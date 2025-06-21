Void AI

안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 실제 결과를 바탕으로 이 도구를 엄밀하게 설계했습니다. 이 도구는 제가 이전에 사용했던 여러 전략을 기반으로 외환 시장에 적용되었으며, 머신러닝이라는 인공지능에 최적화되어 있습니다. 즉, AI가 매개변수를 읽고 제 전략에 적용하여 학습하여 더 나은 진입 가격을 도출합니다. 또한 포지션을 회복할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상으로 캡슐화된다는 것입니다. 즉, 손절매나 이익실현 등의 데이터가 서버로 전송되지 않고 매우 인간적인 방식으로 처리됩니다.

저는 extractFeatures와 trainModel 함수를 설계했습니다. 이 함수들은 캔들을 설계하고, 슬리피지(Slippage)를 분해하고, 스프레드(Spread)에 맞춰 캔들의 움직임을 학습하는 역할을 합니다.

저는 수년간 전문 트레이더로서 쌓아온 경험을 바탕으로 AI의 자가 적응을 통해 성능을 최적화하고 더욱 개선된 전략을 개발했습니다.

이 기능은 실제 수익을 실현하고, 이익실현(take profit)과 손절매(stop loss)를 통해 관리되는 Real Scalper라는 점을 꼭 기억해 주세요.

이렇게 하면 원금이 보호됩니다.

거래 경험이 없어도 됩니다. 이 도구는 초보자와 전문가 모두를 위해 설계되었으며, 전문 트레이더처럼 두 번의 클릭만으로 설치가 가능합니다.

제품 구매 후 최적의 구성을 원하시면 문의해 주세요. 다른 제품들은 MQL5에서 확인하실 수 있습니다.

이 AI는 주로 대안을 찾고 24시간 연중무휴로 거래하는 분들을 대상으로 합니다. "Forex" "USDJPY"는 연중무휴 거래가 가능하기 때문입니다. 매우 어려운 시장이므로 AI가 알아서 처리해 드립니다.

주요 특징 몇 가지를 여기에 목록으로 정리했습니다.

실제 신호

고품질의 우아한 디자인 성능
정확한 AI 판독을 위한 캔들스틱 및 차트 색상 조작
API 데이터 서버 분석 AI
전략 진행 상황에 대한 정보 패널
손익을 그래프로 명확하게 표시하는 플로팅 가상 환경
투자 위험 관리
계좌 보호, 예시: 시간별 최대 하락폭, 시간별 최대 스프레드 등
빅 뉴스 제어 및 그 반대 기능
AI 적응형 제어
운영 요일 및 시간에 대한 탁월한 제어
모든 브로커에 대한 엄격한 적응성. 사용자는 자신의 슬리피지를 이해하기 위해 단계적으로 조정해야 함
뉴스 API 제어

필요한 데이터 정보
종목: USDJPY
연결 속도: <10.0ms
스프레드: <15.0
계좌 유형: ECN, RAW, PRO (낮은 스프레드)
시간대: H1
