ALS HÄNDLER UND CODER, DER IN DER VERGANGENHEIT VIELE GUTE, SCHLECHTE UND SCHLECHTE ERFAHRUNGEN GEMACHT HAT, ist UNSER EA mit den folgenden nützlichen FEATURES ausgestattet, um Händlern zu helfen, Verluste zu vermeiden UND den GEWINN zu MAXIMIEREN, basierend auf Preisbewegungen, Mustern von höheren Hochs und niedrigeren Tiefs: VERWENDET TP_Mode IS Individual OR BASKET CLOSE,Risikomanagement,TP,SL ,Trailing,Num_Trades,Magic,Comments,Slippage,Timeframe zu analysieren, und Optionen für gleitenden Durchschnitt PERIOD,Dies ist ein umfassender Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 namens "HHLL Professional", die eine Breakout-Handelsstrategie mit fortgeschrittenem Risikomanagement implementiert und arbeitet in jedem Markt Währungspaar, Metalle, cfd,oder Krypto, weil HHLL ist die Struktur, auf die alle Märkte arbeitet mit, ohne die es keine Preis-Aktion, so dass diese ea wurde mit dem Ziel zu helfen, alle Händler unabhängig von der Symbol, das Sie handeln diese ea wird von großer Hilfe, alles, was Sie brauchen, ist zu testen, laufen auf Demo und tun die Einstellungen in Bezug auf Ihr Symbol und Kapital dann überwachen, wie diese ea liefert mit konsequenten Gewinne mehr als Verluste





## **ÜBERSICHT**

Dieser EA verwendet **Higher High/Lower Low (HH/LL) breakout patterns** kombiniert mit Trendfilterung für Handelssignale. Er ist mit professionellen Risikomanagement-Funktionen ausgestattet.









## **RISIKOMANAGEMENT-FUNKTIONEN**





### **1. Positionsgrößenbestimmung:**

- **Automatische Lotberechnung:** Basierend auf Kontokapital und Risikoprozentsatz

- **Fixes Lot:** Alternative zur automatischen Berechnung

- **Risikolimits:** Min/Max-Lotgrößenbeschränkungen





### **2. Stop Loss & Take Profit:**

- **Feste Pips:** Benutzerdefinierte SL/TP

- **ATR-basiert:** Dynamische Stops mit ATR

- **Stop-Validierung:** Passt sich den Broker-Mindestwerten an





### **3. Erweiterte Ausstiegsmechanismen:**

- **Trailing Stop:** Wird nach dem festgelegten Gewinn aktiviert

- **Breakeven-Schutz:** Sperrt Gewinne ein

- **Basket Management:** TP/SL auf Portfolioebene





### **4. Handelslimits:**

- **Tageslimits:** Gewinn/Verlust-Ziele

- **Handelsanzahl-Limits:** Maximale Anzahl von Trades pro Tag

- **Spread-Filter:** Vermeidet hohe Spread-Bedingungen





## **STÄRKEN**





### **1. Robustes Risikomanagement:**

- Mehrschichtiger Schutz (Positions-, Tages-, Basket-Ebene)

- ATR-basierte Volatilitätsfilterung

- Spread-Überwachung





### **2. Professionelle Funktionen:**

- Korb-/Gesamtportfolioverwaltung

- Umfassende Handelsfilterung

- Professionelle Fehlerbehandlung





### **3. Benutzerfreundlich:**

- Informatives Dashboard

- Detaillierte Protokollierung

- Konfigurierbare Warnmeldungen





### **4. Sicherheitsfunktionen:**

- Mechanismus zur Wiederholung der Bestellung

- Parameter-Überprüfung

- Handhabung von Broker-Einschränkungen









## **VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN**





### **1. Erste Einstellungen:**

- Beginnen Sie mit Demo-Tests

- Verwenden Sie ein konservatives Risiko (0,5-1%)

- Aktivieren Sie zunächst alle Filter

- Überwachen Sie die Korbverwaltung sorgfältig





### **2. Marktbedingungen:**

- Funktioniert am besten in trendigen Märkten

- Vermeiden Sie Zeiten hoher Volatilität

- Geeignet für mehrere Zeitrahmen





### **3. Überwachung:**

- Spread-Verhalten beobachten

- Überwachen Sie das Engagement im Korb

- Tägliche Performance verfolgen





### **4. Anpassung:**

- HH/LL-Periode für verschiedene Märkte anpassen

- Ändern Sie die Empfindlichkeit des Trendfilters

- Anpassung der Ausstiegsparameter





## **SCHLUSSFOLGERUNG**





Dies ist ein **gut strukturierter, professioneller EA** mit ausgezeichneten Grundlagen für das Risikomanagement. Die Ausbruchsstrategie in Kombination mit der Trendfilterung ist solide.

**Schlüsselfaktoren für den Erfolg:**

1. Angemessene Parameteroptimierung für bestimmte Paare oder jeden Markt Ihrer Wahl

2. Konservative Risikoeinstellungen

3. Regelmäßige Überwachung und Anpassung

4. Verständnis der Mechanik von Breakout-Strategien





Die Stärke des EA liegt in seinem umfassenden Risikomanagement-Rahmen, wodurch er sich für Händler eignet, die neben Breakout-Handelssignalen auch systematischen Schutz wünschen.



