PCA Arbitrage3X EA

Methode der Hauptkomponenten (PCA) – ein quantitativer, mathematischer Ansatz, der hilft, aus großen Datenmengen die wesentlichen Faktoren herauszufiltern, die das Marktverhalten bestimmen. In diesem Expert Advisor (EA) analysiert PCA die historischen Kursbewegungen mehrerer Assets gleichzeitig, um zu erkennen, welche gemeinsamen Bewegungen (d. h. Hauptkomponenten) ihre Dynamik beeinflussen und welche statistisch signifikante Abweichungen darstellen. Auf Basis dieser Informationen bildet der EA eine ausgewogene Position, die den Einfluss allgemeiner Marktschwankungen minimiert.

Wie das im EA funktioniert

Qualitatives Signal auf Datenbasis:

Anstatt sich auf traditionelle technische Indikatoren zu stützen, die oft widersprüchliche Signale liefern und von Parametereinstellungen abhängen, arbeitet PCA quantitativ mit historischen statistischen Finanzdaten. Es werden die zentralen Antriebskräfte oder Muster identifiziert, die sich aus der Wechselwirkung mehrerer Assets ergeben.

Anwendung des Jacobi-Algorithmus:

Um die Hauptkomponenten zu berechnen, nutzt der EA den Jacobi-Algorithmus – eine effiziente Methode zur Bestimmung der Eigenwerte und Eigenvektoren einer Matrix. Dadurch lässt sich objektiv feststellen, welcher Teil der Information (d. h. der Gesamtmarkt oder das relative Verhalten einzelner Instrumente) im aktuellen Marktumfeld am bedeutsamsten ist.

Maschinelles Lernen und Automatisierung:

Der PCA-Ansatz kann als Bestandteil des maschinellen Lernens betrachtet werden, da er auf historischen statistischen Finanzdaten „trainiert“ wird und das gewonnene Wissen dann zur Prognose und Positionsbildung einsetzt. Dieser Ansatz ermöglicht es dem EA, sich automatisch an Marktveränderungen anzupassen, ohne auf subjektive Bewertungen angewiesen zu sein.

KEIN MARTINGALE, KEIN DURCHSCHNITTSBILDUNG VON POSITIONEN UND KEIN GRID-TRADING!

Vorteile von PCA gegenüber anderen Strategien

Objektivität und Zuverlässigkeit:

Anstelle von Regeln, die auf traditionellen Indikatoren (z. B. gleitende Durchschnitte oder Oszillatoren) basieren und oft unsichere oder widersprüchliche Signale liefern, stützt sich PCA auf quantitative, mathematische Berechnungen mit Unterstützung durch maschinelles Lernen. Das bedeutet, dass Ein- und Ausstiege ausschließlich durch objektive, quantitative Kriterien bestimmt werden, die auf der Statistik von Zeitreihen und Finanzdaten beruhen.

Diversifikation und Marktneutralität:

Durch die gleichzeitige Analyse mehrerer Assets ermöglicht die Methode die Bildung eines marktneutralen Portfolios. Long- und Short-Positionen werden so ausbalanciert, dass der generelle Risikoeffekt durch Marktbewegungen minimiert wird. Besonders in Phasen hoher Volatilität ist dies nützlich, um das Kapital zu schützen.

Anpassungsfähigkeit an Volatilitätsveränderungen:

Die Kombination von PCA mit dem ATR-Indikator (Average True Range) hilft dabei, die Positionsgröße automatisch an die aktuelle Marktschwankung anzupassen. Dadurch wird die Strategie flexibler und kann sich an veränderte Marktbedingungen anpassen.

Vorteil quantitativer Analyse:

Methoden, die auf technischen Indikatoren basieren, haben häufig nur ein fragwürdiges statistisches Übergewicht und können von „Overfitting“ bei der Parametrierung betroffen sein. PCA als quantitativer Ansatz nutzt echte historische Daten, um stabile Muster aufzudecken, was die Wahrscheinlichkeit langfristig stabiler Ergebnisse erhöht.

Zusammenfassung

Der Einsatz der Hauptkomponentenmethode (PCA) in diesem EA bedeutet, dass Sie ein leistungsstarkes, quantitatives Werkzeug verwenden, das Wesentliches von Rauschen in Marktdaten trennt. Dank der automatisierten Berechnungen mit dem Jacobi-Algorithmus und der Integration der Volatilitätsbewertung über den ATR-Indikator hilft dieser Ansatz, marktneutrale Positionen zu bilden, das systemische Risiko zu minimieren und Entscheidungen auf objektiver, mathematischer Basis zu treffen. Diese Methode kann dem Trader stabilere Ergebnisse bieten als Strategien, die auf traditionellen technischen Indikatoren basieren und oft unzuverlässige Signale liefern bzw. anfällig für subjektive Parametereinstellungen sind.

Ergebnisnutzen für den Trader

Durch die Verwendung von PCA erhalten Sie ein Werkzeug, das die bedeutendsten Faktoren für Marktbewegungen herausfiltert und „Rauschen“ sowie zufällige Schwankungen ausschließt. Das bedeutet:

Sie setzen auf ein qualitatives Signal, das auf historischen Daten basiert, statt auf spekulativen Vorhersagen. Die gebildete neutrale Position gleicht Risiken aus, sodass das Gesamtergebnis nicht vom allgemeinen Markttrend, sondern von der relativen Differenz im Verhalten der Assets abhängt. Automatisiertes Risikomanagement passt die Strategie an die aktuellen Marktbedingungen an, was den Kapitalerhalt selbst in Phasen hoher Volatilität unterstützt.

Somit ist die Hauptkomponentenmethode (PCA) nicht nur ein mathematischer Algorithmus, sondern ein Instrument, das dem Trader hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen, das systemische Risiko zu reduzieren und disziplinierter zu arbeiten, auch wenn sich der Markt ändert. Diese Strategie ist besonders wertvoll für diejenigen, die Stabilität und Emotionslosigkeit im Trading anstreben.

Bedienungsanleitung für den EA

Installation auf dem Chart

Auswahl des Charts:

Der EA verwendet automatisch das Symbol des Charts als erstes Asset. Es empfiehlt sich daher, den Chart desjenigen Instruments zu öffnen, das Sie als Hauptasset betrachten, z. B. US500. Die zweiten und dritten Assets (z. B. USTEC und US30) legen Sie in den Eingabeparametern fest. WICHTIG: Wählen Sie drei Instruments, die eine hohe Korrelation untereinander aufweisen – zum Beispiel SPY-QQQ-IWM, GDX-GLD-GDXJ, COP-XOM-CVX usw. Anfügen an den Chart:

Ziehen Sie den EA per Drag-&-Drop auf den Chart des gewählten Hauptinstruments. Im Fenster „Experteneinstellungen“ erscheinen dann alle Eingabeparameter, die Sie anpassen können.





EA-Parameter und Empfehlungen zur Konfiguration Symbol2, Symbol3

Beschreibung: Legen die Symbole des zweiten und dritten Assets fest, die bei der PCA-Berechnung verwendet werden.

Empfehlungen: Geben Sie Assets an, die mit dem Hauptsymbol korreliert sind, um eine marktneutrale Position zu erhalten. MagicNumber

Beschreibung: Eindeutige Kennung der vom Expert Advisor geöffneten Orders.

Empfehlungen: Verwenden Sie eine eindeutige Zahl, um Konflikte mit anderen EAs zu vermeiden. ATR_Period

Beschreibung: Zeitraum für die Berechnung des ATR-Indikators (Average True Range).

Empfehlungen: Belassen Sie den Standardwert (14), wenn keine Anpassung der Strategie an variable Volatilität erforderlich ist. Oder erhöhen Sie ihn auf 200, um stabilere und realistischere Volatilitätskennzahlen zu erhalten. Dispersion

Beschreibung: Qualitätsprüfwert der Dispersion für die Komponenten.

Empfehlungen: Belassen Sie den Standardwert (0,3), da er die meisten Qualitätsanforderungen erfüllt. Oder erhöhen Sie ihn auf 0,7, um stabilere Performance-Signale zu erhalten. Optimierung von 0,0 bis 1,0 in Schritten von 0,05. Window for PCA

Beschreibung: Historischer Zeitraum (in Bars) für die PCA-Berechnung.

Empfehlungen: Der Wert sollte für eine robuste Berechnung ausreichend sein – üblicherweise 350 bis 500 Bars. Optimierung von 50 bis 500. Alpha

Beschreibung: Schwellenwert für das Score2-Signal. Wenn der Wert außerhalb des Bereichs [–Alpha; Alpha] liegt, bewertet der EA einen Markteintritt.

Empfehlungen: Passen Sie ihn an die Sensitivität des Signals an. Größere Werte reduzieren die Eintrittshäufigkeit. Optimierung von 0 bis 2 in Schritten von 0,1. Risk limit in % of Balance

Beschreibung: Risikobetrag in Prozent (%) des Kontostands, der das gesamte Kapital für Positionen bestimmt.

Empfehlungen: Wählen Sie einen Wert entsprechend Ihrem Risikoappetit. Beispielsweise können Sie einen festen Betrag festlegen, den Sie in den Korb aus drei Instrumenten investieren möchten. Übliche Regel: 2 %–3 % des Kontostands pro Basket für konservative Einstellungen. TakeProfit in % of Risk und StopLoss in % of Balance

Beschreibung: Gewinnziele (TP) zum Schließen des Positionskorbs in % des Risk limits.

Empfehlungen: Wählen Sie TP-Level entsprechend Ihren Gewinnzielen und Ihrem Risikolevel. StopLoss in % of Balance

Beschreibung: Beim Basket-Trading mit der PCA-Methode wird SL üblicherweise als maximale Kontobalance-Verlusterlaubnis oder maximale Drawdown-Grenze festgelegt.

Empfehlungen: Sie können die Höhe nach Ihrer Risikotoleranz wählen. Übliche Empfehlung: 15 %–25 % maximaler Drawdown. TradingStartHour/TradingStartMinute und TradingEndHour/TradingEndMinute

Beschreibung: Legen das Handelszeitfenster fest, in dem der EA Positionen eröffnen bzw. schließen darf.

Empfehlungen: Geben Sie die Uhrzeit der Session an, in der Sie handeln möchten – beispielsweise vom Sessionbeginn bis zu deren Ende. Exit positions on TP/SL only during trading hours

Beschreibung: Flag, das bestimmt, ob Positionen bei TP/SL nur innerhalb der Handelszeiten geschlossen werden.

Empfehlungen: Wenn Sie möchten, dass der EA das Handelsfenster auch bei TP/SL beachtet, setzen Sie es auf true. Dies ist erforderlich, wenn Sie CFDs und Aktien oder ETFs im Basket verwenden, damit der EA CFD-Positionen nicht außerhalb der 24/7-Handelszeiten schließt. BasketRetryAttempts und BasketRetryDelayMS

Beschreibung: Parameter, die die Logik für Wiederholungsversuche (Retries) beim Öffnen und Schließen von Positionen steuern.

Empfehlungen: Standardwerte (z. B. 5 Versuche mit 100 ms Verzögerung) eignen sich für die meisten Bedingungen, können aber bei instabiler Netzverbindung oder Serverproblemen angepasst werden. Allgemeine Empfehlungen zur Verwendung Testen:

Bevor Sie den EA auf einem Live-Konto einsetzen, testen Sie ihn im Strategietester und auf einem Demo-Konto. SEHR WICHTIG: Dies ist ein hochpräziser, quantitativer Algorithmus, der hochwertige Echtzeitdaten benötigt. Optimieren und testen Sie ausschließlich auf zuverlässigen Datenquellen (z. B. Ducascopy). So erfahren Sie, wie sich die Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen verhält. Monitoring:

Der EA besitzt eingebaute Mechanismen zur Kontrolle der Korb-Integrität und Wiederholungsversuche. Trotzdem empfiehlt es sich, die Funktionsweise regelmäßig zu überprüfen, insbesondere bei plötzlichen Volatilitätssprüngen oder technischen Brokerproblemen. Anpassung der Parameter:

Sie können die Parameter jederzeit an die aktuellen Marktbedingungen anpassen. Wenn der Markt volatiler wird, prüfen Sie beispielsweise, ob Sie den ATR-Zeitraum oder den Gesamtrisikobetrag (RiskAmountCurrency) ändern sollten. Dokumentation und Feedback:

Dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen und Parameter-Anpassungen, um die Strategie über die Zeit weiter zu optimieren. Sollten Sie Fragen haben oder Abweichungen in der Logik feststellen, ziehen Sie zusätzliche Informationen oder Support zurate. WICHTIG: Bedenken Sie, dass das Handeln eines Korbs gleichbedeutend mit Portfoliotrading ist. Streben Sie nicht an, einen großen Gewinn mit nur einer Korbposition zu erzielen. Es ist sinnvoller und effektiver, mehrere „Körbe“ (mindestens 3–5 Körbe mit je drei Instrumenten) auszuwählen und das Kapital nach Ihrer Risikopolitik zu verteilen.

Mit dieser Anleitung können Sie den EA und dessen Kernparameter sowie Ein-/Ausstiegsregeln besser verstehen. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, ihn an Ihre persönlichen Handelsstrategien und Risikoprofile anzupassen und so eine marktneutrale Absicherung mithilfe von PCA zu gewährleisten.

„Professionals besitzen in der Regel weder mehr Wissen, noch mehr Können oder eine ausgeprägtere mentale Stärke. Sie verdienen Geld, weil sie ein völlig anderes Spiel spielen.“

Ändern Sie Ihren Trading-Ansatz, nutzen Sie „andere“ Regeln und Methoden, wie es erfolgreiche „große Akteure“ bei führenden Tradingfirmen und Hedgefonds tun.

Ihr zukünftiger Erfolg ergibt sich aus dem, was Sie heute tun – nicht erst morgen. Wenn Sie über Standardalgorithmen hinausgehen und neue Möglichkeiten im Risikomanagement entdecken möchten, ist der PCA Arbitrage3X EA genau das Tool, das Sie benötigen. Stellen Sie sich der Herausforderung, investieren Sie in Ihre Zukunft und verschaffen Sie Ihrem Trading eine neue Qualitätsstufe. Warten Sie nicht, handeln Sie – erwerben Sie PCA Arbitrage3X EA noch heute und lassen Sie Ihre Trades neu erklingen!

P.S.: Der Preis für PCA Arbitrage3X EA wird sehr schnell steigen. Sichern Sie sich das Tool zum Einführungspreis! Eine zeitlich begrenzte Aktion.



Haftungsausschluss:

Der Handel – insbesondere im Forex-Markt und mit CFDs oder Futures – ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Der Einsatz von Hebelwirkung kann sowohl potenzielle Gewinne als auch mögliche Verluste vergrößern. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes eingesetztes Kapital verlieren und manchmal sogar mehr. Investieren Sie niemals Mittel, deren Verlust Sie nicht verkraften können.

Es gibt keine Garantien für zukünftige Gewinne. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse oder Testergebnisse garantieren keine ähnlichen Resultate in der Zukunft.













