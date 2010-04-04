Gann My Dax
- 专家
- Abdelkarim Elbouhali
- 版本: 5.5
- 更新: 26 十月 2025
- 激活: 10
Gann My DAX EA – 基于 GANN 价格行为的外汇专家顾问
Gann My DAX EA 是一款全自动交易系统，旨在使用基于 GANN 原理的价格行为策略交易 DAX 指数。这款 EA 在 DAX (DE40) 上表现优异，其设置已针对 DAX 进行了优化。
包含一个专为 DAX 配置的推荐 .set 文件。
该 EA 内置风险管理功能，包括每日回撤和盈利限额，以及交易间隔的最小时间限制，使其完全符合自营公司的交易规则。
不使用马丁格尔策略，不使用网格策略。建议使用月度盈利，轻松实现每月 10% 的盈利目标。
如果您想赚钱，立即安装这款 EA！
每笔余额建议交易手数：
余额 美元 交易手数
100,000 2
50,000 1.00
25,000 0.50
12,500 0.25
6,250 0.13
3,000 0.06
1,500 0.03
750 0.02
💬 欢迎您的反馈和评价！如果您觉得这款 EA 对您有帮助，请留下评论或评价——感谢您的支持。
输入参数说明
🔹 Destiny 管理
Lots：固定手数（use_auto_lotsize 为 false 时使用）
use_auto_lotsize：根据账户余额和风险启用自动手数调整（版本 5 中）
use_wholeLot：对于仅允许全手交易的经纪商，设置为 true（版本 5 中）
Lotsize_risk：每笔交易的风险百分比（启用自动手数调整时使用）（版本 5 中）
🔹交易方向和过滤器
mode：交易方向（多头/空头/双向）
MAXSPREAD：允许的最大价差（以点为单位）（版本 5 中）
IntervalBetweenTrades：启用/禁用交易间隔
WaitTime：交易间隔时间（以分钟为单位）
🔹交易日和交易时段
Mon：启用周一交易
Midweek：启用周三/周四/周五交易
Fri：周五启用交易
hb, mb：开始时间（小时，分钟）
hey, me：结束时间（小时，分钟）
hb1, mb1, he1, me1：如有需要，可设置辅助交易时间（版本 5 中）
🔹 交易管理
止损：止损点数
获利：获利点数
trail_start：价格波动一定点数后启动追踪止损
trail_step：追踪止损与当前价格的距离
close_by_opp：出现反向信号时平仓
📈 移动平均线 (MA) 设置
use_ma：启用/禁用移动平均线过滤器
ma_pos：价格与移动平均线的最小距离（点数）
ma_period_a：移动平均线周期
timeframe：移动平均线计算的时间范围（5 个月、15 个月、30 个月、1 小时）
ma_methods：移动平均线类型（SMA、EMA、等）
ma_applied_price：移动平均线的应用价格（收盘价、开盘价等）
timeframe_price：江恩水平线价格行为信号的时间范围
🔺 基于江恩水平线的价格行为设置
use_levelup1：启用上层触发器
till
use_leveldn15：启用下层触发器
📊 附加风险管理
use_MA_Extra：当价格处于多个移动平均线周期的特定点位内时，阻止交易（版本 5 中）
MA_points：用于限制交易的移动平均线保证金（版本 5 中）
BE start：触发盈亏平衡功能（以点数为单位），0 表示禁用
BE step：将止损点移至盈亏平衡点所需的利润（以点数为单位）
close_time：启用所有交易的预定平仓（版本 5 中）
CloseHour：平仓所有交易的小时数（版本 5 中）
CloseMinute：平仓所有交易的分钟数（版本 5 中）
🛡️每日风险控制
dailyLoss：每日最大允许回撤 (%)
dailyProfit：每日目标盈利 (%)
Monthly Profit：每月盈利（例如一月、二月等）
查看 EA 运行情况：https://youtu.be/U_t4ZXnQds8
#DE30 #DE40 #DAX #GER30 #GER40