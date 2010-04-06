トレーダーの皆様、こんにちは。このツールは、私がこれまでに開発した戦略をベースに、実際の結果に基づいて厳密に設計しました。FX市場向けに最適化されているため、機械学習の人工知能（AI）を採用しています。AIはパラメータを読み取り、私の戦略と照らし合わせ、より質の高いエントリーを行えるように学習します。また、ポジションを回復できるノードも備えています。もう一つの革新的な点は、すべてが仮想的にカプセル化されていることです。つまり、ストップロスやテイクプロフィットなどのデータがサーバーに送信されることはありません。非常に人間的な方法で処理されます。





主な特徴は、extractFeatures関数とtrainModel関数を設計したことです。これらはローソク足の設計、スリッページのデストラクチャリング、そしてスプレッドへの適応方法を学習する役割を担います。





なお、私の戦略開発は、プロのトレーダーとして長年培ってきたAIの自己適応機能を取り入れ、パフォーマンスを最適化し、さらに優れたものにしています。





これは真のスキャルパーであり、利益は実際に確定し、テイクプロフィットとストップロスでコントロールされる点に特に留意してください。





これにより、あなたの資金は保護されます。





トレード経験は必要ありません。このツールは初心者から上級者までを対象に設計されており、わずか2クリックでインストールでき、プロのトレーダーのように機能します。





私の製品をご購入後、最適な設定についてご相談ください。他の製品もこちらからご覧いただけます。MQL5





このAIは、代替手段を求め、24時間365日稼働するトレーダーを主に対象としています。「Forex」「USDJPY」は年中無休で取引されていますが、これは非常に難しい市場です。AIに任せましょう。





主な特徴をいくつかご紹介します。





リアルシグナル





高品質で洗練されたデザインとパフォーマンス





AIによる明確な読み取りを可能にするローソク足とチャートの色操作





APIデータサーバー分析AI





戦略の進捗状況を示す情報パネル





損益がグラフに非常に明確に表示されるフローティング仮想環境





投資リスク管理





口座保護（例：時間経過による最大ドローダウン、時間経過による最大スプレッドなど）

ビッグニュース管理（およびその逆）

AIアダプティブコントロール





営業日と営業時間の優れた制御

あらゆるブローカーに厳密に適応可能。ユーザーはスリッページを把握するために段階的に適応させる必要があります。

ニュースAPI制御





必要なデータ情報

シンボル：USDJPY

接続速度：10.0ms未満

スプレッド：15.0スプレッド未満

口座タイプ：ECN、RAW、PRO（低スプレッド）

時間枠：H1