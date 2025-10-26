Gann My Dax

Gann My DAX EA – Forex Expert Advisor basierend auf GANN Price Action

Gann My DAX EA ist ein vollautomatisches Handelssystem für den DAX-Index mit Price-Action-Strategien basierend auf GANN-Prinzipien. Dieser EA erzielt hervorragende Ergebnisse beim DAX (DE40) und seine Einstellungen sind bereits für den DAX optimiert.

Eine empfohlene, speziell für den DAX konfigurierte .set-Datei ist im Lieferumfang enthalten.

Der EA verfügt über ein integriertes Risikomanagement, einschließlich täglicher Drawdown- und Gewinnlimits sowie eines Mindestzeitintervalls zwischen den Trades. Dadurch entspricht er vollständig den Handelsregeln des Unternehmens.

Es wird weder Martingale noch Grid-Strategie verwendet. Wir empfehlen die Verwendung der monatlichen Gewinnstrategie, um jeden Monat problemlos ein Gewinnziel von 10 % zu erreichen.

Wenn Sie Geld verdienen möchten, installieren Sie diesen EA noch heute!

Empfohlene Lotgröße pro Kontostand:

Kontostand USD Lotgröße
100.000 2
50.000 1,00
25.000 0,50
12.500 0,25
6.250 0,13
3.000 0,06
1.500 0,03
750 0,02

💬 Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Bewertung! Wenn Sie diesen EA hilfreich finden, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder eine Bewertung – wir freuen uns über Ihre Unterstützung.

Erläuterung der Eingabeparameter
🔹 Destiny Management
Lots: Feste Lotgröße (verwendet, wenn use_auto_lotsize auf „false“ gesetzt ist)

use_auto_lotsize: Automatische Lotgrößenanpassung basierend auf Kontostand und Risiko (in Version 5)

use_wholeLot: Auf „true“ gesetzt für Broker, die nur volle Lots zulassen (in Version 5)

Lotsize_risk: Prozentuales Risiko pro Trade (verwendet, wenn die automatische Lotgrößenanpassung aktiviert ist) (in Version 5)

🔹Handelsrichtung & Filter
mode: Handelsrichtung (Long/Short/beide)

MAXSPREAD: Maximal zulässiger Spread (in Punkten) (in Version 5)

IntervalBetweenTrades: Verzögerung zwischen Trades aktivieren/deaktivieren

WaitTime: Zeitverzögerung (in Minuten) zwischen Trades

🔹 Handelstage & Sitzungen
Montag: Handel am Montag aktivieren

Mittwoch: Handel am Mittwoch/Donnerstag/Freitag aktivieren

Freitag: Handel am Freitag

hb, mb: Startzeit (Stunde, Minute)

hey, me: Endzeit (Stunde, Minute)

hb1, mb1, he1, me1: Sekundäre Sitzungszeit, falls erforderlich (in Version 5)

🔹 Handelsmanagement
StopLoss: Stop-Loss in Punkten

TakeProfit: Take-Profit in Punkten

trail_start: Trailing Stop starten, nachdem sich der Kurs um diese Punkte bewegt hat

trail_step: Abstand des Trailing Stops vom aktuellen Kurs

close_by_opp: Trades schließen, wenn ein entgegengesetztes Signal auftritt

📈 Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt (MA)
use_ma: Filter für gleitenden Durchschnitt aktivieren/deaktivieren

ma_pos: Mindestabstand vom Kurs zum MA (in Punkten)

ma_period_a: Zeitraum des gleitenden Durchschnitts

timeframe: Zeitrahmen für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts (5M, 15M, 30M, 1H)

ma_methods: Art des gleitenden Durchschnitts (SMA, EMA usw.)

ma_applied_price: Angewandter Kurs für den gleitenden Durchschnitt (Schließen, Öffnen usw.)

timeframe_price: Zeitrahmen für das Preisaktionssignal für Gann-Levels

🔺 GANN-basierte Preisaktionseinstellungen
use_levelup1: Trigger für oberes Level aktivieren
till
use_leveldn15: Trigger für unteres Level aktivieren

📊Zusätzliches Risikomanagement
use_MA_Extra: Trades verhindern, wenn der Kurs innerhalb bestimmter Punkte mehrerer gleitender Durchschnitte liegt (in Version 5)

MA_points: Marge vom gleitenden Durchschnitt zur Handelsbeschränkung (in Version 5)

BE start: Breakeven-Funktion in Punkten auslösen (0 bedeutet deaktiviert)

BE step: Erforderlicher Gewinn (in Punkten), um den Breakeven-Punkt zu erreichen

close_time: Planmäßige Schließung aller Trades aktivieren (in Version 5)

CloseHour: Stunde bis zur Schließung aller Trades (in Version 5)
CloseMinute: Minute bis zur Schließung aller Trades (in Version 5)

🛡️Tägliche Risikokontrolle
dailyLoss: Maximal zulässiger täglicher Drawdown (%)
dailyProfit: Täglicher Zielgewinn (%)
Monthly Profit: Monatlicher Gewinn pro Kalendermonat (Januar, Februar usw.)

Um den EA-Funktionstest zu sehen: https://youtu.be/U_t4ZXnQds8

#DE30 #DE40 #DAX #GER30 #GER40
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experten
Weihnachten & Neujahr sind da — wie sieht dein Trading-Plan für 2026 aus? 40% RABATT auf Dynamic Pips EA — jetzt nur $799 inklusive 8 Aktivierungen . Und das ist noch nicht alles: Boring Pips EA (MT4 oder MT5) gratis , falls du es noch nicht besitzt. Zusätzliche 10% Rabatt , wenn du bereits Kunde bist. Schnell sein! Dieses Angebot gilt für die ersten 5 Käufer oder bis zum 7. Januar 2026 — je nachdem, was zuerst eintritt. Für weitere Details oder um das Angebot zu nutzen,
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit OpenAI Martini AI EA ist ein fortschrittlicher Handels-Expert Advisor für AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD und USDCHF. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Renditen und skalierbare Profitabilität. Martini AI EA integriert eine disziplinierte Scalping-Strategie, die durch neuronale Netzwerke, maschinelles Lernen und KI-gestützte Analysen auf Basis der neuesten ChatGPT-Technologie verbessert wird. Dies gewährleistet adaptive Entscheidungsfindung, präzises Tra
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
