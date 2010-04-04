Gann My Dax

Gann My DAX EA – Asesor Experto de Forex Basado en la Acción del Precio GANN

Gann My DAX EA es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado para operar en el índice DAX mediante estrategias de acción del precio basadas en los principios GANN. Este EA ofrece un rendimiento excepcional en el DAX (DE40) y su configuración está optimizada para el DAX.

Se incluye un archivo .set recomendado, configurado específicamente para el DAX.

El EA cuenta con gestión de riesgos integrada, incluyendo límites diarios de pérdidas y ganancias, además de un intervalo mínimo entre operaciones, lo que lo hace totalmente compatible con las normas de trading propias de la empresa.

No utiliza martingala ni estrategia de cuadrícula. Se recomienda usar la función de beneficio mensual para obtener fácilmente un objetivo de beneficio mensual del 10 %.

¡Si quieres ganar dinero, instala este EA hoy mismo!

Tamaño de lote recomendado por saldo:

Saldo USD Tamaño del lote
100.000 2
50.000 1,00
25.000 0,50
12.500 0,25
6.250 0,13
3.000 0,06
1.500 0,03
750 0,02

💬 ¡Agradecemos tus comentarios y reseñas! Si este EA te resulta útil, deja un comentario o reseña. Agradecemos tu apoyo.

Explicación de los parámetros de entrada
🔹 Gestión de destino
Lotes: Tamaño de lote fijo (se usa cuando `use_auto_lotsize` es falso)

use_auto_lotsize: Habilita el ajuste automático del tamaño de lote según el saldo y el riesgo de la cuenta (versión 5)

use_wholeLot: Se establece como verdadero para corredores que solo permiten lotes completos (versión 5)

Lotsize_risk: Porcentaje de riesgo por operación (se usa cuando el ajuste automático del tamaño de lote está habilitado) (versión 5)

🔹 Dirección de la operación y filtros
mode: Dirección de la operación (larga/corta/ambas)

MAXSPREAD: Spread máximo permitido (en puntos) (versión 5)

IntervalBetweenTrades: Habilita/deshabilita el retraso entre operaciones

WaitTime: Tiempo de retraso (en minutos) entre operaciones

🔹 Días y sesiones de negociación
Lun: Habilita la operación los lunes

Midweek: Habilita la operación los Miércoles/Jueves/Viernes

Vie: Habilitar trading el viernes

hb, mb: Hora de inicio (hora, minuto)

hey, me: Hora de finalización (hora, minuto)

hb1, mb1, he1, me1: Hora de sesión secundaria si se requiere (versión 5)

🔹 Gestión de operaciones
StopLoss: Stop loss en puntos

TakeProfit: Take profit en puntos

trail_start: Iniciar trailing stop después de que el precio se mueva a estos puntos

trail_step: Distancia del trailing stop desde el precio actual

close_by_opp: Cerrar operaciones cuando se produce una señal contraria

📈 Configuración de la media móvil (MA)
use_ma: Activar/desactivar el filtro de media móvil

ma_pos: Distancia mínima del precio a la MA (en puntos)

ma_period_a: Periodo de la media móvil

timeframe: Periodo para el cálculo de la MA (5M, 15M, 30M, 1H)

ma_methods: Tipo de Media Móvil (SMA, EMA, etc.)

ma_applied_price: Precio aplicado a la Media Móvil (cierre, apertura, etc.)

timeframe_price: Periodo de tiempo para la señal de acción del precio para los niveles de Gann

🔺 Configuración de la acción del precio basada en GANN
use_levelup1: Habilitar el disparador de nivel superior
till
use_leveldn15: Habilitar el disparador de nivel inferior

📊 Gestión de Riesgos Adicionales
use_MA_Extra: Evitar operaciones cuando el precio se encuentre dentro de ciertos puntos de múltiples períodos de Media Móvil (versión 5)

MA_points: Margen de la Media Móvil para restringir operaciones (versión 5)

BE start: Activar la función de punto de equilibrio en puntos; 0 significa deshabilitar

BE step: Beneficio (en puntos) necesario para que el SL alcance el punto de equilibrio

close_time: Habilitar el cierre programado de todas las operaciones (versión 5)

CloseHour: Hora para cerrar todas las operaciones (versión 5)
CloseMinute: Minuto para cerrar todas las operaciones (versión 5) 5)

🛡️Controles de Riesgo Diarios
dailyLoss: Caída diaria máxima permitida (%)
dailyProfit: Beneficio objetivo diario (%)
MonthlyProfit: Beneficio mensual por mes calendario (enero, febrero, etc.)

Para ver el funcionamiento del EA, consulta: https://youtu.be/U_t4ZXnQds8

#DE30 #DE40 #DAX #GER30 #GER40
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Asesores Expertos
UNO DE LOS POCOS ROBOTS CON UN HISTORIAL DE SEÑALES DE MÁS DE 3 AÑOS Y ENTRE LOS 10 PRIMEROS. ENLACE A MIS ROBOTS Y PRESETS DE SEÑALES: En mi perfil hay un enlace para descargar los PRESETS que uso en mis SEÑALES, se pueden descargar y hacer Backtest gratis, hay explicaciones en la mi WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel ENLACE A OTRAS VERSIONES DE ROBOT: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/97962 ALGUNOS EJEMPLOS DE SEÑALES
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El Mejor Robot de Trading de Petróleo del Mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con OpenAI Martini AI EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD y USDCHF. Se centra en la seguridad, la rentabilidad consistente y la escalabilidad. Martini AI EA integra una estrategia de scalping disciplinada, optimizada con redes neuronales, aprendizaje automático y análisis basados en IA, basados en la última tecnología ChatGPT. Esto garantiza una toma de decisiones adaptativa, trading preciso y una experiencia de tr
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Número limitado de copias disponibles al precio actual Precio final: 990$ NUEVO: ¡obtenga 1 EA gratis!   (para 2 cuentas comerciales) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files ¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo!   Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading: Es c
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
