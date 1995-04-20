Market Structure ICT MT4
- インディケータ
- Sathit Sukhirun
- バージョン: 2.20
- アップデート済み: 20 12月 2025
- アクティベーション: 20
Market Structure ICT インジケーター
1. 自動化された市場構造 (Market Structure) 最大の利点は、主観的な判断によるミスを減らせることです。
-
正確なトレンド識別: トレンド継続のための BOS (Break of Structure) と、トレンド反転のための CHoCH (Change of Character) を自動的に識別します。
-
スイングの分類: ユーザーは市場構造のタイプ（短期、中期、長期）を選択でき、スキャルパーにもスイングトレーダーにも適しています。
2. プロフェッショナル・ダッシュボード 他のタイムフレームを確認するために画面を切り替える必要はありません。
-
一目でわかる分析: ダッシュボードは、1つの画面にすべてのタイムフレーム（M1からW1）のステータスを表示します。
-
スコアリングシステム: 小さなタイムフレームからのスコアを集計し、全体的なバイアス (Overall Bias)（例：「強い強気」や「混在」）を要約します。これにより、自信を持ってエントリーできます。
-
トレンドの鮮度: BOSが「フレッシュブレイク（発生したばかり）」か、古い構造かを通知します。
3. チャート上のMTF表示 (Multi-Timeframe) 正確なエントリーポイントを見つけるための強力な機能です。
-
小さな足で大きな全体像を見る: M5チャートを開きながら、H1やH4の市場構造ラインをその上に直接描画させることができます。
-
メリット: 方向性を見失うことなく下位足でトレードでき、上位足のサポレジを即座に把握できます。
4. スマートアラートシステム
-
チャンスを逃さない: 画面上のポップアップアラートと、モバイルへのプッシュ通知の両方をサポートしています。
-
シグナルフィルタリング: 興味のあるタイムフレームで構造ブレイクが発生したときだけ通知するように設定可能です。