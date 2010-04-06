各位交易員們，我設計這款工具時，嚴格遵循了實際效果。它基於我之前的幾項策略，並根據外匯市場進行了調整，因此它採用了機器學習的人工智慧技術。也就是說，AI 會讀取參數，並將其應用於我的策略，然後進行學習，從而提高入場品質。它還設有一個節點，方便您恢復部位。您會發現的另一個創新之處在於，所有資料都將以虛擬方式封裝，也就是說，不會有任何資料發送到伺服器，例如停損和止盈等，這將非常人性化。





其中兩個主要功能是我設計了 extractFeatures 和 trainModel 函數，這兩個函數將負責設計 K 線圖、解構滑點並學習其如何移動以適應價差。





需要注意的是，我的策略開發是我多年來作為專業交易員累積的經驗，並添加了 AI 的自適應功能，以優化性能並使其更加完善。





需要特別注意的是，這是一款真正的剝頭皮交易軟體，利潤真實，並設有止盈和停損控制。





這樣您的資金就能得到保護。





您無需具備交易經驗，我的工具專為初學者和專家設計，只需點擊兩下即可安裝，因為它能像專業交易員一樣工作。





購買我的產品後，請聯絡我以取得最佳配置，您也可以在這裡查看我的其他產品 MQL5。





這款人工智慧主要針對那些想要另類交易且全天候工作的人，因為「外匯」和「美元/日元」全年無休，這是一個非常複雜的市場，所以讓人工智慧來處理吧。





我將在此列出一些值得關注的主要特性：





真實訊號





高品質且優雅的設計性能

K 線圖和圖表顏色處理，AI 讀數清晰

API 資料伺服器 AI 分析

資訊面板，顯示策略運作狀況

浮動虛擬環境，獲利和虧損將以清晰的方式顯示在圖表中

投資風險控制

帳戶保護，例如最大回撤隨時間變化、最大點差隨時間變化等

重大新聞事件控制，反之亦然

AI 自適應控制

出色地控制交易日和交易時間

任何經紀商均需進行嚴格的調整，用戶必須分階段進行調整才能了解其滑點

新聞 API 控制





所需數據資訊

交易品種：USDJPY

連線速度：<10.0 毫秒

點差：<15.0 點差

帳戶類型：ECN、RAW、PRO（低點差）

時間範圍：H1