por favor. Notas: O indicador possui um painel de controle e salvará cada configuração (gráfico e período de tempo). Você pode minimizá-lo para ter mais espaço no gráfico e pode pressionar o botão de fechar para ocultar todos os dados do indicador no gráfico, caso prefira trabalhar com outras ferramentas de análise. Quando você usar esse indicador e alterar as
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indicadores
Reversal Patterns Pro Reversal Patterns Pro is a Price Action (PA) analytical tool that scans the reversal patterns.  - Finds and marks the most dependable Japanese candlestick patterns in real-time. - Supports all time frames (Best for Scalping) - Doesn't repaint making it an exceptional indicator for Expert Advisors. Input parameters : - Support & Resistance Mode ( true or false ) for enabling advanced filtering - Donchian Period - RSI Period - RSI Oversold Level - RSI Overbought Level - Al
Brilliant Reversals Scanner MT4
Biswarup Banerjee
Indicadores
O Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT4 é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar os traders a monitorar múltiplos pares de moedas e períodos de tempo usando o indicador Brilliant Reversal. Este scanner simplifica a identificação de possíveis reversões de mercado, fornecendo varredura em tempo real e alertas diretamente de um painel centralizado. Seja negociando pares principais, secundários ou exóticos, esta ferramenta oferece cobertura abrangente do mercado e configurações persona
Mean Reversion Supply Demand MT4
Young Ho Seo
4.56 (9)
Indicadores
Mean Reversion Supply Demand Indicator Mean Reversion Supply Demand is the indicator to detect the important supply demand zone in your chart. The concept of supply demand trading relies on the quantity mismatching between buying and selling volumes in the financial market. Typically, supply demand zone serves to predict the turning point. The wave pattern, for any supply demand zone to work as an successful trade, looks like the price must touch the base zone, move away and then return to zone
Octave Fractal Channel
Sergei Semenov
Indicadores
Octave Fractal Channel — Dynamic Gann-Based Support/Resistance Levels with Auto-Scaling. This indicator plots a dynamic channel based on the fractal structure of price movement. Channel levels adapt to the current symbol and timeframe, making it suitable for use across various financial instruments — from currency pairs to cryptocurrencies and indices. The indicator can be used in combination with other technical tools, such as the RSI oscillator, to provide additional signal filtering. How to
PZ 123 Pattern
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicadores
O 123 Pattern é um dos padrões de gráficos mais populares, poderosos e flexíveis. O padrão é composto por três pontos de preço: fundo, pico ou vale e retração de Fibonacci entre 38,2% e 71,8%. Um padrão é considerado válido quando as quebras de preços além do último pico ou vale, momento em que o indicador traça uma flecha, sobe um alerta, e o comércio pode ser colocado. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Sinais de negociação claros C
We Trade Live Trend Levels
Ian Andrew Nicholson
Indicadores
We Trade Live Trend Levels  This indicator is a fantastic addition to the We Trade Live Trend Max this helps filter out noise and helps with better entries into a trade this add on is a must have and we use it all the time along side We Trade Live Trend Max this is a fantastic tool to help with entering a trade and exiting a trade,  This indicator Calculates  Volume strength  indicating levels of support and resistance for a trade, measures momentum in a market making buying or selling into the
Multi Pivot Pro
Ata Dandul
Indicadores
Multi Pivot Indicator - Professional Trading Tool MULTI PIVOT PRO INDICATOR Professional Multi Pivot Indicator for MT4 5-in-1 Pivot Indicator Professional Trading Tool for MetaTrader 4 ENGLISH TÜRKÇE Multi Pivot Indicator PRO Classic Fibonacci Camarilla Woodie DM What is Multi Pivot Indicator? Multi Pivot Indicator is a professional trading tool that displays 5 different pivot calculation methods on your MetaTrader 4 charts. Pivot points are critical support and resistance
Harmonic Pattern Dashboard
Mihails Babuskins
4.2 (5)
Indicadores
harmonic patterns   Harmonic patterns can be used to spot new trading opportunities and pricing trends – but only if you know exactly what you are looking for. Harmonic patterns are formed by combining geometric shapes and Fibonacci levels. As a result, Fibonacci levels are the key concept of these patterns. Identifying harmonic patterns requires more practice than other market classical patterns. But by learning these patterns, you can recognize the future trend of the price chart. These patter
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “
Fluctuate Intensity
Yonggang Shang
Indicadores
This is a signal that mainly diagnoses the current direction based on data analysis, price breakout algorithms, and strategies based on some major indicators. This signal will display all the signals from a historical period on the main chart and is a good choice if you like to show the direction of the signals on the chart. Advantage: Suitable for all breeds. Applies to all cycles. Only one adjustable parameter, easy to use. Notice: This signal only provides all the most probable signals, and u
RTrends
Nikolay Likhovid
Indicadores
The RTrends indicator does two things: first, it automatically draws the layout of the price chart by plotting trend lines and, secondly, it produces bearish and bullish signals. The layout reflects the fractal nature of the market. Trends from different time horizons are applied simultaneously on the chart. Thus, from a single chart a trader can see trend lines of higher timeframes. The lines, depending on the horizon, differ in color and width: the older the horizon, the thicker the line is. T
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Deep Insight Candles
Richard Bystricky
Indicadores
Deep Insight Candles is an indicator that brings an entirely new perspective to the price chart. It focuses on revealing hidden structures in market movements, uncovering buyer and seller pressure, thus helping traders to better identify key levels, dynamics, and potential reversals. The indicator conveys deeper market insights, allowing traders to make decisions based on a more accurate perception of market sentiment and pressure at specific price levels. This innovative approach transforms the
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Indicadores
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
CityScape Recurrance Pattern
Michael Goh Joon Seng
Indicadores
CityScape summarizes prices into an easy to read pattern that oscillates between 0 and 1. Repetition of CityScape pattern may indicate that the price pattern will also be repeated. CityScape pattern can be used as a quick reference to predict what the price may do by looking for a similar CityScape Pattern in the recent past. Cross currency pairs and cross timescale pattern comparisons may also provide insight into what the price will do. Inputs Local Max period: Controls the width of the CityS
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Esse indicador acompanha a tendência do mercado com uma confiabilidade incomparável, ignorando flutuações repentinas e ruídos do mercado. Ele foi projetado para negociar gráficos intradiários e pequenos prazos. Sua proporção de vitórias é de cerca de 85%. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de negociar Localizar situações de sobrevenda / sobrecompra Desfrute de negociações sem ruído o tempo todo Evite ser chicote
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Mais do autor
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Teoria das Ondas de Elliott Automatizada 1. Contagem automática e redução de viés (Objetividade) Normalmente, a contagem das Ondas de Elliott envolve muita "imaginação" ou opinião pessoal. Este indicador ajuda: Encontrando Ondas de Impulso (1-2-3-4-5): Usa regras estritas (ex: a onda 3 não pode ser a mais curta, a onda 4 não deve sobrepor a onda 1) para mostrar a estrutura correta. Encontrando Ondas Corretivas (A-B-C): Ajuda a identificar retrações para encontrar oportunidades de reentrada na te
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Indicadores
Portuguese Rastreio de "Smart Money" (Volume Markers): Setas indicam volume anormal (acima da média) com cores verde/vermelho claras. Ajuda a identificar a entrada de grandes investidores e filtrar sinais falsos. Alertas de Decisão (Alerts): Não precisa ficar olhando para a tela. O sistema avisa imediatamente quando o preço cruza a linha POC (Ponto de Controle), que é frequentemente um ponto decisivo para continuação ou reversão. Estrutura de Mercado Atual (Developing Profile): Mostra o perfil d
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Teoria das Ondas de Elliott Automatizada 1. Contagem automática e redução de viés (Objetividade) Normalmente, a contagem das Ondas de Elliott envolve muita "imaginação" ou opinião pessoal. Este indicador ajuda: Encontrando Ondas de Impulso (1-2-3-4-5): Usa regras estritas (ex: a onda 3 não pode ser a mais curta, a onda 4 não deve sobrepor a onda 1) para mostrar a estrutura correta. Encontrando Ondas Corretivas (A-B-C): Ajuda a identificar retrações para encontrar oportunidades de reentrada na te
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Squeeze Momentum Alert 1. Identifica Pontos de "Explosão" do Preço (The "Squeeze") A maior vantagem é capturar períodos de "consolidação" ou "acumulação de energia" antes de um grande movimento. Por que é bom: O mercado alterna entre calmaria e volatilidade. Esta ferramenta diz: "O gráfico está se comprimindo, prepare-se para o disparo" , para que você não perca o início da tendência. 2. Distingue a "Força" da Tendência (Color Coded Momentum) O histograma usa 4 cores para indicar a saúde da tend
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Squeeze Momentum Alert 1. Identifica Pontos de "Explosão" do Preço (The "Squeeze") A maior vantagem é capturar períodos de "consolidação" ou "acumulação de energia" antes de um grande movimento. Por que é bom: O mercado alterna entre calmaria e volatilidade. Esta ferramenta diz: "O gráfico está se comprimindo, prepare-se para o disparo" , para que você não perca o início da tendência. 2. Distingue a "Força" da Tendência (Color Coded Momentum) O histograma usa 4 cores para indicar a saúde da tend
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador: Currency Strength Meter Pro Visualização da Amplitude do Mercado Vantagens: Em vez de gráficos confusos, exibe dados num "Painel" limpo. Identifique instantaneamente os pares mais fortes ou fracos. Benefícios: Poupa tempo e acelera a decisão de quais pares negociar. Classificação e Ordenação Automática Vantagens: Modo de "Classificação Horizontal" que ordena pares do "Mais Forte" para o "Mais Fraco". Benefícios: Veja os Vencedores e Perdedores do dia/semana/mês imediatamente. Lógica I
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Utilitários
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Market Structure ICT 1. Estrutura de Mercado Automatizada A maior vantagem é reduzir erros de interpretação subjetiva. Identificação Precisa de Tendência: Identifica automaticamente BOS (Quebra de Estrutura) para continuação e CHoCH (Mudança de Caráter) para reversão. Classificação de Swing: O usuário pode escolher o tipo de estrutura (Curto, Médio ou Longo prazo), ideal para Scalpers e Swing Traders. 2. Painel Profissional (Dashboard) Não é necessário trocar de tela para verificar out
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Portuguese (Português) O ICT_SuperTrend é uma ferramenta "Tudo em Um" projetada para ajudar os traders a ver o panorama completo do mercado. Aqui estão as principais vantagens: Sistema de Trading Híbrido Combina Seguimento de Tendência (Trend Following) com Conceitos de Smart Money / ICT . SuperTrend: Indica a direção principal (Compra ou Venda). Conceitos ICT: Identifica pontos estruturais chave. Entradas e Saídas Claras Setas de Sinal indicam mudanças de tendência. A linha SuperTrend funciona
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Utilitários
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Volume Profile Pro Este indicador é a ferramenta Volume Profile Pro , que ajuda a analisar "em que preço ocorre a maior negociação". Possui os seguintes recursos aprimorados: Modos de Exibição (Display Modes) Volume Profile (Normal): Mostra o volume total de negociação (Total Volume) em cada faixa de preço para identificar zonas importantes de suporte e resistência. Delta / Money Flow: Mostra a "diferença" entre a pressão de compra e venda (Buy vs Sell), indicando quem controla o merca
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Portuguese (Português) O ICT_SuperTrend é uma ferramenta "Tudo em Um" projetada para ajudar os traders a ver o panorama completo do mercado. Aqui estão as principais vantagens: Sistema de Trading Híbrido Combina Seguimento de Tendência (Trend Following) com Conceitos de Smart Money / ICT . SuperTrend: Indica a direção principal (Compra ou Venda). Conceitos ICT: Identifica pontos estruturais chave. Entradas e Saídas Claras Setas de Sinal indicam mudanças de tendência. A linha SuperTrend funciona
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador: Currency Strength Meter Pro Visualização da Amplitude do Mercado Vantagens: Em vez de gráficos confusos, exibe dados num "Painel" limpo. Identifique instantaneamente os pares mais fortes ou fracos. Benefícios: Poupa tempo e acelera a decisão de quais pares negociar. Classificação e Ordenação Automática Vantagens: Modo de "Classificação Horizontal" que ordena pares do "Mais Forte" para o "Mais Fraco". Benefícios: Veja os Vencedores e Perdedores do dia/semana/mês imediatamente. Lógica I
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Vantagens deste indicador: Esta é uma ferramenta de trading baseada em Smart Money Concepts (SMC) , focada em identificar consolidações (Lateralização) e Rompimentos (Breakouts), com análise profunda de volume. Detecção Automática de Range: Não precisa desenhar: O indicador cria caixas/canais automaticamente quando o mercado fica lateral. Zonas Chave: Mostra claramente zonas de Acumulação e Distribuição. Detalhamento de Volume (Volume Breakdown): Análise Interna: "Fatia" o volume dentro do range
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Volume Profile Pro Este indicador é a ferramenta Volume Profile Pro , que ajuda a analisar "em que preço ocorre a maior negociação". Possui os seguintes recursos aprimorados: Modos de Exibição (Display Modes) Volume Profile (Normal): Mostra o volume total de negociação (Total Volume) em cada faixa de preço para identificar zonas importantes de suporte e resistência. Delta / Money Flow: Mostra a "diferença" entre a pressão de compra e venda (Buy vs Sell), indicando quem controla o merca
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Portuguese Rastreio de "Smart Money" (Volume Markers): Setas indicam volume anormal (acima da média) com cores verde/vermelho claras. Ajuda a identificar a entrada de grandes investidores e filtrar sinais falsos. Alertas de Decisão (Alerts): Não precisa ficar olhando para a tela. O sistema avisa imediatamente quando o preço cruza a linha POC (Ponto de Controle), que é frequentemente um ponto decisivo para continuação ou reversão. Estrutura de Mercado Atual (Developing Profile): Mostra o perfil d
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Vantagens deste indicador: Esta é uma ferramenta de trading baseada em Smart Money Concepts (SMC) , focada em identificar consolidações (Lateralização) e Rompimentos (Breakouts), com análise profunda de volume. Detecção Automática de Range: Não precisa desenhar: O indicador cria caixas/canais automaticamente quando o mercado fica lateral. Zonas Chave: Mostra claramente zonas de Acumulação e Distribuição. Detalhamento de Volume (Volume Breakdown): Análise Interna: "Fatia" o volume dentro do range
