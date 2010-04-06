Void AI

Hallo Trader, ich habe dieses Tool mit viel Sorgfalt und echten Ergebnissen entwickelt. Es basiert auf mehreren meiner früheren Strategien und wurde an den Forex-Markt angepasst. Es nutzt die künstliche Intelligenz des maschinellen Lernens. Die KI liest Parameter und berücksichtigt sie in meiner Strategie. Dadurch lernt sie, um die Qualität der Einstiege zu verbessern. Außerdem verfügt es über einen Knotenpunkt, über den Sie Positionen wiederherstellen können. Eine weitere Innovation ist die virtuelle Kapselung. Das heißt, es werden keine Daten an den Server für Stop-Loss, Take-Profits usw. gesendet, sondern alles auf eine sehr humane Art und Weise.

Zwei der wichtigsten Dinge sind die Entwicklung der Funktionen „extractFeatures“ und „trainModel“. Diese sind für die Gestaltung der Kerze, die Destrukturierung der Slippage und das Erlernen ihrer Bewegung zur Anpassung des Spreads zuständig.

Beachten Sie, dass ich meine Strategieentwicklung über die Jahre als professioneller Trader selbst entwickelt habe und die KI durch Selbstanpassung optimiere, um die Performance zu verbessern.

Es ist besonders zu beachten, dass es sich um einen echten Scalper handelt, bei dem die Gewinne real sind und durch Take-Profit und Stop-Loss kontrolliert werden.

So ist Ihr Geld geschützt.

Sie benötigen keine Trading-Erfahrung. Mein Tool ist sowohl für Anfänger als auch für Experten konzipiert. Es lässt sich mit nur zwei Klicks installieren und erledigt die Arbeit wie ein professioneller Trader.

Nach dem Kauf meines Produkts können Sie mich um die optimale Konfiguration bitten. Meine anderen Produkte finden Sie auch hier: MQL5.

Diese KI richtet sich hauptsächlich an Nutzer, die eine Alternative suchen und rund um die Uhr arbeiten. Der Forex-Handel mit USD/JPY ist das ganze Jahr über täglich aktiv. Dies ist ein sehr schwieriger Markt, also überlassen Sie die KI dem.

Einige der wichtigsten Merkmale, die hervorgehoben werden können, stelle ich hier in einer Liste vor.

Real Signals

Hochwertiges und elegantes Design
Kerzen- und Chartfarbmanipulation für eine übersichtliche KI-Analyse
API-Datenserver-Analyse-KI
Informationspanel zum Erfolg der Strategie
Floating-Virtual-Umgebungen, in denen Gewinne und Verluste übersichtlich im Diagramm dargestellt werden
Risikokontrolle für Investitionen
Kontoschutz, z. B. maximaler Drawdown im Zeitverlauf, maximaler Spread im Zeitverlauf usw.
Big-News-Kontrolle und umgekehrt
KI-adaptive Steuerung
Hervorragende Kontrolle der Betriebstage und -stunden
Strenge Anpassung für jeden Broker; der Benutzer muss diese schrittweise anpassen, um die Slippage zu verstehen.
News-API-Steuerung

Erforderliche Dateninformationen
Symbol USDJPY
Verbindungsgeschwindigkeit <10,0 ms
Spread <15,0 Spread
Kontotyp ECN, RAW, PRO (niedriger Spread)
Zeitrahmen H1
Empfohlene Produkte
Weitere Produkte dieses Autors
