Market Structure MT





Dieser All-in-One-Indikator visualisiert in Echtzeit die Marktstruktur (interne und Swing-Orderblöcke/-Offsets), Orderblöcke, Premium- und Discount-Zonen, gleiche Hochs und Tiefs und vieles mehr. So können Trader ihre Charts automatisch mit gängigen Price-Action-Methoden anreichern. Nach der Veröffentlichung unseres Fair-Value-Gap-Skripts erreichten uns zahlreiche Anfragen aus unserer Community nach weiteren Funktionen in dieser Kategorie.





„Marktstruktur“ ist ein relativ neuer, aber weit verbreiteter Begriff unter Price-Action-Tradern, die die Liquidität genauer analysieren und optimale Einstiegspunkte im Markt finden möchten. Die Bestimmung der Orderpositionen institutioneller Marktteilnehmer (Kauf- oder Verkaufsliquidität) kann ein sinnvoller Ansatz sein, um auf Basis der Price Action praktischere Ein- und Ausstiegspunkte zu finden.





Der Indikator warnt vor Swing-Strukturen und vielen weiteren relevanten Zuständen.





Funktionen: Dieser Indikator bietet zahlreiche Funktionen, die im Folgenden hervorgehoben werden: Vollständige Kennzeichnung der internen und Swing-Marktstruktur in Echtzeit, Strukturbruch (BOS), Charakterwechsel (CHoCH), Orderblöcke (bullisch & bärisch), Gleichstände bei Hochs und Tiefs, Fair-Value-Gap-Erkennung, Vorherige Hochs und Tiefs, Premium- und Discount-Zonen (als Bereich).