MT4 Signal to Telegram And Discord

Signalanbieter-Dienstprogramm Pro (Telegram & Discord

Die professionelle Lösung für Signal-Provider.

Automatisiertes Broadcasting | Smart GUI Panel | Leistungsberichte

Signal Provider Utility Pro ist die Brücke zwischen Ihrem MetaTrader 4 Terminal und Ihrer Community auf Telegram und Discord. Dieses Tool wurde für leistungsstarke Signaldienste entwickelt und gibt Ihnen sofortige Kontrolle über Ihre Übertragungen, ohne dass Sie jemals das Einstellungsfenster öffnen müssen.

VomKopieren von Trades in Echtzeit bis hin zu automatisierten Tagesberichten- dieses Tool erledigt alles ohne Latenz und mit professioneller Formatierung.

Hauptmerkmale

1. totale Kontrolle über Smart GUI Panel

Im Gegensatz zu einfachen Kopierern bietet unser Dienstprogramm ein leistungsstarkes Dashboard direkt auf Ihrem Chart. Sie können Einstellungen sofort während des Handels ändern:

Symbol-Filter: Wählen Sie , ob Sie Signale aus dem aktuellen Chart , aus allen Symbolen oder aus einer bestimmten benutzerdefinierten Liste senden möchten.

Richtungsfilter: Möchten Sie nur Kaufsignale senden? Mit einem einzigen Klick können Sie den EA so einschränken, dass er nur Kauf- , nur Verkaufs- oder alle Richtungen sendet.

Magic Filter: Schalten Sie zwischen der Übertragung vonmanuellen Trades,allen EAs oder bestimmtenMagic Numbers um .

2. automatisierte Leistungsberichte

Halten Sie Ihre Follower mit automatischen Performance-Zusammenfassungen auf dem Laufenden. Der EA kann zu Beginn eines neuen Tages, einer neuen Woche oder eines neuen Monats Berichte generieren und versenden, die Details enthalten:

Gesamte Trades und Gewinnrate.

Nettogewinn/-verlust.

Zusammenfassung des Wachstums.

3. intelligente Anti-Spam- & Bulk-Logik

Schützen Sie den Ruf Ihres Kanals mit intelligenter Nachrichtenbehandlung:

Pending Order Delay: Definieren Sie eine "Validierungszeit" (z.B. 1 Minute). Wenn Sie eine schwebende Order aufgeben und sie innerhalb dieser Zeit löschen (eine Falle), wird der EA sie nicht senden . Dies verhindert "Signal Cancelled"-Spam-Nachrichten.

Bulk Closing Detection: Wenn mehrere Trades gleichzeitig geschlossen werden, fasst das Dienstprogramm diese auf intelligente Weise in einer einzigen"Bulk Report" -Nachricht zusammen, anstatt Ihren Kanal mit 10 verschiedenen Benachrichtigungen zu überfluten.

4. latenzfreie Ausführung

Ihre Follower erhalten das Signal genau dann, wenn die logische Bedingung erfüllt ist. Unterstützt Market Execution, Pending Orders, SL/TP Modifications und Partial/Full Closes.

Parameter-Leitfaden (Drücken Sie F7)

1. Verbindung einrichten

Telegram Bot Token : Fügen Sie das von BotFather erhaltene API Token ein.

Telegram Chat ID : Fügen Sie Ihre Kanal- oder Gruppen-ID ein (beginnt normalerweise mit -100).

Discord Webhook URL : Fügen Sie den Webhook-Link aus den Einstellungen Ihres Discord-Servers ein.

2. Datenbank & Listen (für den "Listenmodus")

Inp_Symbols_List : Geben Sie die zu überwachenden Paare ein, getrennt durch ein Semikolon (z. B. EURUSD;GBPUSD;XAUUSD ).

Inp_MagicNumbers_List : Geben Sie die zu überwachenden Magic Numbers ein, getrennt durch ein Semikolon (z. B. 1001;1002 ).

3. Anpassung der Nachricht

Sie können den Nachrichtentext mithilfe von Platzhaltern wie {PRICE}, {SL}, {TP}, {PROFIT} vollständig anpassen.

Vorlageneinstellungen : Passen Sie den Text für Eröffnungs-, Abschluss-, Änderungs- und Bulk-Berichte an.

Gewinn-Modus : Wählen Sie, ob Sie den Gewinn inPunkten ( am besten für Signale) oder inGeld melden möchten.

Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung

Um sicherzustellen, dass der EA korrekt funktioniert, befolgen Sie bitte diese Schritte sorgfältig.

Schritt 1: WebRequests zulassen (Entscheidend)

Öffnen Sie Ihr MT5-Terminal. Klicken Sie aufTools > Optionen > Registerkarte Expert Advisors. Aktivieren Sie das Kästchen"WebRequest für aufgelistete URL zulassen". Fügen Sie die folgenden URLs zur Liste hinzu (klicken Sie auf das grüne + Symbol): https://api.telegram.org

https://discord.com

https://discordapp.com Klicken Sie auf OK.

Schritt 2: So richten Sie Telegram ein

Öffnen Sie Telegram und suchen Sie nach@BotFather. Senden Sie den Befehl /newbot und folgen Sie den Anweisungen, um Ihren Bot zu benennen. BotFather wird dir einAPI Token geben. Kopieren Sie diesen und fügen Sie ihn in die Eingabe des Telegram Bot Token im EA ein. Erstellen Sie Ihren Kanal oder Ihre Gruppe. Füge deinen neuen Bot als Administrator zu deinem Kanal/Gruppehinzu. So finden Sie Ihre Chat-ID: Leiten Sie eine Nachricht aus Ihrem Kanal an@userinfobot ( oder einen anderen ID-Finder-Bot) weiter. Kopieren Sie die ID und fügen Sie sie in den EA ein.

Schritt 3: Wie man Discord einrichtet

Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Discord-Servers. Klicken Sie aufIntegrationen > Webhooks. Klicken Sie aufNeuer Webhook, benennen Sie ihn und wählen Sie den Kanal aus, in dem die Nachrichten erscheinen sollen. Klicken Sie aufWebhook-URL kopieren. Fügen Sie diese URL in die Discord-Webhook-URL-Eingabe im EA ein.

Schritt 4: Starten Sie die Übertragung

Verbinden Sie den EA mitnur einem Chart ( z.B. EURUSD M1). Das GUI-Panel wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Test Message" im Panel, um die Verbindung zu überprüfen.

