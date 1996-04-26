Market Structure ICT MT4

Market Structure ICT 인디케이터

1. 자동화된 시장 구조 분석 가장 큰 장점은 주관적인 해석으로 인한 오류를 줄여준다는 것입니다.

정확한 추세 식별: 추세 지속을 위한 **BOS (구조 돌파)**와 추세 반전을 위한 **CHoCH (추세 성격 변화)**를 자동으로 식별합니다.

스윙 분류: 단기, 중기, 장기 등 시장 구조 유형을 선택할 수 있어 스캘퍼와 스윙 트레이더 모두에게 적합합니다.

2. 전문 대시보드 다른 타임프레임을 확인하기 위해 화면을 전환할 필요가 없습니다.

한눈에 보는 분석: 대시보드는 모든 타임프레임(M1~W1)의 상태를 한 화면에 표시합니다.

점수 시스템: 하위 타임프레임의 점수를 합산하여 전반적인 편향 (Overall Bias) (예: "강한 상승" 또는 "혼조")을 요약해 줍니다.

추세의 신선도: BOS가 방금 발생한 "신규 돌파(Fresh Break)"인지 오래된 구조인지 알려줍니다.

3. 차트 상의 MTF 표시 (멀티 타임프레임) 정밀한 진입 시점을 찾는 강력한 기능입니다.

작은 차트에서 큰 그림 보기: M5 차트를 켜두고 H1이나 H4의 시장 구조선을 그 위에 바로 표시할 수 있습니다.

이점: 방향성을 잃지 않고 낮은 타임프레임에서 거래할 수 있으며, 상위 타임프레임의 지지/저항을 즉시 파악할 수 있습니다.

4. 스마트 알림 시스템