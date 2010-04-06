Olá traders, projetei esta ferramenta com resultados reais rigorosamente, baseada em várias das minhas estratégias anteriores, adaptando-a ao mercado Forex. Portanto, ela é adaptada à inteligência artificial de aprendizado de máquina, ou seja, a IA lerá os parâmetros e os consultará para a minha estratégia. Depois, aprenderá para que as entradas sejam de melhor qualidade. Também possui um nó onde você pode recuperar posições. Outra inovação que você encontrará é que tudo será encapsulado virtualmente, ou seja, não haverá dados enviados para o servidor de Stop Loss, Take Profit etc., tudo será feito de forma muito humana.





Dois dos principais pontos são que eu projetei as funções extractFeatures e trainModel, que serão responsáveis ​​por projetar a vela, desestruturar o Slippage e aprender como ela se move para adaptar o Spread.





Vale ressaltar que o desenvolvimento da minha estratégia foi projetado por mim ao longo dos anos como trader profissional, adicionando a autoadaptação da IA ​​para otimizar o desempenho e torná-lo ainda melhor.





Vale ressaltar que este é um Scalper Real, onde os lucros serão reais, controlados com take profit e stop loss.





Desta forma, seu dinheiro estará protegido.





Você não precisa ter experiência em negociação. Minha ferramenta foi projetada para iniciantes e especialistas. Ela é instalada em apenas 2 cliques, pois funcionará como um trader profissional.





Após comprar meu produto, peça-me para obter a melhor configuração. Você também pode ver meus outros produtos aqui: MQL5.





Esta IA é focada principalmente em pessoas que buscam uma alternativa e trabalham 24 horas por dia, 5 dias por semana, já que o Forex e o USDJPY funcionam todos os dias do ano. Este é um mercado muito difícil, então deixe a IA cuidar disso.





Apresentarei aqui uma lista de algumas das principais características que podem ser destacadas.





Sinais Reais





Design elegante e de alta qualidade

Manipulação de cores de candlesticks e gráficos para uma leitura clara por IA

Análise de API DATA SERVER por IA

Painel informativo sobre o andamento da estratégia

Ambientes virtuais flutuantes onde os lucros e perdas serão exibidos no gráfico de forma muito clara

Controle de risco para investir

Proteção da conta, por exemplo, drawdown máximo com o tempo, spread máximo com o tempo, etc.

Controle de grandes notícias e vice-versa

Controle adaptativo por IA

Ótimo controle de dias e horários de operação

Adaptação rigorosa para qualquer corretora, devendo ser adaptada em etapas pelo usuário para entender sua derrapagem

Controle de notícias por API





Informações de dados necessárias

Símbolo USDJPY

Velocidade de conexão <10,0 ms

Spread <15,0

Tipo de conta ECN, RAW, PRO (Spread baixo)

Período H1