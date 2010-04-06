Void AI

Olá traders, projetei esta ferramenta com resultados reais rigorosamente, baseada em várias das minhas estratégias anteriores, adaptando-a ao mercado Forex. Portanto, ela é adaptada à inteligência artificial de aprendizado de máquina, ou seja, a IA lerá os parâmetros e os consultará para a minha estratégia. Depois, aprenderá para que as entradas sejam de melhor qualidade. Também possui um nó onde você pode recuperar posições. Outra inovação que você encontrará é que tudo será encapsulado virtualmente, ou seja, não haverá dados enviados para o servidor de Stop Loss, Take Profit etc., tudo será feito de forma muito humana.

Dois dos principais pontos são que eu projetei as funções extractFeatures e trainModel, que serão responsáveis ​​por projetar a vela, desestruturar o Slippage e aprender como ela se move para adaptar o Spread.

Vale ressaltar que o desenvolvimento da minha estratégia foi projetado por mim ao longo dos anos como trader profissional, adicionando a autoadaptação da IA ​​para otimizar o desempenho e torná-lo ainda melhor.

Vale ressaltar que este é um Scalper Real, onde os lucros serão reais, controlados com take profit e stop loss.

Desta forma, seu dinheiro estará protegido.

Você não precisa ter experiência em negociação. Minha ferramenta foi projetada para iniciantes e especialistas. Ela é instalada em apenas 2 cliques, pois funcionará como um trader profissional.

Após comprar meu produto, peça-me para obter a melhor configuração. Você também pode ver meus outros produtos aqui: MQL5.

Esta IA é focada principalmente em pessoas que buscam uma alternativa e trabalham 24 horas por dia, 5 dias por semana, já que o Forex e o USDJPY funcionam todos os dias do ano. Este é um mercado muito difícil, então deixe a IA cuidar disso.

Apresentarei aqui uma lista de algumas das principais características que podem ser destacadas.

Sinais Reais

Design elegante e de alta qualidade
Manipulação de cores de candlesticks e gráficos para uma leitura clara por IA
Análise de API DATA SERVER por IA
Painel informativo sobre o andamento da estratégia
Ambientes virtuais flutuantes onde os lucros e perdas serão exibidos no gráfico de forma muito clara
Controle de risco para investir
Proteção da conta, por exemplo, drawdown máximo com o tempo, spread máximo com o tempo, etc.
Controle de grandes notícias e vice-versa
Controle adaptativo por IA
Ótimo controle de dias e horários de operação
Adaptação rigorosa para qualquer corretora, devendo ser adaptada em etapas pelo usuário para entender sua derrapagem
Controle de notícias por API

Informações de dados necessárias
Símbolo USDJPY
Velocidade de conexão <10,0 ms
Spread <15,0
Tipo de conta ECN, RAW, PRO (Spread baixo)
Período H1
Produtos recomendados
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá traders, desenvolvi esta ferramenta com resultados reais com rigor, ferramenta baseada em várias das minhas Estratégias anteriores, adaptando-a ao Mercado Forex, portanto está adaptada à inteligência artificial de aprendizado de máquina, ou seja, a IA irá ler parâmetros e depois consultá-los para minha estratégia, então aprenderá para que as entradas sejam de melhor qualidade, também possui um nó onde você pode recuperar posições, outra das coisas inovadoras que você encontrará é que tudo s
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Experts
Este Expert Advisor foi desenvolvido para uma abordagem institucional de negociação, utilizando os princípios-chave do ICT (Inner Circle Trader). Ele analisa a estrutura do mercado, os níveis de liquidez e as zonas de desequilíbrio para encontrar pontos de entrada e saída de alta probabilidade. PROMOÇÃO 1+1:   Compre um expert advisor e ganhe outro grátis! Quantidade limitada! Estrutura de Mercado: O EA CyberPunk identifica extremos de curto prazo (STH/STL), médio prazo (ITH/ITL) e longo prazo
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Experts
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
Algo Scalper EA is a confluence day trading robot using market orders and it trades during Trading Sessions. The EA exercise consistency and risk management, it has 2 entry signals produced from  Moving Averages(90 & 120) to harvest the most out of the trending market (on automatic mode). It is capable of allowing you to trade any symbol you want and during the time you want. Profits can only be secured by take profit level. Low spread is highly recommended for this EA, and you will see signific
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Experts
BlackBox XAU — Expert Advisor Avançado para Ouro Visão Geral O BlackBox XAU é um sistema de trading cuidadosamente desenvolvido para gerar lucros no mercado de ouro, mantendo um controle rigoroso sobre o drawdown. Em vez de perseguir todos os movimentos do mercado, aplica uma abordagem disciplinada e baseada em regras, que se adapta à volatilidade e seleciona apenas as oportunidades de maior probabilidade . O EA avalia constantemente as condições de mercado em tempo real, filtrando sinais fracos
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Experts
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Apresentamos o SchermanActionPro: o novo bot de negociação automatizado da Automatictrading Recursos em destaque:  • Indicadores Configuráveis: Ajuste as médias e a quantidade de velas de acordo com as recomendações do Ivan.  • Flexibilidade Operacional: Escolha entre compras e vendas.  • Realização de lucros: Opções fixas, baseadas em ATR ou sinal contrário.  • Loss Stop: Fixo configurável, conforme ATR ou por sinal contrário.  • Tipos de Lote: Seleção de lote fixo, risco fixo em % da conta ou
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experts
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experts
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Descrição do produto Visão geral VIX Momentum Pro é um sistema de negociação algorítmica sofisticado projetado exclusivamente para Índices Sintéticos VIX75. O algoritmo emprega análise avançada de múltiplos prazos combinada com técnicas proprietárias de detecção de momentum para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade no mercado de volatilidade sintética. Estratégia de negociação O Expert Advisor opera com uma abordagem abrangente baseada em momentum
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experts
SUPER TREND EA for Meta Trader 5 – Trade Smarter, Any Timeframe, Any Market Unlock the full potential of automated trading with SUPER TREND EA for MT5 , a professional Expert Advisor built for precision, flexibility, and intelligent risk management. Perfect for Forex, Gold, indices, and cryptocurrencies, this EA adapts to any timeframe—from ultra-fast scalping on M1 to long-term swing trading on D1. Whether you trade intraday moves or position trends, the SUPER TREND EA provides reliable signals
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que monitora a movimentação de preços de um ativo usando uma estratégia que verifica mudanças de preço em pontos predefinidos após o preço cruzar a média móvel rápida (que está em tendência de alta acima da média móvel lenta). Em seguida, ele aciona uma ordem de compra quando o preço cruza a média móvel rápida novamente, atuando na recuperação. Possui um mecanismo de stop-loss baseado na porcentagem de variação de preço. Assim que um determinado limite de perda é atingido, o sinal
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experts
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Spectra Pip Gold AI
Moradiya Harikrushn Devjibhai
Experts
SpectraPip – Advanced RSI Forex Algo Trading System for MetaTrader 5 Elevate your Forex trading potential with the SpectraPip Algo Trading System —an innovative, fully automated trading robot crafted for MetaTrader 5 (MT5). SpectraPip leverages the proven Relative Strength Index (RSI) strategy, seamlessly merging modern AI-mindset automation with classic technical analysis principles to provide you with robust, intelligent, and hands-free trading performance. SpectraPip is designed for traders s
Relax EA MT5
Fabio Cavalloni
5 (5)
Experts
Live monitoring   signal NOTE: This is for monitoring only, do not subscribe to signal! This EA trade in a very delicate way during very delicate time, be smart and don’t use copy signals service. Discrepancies in quotations, spreads, trading hours and delay in copying trades will make almost impossible to have same results. Relax EA open trades at the end of Friday trading session looking for specific patterns, volatility and momentum on several timeframes: main idea is to catch quickly and pr
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Experts
USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp ;t=2s This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoe
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
5 (3)
Experts
Yellowstone FX: Descrição do Produto Acesse o poder bruto e previsível do mercado de ouro com o Yellowstone FX , a solução de negociação definitiva projetada para o gráfico XAUUSD M15. Você está cansado de EAs (Expert Advisors) erráticos que não conseguem encontrar consistência no caos diário do mercado? O Yellowstone FX é construído sobre uma base de confiabilidade, projetado para entrar em erupção com poderosas oportunidades de negociação com a confiabilidade de uma força da natureza. No núcle
Trend light AI
Younes Bordbar
Experts
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
Gold ECN MT5
Raphael Okonkwo
Experts
O EA   Gold ECN   foi concebido com algoritmos avançados de IA que analisam as incertezas do mercado. É desenvolvido com sistemas de aprendizagem automática que se podem adaptar às atualizações de notícias e acompanhar o mercado dinamicamente, à medida que as mudanças permanecem constantes. Em sincronia com a IA preditiva, é utilizado um algoritmo de aprendizagem automática para identificar mínimas extremamente altas, máximas mais altas, máximas mais baixas e mínimas mais baixas do mercado den
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Experts
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Experts
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
Genostype
Tatiana Savkevych
Experts
Genotype : Your reliable guide in the world of Forex Genotype is an advanced Forex trading bot specifically designed for traders seeking efficient and automated trading. This innovative tool offers a wide range of features and capabilities to enable traders to effectively manage their trades and strategies. Special offer for early adopters: price reduced, but will be increased in the future. Tools for work: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, GBPSEK, GBPSGD
Var moment pulse robot
Ekaterina Saltykova
Experts
VarMomentPulse is a unique trading algorithm developed with precision and flexibility in mind, based on an extensive historical data cluster. Its operation is grounded in the principles of analyzing crossovers between normalized moving averages and dispersions across various time intervals, enabling it to uncover new opportunities in evaluating market trends. Key Features of the VarMomentPulse Robot: Adaptability to Volatility:The use of price dispersion analysis allows VarMomentPulse to accou
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
ADX HEDGE MASTER  Advanced Hedging & Trend Following EA Revolutionary Trading Solution for Maximum Profit Potential The   ADX HEDGE MASTER   is a sophisticated Expert Advisor designed to dominate the forex market through intelligent hedging strategies combined with precision trend-following algorithms. This cutting-edge EA leverages the power of the Average Directional Index (ADX) to identify optimal market conditions while executing dynamic hedging positions for consistent profitability.
SLS Tutelege
Hope Salang
Indicadores
Product Name: SavasaLaS Tutelage | Pro Price Action Compass Stop guessing. Start trading with Confluence. SavasaLaS Tutelage is not just an indicator; it is a complete trading system designed for the serious Price Action trader. It eliminates chart noise by strictly enforcing the three pillars of institutional trading: Market Structure , Trend Direction , and Candlestick Verification . Unlike standard indicators that flood your chart with weak signals, SavasaLaS Tutelage waits for the "Perfect O
FREE
CChart
Rong Bin Su
Indicadores
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Experts
Cette stratégie de rupture génère des signaux d'entrée sur le marché lorsque le prix franchit une limite au sein d'une certaine fourchette de prix. Pour élaborer cette stratégie, nous avons utilisé des données historiques d'une qualité de 99,9 % sur les 15 dernières années. Les signaux les plus pertinents ont été sélectionnés et les faux signaux éliminés. Le conseiller expert réalise une analyse technique et ne retient que les cassures présentant les meilleurs résultats. Il utilise un système de
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 A versão mais avançada do nosso EA até agora, totalmente reconstruída com tomada de decisão baseada em IA , votação multi-IA e lógica de negociação dinâmica . Agora não está mais limitado apenas ao XAUUSD (Ouro) no M1, mas também suporta BTCUSD e ETHUSD , com entradas de alta frequência, gestão de risco inteligente e total adaptabilidade. Este EA combina modelos de IA gratuitos conectados via OpenRouter com filtros avançados para negociação de precisão em qualquer co
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Experts
Preço: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Troca de Regime + GPT5 com Modelos Ocultos de Markov (HMM) ENEA mt5 é um algoritmo de negociação totalmente automatizado e de última geração que combina o poder da inteligência artificial na forma do ChatGPT-5 com a análise estatística precisa de um Modelo Oculto de Markov (HMM). Ele monitora o mercado em tempo real, identificando até mesmo estados de mercado complexos e difíceis de detectar (regimes) e ajustando dinamicamente sua estraté
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experts
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP é um Expert Advisor automatizado projetado para analisar as condições de mercado e executar negociações com base em lógica algorítmica. O sistema utiliza uma estrutura analítica de múltiplas camadas para avaliar a ação do preço, volume e sentimento do mercado sem intervenção manual. Monitoramento ao vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitetura do Sistema O EA incorpora módulos de processamento especializados para lidar com difer
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versão 5.0 - Inteligência Autônoma Através de Arquitetura Institucional A evolução da automação baseada em regras para inteligência autônoma genuína representa a progressão natural do trading algorítmico. O que as mesas quantitativas institucionais começaram a explorar há mais de uma década amadureceu em implementação prática. AIQ Versão 5.0 incorpora essa maturação: análise sofisticada de IA multi-modelo, arquitetura de validação independente e sistemas de aprendizado contínuo refinados at
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA é baseado na estratégia de posição pendente (PPS) e um algoritmo de negociação secreta muito avançado. A estratégia da Bonnitta EA é uma combinação de um indicador personalizado secreto, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência (ação de preço) e o algoritmo de negociação secreta mais importante mencionado acima. NÃO COMPRE UM EA SEM QUALQUER TESTE COM DINHEIRO REAL DE MAIS DE 3 MESES, DEMOREI MAIS DE 100 SEMANAS (MAIS DE 2 ANOS) PARA TESTAR BONNITTA EA COM DINHEIRO REAL
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Experts
Apresento pra você um EA pesado, criado em cima do meu sistema manual de trading — o Algo Pumping . Dei um upgrade monstro nessa estratégia, adicionei várias melhorias, filtros e tecnologia de ponta, e agora estou lançando esse bot que: Opera usando o algoritmo avançado Algo Pumping Swing Trading, Sempre coloca Stop Loss para proteger seu capital, Serve tanto para "Prop Firm Trading" quanto para "Personal Trading", Trabalha sem martingale nem grids pesados, Opera no timeframe M15 (em breve també
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mais do autor
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá traders, eu projetei esta ferramenta com resultados reais rigorosamente, ferramenta baseada em várias das minhas estratégias anteriores de IA, O Mr Bitcoin AI é baseado na realização de operações de compra e venda de ativos financeiros em períodos muito curtos de tempo, buscando obter lucros a partir de pequenas flutuações de preços. Quando aplicado ao Bitcoin, um scalper usa inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina para analisar grandes quantidades de dados do mercad
Clock GMT Live
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Indicadores
O Clock GMT Live tem tudo que você precisa para saber mais sobre nosso corretor, muitas vezes você deve ter se perguntado em que gmt estou ou em que gmt meu corretor está trabalhando, bem com esta ferramenta você poderá saber em tempo real tanto o GMT deslocamento de tempo do corretor e do seu horário local, você também saberá constantemente o ping do corretor Apenas colocando-o em uma hora do dia, você pode obter as informações O preço aumenta a cada aquisição, com isso vamos proteger para qu
FREE
Check Laverage and Spread MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Indicadores
Ótima ferramenta utilitária onde você pode acompanhar em tempo real o Laverage da sua conta e o spread do símbolo Este saberá identificar com precisão os dados, poder saber, por exemplo, se tem conta Prop Firm, saber a Laverage correta e se o spread é manipulado, etc. Combinação de indicador de alavancagem e spread. Ferramentas para automatizar a verificação da alavancagem e spread em sua conta de negociação. Trabalhando em todas as ações forex do corretor. Útil para monitorar, se o corretor f
FREE
Account Dashboard Statistics MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Indicadores
Estatísticas do painel da conta É uma ferramenta que vai te ajudar a ter uma visão focada para saber os ganhos e perdas da sua conta, para que você possa acompanhar, também traz uma análise de rebaixamento para saber o risco obtido também Depois de baixá-lo e ativá-lo em sua conta, você deve anexá-lo a qualquer símbolo por exemplo EURUSD H1, a partir deste momento a ferramenta começará a monitorar suas estatísticas o painel é completamente avançado, você pode ocultá-lo e movê-lo para onde qui
FREE
Account Dashboard Statistics MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4.33 (3)
Indicadores
Estatísticas do painel da conta É uma ferramenta que vai te ajudar a ter uma visão focada para saber os ganhos e perdas da sua conta, para que você possa acompanhar, também traz uma análise de rebaixamento para saber o risco obtido também Depois de baixá-lo e ativá-lo em sua conta, você deve anexá-lo a qualquer símbolo por exemplo EURUSD H1, a partir deste momento a ferramenta começará a monitorar suas estatísticas o painel é completamente avançado, você pode ocultá-lo e movê-lo para onde qui
FREE
Slippage Analized
Nestor Alejandro Chiariello
Indicadores
Análise de derrapagem projetada para negociação de alta precisão e todo o mercado Ele funciona em contas ativas e demo e permite que você analise todas as suas posições com take profit e stop loss, para que você possa analisar a derrapagem do seu corretor. O que é Slippage no comércio? O slippage ou deslizamento é a diferença de preço que pode ocorrer entre o momento em que uma ordem de negociação é colocada e sua efetiva execução no mercado. Isso porque, a partir do momento em que a ordem é
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
Indicadores
Ótima ferramenta utilitária onde você pode acompanhar em tempo real o Laverage da sua conta e o spread do símbolo Este saberá identificar com precisão os dados, poder saber, por exemplo, se tem conta Prop Firm, saber a Laverage correta e se o spread é manipulado, etc. Combinação de indicador de alavancagem e spread. Ferramentas para automatizar a verificação da alavancagem e spread em sua conta de negociação. Trabalhando em todas as ações forex do corretor. Útil para monitorar, se o corretor f
FREE
Clock GMT Live MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4 (2)
Indicadores
O Clock GMT Live tem tudo que você precisa para saber mais sobre nosso corretor, muitas vezes você deve ter se perguntado em que gmt estou ou em que gmt meu corretor está trabalhando, bem com esta ferramenta você poderá saber em tempo real tanto o GMT deslocamento de tempo do corretor e do seu horário local, você também saberá constantemente o ping do corretor Apenas colocando-o em uma hora do dia, você pode obter as informações O preço aumenta a cada aquisição, com isso vamos proteger para qu
FREE
Don Hits
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Trago para vocês Don Hits, um especialista em negociação agressiva, é um sistema Multidirecional, cobre todos os tempos e todas as moedas, com controle de Drawdown esse sistema utiliza uma das minhas lógicas de Martingale com acompanhamento do que acontece em um tempo menor e em um tempo maior, também será decidido se é necessário intervir no Drawdown, sei que muitos não gostam do martin ou sistema edge porque estão acostumados a queimar contas, mas acredite que meus sistemas são diferentes, é
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Olá Comerciantes! A EA tem um histórico ao vivo com 3,5 anos de negociação estável com baixo rebaixamento: Espetáculo ao vivo A versão MT4 pode ser encontrada aqui Apresento a estratégia "Cleopatra EA", Cleopatra um design lindo e inteligente, com uma forma de recuperação que está em constante adaptação onde seu poder é a versatilidade Sua principal estratégia é ler o mercado em sua elasticidade, poderemos analisar a faixa de entrada de diferentes maneiras. Isso pode ser muito dinâmico como
Ra AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá traders, projetei rigorosamente esta ferramenta com resultados reais, RA AI projetada e especialmente projetada para scalp com um algoritmo Trend estruturado em IA na moeda EURO DOLLAR, aqui podemos ver o resultado em seu backtest de 1 ano de 1k a 12k, também podemos ver o sinal da conta real com ganhos de dinheiro real com resultados semelhantes, RA AI é incrível! Vou contar um pouco sobre o design, baseado em intervalos de nós para escalpelar uma tendência em uma moeda estável como o EUR
Odin AI
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Olá traders, desenvolvi o ODIN AI com resultados reais com rigor, impecável pela sua sabedoria e inteligência, ferramenta baseada em várias das minhas estratégias anteriores, adaptando-a ao Mercado Forex, pois está adaptada à inteligência artificial de machine learning, ou seja , a IA vai ler os parâmetros e depois consultá-los à minha estratégia, então vai aprender para que as entradas sejam de melhor qualidade, também tem um nó onde você pode recuperar posições, outra das coisas inovadoras qu
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá traders, desenvolvi o Foxy AI com resultados reais com rigor, impecável pela sua sabedoria e inteligência, ferramenta baseada em várias das minhas estratégias anteriores, adaptando-a ao Mercado Forex, pois está adaptada à inteligência artificial de machine learning, ou seja , a IA vai ler os parâmetros e depois consultá-los para a minha estratégia, então vai aprender para que as entradas sejam de melhor qualidade, também tem um nó onde você pode recuperar posições, outra das coisas inovador
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Olá Comerciantes! Apresento a estratégia "Profeta", é o escolhido para uma alta taxa de vitórias e para negociações longas e estáveis profeta é o escolhido entre muitos, pois é uma estratégia destacada pela importância do winrate, é uma das poucas estratégias que você encontrará semelhante a um winrate de %100, é baseado em um algoritmo interno que consulta várias estratégias fatores para que possam ser realizados e cerca de adaptação ao mercado contém todas as proteções necessárias para contr
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello traders,   Hypnos is a sophisticated scalper designed for the semi-night market, after a deep analysis prior to its internal functions, it manages to detect unique opportunities, cared for by a system with price control and news control. It should be noted that the analysis is strongly optimized to handle night trading at its best for slippage and spreads. 4 important factors Low Liquidity: During market closure, liquidity usually decreases significantly. Fewer participants in the market
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá comerciantes! Apresento a vocês a "Cleópatra" Cleópatra um design bonito e inteligente, com uma forma de recuperação que se adapta constantemente onde o seu poder é a versatilidade. Sua principal estratégia é ler o mercado em sua elasticidade, podemos analisar a faixa de entrada de diversas formas. Isso pode ser muito dinâmico em diferentes TF e diferentes faixas, com tratamento de consultas sobre novidades do mercado. Cleópatra tem grande poder de adaptação à recuperação do mercado, seus
Lord Arles MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Olá Comerciantes! Apresento a vocês a "Estratégia Versátil de Lord Arles, Arles é projetado para ser muito agressivo ou versátil no momento certo. Arles é o deus da minha saga favorita e tem tudo para ser o mais dinâmico do mercado, como Arles sobrevive sendo tão agressivo? Minha estratégia é muito complexa em si mesma, ela é projetada para revisar como o mercado está indo e consultar notícias, eventos, movimentos, padrões de ticks e mais coisas internamente que não serão reveladas, Arles pode
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Monk, uma estratégia de longo prazo sólida e muito estável. minha estratégia possui padrões de entrada para prazos seguros e longos, consulta constantemente as notícias e festivais que estão acontecendo durante o mercado ao vivo, possui proteções máximas contra riscos, além de uma recuperação de rede a longo prazo, possui diferentes métodos internos inteligentes , onde pode ser configurado em uma configuração de gráfico, para poder estabelecer uma configuração adaptativa confortável para o AI d
Priest Master MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá Comerciantes! Eu apresento a estratégia "Mestre Sacerdote", Mestre Sacerdote, um antigo sacerdote que aplica técnicas baseadas em medidores sólidos. Pode trabalhar com todo o mercado, controlando slipage e spread se necessário, entradas altamente analisadas por indicadores importantes como RSI, Bollinger, etc. especial fazendo com que as posições vencedoras tenham um método estratégico Minha estratégia é otimizada para "All Forex Market" mas também existem os melhores pares ", mas é recom
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Buda The Enlightened One é uma estratégia pensada para negociar sem preocupações para todos aqueles que querem algo estável e determinado. onde podem colocar o seu investimento X tamanho sem preocupações de risco, cada entrada terá previamente uma forte análise consultando padrões e indicadores secretos desenhados por mim, tem um sistema de IA, onde aprenderá e consultará todas as gamas que lhe ensinamos e ajuste o risco, se necessário, onde o stop loss é versátil Inicie o EA em um gráfico. El
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá Comerciantes! Apresento a Estratégia "Duende", Duende é um algoritmo que detecta padrões de diferentes níveis altos e baixos, onde eles permanecem constantes para fazer boas entradas, com um sistema de recuperação consultando várias coisas como ponto de equilíbrio e cruzamentos entre pares Comprovou controlar várias moedas sem problemas, com um poderoso controle de notícias durante o mercado é possível gerenciá-lo com todos os símbolos que você precisa Minha estratégia é otimizada para "A
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá traders, resolvi criar essa ferramenta com base em várias das minhas estratégias anteriores, adaptando-a ao mercado sintético de índice Step, pois ela é adaptada à inteligência artificial de machine learning, ou seja, a IA vai ler parâmetros e depois consultar eles à minha estratégia, então aprenderá para que as entradas sejam de melhor qualidade, também tem um nó onde você pode recuperar posições, outra das coisas inovadoras que você encontrará é que tudo será encapsulado de forma virtual,
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá traders, desenvolvi esta ferramenta com resultados reais com rigor, ferramenta baseada em várias das minhas Estratégias anteriores, adaptando-a ao Mercado Forex, portanto está adaptada à inteligência artificial de aprendizado de máquina, ou seja, a IA irá ler parâmetros e depois consultá-los para minha estratégia, então aprenderá para que as entradas sejam de melhor qualidade, também possui um nó onde você pode recuperar posições, outra das coisas inovadoras que você encontrará é que tudo s
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá traders, projetei rigorosamente esta ferramenta com resultados reais, RA AI projetada e especialmente projetada para scalp com um algoritmo Trend estruturado em IA na moeda EURO DOLLAR, aqui podemos ver o resultado em seu backtest de 1 ano de 1k a 12k, também podemos ver o sinal da conta real com ganhos de dinheiro real com resultados semelhantes, RA AI é incrível! Vou contar um pouco sobre o design, baseado em intervalos de nós para escalpelar uma tendência em uma moeda estável como o EUR
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Trago para vocês Don Hits, um especialista em negociação agressiva, é um sistema Multidirecional, cobre todos os tempos e todas as moedas, com controle de Drawdown esse sistema utiliza uma das minhas lógicas de Martingale com acompanhamento do que acontece em um tempo menor e em um tempo maior, também será decidido se é necessário intervir no Drawdown, sei que muitos não gostam do martin ou sistema edge porque estão acostumados a queimar contas, mas acredite que meus sistemas são diferentes, é
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the "Legionary" Strategy, Legionary is an Algorithm based on an ancient paladin where it will endure the trend to follow its lane and consistent entries. It represents a paladin, since it consults its 2 private internal indicators, to follow the trend where 2 situations can happen, have quickly short profits, or withstand the pressure, and wait for the trend to settle, this can also be done by consulting the news and events, but always doing everything consistently My
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá traders, projetei esta ferramenta com resultados reais com rigor, Apolo AI destinada e especialmente projetada para scalping com um algoritmo Trend estruturado em AI e Nodes na moeda canadense, aqui podemos ver o resultado em seu backtest de 1 ano de 10k a 40k, também podemos ver o sinal da conta real com dinheiro real ganhando com resultados semelhantes, Apollo é incrível! Vou contar um pouco sobre o design, baseado em intervalos de nós para scalp em uma tendência em uma moeda estável com
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá traders, projetei rigorosamente esta ferramenta com resultados reais, ferramenta baseada em várias de minhas estratégias anteriores, Seth, o Deus Protetor do deus RA, desafiando a divindade do ouro um algoritmo completo estruturado por IA e nós analisando padrões de ouro uma estratégia inovadora baseada em movimentos de ouro, alimentada por inteligência artificial e aprendizado de máquina Em um mercado tão volátil quanto o ouro, é essencial ter estratégias sólidas e adaptativas para maximi
Train to Yuma MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present to you the " Train to Yuma "   strategy, a solid and very stable Trend Medium Term Strategy. The train to Yuma is the old Legano West Train, where he traveled long stretches and had to endure various missions to get by. This algorithm is designed for the medium term, to monitor trends with time filter settings to choose the   best symbols to enter. It has everything you need to monitor the   entire market, from trend filters, rsi filters, channel periods, and more signa
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário