Void AI

トレーダーの皆様、こんにちは。このツールは、私がこれまでに開発した戦略をベースに、実際の結果に基づいて厳密に設計しました。FX市場向けに最適化されているため、機械学習の人工知能（AI）を採用しています。AIはパラメータを読み取り、私の戦略と照らし合わせ、より質の高いエントリーを行えるように学習します。また、ポジションを回復できるノードも備えています。もう一つの革新的な点は、すべてが仮想的にカプセル化されていることです。つまり、ストップロスやテイクプロフィットなどのデータがサーバーに送信されることはありません。非常に人間的な方法で処理されます。

主な特徴は、extractFeatures関数とtrainModel関数を設計したことです。これらはローソク足の設計、スリッページのデストラクチャリング、そしてスプレッドへの適応方法を学習する役割を担います。

なお、私の戦略開発は、プロのトレーダーとして長年培ってきたAIの自己適応機能を取り入れ、パフォーマンスを最適化し、さらに優れたものにしています。

これは真のスキャルパーであり、利益は実際に確定し、テイクプロフィットとストップロスでコントロールされる点に特に留意してください。

これにより、あなたの資金は保護されます。

トレード経験は必要ありません。このツールは初心者から上級者までを対象に設計されており、わずか2クリックでインストールでき、プロのトレーダーのように機能します。

私の製品をご購入後、最適な設定についてご相談ください。他の製品もこちらからご覧いただけます。MQL5

このAIは、代替手段を求め、24時間365日稼働するトレーダーを主に対象としています。「Forex」「USDJPY」は年中無休で取引されていますが、これは非常に難しい市場です。AIに任せましょう。

主な特徴をいくつかご紹介します。

リアルシグナル

高品質で洗練されたデザインとパフォーマンス

AIによる明確な読み取りを可能にするローソク足とチャートの色操作

APIデータサーバー分析AI

戦略の進捗状況を示す情報パネル

損益がグラフに非常に明確に表示されるフローティング仮想環境

投資リスク管理

口座保護（例：時間経過による最大ドローダウン、時間経過による最大スプレッドなど）
ビッグニュース管理（およびその逆）
AIアダプティブコントロール

営業日と営業時間の優れた制御
あらゆるブローカーに厳密に適応可能。ユーザーはスリッページを把握するために段階的に適応させる必要があります。
ニュースAPI制御

必要なデータ情報
シンボル：USDJPY
接続速度：10.0ms未満
スプレッド：15.0スプレッド未満
口座タイプ：ECN、RAW、PRO（低スプレッド）
時間枠：H1
おすすめのプロダクト
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
トレーダーの皆さん、私はこのツールを実際の結果を厳密に設計しました。私の以前の戦略のいくつかに基づいて、外国為替市場に適応させたツールです。したがって、機械学習の人工知能に適応しています。つまり、AI がパラメータを読み取り、私の戦略に合わせて学習し、エントリーの品質が高くなるように学習します。また、ポジションを回復できるノードもあります。もう 1 つの革新的な点は、すべてが仮想的な方法でカプセル化されることです。つまり、送信されるデータがないことです。ストップロスやテイクプロフィットなどのサーバーは非常に人道的な方法で行われます 主なことの 2 つは、extractFeature 関数と trainModel 関数を設計することです。これは、ローソク足の設計、スリッページの構造化、スプレッドを適応させるためにどのように動くかを学習することを担当します。 私の戦略開発は、プロのトレーダーとして長年にわたって私が設計したものであり、AI の自己適応を加えてパフォーマンスを最適化し、パフォーマンスをさらに向上させていることに注意してください。 これは利益が実際に得られ、テイクプロフ
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
エキスパート
このエキスパートアドバイザーは、ICT（Inner Circle Trader）の主要原則に基づき、機関投資家向けの取引アプローチ向けに設計されています。市場構造、流動性レベル、不均衡ゾーンを分析し、高確率のエントリーポイントとエグジットポイントを見つけます。 1+1プロモーション ：エキスパートアドバイザーを1つご購入いただくと、2つ目が無料！ 数量限定！ 市場構造： Cyber​​Punk EAは、短期（STH/STL）、中期（ITH/ITL）、長期（LTH/LTL）の極値を特定し、サポートレベルとレジスタンスレベルを形成します。 これらのレベルは、ブレイクアウト、プルバック、トレンド継続のシナリオ構築に使用されます。 流動性プール： 主要な極値の上または下におけるストップアキュムレーションゾーンが自動的に特定されます。 Cyber​​Punk EAは、価格が流動性に向かう可能性を考慮し、誤ったエントリーを回避します。変位とFVG： フェアバリューギャップ（FVG）ゾーン、出来高の不均衡、そしてギャップは、モメンタムの動きと大口投資家の関心領域を特定するために使用されます。 E
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
エキスパート
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
エキスパート
Algo Scalper EA is a confluence day trading robot using market orders and it trades during Trading Sessions. The EA exercise consistency and risk management, it has 2 entry signals produced from  Moving Averages(90 & 120) to harvest the most out of the trending market (on automatic mode). It is capable of allowing you to trade any symbol you want and during the time you want. Profits can only be secured by take profit level. Low spread is highly recommended for this EA, and you will see signific
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
エキスパート
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
エキスパート
BlackBox XAU — ゴールド向け先進型エキスパートアドバイザー 概要 BlackBox XAU は、ゴールド市場で利益を狙いながら、ドローダウンを厳格に管理するために丁寧に設計されたトレーディングシステムです。市場のすべての値動きを追いかけるのではなく、規律あるルールベースのアプローチを採用し、ボラティリティに適応しながら 高確率のトレード機会 のみを抽出します。 EA はリアルタイムで市場状況を継続的に評価し、質の低いシグナルを排除して、リスクとリワードのバランスが明確に有利になったタイミングを辛抱強く待ちます。条件が揃うと、精密なエントリーと動的に調整される保護機能を伴ってトレードを実行します。 この慎重な設計により、BlackBox はチャートを大量のエントリーで埋め尽くすことはなく、 量より質 を重視します。統計的に優位性のあるセットアップに集中することで、トレーダーにとって 安定した収益性、管理されたドローダウン、リスク調整後の一貫したリターン へとつながります。 仕組み BlackBox の中核は、市場のボラティリティとトレンドの変化を継続的に監視し、 リスクを大
Catching Bot
Andriy Sydoruk
エキスパート
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
SchermanActionPro
AutomaticTrading
エキスパート
SchermanActionPro のご紹介:Automatictrading の新しい自動取引ボット Automatictrading は、SchermanActionPro をご紹介できることを誇りに思っています。 注目の機能:  • 設定可能なインジケーター: Ivan の推奨に従って、平均とローソク足の数を調整します。  • 運用の柔軟性: 購入か販売かを選択します。  • 利益確定: ATR または逆シグナルに基づく固定オプション。  • Loss Stop: ATR または逆の信号に従って固定に設定可能。  • ロットタイプ: 固定ロットの選択、アカウントの % または固定金額での固定リスク。  • 最大バッチ保護: 設定可能。  • ピップと滑りのサイズ: 完全に調整可能。  • フィルタと出力: ATR およびスプレッド レベルに従って入力フィルタと出力フィルタをアクティブにします。  • 利益確定と部分損失決済: レベルごとに設定可能。  • トレーリングストップと損益分岐点: 距離、パーセンテージ、スリッページを設定可能。  • キャンドルの数による出力: 設定可能
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
エキスパート
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
エキスパート
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
エキスパート
VIX Momentum Pro EA - 製品説明 概要 VIX Momentum Pro は、VIX75合成指数専用に設計された高度なアルゴリズム取引システムです。このアルゴリズムは、合成ボラティリティ市場において高確率の取引機会を特定するために、独自のモメンタム検出技術と組み合わせた先進的なマルチタイムフレーム分析を採用しています。 取引戦略 エキスパートアドバイザーは、複数のタイムフレームにわたって価格動向を分析する包括的なモメンタムベースのアプローチで動作します。システムは、VIX75の特性に特有の価格パターンの数学的分析を通じて方向性モメンタムを識別します。エントリーシグナルは、モメンタムの収束、ボラティリティ閾値、方向性バイアス確認など、複数の技術的条件が一致したときに生成されます。 この戦略は従来のインディケーターへの依存を避け、代わりに合成指数の動作に特化して校正された独自の数学モデルに依存しています。このアプローチにより、アルゴリズムは合成市場の独特な24時間年中無休の取引環境で効果的に動作できます。 リスク管理 VIX Momentum Pro は、利益ポテンシ
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
エキスパート
SUPER TREND EA for Meta Trader 5 – Trade Smarter, Any Timeframe, Any Market Unlock the full potential of automated trading with SUPER TREND EA for MT5 , a professional Expert Advisor built for precision, flexibility, and intelligent risk management. Perfect for Forex, Gold, indices, and cryptocurrencies, this EA adapts to any timeframe—from ultra-fast scalping on M1 to long-term swing trading on D1. Whether you trade intraday moves or position trends, the SUPER TREND EA provides reliable signals
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
エキスパート
Timeframe Zoom, The Third Screen, is an Expert Advisor that operates using Heiken Ashi candlesticks on daily, hourly, and fifteen-minute timeframes, with the fifteen-minute timeframe triggering trades. It buys on days with blue candlesticks and sells on days with red candlesticks. It ensures that the potential trade is above or below a moving average on the hourly timeframe and uses the MACD and CCI indicators on the fifteen-minute timeframe to confirm the entry. It exits trades when the Heike
Financial Control
Vitalii Zakharuk
エキスパート
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Spectra Pip Gold AI
Moradiya Harikrushn Devjibhai
エキスパート
SpectraPip – Advanced RSI Forex Algo Trading System for MetaTrader 5 Elevate your Forex trading potential with the SpectraPip Algo Trading System —an innovative, fully automated trading robot crafted for MetaTrader 5 (MT5). SpectraPip leverages the proven Relative Strength Index (RSI) strategy, seamlessly merging modern AI-mindset automation with classic technical analysis principles to provide you with robust, intelligent, and hands-free trading performance. SpectraPip is designed for traders s
Relax EA MT5
Fabio Cavalloni
5 (5)
エキスパート
Live monitoring   signal NOTE: This is for monitoring only, do not subscribe to signal! This EA trade in a very delicate way during very delicate time, be smart and don’t use copy signals service. Discrepancies in quotations, spreads, trading hours and delay in copying trades will make almost impossible to have same results. Relax EA open trades at the end of Friday trading session looking for specific patterns, volatility and momentum on several timeframes: main idea is to catch quickly and pr
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
エキスパート
USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp ;t=2s This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoe
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
5 (3)
エキスパート
Yellowstone FX：製品説明 XAUUSD M15チャートのために設計された決定版のトレーディングソリューション、 Yellowstone FX で、ゴールド市場の生の、予測可能な力にアクセスしましょう。市場の日々の混乱の中で一貫性を見いだせない不安定なEAにうんざりしていませんか？Yellowstone FXは信頼性を基盤に構築されており、自然の力のような信頼性で、強力な取引機会が噴出するように設計されています。 Yellowstone FXの中核をなすのは、 OpenAIとGoogle Gemini との直接統合によって強化された先進的なニューラルネットワークです。このデュアルAIエンジンはM15チャートの潜在的な圧力を分析し、高確率のブレイクアウトやトレンド継続に至るまでのエネルギーの蓄積を検出します。取引が「噴出」する前に、大規模言語モデルに相談して文脈的な検証を行い、各動きが技術的な力とファンダメンタルズな理由の両方に裏付けられていることを保証します。これは単なる自動化ではなく、 予測市場地質学 です。 お使いのMetaTrader 4またはMetaTrader 5
Trend light AI
Younes Bordbar
エキスパート
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
Gold ECN MT5
Raphael Okonkwo
エキスパート
Gold ECN EAは、市場の不確実性を分析する高度なAIアルゴリズムを用いて設計されています。ニュースの更新に適応し、市場の変化を常に捉えながら動的に市場を捉えることができる機械学習システムを用いて開発されています。 予測AIと同期した機械学習アルゴリズムは、一定期間内の市場の極端な高値、高値、安値、安値を抽出し、同様の繰り返しがないか確認します。さらに、プライスアクションを用いてチャートをリアルタイムで分析します。 ライブシグナルを今すぐチェック MT4バージョンをチェック 1. 戦略概要 戦略の種類： このEAは、トレンド成行注文とトレンドブレイクアウト注文という2つの戦略を用いて市場の変化に適応します。XAUUSD市場は急速に変化しており、市場の変化への柔軟性により、Gold ECNはエントリー注文とエグジット注文において優位性を持っています。 構造の説明 ： 強気トレンドまたは弱気トレンドが検出されると、確認ローソク足パターンを探し出し、重要な市場変動を捉えるために取引注文を発注します。トレンドが失敗した場合、ブレイクアウトを分析し、トレンドシグナルによって発注
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
エキスパート
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
Ravenok Gold
Murad Nagiev
エキスパート
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
Genostype
Tatiana Savkevych
エキスパート
Genotype : Your reliable guide in the world of Forex Genotype is an advanced Forex trading bot specifically designed for traders seeking efficient and automated trading. This innovative tool offers a wide range of features and capabilities to enable traders to effectively manage their trades and strategies. Special offer for early adopters: price reduced, but will be increased in the future. Tools for work: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, GBPSEK, GBPSGD
Var moment pulse robot
Ekaterina Saltykova
エキスパート
VarMomentPulse is a unique trading algorithm developed with precision and flexibility in mind, based on an extensive historical data cluster. Its operation is grounded in the principles of analyzing crossovers between normalized moving averages and dispersions across various time intervals, enabling it to uncover new opportunities in evaluating market trends. Key Features of the VarMomentPulse Robot: Adaptability to Volatility:The use of price dispersion analysis allows VarMomentPulse to accou
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
ADX HEDGE MASTER  Advanced Hedging & Trend Following EA Revolutionary Trading Solution for Maximum Profit Potential The   ADX HEDGE MASTER   is a sophisticated Expert Advisor designed to dominate the forex market through intelligent hedging strategies combined with precision trend-following algorithms. This cutting-edge EA leverages the power of the Average Directional Index (ADX) to identify optimal market conditions while executing dynamic hedging positions for consistent profitability.
SLS Tutelege
Hope Salang
インディケータ
Product Name: SavasaLaS Tutelage | Pro Price Action Compass Stop guessing. Start trading with Confluence. SavasaLaS Tutelage is not just an indicator; it is a complete trading system designed for the serious Price Action trader. It eliminates chart noise by strictly enforcing the three pillars of institutional trading: Market Structure , Trend Direction , and Candlestick Verification . Unlike standard indicators that flood your chart with weak signals, SavasaLaS Tutelage waits for the "Perfect O
FREE
CChart
Rong Bin Su
インディケータ
概要 外国為替や金融市場では、迅速な反応と正確な意思決定が非常に重要です。しかし、標準のMetaTrader 5端末は最小でも1分のチャートしかサポートしておらず、トレーダーが市場の変動に敏感であることを制限しています。この問題を解決するために、 秒単位チャートキャンドルインジケーター を導入しました。このインジケーターを使用すれば、1秒から30秒の市場の動向をサブチャートで簡単に表示・分析できます。 主な機能 複数の秒単位タイムフレームのサポート ：このインジケーターは、以下のタイムフレームを選択でき、さまざまな取引戦略に対応します： S1 : 1秒 S2 : 2秒 S3 : 3秒 S4 : 4秒 S5 : 5秒 S10 : 10秒 S15 : 15秒 S20 : 20秒 S30 : 30秒 リアルタイム更新 ：秒単位チャートはリアルタイムで更新され、各瞬間に最新の市場情報を提供します。これにより、迅速な取引判断が可能になります。 ユーザーフレンドリーなインターフェース ：インジケーターはサブチャートに表示され、直感的で使いやすいです。異なるタイムフレームに素早く切り替えて市場を迅速
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
エキスパート
Cette stratégie de rupture génère des signaux d'entrée sur le marché lorsque le prix franchit une limite au sein d'une certaine fourchette de prix. Pour élaborer cette stratégie, nous avons utilisé des données historiques d'une qualité de 99,9 % sur les 15 dernières années. Les signaux les plus pertinents ont été sélectionnés et les faux signaux éliminés. Le conseiller expert réalise une analyse technique et ne retient que les cassures présentant les meilleurs résultats. Il utilise un système de
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
エキスパート
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
エキスパート
価格: 606$ -> 808$ 取扱説明書:  Manual ENEA mt5 – レジームスイッチング + GPT5 と隠れマルコフモデル (HMM) ENEA mt5 は、人工知能 ChatGPT-5 のパワーと隠れマルコフモデル (HMM) の精密な統計分析を組み合わせた、最先端の全自動取引アルゴリズムです。リアルタイムで市場を監視し、複雑で検出が難しい市場状態（レジーム）を特定し、現状に応じて取引戦略を動的に調整します。目的は明確です：市場のあらゆる局面 — トレンド、レンジ相場、高ボラティリティ — において、最適な取引ロジックを適用し、機会を最大限に活かしつつ、リスクを効果的に管理することです。 主な特徴: リアルタイムのレジーム検出 : トレンド、レンジ、ボラティリティ、安定期 市場レジームに応じた戦略の動的切替 AIモデル GPT5   (HMM) が過去データから教師なし学習 自動TPの有効化、SLの調整 M30 タイムフレームに対応し、 XAUUSD をベースに構築 隠れマルコフモデル (HMM) の仕組み 隠れマルコフモデル (HMM) は、金融市
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
エキスパート
AI MAP トレーディングシステム AI MAP トレーディングシステム AI MAPは、市場状況を分析し、アルゴリズムロジックに基づいて取引を実行するために設計された自動エキスパートアドバイザーです。このシステムは、手動介入なしで価格動向、出来高、市場センチメントを評価するための多層分析フレームワークを活用しています。 ライブモニタリング（+ 3ヶ月）    || チャットグループ    システムアーキテクチャ EAは、市場のさまざまな側面を処理するための専門的な処理モジュールを組み込んでいます： リアルタイムの価格動向と出来高分析 ニュースセンチメントと経済カレンダーの統合 テクニカル指標の合成 リスク評価とボラティリティ予測 サポートとレジスタンスのマッピング トレーディング戦略 このシステムは、アカウントの資産と現在の市場状況に基づいて取引サイズを自動的に調整することでポジションを管理します。リスクパラメータを維持するために、動的なストップロスメカニズムと利益確定戦略を採用しています。複数の分析モジュールが市場の方向性について一致した場合にのみ取引が実行されます。 主な機
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
エキスパート
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
エキスパート
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
エキスパート
AIQ バージョン 5.0 - 機関投資家アーキテクチャによる自律的インテリジェンス ルールベースの自動化から真の自律的インテリジェンスへの進化は、アルゴリズム取引の自然な進歩を表しています。機関投資家の定量デスクが10年以上前から探求してきたものが、実用的な実装として成熟しました。AIQ バージョン 5.0 はこの成熟を体現しています:洗練されたマルチモデルAI分析、独立した検証アーキテクチャ、そして広範な本番展開を通じて洗練された継続学習システム。 これはAI機能を追加した自動化ではありません。これは基礎から構築された自律的インテリジェンスであり、機関投資家のトレーディングデスクがどのように意思決定の検証を構造化し、運用の信頼性を管理し、適応学習システムを実装するかについての長年の研究に基づいています。バージョン 5.0 は、この開発アプローチの集大成を表しています。 バージョン 5.0 は、55以上の無料統合モデルを含む300以上のAIモデルへのアクセス、独立した検証を提供する二重のAIアナリストとリスクマネージャーの役割、ゼロダウンタイム運用を保証する自動フェイルオーバー付き
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
エキスパート
Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーはXAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
エキスパート
Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 日本語 Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 機関投資家インテリジェンスと専門トレーディングの融合 アルゴリズムトレーディングにおける真のAI統合の先駆者として、私たちは複数の市場サイクル、経済体制、技術進化を通じてこのアプローチを洗練してきました。適応的機械学習が定量的トレーディングの自然な進歩を表すという私たちの確信として始まったものが、業界の方向性となりました。バージョン 11.0 は、これまでで最も洗練された実装を示します。 これはマーケティング用語としてのAIではありません。これは、変化する市場状況を通じて何年もの本番展開で洗練された、専門的なトレーディング戦略に機関投資家の厳格さで適用された計算インテリジェンスです。バージョン 11.0 をサポートするインフラストラクチャは、適応的ポジション管理、マルチモデルコンセンサスシステム、ニューラルネットワーク重み最適化における継続的な研究開発の集大成を表しています。 バージョン 11.0 は、55 以上の無料統合モデルを含む 300 以上の AI モ
作者のその他のプロダクト
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは。このツールは、私が以前に開発した戦略 AI に基づいて、実際の結果に基づいて厳密に設計しました。 Mr Bitcoin AI は、金融資産の売買操作を非常に短期間で実行し、価格の小さな変動から利益を得ることを目指しています。ビットコインに適用すると、スキャルパーは人工知能と機械学習アルゴリズムを使用して、大量の暗号通貨市場データを分析し、迅速かつ正確な取引決定を下します。 Mr Bitcoin AI エンジニアリングはこれまでに構築されたことがなく、人工知能は暗号通貨市場「BITCOIN」から学習して絶えず再構築されます。これは、非稼働時間や非稼働​​日に動作するため、既知のものとは異なり、異なる積極的な方法で参入できます。 要約すると、人工知能と機械学習の助けを借りた Crypto Scalper AI は、自動的かつ効率的な方法で売買操作を実行し、ビットコインの価格変動を利用して迅速かつ一貫して利益を得ることを目指しています。 主なことの 2 つは、extractFeatures と trainModel 関数を設計することです。これは、キ
Clock GMT Live
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
インディケータ
Clock GMT Live には、ブローカーについて詳しく知るために必要なすべての情報が含まれています。私が何の gmt を使用しているのか、または私のブローカーがどの gmt を使用しているのか疑問に思ったことは何度もありますが、このツールを使用すると、両方の GMT をリアルタイムで知ることができます。 ブローカーと現地時間の時間オフセット、ブローカーのpingも常に知ることができます 時間帯に置くだけで情報が得られる 買収ごとに価格が上昇します。これにより、独自の戦略を持つ人がほとんどいないように保護します 私の他の開発はここで見ることができます 正確なタイミングは、取引において重要な要素になる可能性があります。 現時点で、ロンドン証券取引所またはニューヨーク証券取引所はすでに開いていますか、それともまだ閉じていますか? FX取引の営業時間の開始時間と終了時間はいつですか? 手動でライブで取引するトレーダーにとって、これは大きな問題ではありません。 さまざまなインターネット ツール、金融商品の仕様、および時間自体を使用して、自分の戦略で取引する適切な時期をすばやく確認でき
FREE
Check Laverage and Spread MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
インディケータ
アカウントの残高とシンボルのスプレッドをリアルタイムで監視できる優れたユーティリティツール これにより、データを正確に特定する方法、たとえばプロップファームの口座を持っているかどうか、正しいラベレージやスプレッドが操作されているかどうかなどを知り、正確なロットを作成する方法がわかります。 レバレッジとスプレッドインジケーターの組み合わせ。 取引口座のレバレッジとスプレッドを自動チェックするためのツール。 すべてのブローカー外国為替株で働いています。 ブローカー外国為替のレバレッジ変更を監視したり、経済ニュースの発表中に拡散したりする場合に役立ちます。 現在のシンボルのリアルタイムスプレッドチェック。 取引口座のリアルタイムレバレッジチェック。 高速更新による分かりやすいデザイン 等
FREE
Account Dashboard Statistics MT5
Nestor Alejandro Chiariello
インディケータ
アカウントダッシュボードの統計 これは、アカウントの損益を把握するために集中的に表示するのに役立つツールであり、それを追跡することができ、また、得られるリスクを知るためのドローダウン分析も提供します。 アカウントにダウンロードしてアクティブ化した後、EURUSD H1 などの任意のシンボルに添付する必要があります。その後、この瞬間からツールが統計の監視を開始します。 パネルは完全に高度になっており、非表示にしたり、好きな場所に移動したりできます アカウント操作に基づく主な特徴は次のとおりです 毎日の期間（毎日の利益と損失は毎日更新されます） 毎週の期間 (毎週更新される週ごとの利益と損失) 毎月の期間（毎月の損益は毎月更新） 年間期間 (年間の損益は毎年更新) 最大ドローダウン（残高に基づいて最大リスクに達するのを毎秒監視して制御） たとえば、残高が 1000 米ドルで、引き出しが 10% をマークしている場合、ある時点でアカウントの合計リスクが 100 米ドルに達したことを意味します。
FREE
Account Dashboard Statistics MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4.33 (3)
インディケータ
アカウントダッシュボードの統計 これは、アカウントの損益を把握するために集中的に表示するのに役立つツールであり、それを追跡することができ、また、得られるリスクを知るためのドローダウン分析も提供します。 アカウントにダウンロードしてアクティブ化した後、EURUSD H1 などの任意のシンボルに添付する必要があります。その後、この瞬間からツールが統計の監視を開始します。 パネルは完全に高度になっており、非表示にしたり、好きな場所に移動したりできます アカウント操作に基づく主な特徴は次のとおりです 毎日の期間（毎日の利益と損失は毎日更新されます） 毎週の期間 (毎週更新される週ごとの利益と損失) 毎月の期間（毎月の損益は毎月更新） 年間期間 (年間の損益は毎年更新) 最大ドローダウン（残高に基づいて最大リスクに達するのを毎秒監視して制御） たとえば、残高が 1000 米ドルで、引き出しが 10% をマークしている場合、ある時点でアカウントの合計リスクが 100 米ドルに達したことを意味します。
FREE
Slippage Analized
Nestor Alejandro Chiariello
インディケータ
高精度の取引と市場全体のために設計されたスリッページ分析 ライブ口座とデモ口座の両方で機能し、テイク プロフィットとストップ ロスを使用してすべてのポジションを分析できるため、ブローカーのスリッページを分析できます。 取引におけるスリッページとは？ スリッページまたはスライディングは、取引注文が出された瞬間と市場での実際の実行との間に発生する可能性がある価格の差です。 これは、注文が取引プラットフォームで発注され、市場で実行されてから、価格が変動する可能性がある非常に短い期間があるためです。 この要求価格と最終的に得られる価格の間の値動きがスリッページです。 私の他の開発はここで見ることができます テイクプロフィットとストップロスですべてのポジションを使用して、すべてを正確に識別できるようにすることをお勧めします サポートが必要な場合は、購入後すぐに連絡してください 着信パラメータ - 3つの高度な構成があります -構成モード 1 時間分析 -構成モード 2 平均化モード -構成モード 3 スリッページの分析 多くの場合、スライドするオプションがあり、何を配
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
インディケータ
アカウントの残高とシンボルのスプレッドをリアルタイムで監視できる優れたユーティリティツール これにより、データを正確に特定する方法、たとえばプロップファームの口座を持っているかどうか、正しいラベレージやスプレッドが操作されているかどうかなどを知り、正確なロットを作成する方法がわかります。 レバレッジとスプレッドインジケーターの組み合わせ。 取引口座のレバレッジとスプレッドを自動チェックするためのツール。 すべてのブローカー外国為替株で働いています。 ブローカー外国為替のレバレッジ変更を監視したり、経済ニュースの発表中に拡散したりする場合に役立ちます。 現在のシンボルのリアルタイムスプレッドチェック。 取引口座のリアルタイムレバレッジチェック。 高速更新による分かりやすいデザイン 等
FREE
Clock GMT Live MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4 (2)
インディケータ
Clock GMT Live には、ブローカーについて詳しく知るために必要なすべての情報が含まれています。私が何の gmt を使用しているのか、または私のブローカーがどの gmt を使用しているのか疑問に思ったことは何度もありますが、このツールを使用すると、両方の GMT をリアルタイムで知ることができます。 ブローカーと現地時間の時間オフセット、ブローカーのpingも常に知ることができます 時間帯に置くだけで情報が得られる 買収ごとに価格が上昇します。これにより、独自の戦略を持つ人がほとんどいないように保護します 私の他の開発はここで見ることができます 正確なタイミングは、取引において重要な要素になる可能性があります。 現時点で、ロンドン証券取引所またはニューヨーク証券取引所はすでに開いていますか、それともまだ閉じていますか? FX取引の営業時間の開始時間と終了時間はいつですか? 手動でライブで取引するトレーダーにとって、これは大きな問題ではありません。 さまざまなインターネット ツール、金融商品の仕様、および時間自体を使用して、自分の戦略で取引する適切な時期をすばやく確認でき
FREE
Don Hits
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
積極的な取引の専門家であるドンを紹介します。これは多方向システムであり、すべての時間とすべての通貨をカバーし、ドローダウンコントロールを備えています。 このシステムは、私のマーチンゲール ロジックの 1 つを使用して、より短い時間とより長い時間で何が起こるかを追跡します。また、ドローダウンに介入する必要があるかどうかも決定されます。多くの人がマーチンを好まないことはわかっています 彼らはアカウントを書き込むことに慣れていますが、私のシステムは違うと信じてください。これはエラーをカバーし、常に動作を続けるために実装されたロジックです。これらのシステムは DD が高くなる可能性があるため、内部 それを制御するために設計されたシステム、市場で最も利益を生み出すのはマーティン社であることを忘れないでください。 グリッド取引の高度な技術を使用した攻撃的なシステムで、市場全体を管理します。最も高度な技術は、エントリーとエグジットのどちらかを制御する保護であるため、ドンヒットでエントリーすることができます。つまり、積極的にエントリーします。 ただし、継続的に累積的な防御を行う厳密かつ複雑なシステ
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
エキスパート
こんにちはトレーダー！ EA には、ドローダウンの少ない安定した取引で 3 年半の実績があります。 ライブパフォーマンス MT4版はこちら 「クレオパトラ EA」戦略を提示します。クレオパトラは美しく知的なデザインで、その力が多用途で常に適応する回復フォームを備えています。 その主な戦略は、市場の弾力性を読み取ることです。さまざまな方法で参入範囲を分析できます。 これは、さまざまな tf やさまざまな範囲で非常に動的になり、市場ニュースへのクエリが処理されます。 クレオパトラは、市場の回復に適応する大きな力を持っています。彼女のパターンは固定されていません。パーセンテージでも変動でも、さまざまな種類の保護があり、任意の propfirm アカウントや mff などのルールの下で機能することができます。 EURUSD に最適化されていますが、市場全体を処理できます。必要な市場に適応させることが重要です。 サポートされている通貨ペア: EURUSD、任意のすべての市場 推奨される時間枠: M15 特徴： 1 つのチャート設定: 取引に必要なチャートは 1 つだけです。 複数
Ra AI
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
トレーダーの皆さん、私は実際の結果を備えてこのツールを厳密に設計しました。RA AI は、ユーロドル通貨で AI で構造化されたトレンド アルゴリズムでスキャルピングするように特別に設計されました。ここでは、1,000 から 12,000 までの 1 年間のバックテストの結果を見ることができます。同様の結果でリアルマネーが勝利したリアルアカウントのシグナルも確認できます。RA AI は素晴らしいです! 設計について少し説明します。EURUSD のような安定した通貨のトレンドをスキャルピングするためのノードの範囲に基づいています。このようにして、AI は低リスクのエントリーを行うための適切なポイントを構築する責任を負います。回復するか、または離脱して再び回復する可能性に基づいて、回復因子が入る固定点を作成するノードがあります。 低域の地滑りがどこにあるかがわかっている場合は、時間依存の地滑りに対応するための内部分析。 一日の始まりから終わりまで驚くべき毎日の分析を行う 私の戦略の開発は、プロのトレーダーとして私が長年にわたって設計したものであり、AI の自己適応機能を追加してパフ
Odin AI
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
エキスパート
トレーダーの皆さん、私は ODIN AI を厳密に設計し、実際の結果をもたらし、その知恵と知性において非の打ちどころのないものであり、これまでのいくつかの戦略に基づいたツールを外国為替市場に適応させました。したがって、機械学習の人工知能に適応しています。 AIはパラメータを読み取って私の戦略に合わせて学習し、エントリの品質が高くなるように学習します。ポジションを回復できるノードもあり、もう1つの革新的な点は次のとおりです。すべてが仮想的な方法でカプセル化されます。つまり、ストップロスやテイクプロフィットなどのサーバーにデータが送信されることはなく、非常に人道的な方法になります。 このスキャルパーは、リスクを制限しながら戦略的なエントリーを行うために、スリッページとプリード保護を備えて設計されています。 メタトレーダー専用に設計されており、完全にインテリジェントで自己管理されます。 主なことの 2 つは、extractFeature 関数と trainModel 関数を設計することです。これは、ローソク足の設計、スリッページの構造化、スプレッドを適応させるためにどのように動
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは。私は、実際の結果に基づいて、Foxy AI を厳密に設計しました。その知恵と知性は申し分ありません。このツールは、私の以前の戦略のいくつかに基づいており、外国為替市場に適応しています。したがって、機械学習の人工知能に適応しています。つまり、AI はパラメータを読み取り、それを私の戦略に参照し、エントリの品質が向上するように学習します。また、ポジションを回復できるノードもあります。もう 1 つの革新的な点は、すべてが仮想的にカプセル化されることです。つまり、ストップロスやテイクプロフィットなどのサーバーに送信されるデータはなく、非常に人道的な方法です。 このナイト スキャルパーは、リスクを制限しながら戦略的なエントリを行うために、スリッページとスプレッド保護を備えて設計されています。 メタトレーダー専用に設計されており、完全にインテリジェントで自己管理されます 私の戦略開発は、プロのトレーダーとして私が長年かけて設計したもので、AI の自己適応を追加してパフォーマンスを最適化し、さらに改善していることに留意してください。 これは、利益が実際に得ら
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
エキスパート
こんにちはトレーダー！ 「予言者」の攻略法を紹介します。 高い勝率と長く安定した取引のために選ばれたものです 預言者は多くの中から選ばれたものです。これは、勝率の重要性によって強調された戦略であるためです。これは、%100 の勝率に類似した数少ない戦略の 1 つです。いくつかの戦略を参照する内部アルゴリズムに基づいています。実行できるようにするための要因と、市場に適応するフェンス 適切なリスクを制御するために必要なすべての保護が含まれています 主要なペアでのみ機能します 非表示にするためにも実装されています Prophet は「EURUSD , GBPUSD , EURCHF」に最適化されており、他の RANGED と比較して最も安定した通貨です。他のシンボルへの独自の方法を見つけることができますが、私が設計したものを使用することをお勧めします ロジックはマーチンなどをベースにしていませんが、オプションで追加使用しています 注目すべき最も重要なことは、アルゴリズムが高頻度のデータを検出して勝率を上げることです。 私の戦略 EA には歴史があります ライブパ
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
Hello traders,   Hypnos is a sophisticated scalper designed for the semi-night market, after a deep analysis prior to its internal functions, it manages to detect unique opportunities, cared for by a system with price control and news control. It should be noted that the analysis is strongly optimized to handle night trading at its best for slippage and spreads. 4 important factors Low Liquidity: During market closure, liquidity usually decreases significantly. Fewer participants in the market
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！ 「クレオパトラ」をご紹介します クレオパトラは美しくインテリジェントなデザインで、回復フォームは常に適応し、そのパワーは汎用性にあります。 その主な戦略は、市場の弾力性を読み取ることです。さまざまな方法でエントリ範囲を分析できます。これは、市場ニュースに関するクエリを処理することで、さまざまなTFとさまざまな範囲で非常に動的になる可能性があります。 クレオパトラは市場の回復に適応する優れた力を持っています。そのパターンは固定されていません。また、パーセンテージまたはフローティングなど、さまざまなタイプの保護があり、任意のpropfirmまたはmffアカウントなどのルールに従って動作できます。 Forexであろうと他のものであろうと、あらゆるシンボルに適応し、サポートとレジスタンスに基づいて範囲時間をうまく制御できることに留意してください。また、戦略全体を逆に機能させることもできます。ダイナミクスはユーザーに適応します 重要：このエキスパートは、APIニュース情報で市場活動を保護します。バックテストでこれを表示したり、この機能を有効にしたり
Lord Arles MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
エキスパート
トレーダーの皆様、こんにちは！ 「アルル卿の万能戦略」をご紹介します。 Arles は、適切なタイミングで非常に攻撃的または多用途に使えるように設計されています。 アルルは私の大好きな物語の神であり、市場で最もダイナミックになるためのすべてを備えています。アルルはどのようにしてこれほど攻撃的に生き残ることができるのでしょうか? 私の戦略はそれ自体非常に複雑で、市場の動向をレビューし、ニュース、イベント、動き、ティックパターンなど、明らかにならない内部の事柄を参考にするように設計されています。アルルは積極的に市場に参入し、撤退することができます。 市場で何か強いまたは弱いことがいつ起こるかを知る保護機能があり、市場が利益を上げようとするとこれらのロジックが増加する回復ロジックもあり、出口、動きの相談、ニュースもあります。 、待機し続けます。つまり、すべてのロジックを参照せずに入力も終了もしません。 私の戦略はあなたのブローカーに依存せず、既存のすべてのブローカーと通貨をサポートし、スリッページやスプレッドにも影響を受けず、ブローカーのストップロスも必要ありません。 各ポジションにス
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
モンク戦略、堅実で非常に安定した長期戦略。 私の戦略には、安全で長期的なエントリーパターンがあり、ライブマーケット中に発生しているニュースやフェスティバルを常に参照し、最大のリスク保護とグリッドの長期的な回復を備えており、さまざまなインテリジェントな内部メソッドを備えています。 、1 つのチャート設定で構成できる場合、1 回のクリック、低リスク/中/高、動的などの AI の快適な適応構成を確立できるようにする チャート上で EA を開始します。 現在のチャートに関係なく、アドバイザーは常にすべてのシンボルを同時に取引します。 ニュースを読んでフィルタリングするには、シンボルごとに 1 つのチャートを配置する必要があります。 任意のシンボルと任意の時間枠のチャートでアドバイザー モンクを開始できます。 現在のチャートに関係なく、アドバイザーはすべてのシンボルの月次、週次、日次チャートのデータを同時に分析します。 プロパティのいくつかの特徴 テイクプロフィットは完全に動的で、シングルとリカバリーの両方、スマート テイク プロフィット、ハイデン テイク プロフィットなど ストッ
Priest Master MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
トレーダーの皆様、こんにちは！ しっかりとしたゲージベースの技を繰り出す古代の僧侶「プリーストマスター」の攻略法を紹介します。 それは、必要に応じてスリッページやスプレッドを制御し、RSI、ボリンジャーなどの重要な指標によって高度に分析されたエントリーを市場全体と連携させることができます。 彼のパフォーマンスは市場の多くのシンボルで合格しており、どこで彼がそれを達成しているかに注意する必要があります 勝ちポジションに戦略的な手法を持たせることで特別な 私の戦略は「すべての外国為替市場」に最適化されていますが、「最高のペア」もありますが、私が設計したものを使用することをお勧めします プリーストマスター これには、残高の x 額をリスクにさらすシステムが組み込まれており、回復機能もあります 市場が不安定になった場合 また、組み込みのシークレットインジケーターから正しい予測を検出したときに、TP が一部のポジションをクローズでき、他のポジションをクローズできないスマートアルゴリズムシステムも備えています。 私の戦略 EA には生きた履歴があります ライブパフォーマンス 私の信号の
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
Buda The Enlightened One は、安定した決断力のあるものを求めるすべての人が心配することなく取引できるように設計された戦略です。 リスクを心配することなくXサイズの投資を行うことができ、各エントリには事前に私が設計した秘密のパターンとインジケーターを参照する強力な分析があり、AIシステムがあり、私たちが教えたすべての範囲を学習して参照します。 必要に応じてリスクを調整し、ストップロスが多目的に利用できる場合 チャート上で EA を開始します。 構成を作成して保存できる特別な機能があり、同じシンボルウィンドウをリロードして、作業したいペアを指定すると、すべてのウィンドウが自動的に開き、自分自身を構成します 任意のシンボル M1/M5/M15 のチャートでアドバイザー Buda を開始できます。 現在のチャートに関係なく、アドバイザーはデータ通貨のテクニカル分析、スプレッド、スリッページ、ニュース、ETCを分析します 買収ごとに価格が上昇します。これにより、独自の戦略を持つ人がほとんどいないように保護します プロパティのいくつかの特徴 テイクプロフィットは
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
こんにちはトレーダー！ 私は「デュエンデ」戦略を提示し、 Duende は、さまざまな高低レベルのパターンを検出するアルゴリズムであり、それらは一定のままで良好なエントリを作成し、回復システムは損益分岐点などのさまざまなことを照会し、ピア間をクロスします。 マーケット中のニュースを強力にコントロールし、複数の通貨を問題なくコントロールできることが証明されています 必要なすべてのシンボルで管理できます 私の戦略は「すべての外国為替市場」向けに最適化されていますが、USDCAD、EURCAD、EURCHF、USDCHF、EURJPY の最高のペアもあります。他の通貨と比較して最も安定した通貨であり、他のシンボルへの道を見つけることができますが、 私がデザインしたものを使用することをお勧めします デュエンデ 残高×額のリスクを負うシステムが内蔵されており、相場が不安定になった場合のリカバリー機能も備えています また、組み込みのシークレットインジケーターから正しい予測を検出すると、TP が一部のポジションをクローズし、他のポジションをクローズできないスマートアルゴリズムシステムも
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
トレーダーの皆さん、私はこれまでのいくつかの戦略に基づいてこのツールを作成し、ステップインデックスの合成市場に適応させることにしました。したがって、このツールは機械学習の人工知能に適応しています。つまり、AI がパラメーターを読み取り、コンサルトします。 それらを私の戦略に当てはめると、エントリの品質が高くなるように学習します。また、ポジションを回復できるノードもあります。もう 1 つの革新的な点は、すべてが仮想的な方法でカプセル化されることです。 つまり、ストップロスやテイクプロフィットなどのサーバーにデータが送信されることはなく、非常に人道的な方法で行われます。 製品を購入した後、最適な構成を入手するように依頼してください。ここで他の製品も見ることができます。MQL5 この AI は、「デリブ ステップ インデックス」が年中無休で機能するため、代替手段を求め、24 時間年中無休で働く人々に主に焦点を当てています。これは非常に困難な市場であるため、AI に任せましょう。 強調できる主な特徴のいくつかをここにリストとして示します 高品質でエレガントなデザイン クリーンな AI
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
トレーダーの皆さん、私はこのツールを実際の結果を厳密に設計しました。私の以前の戦略のいくつかに基づいて、外国為替市場に適応させたツールです。したがって、機械学習の人工知能に適応しています。つまり、AI がパラメータを読み取り、私の戦略に合わせて学習し、エントリーの品質が高くなるように学習します。また、ポジションを回復できるノードもあります。もう 1 つの革新的な点は、すべてが仮想的な方法でカプセル化されることです。つまり、送信されるデータがないことです。ストップロスやテイクプロフィットなどのサーバーは非常に人道的な方法で行われます 主なことの 2 つは、extractFeature 関数と trainModel 関数を設計することです。これは、ローソク足の設計、スリッページの構造化、スプレッドを適応させるためにどのように動くかを学習することを担当します。 私の戦略開発は、プロのトレーダーとして長年にわたって私が設計したものであり、AI の自己適応を加えてパフォーマンスを最適化し、パフォーマンスをさらに向上させていることに注意してください。 これは利益が実際に得られ、テイクプロフ
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
トレーダーの皆さん、私は実際の結果を備えてこのツールを厳密に設計しました。RA AI は、ユーロドル通貨で AI で構造化されたトレンド アルゴリズムでスキャルピングするように特別に設計されました。ここでは、1,000 から 12,000 までの 1 年間のバックテストの結果を見ることができます。同様の結果でリアルマネーが勝利したリアルアカウントのシグナルも確認できます。RA AI は素晴らしいです! 設計について少し説明します。EURUSD のような安定した通貨のトレンドをスキャルピングするためのノードの範囲に基づいています。このようにして、AI は低リスクのエントリーを行うための適切なポイントを構築する責任を負います。回復するか、または離脱して再び回復する可能性に基づいて、回復因子が入る固定点を作成するノードがあります。 低域の地滑りがどこにあるかがわかっている場合は、時間依存の地滑りに対応するための内部分析。 一日の始まりから終わりまで驚くべき毎日の分析を行う 私の戦略の開発は、プロのトレーダーとして私が長年にわたって設計したものであり、AI の自己適応機能を追加してパフ
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
積極的な取引の専門家であるドンを紹介します。これは多方向システムであり、すべての時間とすべての通貨をカバーし、ドローダウンコントロールを備えています。 このシステムは、私のマーチンゲール ロジックの 1 つを使用して、より短い時間とより長い時間で何が起こるかを追跡します。また、ドローダウンに介入する必要があるかどうかも決定されます。多くの人がマーチンを好まないことはわかっています 彼らはアカウントを書き込むことに慣れていますが、私のシステムは違うと信じてください。これはエラーをカバーし、常に動作を続けるために実装されたロジックです。これらのシステムは DD が高くなる可能性があるため、内部 それを制御するために設計されたシステム、市場で最も利益を生み出すのはマーティン社であることを忘れないでください。 グリッド取引の高度な技術を使用した攻撃的なシステムで、市場全体を管理します。最も高度な技術は、エントリーとエグジットのどちらかを制御する保護であるため、ドンヒットでエントリーすることができます。つまり、積極的にエントリーします。 ただし、継続的に累積的な防御を行う厳密かつ複雑なシステ
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
Hello Traders! I present the "Legionary" Strategy, Legionary is an Algorithm based on an ancient paladin where it will endure the trend to follow its lane and consistent entries. It represents a paladin, since it consults its 2 private internal indicators, to follow the trend where 2 situations can happen, have quickly short profits, or withstand the pressure, and wait for the trend to settle, this can also be done by consulting the news and events, but always doing everything consistently My
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
トレーダーの皆さん、私は実際の結果を厳密に考慮してこのツールを設計しました。Apolo AI は、カナダ通貨の AI とノードで構造化されたトレンド アルゴリズムでスキャルピングすることを目的として特別に設計されました。ここでは、10,000 から 10,000 までの 1 年間のバックテストの結果を見ることができます。 40k、同様の結果でリアルマネーが勝利したリアルアカウントのシグナルも確認できます。Apollo は素晴らしいです! 設計について少し説明します。USDCAD などの安定した通貨のトレンドでスキャルピングするノードの範囲に基づいて、AI が低リスクのエントリーを行うための適切なポイントの構築を担当します。 逆の場合は、回復または終了して再び回復する可能性に基づいて回復係数が入る固定点を作成するノードがあります。 低ランクのスリッページがわかれば、時間に応じたスリッページに対応する内部分析 私の戦略開発は、プロのトレーダーとして長年にわたって私が設計したものであり、AI の自己適応を加えてパフォーマンスを最適化し、パフォーマンスをさらに向上させていることに注意し
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
トレーダーの皆さん、私はこのツールを実際の結果をもとに厳密に設計しました。これまでのいくつかの戦略に基づいたツールです。 守護神のセス RA、金の神性に挑戦 金のパターンを分析する AI とノードによって構築された完全なアルゴリズム 人工知能と機械学習を活用した、金の動きに基づく革新的な戦略 金と同じくらい不安定な市場において、それは 投資収益率を最大化するには、堅固で適応的な戦略を持つことが不可欠です。 そのため、当社は安全資産としての金の力と人工知能と機械学習の予測機能を組み合わせた高度な戦略を開発しました。 当社の戦略は、金の価格、マクロ経済的要因、市場動向、その他の重要な指標に関連する大量の過去およびリアルタイムのデータの分析に基づいています。 当社の AI は、機械学習アルゴリズムを使用して隠れたパターンを特定し、将来の金価格の動きを予測し、情報に基づいた投資決定を推奨します。 当社の人工知能の適応性と継続的な学習のおかげで、当社の戦略は市場の変化に動的に適応し、機会を効率的に活用し、リスクを最小限に抑えることができます。 当社は、金ベースの戦略と最先端のテクノロジーに裏
Train to Yuma MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
Hello Traders! I present to you the " Train to Yuma "   strategy, a solid and very stable Trend Medium Term Strategy. The train to Yuma is the old Legano West Train, where he traveled long stretches and had to endure various missions to get by. This algorithm is designed for the medium term, to monitor trends with time filter settings to choose the   best symbols to enter. It has everything you need to monitor the   entire market, from trend filters, rsi filters, channel periods, and more signa
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信