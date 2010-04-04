Gann My DAX EA – Asesor Experto de Forex Basado en la Acción del Precio GANN





Gann My DAX EA es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado para operar en el índice DAX mediante estrategias de acción del precio basadas en los principios GANN. Este EA ofrece un rendimiento excepcional en el DAX (DE40) y su configuración está optimizada para el DAX.





Se incluye un archivo .set recomendado, configurado específicamente para el DAX.





El EA cuenta con gestión de riesgos integrada, incluyendo límites diarios de pérdidas y ganancias, además de un intervalo mínimo entre operaciones, lo que lo hace totalmente compatible con las normas de trading propias de la empresa.





No utiliza martingala ni estrategia de cuadrícula. Se recomienda usar la función de beneficio mensual para obtener fácilmente un objetivo de beneficio mensual del 10 %.





Tamaño de lote recomendado por saldo:





Saldo USD Tamaño del lote

100.000 2

50.000 1,00

25.000 0,50

12.500 0,25

6.250 0,13

3.000 0,06

1.500 0,03

750 0,02





Explicación de los parámetros de entrada

🔹 Gestión de destino

Lotes: Tamaño de lote fijo (se usa cuando `use_auto_lotsize` es falso)





use_auto_lotsize: Habilita el ajuste automático del tamaño de lote según el saldo y el riesgo de la cuenta (versión 5)





use_wholeLot: Se establece como verdadero para corredores que solo permiten lotes completos (versión 5)





Lotsize_risk: Porcentaje de riesgo por operación (se usa cuando el ajuste automático del tamaño de lote está habilitado) (versión 5)





🔹 Dirección de la operación y filtros

mode: Dirección de la operación (larga/corta/ambas)





MAXSPREAD: Spread máximo permitido (en puntos) (versión 5)





IntervalBetweenTrades: Habilita/deshabilita el retraso entre operaciones





WaitTime: Tiempo de retraso (en minutos) entre operaciones





🔹 Días y sesiones de negociación

Lun: Habilita la operación los lunes





Midweek: Habilita la operación los Miércoles/Jueves/Viernes





Vie: Habilitar trading el viernes





hb, mb: Hora de inicio (hora, minuto)





hey, me: Hora de finalización (hora, minuto)





hb1, mb1, he1, me1: Hora de sesión secundaria si se requiere (versión 5)





🔹 Gestión de operaciones

StopLoss: Stop loss en puntos





TakeProfit: Take profit en puntos





trail_start: Iniciar trailing stop después de que el precio se mueva a estos puntos





trail_step: Distancia del trailing stop desde el precio actual





close_by_opp: Cerrar operaciones cuando se produce una señal contraria





📈 Configuración de la media móvil (MA)

use_ma: Activar/desactivar el filtro de media móvil





ma_pos: Distancia mínima del precio a la MA (en puntos)





ma_period_a: Periodo de la media móvil





timeframe: Periodo para el cálculo de la MA (5M, 15M, 30M, 1H)





ma_methods: Tipo de Media Móvil (SMA, EMA, etc.)





ma_applied_price: Precio aplicado a la Media Móvil (cierre, apertura, etc.)





timeframe_price: Periodo de tiempo para la señal de acción del precio para los niveles de Gann





🔺 Configuración de la acción del precio basada en GANN

use_levelup1: Habilitar el disparador de nivel superior

till

use_leveldn15: Habilitar el disparador de nivel inferior





📊 Gestión de Riesgos Adicionales

use_MA_Extra: Evitar operaciones cuando el precio se encuentre dentro de ciertos puntos de múltiples períodos de Media Móvil (versión 5)





MA_points: Margen de la Media Móvil para restringir operaciones (versión 5)





BE start: Activar la función de punto de equilibrio en puntos; 0 significa deshabilitar





BE step: Beneficio (en puntos) necesario para que el SL alcance el punto de equilibrio





close_time: Habilitar el cierre programado de todas las operaciones (versión 5)





CloseHour: Hora para cerrar todas las operaciones (versión 5)

CloseMinute: Minuto para cerrar todas las operaciones (versión 5) 5)





🛡️Controles de Riesgo Diarios

dailyLoss: Caída diaria máxima permitida (%)

dailyProfit: Beneficio objetivo diario (%)

MonthlyProfit: Beneficio mensual por mes calendario (enero, febrero, etc.)





