Market Structure ICT MT4

Market Structure ICT インジケーター

1. 自動化された市場構造 (Market Structure) 最大の利点は、主観的な判断によるミスを減らせることです。

  • 正確なトレンド識別: トレンド継続のための BOS (Break of Structure) と、トレンド反転のための CHoCH (Change of Character) を自動的に識別します。

  • スイングの分類: ユーザーは市場構造のタイプ（短期、中期、長期）を選択でき、スキャルパーにもスイングトレーダーにも適しています。

2. プロフェッショナル・ダッシュボード 他のタイムフレームを確認するために画面を切り替える必要はありません。

  • 一目でわかる分析: ダッシュボードは、1つの画面にすべてのタイムフレーム（M1からW1）のステータスを表示します。

  • スコアリングシステム: 小さなタイムフレームからのスコアを集計し、全体的なバイアス (Overall Bias)（例：「強い強気」や「混在」）を要約します。これにより、自信を持ってエントリーできます。

  • トレンドの鮮度: BOSが「フレッシュブレイク（発生したばかり）」か、古い構造かを通知します。

3. チャート上のMTF表示 (Multi-Timeframe) 正確なエントリーポイントを見つけるための強力な機能です。

  • 小さな足で大きな全体像を見る: M5チャートを開きながら、H1やH4の市場構造ラインをその上に直接描画させることができます。

  • メリット: 方向性を見失うことなく下位足でトレードでき、上位足のサポレジを即座に把握できます。

4. スマートアラートシステム

  • チャンスを逃さない: 画面上のポップアップアラートと、モバイルへのプッシュ通知の両方をサポートしています。

  • シグナルフィルタリング: 興味のあるタイムフレームで構造ブレイクが発生したときだけ通知するように設定可能です。


おすすめのプロダクト
ICT Unicorn Model for MT4
Minh Truong Pham
インディケータ
The   ICT Unicorn Model   indicator highlights the presence of "unicorn" patterns on the user's chart which is derived from the lectures of   "The Inner Circle Trader" (ICT) . Detected patterns are followed by targets with a distance controlled by the user.   USAGE (image 2) At its core, the ICT Unicorn Model relies on two popular concepts, Fair Value Gaps and Breaker Blocks. This combination highlights a future area of support/resistance. A   Bullish Unicorn Pattern   consists out of:
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
インディケータ
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
インディケータ
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and several other patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
インディケータ
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
Supply and Demand Zones MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
インディケータ
The Supply and Demand Zones indicator is one of the best tools we have ever made. This great tool automatically draws supply and demand zones, the best places for opening and closing positions. It has many advanced features such as multi timeframe zones support, displaying the width of zones, alert notifications for retouched zones, and much more. Because of market fractality, this indicator can be used for any kind of trading. Whether you are a positional, swing, or intraday trader does not ma
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
インディケータ
A technical indicator that calculates its readings on trading volumes. In the form of a histogram, it shows the accumulation of the strength of the movement of the trading instrument. It has independent calculation systems for bullish and bearish directions. Works on any trading instruments and time frames. Can complement any trading system. The indicator does not redraw its values, the signals appear on the current candle. It is easy to use and does not load the chart, does not require addition
Fibonacci Calculator
Jalitha K Johny
インディケータ
Fibonacci calculator is used with Elliot Waves, it can generate remarkable results. A trader could use these levels or ratios to find high probability trades with very small stop loss. You may also use these ratios to find Elliott Waves extensions and to book profit near those levels. For Elliot Wave experts, Fibonacci calculator is a highly useful tool that can assist them in calculating Fibonacci extension and retracement levels for the market price. The indicator proves itself as a useful one
Amazing Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
インディケータ
This is the Full Version, to get the free version please contact me. The free version works on “GBPCHF” charts. All symbols and time frames scanner. Harmonic Pattern Harmonic patterns are used in technical analysis that traders use to find trend reversals. They are considered one of the most accurate technical analysis tools, as they allow traders to predict the future price movement direction and the potential trend targets. Also, unlike many other technical tools, the number of false signals
PZ Wolfe Waves
PZ TRADING SLU
1 (1)
インディケータ
Wolfe Wavesは、すべての金融市場に存在する自然に発生する取引パターンであり、均衡価格への戦いを表しています。これらのパターンは、短期および長期の時間枠で発生する可能性があり、現在の最も信頼性の高い予測反転パターンの1つであり、通常は強い長期の価格変動に先行します。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] クリアな取引シグナル 驚くほど簡単に取引できます カスタマイズ可能な色とサイズ パフォーマンス統計を実装します 適切なストップロスおよび利益レベルを表示します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します インジケーターはパターンとブレイクアウト矢印を同時に描画し、インジケーターが展開するときにパターンが再描画されないようにします。ただし、エントリのブレイクアウトが何度も発生し、インジケータが再描画される場合、あまり頻繁にではなく控えめに再描画される可能性があります。インジケータは非バックペインティングです。 オオカミの定義 ウルフ波には、次の特性が必要です。 （ 例を見るにはここをクリック ） ウェーブ
Fair value gap
Santi Dankamjad
インディケータ
Fair value gap (FVG) = Imbalance zone Fair value gap Indicator MT4 is the most accurate and customizable indicator on the market. It was developed to facilitate the analysis of operations based on candlestick patterns and supply-demand zones. These zones are possible movement reversal points. For this indicator is generated by the order block of smart money concept. High Time Frame (HTF) To Find High Quality Order Block Low Time Frame (LTF) To Find a secure Entry W1 D1, H4 D1 H4, H1, M30 H4 H1
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
インディケータ
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near future
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
インディケータ
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
CyberZingFx Trend Reversal
Afsal Meerankutty
4.18 (17)
インディケータ
NEW YEAR SPECIAL DISCOUNT RUNNING NOW 40% DISCOUNT Price slashed from $149 to $89 until 3rd Jan 2025 Indicator captures the trend reversals with no-repaint Buy and Sell Arrow signals. CyberZingFx Trend Reversal Indicator - your go-to solution for accurate and reliable trend reversal signals. With its  advanced trading strategy , the indicator offers you Buy and Sell Arrow signals that do not repaint, making it a reliable tool for catching Swing Highs and Swing Lows in any market and any time fr
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
インディケータ
このインジケーターは、手動および自動的な方法で描かれる調和パターンを検出します。 ご自身のレビューを追加してください。 注意事項: インジケーターにはコントロールパネルがあり、各（チャートとタイムフレーム）の設定を保存します。スペースを確保するために最小化することができ、他の分析ツールと一緒に作業する際にインジケーターデータをすべて非表示にするために閉じるボタンを押すこともできます。 このインジケーターを使用して設定を変更し、移動平均線やボリンジャーバンドなどのインジケーターを追加する場合、このインジケーターは自動的に編集したテンプレートを保存し、必要なときにロードすることができます。 Windows 10を使用している場合は、MetaTraderアイコンを右クリックして > 互換性 > 高DPI設定の変更 > システム（強化）を選択して、最適な画面設定にしてください（これはHDデバイスで行う必要があります）。 このインジケーターは、チャート上で調和トレーディング理論を解釈したもので、チャート上の調和パターンを検出します。詳しく学びたい場合は、Scott Carneyの「ハーモニックト
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
インディケータ
Reversal Patterns Pro Reversal Patterns Pro is a Price Action (PA) analytical tool that scans the reversal patterns.  - Finds and marks the most dependable Japanese candlestick patterns in real-time. - Supports all time frames (Best for Scalping) - Doesn't repaint making it an exceptional indicator for Expert Advisors. Input parameters : - Support & Resistance Mode ( true or false ) for enabling advanced filtering - Donchian Period - RSI Period - RSI Oversold Level - RSI Overbought Level - Al
Brilliant Reversals Scanner MT4
Biswarup Banerjee
インディケータ
Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT4 は、Brilliant Reversalインジケーターを使用して、複数の通貨ペアと時間枠を監視するために設計された強力なツールです。このスキャナーは、市場の潜在的な反転を特定するプロセスを簡素化し、集中型ダッシュボードからリアルタイムのスキャンとアラートを提供します。主要ペア、マイナーペア、またはエキゾチックペアを取引する場合でも、このツールは包括的な市場カバレッジと取引戦略に合わせたカスタマイズ可能な設定を提供します。市場の動きを先取りし、この必須ツールでエントリーを洗練してください。 このツールは、シグナルをグリッド形式で整理し、買いシグナルと売りシグナルをそれぞれの強度とともに表示します： S ：強い M ：中 W ：弱い MT5バージョンはこちらで入手できます： Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT5 詳細なドキュメントはこちらをクリックしてください： here 主な機能： 統合 Brilliant Reversal：Small Bar
Mean Reversion Supply Demand MT4
Young Ho Seo
4.56 (9)
インディケータ
Mean Reversion Supply Demand Indicator Mean Reversion Supply Demand is the indicator to detect the important supply demand zone in your chart. The concept of supply demand trading relies on the quantity mismatching between buying and selling volumes in the financial market. Typically, supply demand zone serves to predict the turning point. The wave pattern, for any supply demand zone to work as an successful trade, looks like the price must touch the base zone, move away and then return to zone
Octave Fractal Channel
Sergei Semenov
インディケータ
Octave Fractal Channel — Dynamic Gann-Based Support/Resistance Levels with Auto-Scaling. This indicator plots a dynamic channel based on the fractal structure of price movement. Channel levels adapt to the current symbol and timeframe, making it suitable for use across various financial instruments — from currency pairs to cryptocurrencies and indices. The indicator can be used in combination with other technical tools, such as the RSI oscillator, to provide additional signal filtering. How to
PZ 123 Pattern
PZ TRADING SLU
1 (1)
インディケータ
123パターン は、最も人気のある強力で柔軟なチャートパターンの1つです。このパターンは、3つの価格ポイントで構成されています。ボトム、ピークまたはバレー、および38.2％〜71.8％のフィボナッチリトレースメントです。パターンは、価格が最後のピークまたは谷、インディケーターが矢印をプロットし、アラートを上昇させ、取引を行うことができる瞬間を超えたときに有効と見なされます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] クリアな取引シグナル カスタマイズ可能な色とサイズ パフォーマンス統計を実装します カスタマイズ可能なフィボナッチリトレースメントレベル 適切なストップロスおよび利益レベルを表示します インジケーターを使用して、継続パターンまたは反転パターンを見つけることができます 再描画および非再描画ではありません 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 123パターン は、継続パターンまたは反転パターンとして現れます。物事を簡単にするために、このインジケーターを使用して、検索するパターンのタイプを選択できるため
We Trade Live Trend Levels
Ian Andrew Nicholson
インディケータ
We Trade Live Trend Levels  This indicator is a fantastic addition to the We Trade Live Trend Max this helps filter out noise and helps with better entries into a trade this add on is a must have and we use it all the time along side We Trade Live Trend Max this is a fantastic tool to help with entering a trade and exiting a trade,  This indicator Calculates  Volume strength  indicating levels of support and resistance for a trade, measures momentum in a market making buying or selling into the
Multi Pivot Pro
Ata Dandul
インディケータ
Multi Pivot Indicator - Professional Trading Tool MULTI PIVOT PRO INDICATOR Professional Multi Pivot Indicator for MT4 5-in-1 Pivot Indicator Professional Trading Tool for MetaTrader 4 ENGLISH TÜRKÇE Multi Pivot Indicator PRO Classic Fibonacci Camarilla Woodie DM What is Multi Pivot Indicator? Multi Pivot Indicator is a professional trading tool that displays 5 different pivot calculation methods on your MetaTrader 4 charts. Pivot points are critical support and resistance
Harmonic Pattern Dashboard
Mihails Babuskins
4.2 (5)
インディケータ
harmonic patterns   Harmonic patterns can be used to spot new trading opportunities and pricing trends – but only if you know exactly what you are looking for. Harmonic patterns are formed by combining geometric shapes and Fibonacci levels. As a result, Fibonacci levels are the key concept of these patterns. Identifying harmonic patterns requires more practice than other market classical patterns. But by learning these patterns, you can recognize the future trend of the price chart. These patter
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視
Fluctuate Intensity
Yonggang Shang
インディケータ
This is a signal that mainly diagnoses the current direction based on data analysis, price breakout algorithms, and strategies based on some major indicators. This signal will display all the signals from a historical period on the main chart and is a good choice if you like to show the direction of the signals on the chart. Advantage: Suitable for all breeds. Applies to all cycles. Only one adjustable parameter, easy to use. Notice: This signal only provides all the most probable signals, and u
RTrends
Nikolay Likhovid
インディケータ
The RTrends indicator does two things: first, it automatically draws the layout of the price chart by plotting trend lines and, secondly, it produces bearish and bullish signals. The layout reflects the fractal nature of the market. Trends from different time horizons are applied simultaneously on the chart. Thus, from a single chart a trader can see trend lines of higher timeframes. The lines, depending on the horizon, differ in color and width: the older the horizon, the thicker the line is. T
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
インディケータ
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Deep Insight Candles
Richard Bystricky
インディケータ
Deep Insight Candles is an indicator that brings an entirely new perspective to the price chart. It focuses on revealing hidden structures in market movements, uncovering buyer and seller pressure, thus helping traders to better identify key levels, dynamics, and potential reversals. The indicator conveys deeper market insights, allowing traders to make decisions based on a more accurate perception of market sentiment and pressure at specific price levels. This innovative approach transforms the
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
インディケータ
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
CityScape Recurrance Pattern
Michael Goh Joon Seng
インディケータ
CityScape summarizes prices into an easy to read pattern that oscillates between 0 and 1. Repetition of CityScape pattern may indicate that the price pattern will also be repeated. CityScape pattern can be used as a quick reference to predict what the price may do by looking for a similar CityScape Pattern in the recent past. Cross currency pairs and cross timescale pattern comparisons may also provide insight into what the price will do. Inputs Local Max period: Controls the width of the CityS
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
インディケータ
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Apollo SR Master は、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。 SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。 また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
インディケータ
通貨強さウィザードは、取引を成功させるためのオールインワン ソリューションを提供する非常に強力な指標です。このインジケーターは、複数の時間枠のすべての通貨のデータを使用して、このまたはその外国為替ペアのパワーを計算します。このデータは、使いやすい通貨インデックスと通貨パワーラインの形式で表され、特定の通貨のパワーを確認するために使用できます。 必要なのは、取引したいチャートにインジケーターを接続することだけです。インジケーターは、取引する通貨の実際の強さを示します。このインジケーターは、トレンドに合わせて取引するときに有利に利用できる売買高の圧力の極値も示します。このインジケーターには、フィボナッチに基づく可能なターゲットも表示されます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆるタイプのアラートを提供します。 購入後ご連絡下さい。私の取引のヒントをあなたと共有し、素晴らしいボーナスインジケーターを無料で提供します! 幸せで有益な取引をお祈りします。
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
インディケータ
PRO Renko Systemは、特別にRENKOチャートを取引するために設計された高精度の取引システムです。 これは、様々な取引商品に適用することができる普遍的なシステムです。 システムは効果的に正確な逆転信号へのアクセスを与えるいわゆる市場の騒音を中和する。 表示器は非常に使いやすく、信号の生成に責任がある1つの変数だけがあります。 あなたは簡単にお好みの任意の取引ツールとレンコバーのサイズにツールを適応させることができます。 私はいつもあなたが私のソフトウェアで収益性の高い取引を支援するために余分なサポートを提供する準備ができています！ 私はあなたに幸せで収益性の高い取引をしたいです！ ご購入後にご連絡ください！ 私はあなたに私のレンコチャートジェネレータを送信します。 私はまた、私の個人的な推奨事項やシステムの他のモジュールを無料で共有します！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
インディケータ
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
インディケータ
Scalper Vault は、スキャルピングを成功させるために必要なすべてを提供するプロフェッショナルなスキャルピング システムです。このインジケーターは、外国為替およびバイナリー オプションのトレーダーが使用できる完全な取引システムです。推奨される時間枠は M5 です。 システムは、トレンドの方向に正確な矢印シグナルを提供します。また、トップとボトムのシグナルとギャン マーケット レベルも提供します。 インジケーターは、プッシュ通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。 インジケータの購入後にご連絡ください。私の個人的な取引の推奨事項と素晴らしいボーナス指標を無料で共有します! 幸せで有益な取引をお祈りします！
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
インディケータ
デイトレーダーマスターは、デイトレーダーのための完全なトレーディングシステムです。システムは2つのインジケーターで構成されています。 1つの指標は売買する矢印信号です。それはあなたが得る矢印インジケーターです。 2つ目のインジケーターを無料で提供します。 2番目のインジケーターは、これらの矢印と組み合わせて使用​​するために特別に設計されたトレンドインジケーターです。 インジケーターは繰り返さず、遅れないでください！ このシステムの使用は非常に簡単です。 2色の線で表示されている現在のトレンドの方向に矢印信号をたどる必要があります。青は買いの傾向です。赤い色は売りの傾向です。青い矢印は買いシグナルです。赤い矢印は売りの合図です。トレンドラインの色と一致するように、矢印の色と信号の方向が必要です。 矢印インジケーターは、主に時間間隔M5とM15での日中取引のために作成されました。ただし、技術的には、システムは他の時間間隔で使用できます。 インジケータには、PUSHメッセージ機能を備えたポップアップアラートが装備されています。 購入後、必ず私に書いてください！私はあなたにシステムとの取引の
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
インディケータ
Apollo Secret Trend は、任意のペアと時間枠でトレンドを見つけるために使用できるプロのトレンド インジケーターです。インジケーターは、取引するペアや時間枠に関係なく、市場のトレンドを検出するために使用できる主要な取引インジケーターになることができます。インジケーターで特別なパラメーターを使用することにより、シグナルを個人の取引スタイルに適応させることができます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。インジケータの信号は再描画しないでください!提供されたスクリーンショットでは、アポロ シークレット トレンド インジケーターと買われ過ぎ/売られ過ぎのオシレーター インジケーターを組み合わせて見ることができます。これは完全に無料で提供されます。 購入後、2 番目の買われすぎおよび売られすぎのオシレーター インジケーターを無料で入手するために私に連絡してください!また、システムの使用方法についても説明します。お得な特典もご用意しております！
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
作者のその他のプロダクト
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
インディケータ
自動エリオット波動理論 (Automated Elliott Wave) 1. 自動波動カウントとバイアスの排除（客観性） 通常、エリオット波動のカウントには「主観」や個人の意見が入りがちです。このインジケーターは以下のように役立ちます： 推進波（インパルス 1-2-3-4-5）の検出: 厳格なルール（例：3波は最短であってはならない、4波は1波と重なってはならない）を使用し、理論的に正しい価格構造を表示します。 修正波（A-B-C）の検出: トレンド方向への再エントリー機会を見つけるために、価格の調整局面を捉えます。 2. マルチ・ディグリー分析 (Multi-Degree Analysis) 単一の時間枠だけでなく、3つの深度レベルを同時に分析し、市場を立体的（3D）に捉えます： マイナー (Minor): 短期的な素早い動き。 インターミディエイト (Intermediate): 主要なトレンド。 プライマリー (Primary): 市場の大きな全体像。 メリット: トレードスタイルに合わせて各レベルの表示/非表示を切り替え可能です。 3. ターゲット価格とエントリーポイント (
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
インディケータ
Japanese 「スマートマネー」のスキャン (Volume Markers): 異常な出来高（平均以上）を伴うローソク足を、緑と赤の矢印ではっきりと表示します。大口投資家の参入を見極め、ダマシのシグナルを排除するのに役立ちます。 重要なアラート機能 (Alerts): 画面に張り付く必要はありません。価格がPOC（出来高の中心点）をクロスした瞬間にシステムが通知します。ここはトレンドの継続か反転かの重要な判断ポイントとなります。 現在の市場構造を即座に把握 (Developing Profile): 現在形成中の価格サイクルのプロファイルを表示します。価格が保ち合い（アキュムレーション）ゾーンから抜け出そうとしているのか、それとも平均値に引き戻されているのかを確認できます。
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
インディケータ
自動エリオット波動理論 (Automated Elliott Wave) 1. 自動波動カウントとバイアスの排除（客観性） 通常、エリオット波動のカウントには「主観」や個人の意見が入りがちです。このインジケーターは以下のように役立ちます： 推進波（インパルス 1-2-3-4-5）の検出: 厳格なルール（例：3波は最短であってはならない、4波は1波と重なってはならない）を使用し、理論的に正しい価格構造を表示します。 修正波（A-B-C）の検出: トレンド方向への再エントリー機会を見つけるために、価格の調整局面を捉えます。 2. マルチ・ディグリー分析 (Multi-Degree Analysis) 単一の時間枠だけでなく、3つの深度レベルを同時に分析し、市場を立体的（3D）に捉えます： マイナー (Minor): 短期的な素早い動き。 インターミディエイト (Intermediate): 主要なトレンド。 プライマリー (Primary): 市場の大きな全体像。 メリット: トレードスタイルに合わせて各レベルの表示/非表示を切り替え可能です。 3. ターゲット価格とエントリーポイント (
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
インディケータ
Squeeze Momentum Alert (スクイーズ・モメンタム・アラート) 1. 価格の「爆発」ポイントを特定 (The "Squeeze") このインジケーターの最大の利点は、大きな動きが起こる前の「保ち合い（レンジ）」や「エネルギーの蓄積」の期間を捉える能力です。 なぜ良いのか: 相場は静寂（保ち合い）と変動（爆発）を繰り返します。このツールは**「チャートが現在凝縮しており、次の急騰に備えよ」**と告げるため、大きなトレンドの初動を逃しません。 2. トレンドの「強さ」を色で詳細に判別 (Color Coded Momentum) ヒストグラムは単に価格の上下だけでなく、 4色のレベル でトレンドの健全性を示します： ライム色 (Lime): 非常に強い上昇（順張り）。 深緑色 (Dark Green): 上昇力の低下（警戒、利益確定の準備）。 赤色 (Red): 非常に強い下落（強い売り）。 マルーン色 (Maroon): 下落力の低下（売り圧力が弱まっている）。 なぜ良いのか: トレンドが強い時の**「エントリー」 と、色が変わり勢いが落ちた瞬間の 「逃げ（エグジット
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
インディケータ
インジケーター: Currency Strength Meter Pro 市場の全体像を可視化 (Market Breadth Visualization) 長所: 複雑なチャートを見る代わりに、整理された「ダッシュボード」形式で表示します。トレーダーは一目で最強・最弱の通貨ペアを把握できます。 メリット: 個別のチャートを確認する時間を節約し、取引する通貨ペアの選定を迅速化します。 自動ランク付けと並べ替え (Auto-Ranking & Sorting) 長所: 「水平ランキング」モードを搭載し、通貨ペアを「最強」から「最弱」へと自動的に並べ替えます。 メリット: 日次/週次/月次の勝者 (Winners) と敗者 (Losers) を即座に特定でき、相対強度戦略の核心となります。 スマート通貨ロジック (Smart Currency Logic) 長所: 垂直モードでは、ベース通貨の位置が異なるペア（例：EURUSD 対 USDJPY）をスマートに処理します。メイン通貨（例：USD）の強弱に合わせて数値を自動的に「反転」させます。 メリット: 通貨ペアの並び順による分析の混乱を減
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
ユーティリティ
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
インディケータ
Market Structure ICT インジケーター 1. 自動化された市場構造 (Market Structure) 最大の利点は、主観的な判断によるミスを減らせることです。 正確なトレンド識別: トレンド継続のための BOS (Break of Structure) と、トレンド反転のための CHoCH (Change of Character) を自動的に識別します。 スイングの分類: ユーザーは市場構造のタイプ（短期、中期、長期）を選択でき、スキャルパーにもスイングトレーダーにも適しています。 2. プロフェッショナル・ダッシュボード 他のタイムフレームを確認するために画面を切り替える必要はありません。 一目でわかる分析: ダッシュボードは、1つの画面にすべてのタイムフレーム（M1からW1）のステータスを表示します。 スコアリングシステム: 小さなタイムフレームからのスコアを集計し、 全体的なバイアス (Overall Bias) （例：「強い強気」や「混在」）を要約します。これにより、自信を持ってエントリーできます。 トレンドの鮮度: BOSが「フレッシュブレイク（発生し
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
インディケータ
Squeeze Momentum Alert (スクイーズ・モメンタム・アラート) 1. 価格の「爆発」ポイントを特定 (The "Squeeze") このインジケーターの最大の利点は、大きな動きが起こる前の「保ち合い（レンジ）」や「エネルギーの蓄積」の期間を捉える能力です。 なぜ良いのか: 相場は静寂（保ち合い）と変動（爆発）を繰り返します。このツールは**「チャートが現在凝縮しており、次の急騰に備えよ」**と告げるため、大きなトレンドの初動を逃しません。 2. トレンドの「強さ」を色で詳細に判別 (Color Coded Momentum) ヒストグラムは単に価格の上下だけでなく、 4色のレベル でトレンドの健全性を示します： ライム色 (Lime): 非常に強い上昇（順張り）。 深緑色 (Dark Green): 上昇力の低下（警戒、利益確定の準備）。 赤色 (Red): 非常に強い下落（強い売り）。 マルーン色 (Maroon): 下落力の低下（売り圧力が弱まっている）。 なぜ良いのか: トレンドが強い時の**「エントリー」 と、色が変わり勢いが落ちた瞬間の 「逃げ（エグジット
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
インディケータ
Japanese (日本語) ICT_SuperTrend は、トレーダーが複数のウィンドウを開かずに市場の全体像を把握できるように設計された「オールインワン」ツールです。このインジケーターの主な利点は以下の通りです。 ハイブリッド・トレーディング・システム 最大の利点は、 トレンドフォロー と**スマートマネーコンセプト / ICT（価格構造）**を融合させている点です。 SuperTrend: 市場の主な方向性（買いか売りか）を示します。 ICTコンセプト: 重要なサポート・レジスタンスや大口投資家の痕跡など、構造的な重要ポイントを特定します。これらを組み合わせることで、構造的な根拠を持ちながら自信を持ってトレンドに乗ることができます。 明確なエントリーとエグジット 矢印シグナル がトレンド転換点を明確に示し、判断を容易にします。 SuperTrendライン は動的なサポート/レジスタンスとして機能し、利益を確保するための トレーリングストップ として非常に有効です。 自動化された流動性レベル (Liquidity Levels) ツールは重要な スイングハイ/ロー を自動的にスキ
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
インディケータ
Volume Profile Pro インジケーター このインジケーターは、 Volume Profile Pro ツールであり、「どの価格帯で最も取引が行われているか」を分析するのに役立ちます。以下の特別な機能が追加されています： 表示モード (Display Modes) Volume Profile (通常): 各価格帯の総取引量 (Total Volume) を表示し、重要なサポート・レジスタンスゾーンを可視化します。 Delta / Money Flow: 買い圧力と売り圧力 (Buy vs Sell) の「差（デルタ）」を表示し、その価格でどちらが市場を支配しているかを示します。ボリュームまたはマネーフロー (Money Flow) で表示可能です。 計算モード (Calculation Modes) Pro版の際立った特徴は、期間選択の柔軟性です： Fixed Mode (固定モード): 過去のローソク足の本数を固定で設定します（例：過去100本）。 Dynamic Mode (ダイナミックモード - 注目の機能): 垂直線が表示されます。マウスを使ってこの線をチャート上
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
ユーティリティ
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
インディケータ
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
インディケータ
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
インディケータ
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
インディケータ
Japanese (日本語) ICT_SuperTrend は、トレーダーが複数のウィンドウを開かずに市場の全体像を把握できるように設計された「オールインワン」ツールです。このインジケーターの主な利点は以下の通りです。 ハイブリッド・トレーディング・システム 最大の利点は、 トレンドフォロー と**スマートマネーコンセプト / ICT（価格構造）**を融合させている点です。 SuperTrend: 市場の主な方向性（買いか売りか）を示します。 ICTコンセプト: 重要なサポート・レジスタンスや大口投資家の痕跡など、構造的な重要ポイントを特定します。これらを組み合わせることで、構造的な根拠を持ちながら自信を持ってトレンドに乗ることができます。 明確なエントリーとエグジット 矢印シグナル がトレンド転換点を明確に示し、判断を容易にします。 SuperTrendライン は動的なサポート/レジスタンスとして機能し、利益を確保するための トレーリングストップ として非常に有効です。 自動化された流動性レベル (Liquidity Levels) ツールは重要な スイングハイ/ロー を自動的にスキ
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
インディケータ
インジケーター: Currency Strength Meter Pro 市場の全体像を可視化 (Market Breadth Visualization) 長所: 複雑なチャートを見る代わりに、整理された「ダッシュボード」形式で表示します。トレーダーは一目で最強・最弱の通貨ペアを把握できます。 メリット: 個別のチャートを確認する時間を節約し、取引する通貨ペアの選定を迅速化します。 自動ランク付けと並べ替え (Auto-Ranking & Sorting) 長所: 「水平ランキング」モードを搭載し、通貨ペアを「最強」から「最弱」へと自動的に並べ替えます。 メリット: 日次/週次/月次の勝者 (Winners) と敗者 (Losers) を即座に特定でき、相対強度戦略の核心となります。 スマート通貨ロジック (Smart Currency Logic) 長所: 垂直モードでは、ベース通貨の位置が異なるペア（例：EURUSD 対 USDJPY）をスマートに処理します。メイン通貨（例：USD）の強弱に合わせて数値を自動的に「反転」させます。 メリット: 通貨ペアの並び順による分析の混乱を減
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
インディケータ
このインジケーターの利点: これは、 スマートマネーコンセプト (SMC) に基づくトレードツールで、価格の保ち合い（レンジ/横ばい）とブレイクアウトの特定、および詳細な出来高（ボリューム）分析に重点を置いています。 レンジの自動検出 (Automated Range Detection): 手動描画不要: 市場が横ばいになると、自動的に価格チャネル（ボックス）を描画します。 重要ゾーンの特定: SMCトレードの核心である「蓄積 (Accumulation)」や「分配 (Distribution)」のゾーンを明確にします。 出来高の内訳分析 (Volume Breakdown): 内部構造の分析: 通常の1本のボリュームバーとは異なり、価格ボックス内の出来高を「解剖」して表示します。 買い圧力 vs 売り圧力: そのレンジ内で、買い（Ask）と売り（Bid）のどちらが優勢かを示します。 デルタボリューム: 純差（ネット）を計算し、ブレイクアウト前にどちらが勝っているかを確認できます。 ポイント・オブ・コントロール (POC): ボックス内に POC ライン（デフォルトではオレンジの点線
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
インディケータ
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
インディケータ
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
インディケータ
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
インディケータ
Volume Profile Pro インジケーター このインジケーターは、 Volume Profile Pro ツールであり、「どの価格帯で最も取引が行われているか」を分析するのに役立ちます。以下の特別な機能が追加されています： 表示モード (Display Modes) Volume Profile (通常): 各価格帯の総取引量 (Total Volume) を表示し、重要なサポート・レジスタンスゾーンを可視化します。 Delta / Money Flow: 買い圧力と売り圧力 (Buy vs Sell) の「差（デルタ）」を表示し、その価格でどちらが市場を支配しているかを示します。ボリュームまたはマネーフロー (Money Flow) で表示可能です。 計算モード (Calculation Modes) Pro版の際立った特徴は、期間選択の柔軟性です： Fixed Mode (固定モード): 過去のローソク足の本数を固定で設定します（例：過去100本）。 Dynamic Mode (ダイナミックモード - 注目の機能): 垂直線が表示されます。マウスを使ってこの線をチャート上
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
インディケータ
Japanese 「スマートマネー」のスキャン (Volume Markers): 異常な出来高（平均以上）を伴うローソク足を、緑と赤の矢印ではっきりと表示します。大口投資家の参入を見極め、ダマシのシグナルを排除するのに役立ちます。 重要なアラート機能 (Alerts): 画面に張り付く必要はありません。価格がPOC（出来高の中心点）をクロスした瞬間にシステムが通知します。ここはトレンドの継続か反転かの重要な判断ポイントとなります。 現在の市場構造を即座に把握 (Developing Profile): 現在形成中の価格サイクルのプロファイルを表示します。価格が保ち合い（アキュムレーション）ゾーンから抜け出そうとしているのか、それとも平均値に引き戻されているのかを確認できます。
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
インディケータ
このインジケーターの利点: これは、 スマートマネーコンセプト (SMC) に基づくトレードツールで、価格の保ち合い（レンジ/横ばい）とブレイクアウトの特定、および詳細な出来高（ボリューム）分析に重点を置いています。 レンジの自動検出 (Automated Range Detection): 手動描画不要: 市場が横ばいになると、自動的に価格チャネル（ボックス）を描画します。 重要ゾーンの特定: SMCトレードの核心である「蓄積 (Accumulation)」や「分配 (Distribution)」のゾーンを明確にします。 出来高の内訳分析 (Volume Breakdown): 内部構造の分析: 通常の1本のボリュームバーとは異なり、価格ボックス内の出来高を「解剖」して表示します。 買い圧力 vs 売り圧力: そのレンジ内で、買い（Ask）と売り（Bid）のどちらが優勢かを示します。 デルタボリューム: 純差（ネット）を計算し、ブレイクアウト前にどちらが勝っているかを確認できます。 ポイント・オブ・コントロール (POC): ボックス内に POC ライン（デフォルトではオレンジの点線
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信