Gann My Dax
- Experten
- Abdelkarim Elbouhali
- Version: 5.5
- Aktualisiert: 26 Oktober 2025
- Aktivierungen: 10
Gann My DAX EA – Forex Expert Advisor basierend auf GANN Price Action
Gann My DAX EA ist ein vollautomatisches Handelssystem für den DAX-Index mit Price-Action-Strategien basierend auf GANN-Prinzipien. Dieser EA erzielt hervorragende Ergebnisse beim DAX (DE40) und seine Einstellungen sind bereits für den DAX optimiert.
Eine empfohlene, speziell für den DAX konfigurierte .set-Datei ist im Lieferumfang enthalten.
Der EA verfügt über ein integriertes Risikomanagement, einschließlich täglicher Drawdown- und Gewinnlimits sowie eines Mindestzeitintervalls zwischen den Trades. Dadurch entspricht er vollständig den Handelsregeln des Unternehmens.
Es wird weder Martingale noch Grid-Strategie verwendet. Wir empfehlen die Verwendung der monatlichen Gewinnstrategie, um jeden Monat problemlos ein Gewinnziel von 10 % zu erreichen.
Wenn Sie Geld verdienen möchten, installieren Sie diesen EA noch heute!
Empfohlene Lotgröße pro Kontostand:
Kontostand USD Lotgröße
100.000 2
50.000 1,00
25.000 0,50
12.500 0,25
6.250 0,13
3.000 0,06
1.500 0,03
750 0,02
💬 Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Bewertung! Wenn Sie diesen EA hilfreich finden, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder eine Bewertung – wir freuen uns über Ihre Unterstützung.
Erläuterung der Eingabeparameter
🔹 Destiny Management
Lots: Feste Lotgröße (verwendet, wenn use_auto_lotsize auf „false“ gesetzt ist)
use_auto_lotsize: Automatische Lotgrößenanpassung basierend auf Kontostand und Risiko (in Version 5)
use_wholeLot: Auf „true“ gesetzt für Broker, die nur volle Lots zulassen (in Version 5)
Lotsize_risk: Prozentuales Risiko pro Trade (verwendet, wenn die automatische Lotgrößenanpassung aktiviert ist) (in Version 5)
🔹Handelsrichtung & Filter
mode: Handelsrichtung (Long/Short/beide)
MAXSPREAD: Maximal zulässiger Spread (in Punkten) (in Version 5)
IntervalBetweenTrades: Verzögerung zwischen Trades aktivieren/deaktivieren
WaitTime: Zeitverzögerung (in Minuten) zwischen Trades
🔹 Handelstage & Sitzungen
Montag: Handel am Montag aktivieren
Mittwoch: Handel am Mittwoch/Donnerstag/Freitag aktivieren
Freitag: Handel am Freitag
hb, mb: Startzeit (Stunde, Minute)
hey, me: Endzeit (Stunde, Minute)
hb1, mb1, he1, me1: Sekundäre Sitzungszeit, falls erforderlich (in Version 5)
🔹 Handelsmanagement
StopLoss: Stop-Loss in Punkten
TakeProfit: Take-Profit in Punkten
trail_start: Trailing Stop starten, nachdem sich der Kurs um diese Punkte bewegt hat
trail_step: Abstand des Trailing Stops vom aktuellen Kurs
close_by_opp: Trades schließen, wenn ein entgegengesetztes Signal auftritt
📈 Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt (MA)
use_ma: Filter für gleitenden Durchschnitt aktivieren/deaktivieren
ma_pos: Mindestabstand vom Kurs zum MA (in Punkten)
ma_period_a: Zeitraum des gleitenden Durchschnitts
timeframe: Zeitrahmen für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts (5M, 15M, 30M, 1H)
ma_methods: Art des gleitenden Durchschnitts (SMA, EMA usw.)
ma_applied_price: Angewandter Kurs für den gleitenden Durchschnitt (Schließen, Öffnen usw.)
timeframe_price: Zeitrahmen für das Preisaktionssignal für Gann-Levels
🔺 GANN-basierte Preisaktionseinstellungen
use_levelup1: Trigger für oberes Level aktivieren
till
use_leveldn15: Trigger für unteres Level aktivieren
📊Zusätzliches Risikomanagement
use_MA_Extra: Trades verhindern, wenn der Kurs innerhalb bestimmter Punkte mehrerer gleitender Durchschnitte liegt (in Version 5)
MA_points: Marge vom gleitenden Durchschnitt zur Handelsbeschränkung (in Version 5)
BE start: Breakeven-Funktion in Punkten auslösen (0 bedeutet deaktiviert)
BE step: Erforderlicher Gewinn (in Punkten), um den Breakeven-Punkt zu erreichen
close_time: Planmäßige Schließung aller Trades aktivieren (in Version 5)
CloseHour: Stunde bis zur Schließung aller Trades (in Version 5)
CloseMinute: Minute bis zur Schließung aller Trades (in Version 5)
🛡️Tägliche Risikokontrolle
dailyLoss: Maximal zulässiger täglicher Drawdown (%)
dailyProfit: Täglicher Zielgewinn (%)
Monthly Profit: Monatlicher Gewinn pro Kalendermonat (Januar, Februar usw.)
Um den EA-Funktionstest zu sehen: https://youtu.be/U_t4ZXnQds8
#DE30 #DE40 #DAX #GER30 #GER40