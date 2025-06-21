Salve trader, ho progettato questo strumento con rigore e risultati concreti, basato su diverse delle mie strategie precedenti, adattandolo al mercato Forex. È quindi adattato all'intelligenza artificiale del machine learning, ovvero l'IA leggerà i parametri e li applicherà alla mia strategia, imparando così a migliorare la qualità degli input. Dispone inoltre di un nodo dove è possibile recuperare le posizioni. Un'altra delle innovazioni che troverete è che tutto sarà incapsulato in modo virtuale, ovvero non ci saranno dati inviati al server relativi a stop loss, take profit, ecc., ma avverrà in modo molto umano.





2 delle cose principali è che progetto le funzioni extractFeatures e trainModel, che si occuperanno di progettare la candela, destrutturarla e apprendere come si muove per adattare lo spread.





Va sottolineato che lo sviluppo della mia strategia è stato progettato da me nel corso degli anni come trader professionista, integrando l'autoadattamento dell'IA per ottimizzare le prestazioni e renderle ancora migliori.





È importante sottolineare che si tratta di un vero scalper, i cui profitti saranno reali e controllati con un take profit e uno stop loss.





In questo modo il tuo denaro sarà protetto.





Non è necessario avere esperienza di trading: il mio strumento è progettato sia per principianti che per esperti. Si installa in 2 semplici clic e svolgerà il suo lavoro come un trader professionista.





Dopo aver acquistato il mio prodotto, chiedimi la configurazione migliore. Puoi anche vedere gli altri miei prodotti qui: MQL5.





Questa IA è pensata principalmente per chi desidera un'alternativa e lavora 24 ore su 24, 5 giorni su 7, poiché il "Forex" "USDJPY" è attivo tutti i giorni dell'anno. Si tratta di un mercato molto difficile, quindi lascia che sia l'IA a occuparsene.





Ecco un elenco di alcune delle principali caratteristiche che possono essere evidenziate:





Segnali reali





Design elegante e di alta qualità

Manipolazione dei colori di candele e grafici per una lettura AI pulita

Analisi AI tramite API DATA SERVER

Pannello informativo sull'andamento della strategia

Ambienti virtuali mobili in cui profitti e perdite verranno mostrati sul grafico in modo molto chiaro

Controllo del rischio per investire

Protezione del conto, ad esempio drawdown massimo nel tempo, spread massimo nel tempo, ecc.

Controllo delle grandi notizie e viceversa

Controllo adattivo dell'IA

Ottimo controllo di giorni e orari di apertura

Adattamento rigoroso per qualsiasi broker, questo deve essere adattato gradualmente dall'utente per comprendere il proprio slippage

Controllo API delle notizie





Informazioni sui dati richieste

Simbolo USDJPY

Velocità di connessione <10,0 ms

Spread <15,0 Spread

Tipo di conto ECN, RAW, PRO (Spread basso)

Intervallo temporale H1