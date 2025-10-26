Gann My DAX EA – Forex Expert Advisor basierend auf GANN Price Action





Gann My DAX EA ist ein vollautomatisches Handelssystem für den DAX-Index mit Price-Action-Strategien basierend auf GANN-Prinzipien. Dieser EA erzielt hervorragende Ergebnisse beim DAX (DE40) und seine Einstellungen sind bereits für den DAX optimiert.





Eine empfohlene, speziell für den DAX konfigurierte .set-Datei ist im Lieferumfang enthalten.





Der EA verfügt über ein integriertes Risikomanagement, einschließlich täglicher Drawdown- und Gewinnlimits sowie eines Mindestzeitintervalls zwischen den Trades. Dadurch entspricht er vollständig den Handelsregeln des Unternehmens.





Es wird weder Martingale noch Grid-Strategie verwendet. Wir empfehlen die Verwendung der monatlichen Gewinnstrategie, um jeden Monat problemlos ein Gewinnziel von 10 % zu erreichen.





Wenn Sie Geld verdienen möchten, installieren Sie diesen EA noch heute!





Empfohlene Lotgröße pro Kontostand:





Kontostand USD Lotgröße

100.000 2

50.000 1,00

25.000 0,50

12.500 0,25

6.250 0,13

3.000 0,06

1.500 0,03

750 0,02





💬 Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Bewertung! Wenn Sie diesen EA hilfreich finden, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder eine Bewertung – wir freuen uns über Ihre Unterstützung.





Erläuterung der Eingabeparameter

🔹 Destiny Management

Lots: Feste Lotgröße (verwendet, wenn use_auto_lotsize auf „false“ gesetzt ist)





use_auto_lotsize: Automatische Lotgrößenanpassung basierend auf Kontostand und Risiko (in Version 5)





use_wholeLot: Auf „true“ gesetzt für Broker, die nur volle Lots zulassen (in Version 5)





Lotsize_risk: Prozentuales Risiko pro Trade (verwendet, wenn die automatische Lotgrößenanpassung aktiviert ist) (in Version 5)





🔹Handelsrichtung & Filter

mode: Handelsrichtung (Long/Short/beide)





MAXSPREAD: Maximal zulässiger Spread (in Punkten) (in Version 5)





IntervalBetweenTrades: Verzögerung zwischen Trades aktivieren/deaktivieren





WaitTime: Zeitverzögerung (in Minuten) zwischen Trades





🔹 Handelstage & Sitzungen

Montag: Handel am Montag aktivieren





Mittwoch: Handel am Mittwoch/Donnerstag/Freitag aktivieren





Freitag: Handel am Freitag





hb, mb: Startzeit (Stunde, Minute)





hey, me: Endzeit (Stunde, Minute)





hb1, mb1, he1, me1: Sekundäre Sitzungszeit, falls erforderlich (in Version 5)





🔹 Handelsmanagement

StopLoss: Stop-Loss in Punkten





TakeProfit: Take-Profit in Punkten





trail_start: Trailing Stop starten, nachdem sich der Kurs um diese Punkte bewegt hat





trail_step: Abstand des Trailing Stops vom aktuellen Kurs





close_by_opp: Trades schließen, wenn ein entgegengesetztes Signal auftritt





📈 Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt (MA)

use_ma: Filter für gleitenden Durchschnitt aktivieren/deaktivieren





ma_pos: Mindestabstand vom Kurs zum MA (in Punkten)





ma_period_a: Zeitraum des gleitenden Durchschnitts





timeframe: Zeitrahmen für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts (5M, 15M, 30M, 1H)





ma_methods: Art des gleitenden Durchschnitts (SMA, EMA usw.)





ma_applied_price: Angewandter Kurs für den gleitenden Durchschnitt (Schließen, Öffnen usw.)





timeframe_price: Zeitrahmen für das Preisaktionssignal für Gann-Levels





🔺 GANN-basierte Preisaktionseinstellungen

use_levelup1: Trigger für oberes Level aktivieren

till

use_leveldn15: Trigger für unteres Level aktivieren





📊Zusätzliches Risikomanagement

use_MA_Extra: Trades verhindern, wenn der Kurs innerhalb bestimmter Punkte mehrerer gleitender Durchschnitte liegt (in Version 5)





MA_points: Marge vom gleitenden Durchschnitt zur Handelsbeschränkung (in Version 5)





BE start: Breakeven-Funktion in Punkten auslösen (0 bedeutet deaktiviert)





BE step: Erforderlicher Gewinn (in Punkten), um den Breakeven-Punkt zu erreichen





close_time: Planmäßige Schließung aller Trades aktivieren (in Version 5)





CloseHour: Stunde bis zur Schließung aller Trades (in Version 5)

CloseMinute: Minute bis zur Schließung aller Trades (in Version 5)





🛡️Tägliche Risikokontrolle

dailyLoss: Maximal zulässiger täglicher Drawdown (%)

dailyProfit: Täglicher Zielgewinn (%)

Monthly Profit: Monatlicher Gewinn pro Kalendermonat (Januar, Februar usw.)









