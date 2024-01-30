Hallo Händler, ich habe ODIN AI konsequent mit echten Ergebnissen entworfen, das sich durch seine Weisheit und Intelligenz auszeichnet, ein Tool, das auf mehreren meiner vorherigen Strategien basiert und es an den Forex-Markt angepasst hat, daher ist es an die künstliche Intelligenz des maschinellen Lernens angepasst , die KI liest Parameter und zieht sie dann in meine Strategie ein, dann lernt sie, damit die Einträge von besserer Qualität sind, sie hat auch einen Knoten, in dem Sie Positionen wiederherstellen können, ein weiteres innovatives Dinge, das Sie finden werden dass alles auf virtuelle Weise gekapselt wird, das heißt, es werden keine Daten an den Server für Stop-Loss und Take-Profits usw. gesendet, es wird auf sehr humane Weise geschehen













Dieser Scalper ist mit einem Rutsch- und Preread-Schutz ausgestattet, um strategische Einstiege zu ermöglichen und gleichzeitig Risiken zu begrenzen.





exklusiv für Metatrader entwickelt, wo es völlig intelligent und selbstverwaltet ist









Zwei der wichtigsten Dinge sind, dass ich die Funktionen extractFeatures und trainModel entwerfe. Diese werden dafür verantwortlich sein, die Kerze zu entwerfen, Slippage zu destrukturieren und zu lernen, wie sie sich bewegt, um Spread anzupassen.





Es ist zu beachten, dass meine Strategieentwicklung von mir im Laufe der Jahre als professioneller Trader entworfen wurde und die Selbstanpassung der KI hinzugefügt wurde, um die Leistung zu optimieren und noch besser zu machen.





Es sollte unbedingt beachtet werden, dass es sich hierbei um einen echten Scalper handelt, bei dem die Gewinne real sind und durch einen Take-Profit und einen Stop-Loss kontrolliert werden





Auf diese Weise wird Ihr Geld geschützt





Sie müssen keine Erfahrung im Handel haben, mein Tool ist für Anfänger und Experten konzipiert, es ist mit zwei einfachen Klicks installiert, da es die Arbeit wie ein professioneller Händler erledigt





Bitten Sie mich nach dem Kauf meines Produkts um die beste Konfiguration. Meine anderen Produkte können Sie auch hier sehen MQL5





Diese KI richtet sich hauptsächlich an Menschen, die eine Alternative suchen und rund um die Uhr arbeiten, da der „Forex" „GBPCAD M15" das ganze Jahr über funktioniert. Dies ist ein sehr schwieriger Markt, also lassen Sie die KI sich darum kümmern.













Es ist wichtig, das Backtesting korrekt durchzuführen, um die Methode „Jeder Tick" zu verwenden, da die KI für jeden Tick zur Laufzeit implementiert wird





Einige der Hauptmerkmale, die hervorgehoben werden können, stelle ich hier als Liste vor





Echte Signale





hohe Qualität und elegante Designleistung

Candlestick- und Chart-Farbmanipulation für saubere KI-Lesung

Informationstafel zum Stand der Strategiearbeit

schwebende virtuelle Umgebungen, in denen Gewinne und Verluste sehr übersichtlich in der Grafik dargestellt werden

Risikokontrolle beim Investieren

Kontoschutz, Beispiel maximaler Drawdown mit der Zeit, maximaler Spread mit der Zeit usw.

große Nachrichtenkontrolle und umgekehrt

KI-adaptive Steuerung

Hervorragende Kontrolle über Betriebstage und -stunden

Eine strenge Anpassung für jeden Broker. Diese muss vom Benutzer schrittweise angepasst werden, um seinen Slippage zu verstehen

Nachrichten-API-Steuerung













Dateninformationen erforderlich

Symbol GBPCAD

Geschwindigkeitsverbindung <10,0 ms

Spread <25 Spread

Typ Konto ECN,RAW,PRO (Low Spread)

Zeitrahmen M15