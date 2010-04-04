Gann My Dax

Gann My DAX EA – 基于 GANN 价格行为的外汇专家顾问

Gann My DAX EA 是一款全自动交易系统，旨在使用基于 GANN 原理的价格行为策略交易 DAX 指数。这款 EA 在 DAX (DE40) 上表现优异，其设置已针对 DAX 进行了优化。

包含一个专为 DAX 配置的推荐 .set 文件。

该 EA 内置风险管理功能，包括每日回撤和盈利限额，以及交易间隔的最小时间限制，使其完全符合自营公司的交易规则。

不使用马丁格尔策略，不使用网格策略。建议使用月度盈利，轻松实现每月 10% 的盈利目标。

如果您想赚钱，立即安装这款 EA！

每笔余额建议交易手数：

余额 美元 交易手数
100,000 2
50,000 1.00
25,000 0.50
12,500 0.25
6,250 0.13
3,000 0.06
1,500 0.03
750 0.02

💬 欢迎您的反馈和评价！如果您觉得这款 EA 对您有帮助，请留下评论或评价——感谢您的支持。

输入参数说明
🔹 Destiny 管理
Lots：固定手数（use_auto_lotsize 为 false 时使用）

use_auto_lotsize：根据账户余额和风险启用自动手数调整（版本 5 中）

use_wholeLot：对于仅允许全手交易的经纪商，设置为 true（版本 5 中）

Lotsize_risk：每笔交易的风险百分比（启用自动手数调整时使用）（版本 5 中）

🔹交易方向和过滤器
mode：交易方向（多头/空头/双向）

MAXSPREAD：允许的最大价差（以点为单位）（版本 5 中）

IntervalBetweenTrades：启用/禁用交易间隔

WaitTime：交易间隔时间（以分钟为单位）

🔹交易日和交易时段
Mon：启用周一交易

Midweek：启用周三/周四/周五交易

Fri：周五启用交易

hb, mb：开始时间（小时，分钟）

hey, me：结束时间（小时，分钟）

hb1, mb1, he1, me1：如有需要，可设置辅助交易时间（版本 5 中）

🔹 交易管理
止损：止损点数

获利：获利点数

trail_start：价格波动一定点数后启动追踪止损

trail_step：追踪止损与当前价格的距离

close_by_opp：出现反向信号时平仓

📈 移动平均线 (MA) 设置
use_ma：启用/禁用移动平均线过滤器

ma_pos：价格与移动平均线的最小距离（点数）

ma_period_a：移动平均线周期

timeframe：移动平均线计算的时间范围（5 个月、15 个月、30 个月、1 小时）

ma_methods：移动平均线类型（SMA、EMA、等）

ma_applied_price：移动平均线的应用价格（收盘价、开盘价等）

timeframe_price：江恩水平线价格行为信号的时间范围

🔺 基于江恩水平线的价格行为设置
use_levelup1：启用上层触发器
till
use_leveldn15：启用下层触发器

📊 附加风险管理
use_MA_Extra：当价格处于多个移动平均线周期的特定点位内时，阻止交易（版本 5 中）

MA_points：用于限制交易的移动平均线保证金（版本 5 中）

BE start：触发盈亏平衡功能（以点数为单位），0 表示禁用

BE step：将止损点移至盈亏平衡点所需的利润（以点数为单位）

close_time：启用所有交易的预定平仓（版本 5 中）

CloseHour：平仓所有交易的小时数（版本 5 中）
CloseMinute：平仓所有交易的分钟数（版本 5 中）

🛡️每日风险控制
dailyLoss：每日最大允许回撤 (%)
dailyProfit：每日目标盈利 (%)
Monthly Profit：每月盈利（例如一月、二月等）

查看 EA 运行情况：https://youtu.be/U_t4ZXnQds8

#DE30 #DE40 #DAX #GER30 #GER40
推荐产品
Gold tendance
Hamady Yacouba Diallo
专家
GOLD Tendance est un robot de trading 100 % automatique spécialement développé pour le marché de l’or ( XAUUSD ). Il analyse en continu les conditions du marché afin d’identifier des opportunités de trading sur des phases de volatilité maîtrisée. Le robot est conçu pour fonctionner de manière autonome, sans intervention humaine, tout en intégrant des règles strictes de protection du capital. ️ Fonctionnalités principales Trading entièrement automatique Spécialisé XAUUSD (Gold) Analyse de la ten
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD
Sergey Demin
专家
Fully automatic advisor,   GBPUSD . Timeframe   m15 . Terminal   MT4 ChatGPT O1   deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a   stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
专家
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Master Forex Scalper
Harsh Tiwari
专家
Certainly! Here’s a brief description of the Forex   Master Scalper Robot : The   Forex   Master Scalper  EA   is designed for   Metatrader 4 (MT4)   and utilizes a proprietary   M5 trading strategy   to analyze the market for fast automated entries and exits. It works best on the   5-minute charts . When deploying this scalper EA, it’s recommended to use it on   lower spread currency pairs   such as   EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY and All Forex Major Pairs . Key features of the Fo
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
专家
隆重推出 HFT KING EA - 终极 HFT KING 交易！这种完全自动化的高频交易系统旨在通过其先进的算法和最先进的功能彻底改变您的交易体验。 HFT King利用技术分析、人工智能、高频交易和机器学习的独特组合，为交易者提供可靠且有利可图的交易信号。 HFT King的尖端技术在识别交易机会、分析市场趋势和精准执行交易方面非常有效。 EA 强大的进场和出场逻辑仅在收盘价时运行，消除市场噪音，优化速度，避免止损追寻，确保未来可靠稳定的利润。 准备好迎接你的下一个高频交易终极王者高水平吧！体验尖端技术和先进交易功能的力量。 建议： 货币对：XAUUSD 时间范围：M15 最低存款：$1000 经纪商账户类型：任何具有 ECN、Raw 或 Razor 且点差极低的经纪商。 重要提示：使用低点差帐户以获得最佳结果非常重要！ 使用 VPS 让 EA 24/7 工作（强烈推荐） HFT KING EA 仅在 mql5 市场上出售。 Lóngzhòng tuīchū HFT KING EA - zhōngjí HFT KING jiāoyì! Zhè zhòng wánquán zìd
KingMaker Ultimate Scalper
Pappathi Murugesan
专家
KingMaker Ultimate Scalper Expert Advisor TimeFrame - 5 Mins Minimum Balance - 200$ Pairs - Major Currency Pairs , Like - EURUSD, GBPUSD, USDJPY .... etc Run Low Spread Forex Broker Or ECN Broker Money Management Adjust Risk Management SafeMode - True/False Setting : You Have Deposit 200$ , Run EA On 2 or 3 Currency Pairs Only  Automatic Increase And Decrease Lot Size 
Evening Scalper Pro
Valeriia Mishchenko
4 (19)
专家
EA has live track records with low drawdown: Live signal - Best Pairs Live signal - All Pairs Evening Scalper Pro is the state-of-the-art mean-reversion trading system that operates during the American trading session. It's very different from most other scalping systems, since it uses a unique trading logic on cross pairs that have a strong mean-reverting tendency with high profit targets. EA enters the market with market orders from 19 to 23h, it does not open trades during rollover (0:00-1:
Neural Odin
Vladislav Filippov
专家
Neural Odin is a fully automated trading advisor. The advisor's algorithm was formed and customized in the context of working on a scalping trading strategy, which implies the use of an implicit neurocomponent that allows you to catch a transparent trend in chaotic market processes. The advisor's settings were designed according to the principle of the prevalence of the security aspect in opened deals. When the minimum profitability ratio is reached, the calculation of which includes deductions
Toumed
Mohamed Kamel Touati
专家
EA TOUMED ****** Only     10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed 是 低风险 的 专业剥头皮专家。 专家选择最佳切入点，然后使用价格分析。 专家不使用网格，mar，套利。 每个位置都有视觉止损保护。 所有未平仓交易均附有基于尾随止损和尾随获利系统的控制算法。 专家还具有防止失窃，NFP新闻和日间交易过滤器的功能，可让您以固定手数进行交易或使用基于MM模块的自动手数计算。   ********非常重要********  ：  在对Demo进行专家测试之前，检查点差（最大0.3点） 点差不应超过0.3点（使用ECN或Raw点差帐户）    推荐经纪人：  Exness.com  ; ICmarkets.com 好处 价格变动分析器； 动态偏移校正系统； 多阶段利润关闭算法； 每笔交易都有止损保护； 未使用的指标、,、套利； 高传播保护； 时间和日期过滤器； 灵活的设置。 参数 FixedLot-  固定交易手；  MM-   使
Trillion Pips X EA
Sivaramakrishnan Natarajan
专家
Trillion Pips X EA - Multi Symbol Scalping Expert Advisor Overview Trillion Pips X EA is a fully automated scalping Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses price action analysis combined with dynamic volatility filtering to execute short duration trades. The EA identifies short term price imbalances during retracements or consolidation phases and executes rapid trades targeting small price movements. It supports multiple instruments including commodities, indices, and currency pairs. Supporte
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
专家
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
专家
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
专家
MACD指標上的交易機器人 這是交易機器人的簡化版，它只使用一種進場策略（高級版有超過 10 種策略） 專家福利： 剝頭皮交易、馬丁格爾交易、網格交易。 您可以僅使用一個訂單或一組訂單設置交易。具有動態、固定或乘數步長和交易手數的高度可定制的訂單網格將允許您使 EA 交易適應幾乎任何交易工具。 回撤系統，重疊虧損訂單和余額保護 網格交易易受非反彈價格變動的影響已不是什麼秘密，但由於訂單恢復系統，顧問將能夠擺脫大多數回撤。回撤的退出是通過將最遠的無利可圖的訂單與最接近市場的獲利訂單重疊來執行的。交易機器人可用於恢復賬戶中的虧損頭寸、手動交易或其他專家開立的交易。它可以通過幻數接收和處理所有訂單。 交易開放過濾器。 任何交易策略都應該有一個信號過濾器和交易開倉。在這個機器人中有幾個：MA 的趨勢方向過濾器、波動率過濾器、價差擴大過濾器、一周中的某一天和工作時間、用於多交易的直接和反向相關過濾器。具有手動確認信號的功能。 開倉和平倉訂單的虛擬級別。 所有交易開倉水平、止損、止盈、追踪止損設置都是虛擬的。多虧了這一點，您可以從 1 點設置水平，而不必擔心經紀人
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
专家
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Project IG MT4
Ruslan Pishun
1.78 (9)
专家
The EA is not a scalper. The EA uses a strategy based on the breakdown of local support and resistance levels, also uses the reverse and rebound from support and resistance levels.  The EA is based on the original author's strategy. Real monitoring:   https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detailed description of the strategy here:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 This is a link for general discussion of the EA:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Hidden Take profit,
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Apex Gold Advisor: Accuracy and Efficiency for MT4 In the fast-paced world of forex trading, where every second and every pip counts, Apex Gold Advisor stands out as a tool designed to provide high accuracy of market entries. Designed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) platform, this advisor is a powerful solution for traders looking to maximize their profitability while minimizing risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Apex G
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding res
Action scalper
Zine El Abidine Touati
专家
This EA is sold only on MQL5 Concept of EA:  EA is a fully auto you can see its performance here:  https://www.mql5.com/en/signals/1606762   this is scalping hedge ea plus money management  trade strategy based on price action pattern when price move in certain pattern ea will execute a trade and hedge it if needed ea preferably work with one pip spread  , 4digits, leverage 1.400 or higher recommended you can choose to use money management or not by change it to true or false when mm are false y
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
专家
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
FTA Trader EA
Jordanilo Sarili
专家
PROMO: PROMO: Minimum Price Expert Advisor: Fixed Time Averaging Trader Overview: The Fixed Time Averaging Trader is an automated trading system designed to execute trades at predetermined times, employing an averaging strategy to optimize entry and exit points. This expert advisor (EA) is ideal for traders seeking a disciplined and systematic approach to trading, reducing the influence of market noise and emotional decision-making. Key Features: Fixed Time Trading: Executes trades at specific
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
专家
this is an EA which trades based on the trend detected by robot. EA seeking for good opportunities for Entry-Management and Exit trades. Can be used for all forex pairs but it's better to use it on Gold symbol and H1 TimeFrame.  The robot has strong mathematical logic to detect good  opportunities and as long as market is trendy it's making money for you. but if there were a situation to reversal the EA automatically starts to manage toward close trades as low as loss possible. Since the contra
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
专家
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
专家
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
专家
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
专家
Before you buy a night scalper please be aware of the risks involved: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are highly optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. Any mean reversion can get caught on the wrong side of a fast movements due to unexpected news or flash crashes. This strategy will always use a stop loss, but still executi
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
专家
Maximize your gold trading potential with TrendSight Pro EA , a sophisticated and automated trading solution specifically engineered for the high-intensity XAUUSD (Gold) market. Designed for traders who value precision, safety, and consistent performance, this EA takes the guesswork out of technical analysis. Why Choose TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA isn't just another automated bot; it is a complete Gold Trading Strategy built on the foundation of the elite PaintBar trend-tracking system.
Exotic Adv
Ivan Simonika
专家
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
专家
Expert.   Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on   Elliott waves   and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for sett
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (18)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
专家
Jesko EA – Jesko 是一款基于 多年验证过的策略 构建的特别智能交易顾问（EA）。 它已经在 真实账户中测试过 ，并且长期表现为 盈利稳定、低风险 。 现在，我们决定将它对所有交易者开放。 Signal live     四个月的真实账户  安装简单  适用于任何经纪商（推荐 ECN 账户）  最低入金：100 美元  24/7 全天候支持  购买一次 Jesko – 免费获得我们的其他产品！ 1,5分钟：黄金 用于回测：请确保图表上不会出现 INCORRECT 。 如果出现，必须更改设置。 这些选项只有 True/False —— 调整直到图表上出现绿色 OK ，表示一切正常。 输入参数说明 通用设置 AccountType – 选择账户类型 (普通账户 / ECN / 其他)。 RiskMode – 风险管理模式 (低风险 / 中风险 / 高风险)。 手数与风险控制 FixedLotSize – 固定手数大小 (默认: 0.01)。 MaxDailyTrades – 每日最大交易次数 (默认: 1000)。 DailyProfitLimit – 每日盈利目标，达到后
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 仅剩最后一个版本，价格为550美元。之后价格将上涨至650美元和750美元，最终价格为1200美元。 实时信号 >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   点击 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
专家
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Swap Master MT4
Thang Chu
专家
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
专家
GoldZ AI – XAUUSD黄金交易高级智能EA GoldZ AI是专为XAUUSD(黄金)设计的系统化交易智能EA,利用价格行为分析、趋势识别和基于交易时段的交易逻辑。 交易方法 GoldZ AI专注于关键交易时段(亚洲收盘、伦敦开盘、纽约开盘),识别支撑位和阻力位的潜在突破机会。EA通常每天最多执行1-2笔交易,在活跃市场时段瞄准高概率设置。 主要功能 价格行为分析 – 基于支撑/阻力位突破和市场结构识别交易机会 恢复管理系统 – 包含可调节的风险恢复机制,配置可调整的倍数设置 趋势过滤 – 结合方向性分析来过滤交易信号 新闻感知 – 与Forex Factory日历集成,避免低影响交易时段 GMT自动检测 – 在实盘交易中自动调整至经纪商GMT时区;策略测试可手动设置GMT 技术规格 交易品种:XAUUSD(黄金) 时间周期:M5 最低资金:$100 经纪商:兼容大多数经纪商(推荐Raw点差/ECN) 推荐杠杆:1:500或更高 VPS:推荐使用以获得最佳性能 风险披露 不使用网格交易或对冲策略 使用仓位管理和恢复机制 - 适当的风险管理至关重要 适用于个人账户和资金交易项
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
GU Spot
Wartono
专家
GU Spot is a One Shot One Kill EA. A  Scalping EA   for GBPUSD .   No Martingale, No Averaging, No Grid or other high-risk strategies.  Working with up to the best 100 trading signals algorithm from various Trading Systems. The combination of Price Action, High Low, Trend, Range Levels, Pullback /  Retracement and Reversal. This is Fully Automatic Trading Robot . High Accuracy Entry Signals and protected by a proper Money Management. A tight Stop Loss with SL:TP ratio 1:3 by default, Trailing an
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
专家
圣诞节和新年 已到来——你的 2026交易计划 是什么？ Dynamic Pips EA 立减40% — 现在只需 $799 ，并包含 8 次激活 。 还不止这些： 如果你还没有， 免费赠送 Boring Pips EA（MT4 或 MT5） 。 如果你是老客户，可再享 额外 10% 折扣 。 行动要快！ 本优惠仅限 前 5 位购买者 ，或截至 2026 年 1 月 7 日 （以先到者为准）。 如需更多详情或参与优惠，直接给我留言即可。 特朗普的第二个任期 重新点燃了一波激进的贸易政策浪潮，首先是恢复了扰乱全球市场的大规模关税。 中东局势紧张升级 ，最近是 以色列与伊朗之间的对峙 ，这可能成为油价上涨的潜在诱因。 俄乌战争 仍在持续，毫无解决迹象，进一步加剧了地缘政治的不稳定。 经济民族主义 正在抬头，而全球合作正逐渐瓦解。 供应链依然脆弱 ， 主要经济体的通胀压力 持续上升。 金融市场 比以往任何时候都更容易受冲击且难以预测。您真的为这种全新的市场环境制定好交易策略了吗？ 在当前动荡的市场中，仅依靠传统策略已远远不够。 您需要的是一个 不
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
专家
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
专家
请在 购买后 给我写信，以便收到 使用手册 （ PDF ）以及详尽 解说视频 的链接！！！ EA 始終須在設定狀態下啟動！！！ 在此下載 SETFILE 和說明  Candle Power EA 針對 S+P 500 的均值回歸股票策略。 五種策略組合的投資組合方法——專為波動性市場階段、修正期以及作為可能的戰術性投資組合保障而開發。 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 害怕下一次崩盘吗？ 有了 Candle Power EA ，就不必担心。该 EA 把 五个互补的均值回归策略 （
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
专家
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
专家
OpenAI 的人工智能驱动技术 Martini AI EA 是一款专为澳元/美元、欧元/美元、英镑/美元、新西兰元/美元和美元/瑞郎设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续收益和可扩展的盈利能力。Martini AI EA 集成了严谨的剥头皮策略，并基于最新的 ChatGPT 技术构建了神经网络、机器学习和人工智能分析功能。这确保了其自适应决策、精准交易和卓越的交易体验。 加入我们拥有超过 7000 名成员的 MQL5 社区 ，与其他交易者建立联系。随时了解最新产品发布、交易技巧和独家见解。 MT5版本 Martini AI EA 设置指南和功能 特征 夜间安静的外汇交易时段是交易最佳时机 专为在 5 分钟图表上快速剥头皮而设计 使用挂单进行精确进场和出场 人工智能通过智能学习适应市场变化 即使在睡觉时也能自动获得利润 使用真实数据进行测试，确保性能可靠 内置人工智能风险管理，实现更安全的交易 避开新闻发布时间以降低波动风险 释放夜间外汇交易的力量 促销价：599 美元（购买 5 次为止）| 下次价格：799 美元 | 最终价格：2999 美元 用户还将获得免费的补充 EA，以
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD；
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
专家
黄金王座 EA – 黄金（XAUUSD）非马丁格尔网格交易系统 Gold Throne EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的 EA。它采用结构化的网格交易方法，避免使用马丁格尔资金管理。该 EA 不会在亏损后指数级增加交易手数，而是采用固定或逐步调整交易手数的方法，让交易者更好地控制风险敞口和风险。 Gold Throne EA 摒弃了马丁格尔逻辑，旨在提供更稳定的仓位调整框架，使交易者能够规划资金配置，而无需突然增加交易手数。这使得它非常适合那些喜欢系统化网格结构，但又不想承受马丁格尔策略通常带来的复合风险的交易者。 购买 Gold Throne EA，即可免费获赠 AllPair Engine 以及您所选的任意 EA。租赁不适用！请私信了解更多详情 产品链接： 点击此处 售出 5 件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 新闻过滤集成 该 EA 配备了集成的新闻过滤功能，可以在重大经济事件发生时暂停交易。此功能有助于降低在极端波动期间执行交易的风险，这对于经常出现剧烈波动的黄金市场尤为重要。 时间框架和交易风格 Gold Throne
作者的更多信息
Gann Drawer SQ9
Abdelkarim Elbouhali
实用工具
Interactive Gann Drawer of Square 9 (Temporary free download for the 1st 20 users) This Expert Advisor (EA) turns Gann’s Square of 9 method into a dynamic and interactive trading tool . It automatically calculates and draws key amazing accurate support and resistance levels on your chart all based on a point in history that you choose by just clicking on the chart. If you just want to see it drawing and analyzing and open you trades yourself  use this version. But if you want the same tool that
FREE
Linear Regression Forecaster
Abdelkarim Elbouhali
指标
1. Indicator Purpose and Inputs Overview The Linear Regression Forecaster is an advanced analytical indicator designed to perform comprehensive trend evaluation and short-term price forecasting using the Linear Regression (LR) statistical method. It is optimized for the Weekly (W1) timeframe and combines both long-term trend analysis and short-term rolling trend dynamics to generate reliable weekly forecasts. The indicator operates using two distinct timeframes : Long-Term Period (e.g., 52 weeks
FREE
DailyRiskControl
Abdelkarim Elbouhali
实用工具
Overview Many proprietary trading firms enforce strict rules on daily drawdown limits. This Expert Advisor (EA) is specifically designed to help traders comply with such requirements by actively monitoring daily drawdown and profit levels. It automatically manages open positions to ensure adherence to prop firm criteria, enhancing risk control and account longevity. Key Features Daily Performance Monitoring: The EA continuously calculates and displays the current day's drawdown directly on you
FREE
GANN Forecaster
Abdelkarim Elbouhali
指标
GANN Forecaster – Precision Tool for Forex Traders (MT4) Unleash the power of Gann analysis in your trading with this advanced, interactive indicator built specifically for MetaTrader 4. Whether you're trading Forex, Gold, Indices, or Crypto, this tool gives you a professional edge with accurate price and time projections. Key Features GANN Projections with live Drag Reference Point automatically enables either "Up" or "Down" Gann projections based on whether the price is above or below the M
GANN Forecaster Multipair Scanner
Abdelkarim Elbouhali
指标
GANN Forecaster – Precision Tool for Forex Traders (MT4) Elevate your trading with the Gann Forecaster Scanner for MetaTrader 4. This powerful, interactive tool provides precise price and time projections, giving you a professional edge across Forex, Gold, Indices, and Crypto markets. Building on the robust functionality of the Gann Forecaster indicator, this advanced scanner offers multi-pair analysis, continuously calculating Gann levels and alerting you to optimal trade entry points. A clea
Gann My DAX mt5
Abdelkarim Elbouhali
专家
Gann My DAX EA – Precision Trading Based on GANN Price Action Gann My DAX EA  is a fully automated Expert Advisor developed specifically for trading the  DAX Index (DE40) , leveraging price action strategies inspired by the principles of GANN analysis. This EA is optimized out-of-the-box for the DAX and is engineered for high performance under both backtest and live market conditions. A fully tuned  .set file  for the DAX is included, providing traders with a plug-and-play solution for instant d
筛选:
无评论
回复评论