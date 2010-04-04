Gann My DAX EA – Consultor Especialista em Forex Baseado na Ação de Preço GANN





O Gann My DAX EA é um sistema de negociação totalmente automatizado, projetado para negociar o índice DAX usando estratégias de ação de preço baseadas nos princípios GANN. Este EA tem um desempenho excepcional no DAX (DE40) e suas configurações já estão otimizadas para o DAX.





Um arquivo .set recomendado, configurado especificamente para DAX, está incluído.





O EA possui gerenciamento de risco integrado, incluindo limites diários de drawdown e lucro, juntamente com um intervalo mínimo entre as negociações, tornando-o totalmente compatível com as regras de negociação proprietárias da empresa.





Sem estratégias de martingale e grade. Recomenda-se usar o Lucro Mensal e atingir facilmente uma meta de lucro de 10% todos os meses.





Se você quer ganhar dinheiro, instale este EA hoje mesmo!





Tamanho de lote recomendado por saldo:





Saldo em USD Tamanho do lote

100.000 2

50.000 1,00

25.000 0,50

12.500 0,25

6.250 0,13

3.000 0,06

1.500 0,03

750 0,02





💬 Agradecemos seu feedback e avaliações! Se este EA for útil para você, deixe um comentário ou avaliação — seu apoio é muito bem-vindo.





Parâmetros de Entrada Explicados

🔹 Gerenciamento de Destino

Lotes: Tamanho de lote fixo (usado quando use_auto_lotsize é falso)





use_auto_lotsize: Habilita o dimensionamento automático de lotes com base no saldo da conta e no risco (na versão 5)





use_wholeLot: Definido como verdadeiro para corretoras que permitem apenas lotes completos (na versão 5)





Lotsize_risk: Percentual de risco por operação (usado quando o dimensionamento automático de lotes está habilitado) (na versão 5)





🔹Direção e Filtros de Operação

mode: Direção da operação (longa/curta/ambas)





MAXSPREAD: Spread máximo permitido (em pontos) (na versão 5)





IntervalBetweenTrades: Habilita/desabilita o atraso entre operações





WaitTime: Atraso de tempo (em minutos) entre operações





🔹 Dias e Sessões de Negociação

Seg: Habilita a negociação na segunda-feira





Meio da semana: Habilita a negociação na Quarta/Quinta/Sexta





Sex: Habilita a negociação na sexta





hb, mb: Horário de início (hora, minuto)





hey, me: Horário de término (hora, minuto)





hb1, mb1, he1, me1: Horário da sessão secundária, se necessário (na versão 5)





🔹 Gerenciamento de Negociações

StopLoss: Stop Loss em pontos





TakeProfit: Take Profit em pontos





trail_start: Inicia o trailing stop após o preço se mover esses pontos





trail_step: Distância do trailing stop em relação ao preço atual





close_by_opp: Fecha as negociações quando ocorre um sinal oposto





📈 Configurações da Média Móvel (MM)

use_ma: Habilita/desabilita o filtro de Média Móvel





ma_pos: Distância mínima do preço à MM (em pontos)





ma_period_a: Período da Média Móvel





timeframe: Período para cálculo da MM (5M, 15M, 30M, 1H)





ma_methods: Tipo de MM (SMA, EMA, etc.)





ma_applied_price: Preço aplicado para a MM (fechamento, abertura, etc.)





timeframe_price: Período para o sinal de ação do preço para os Níveis de Gann





🔺 Configurações de Ação de Preço Baseadas em GANN

use_levelup1: Habilita o gatilho de nível superior

till

use_leveldn15: Habilita o gatilho de nível inferior





📊Gerenciamento de Risco Adicional

use_MA_Extra: Impede negociações quando o preço estiver dentro de certos pontos de vários períodos de MM (na versão 5)





MA_points: Margem da MM para restringir negociações (na versão 5)





BE start: Aciona o recurso de ponto de equilíbrio em pontos, 0 significa desabilitado





BE step: Lucro (em pontos) necessário para mover o SL para o ponto de equilíbrio





close_time: Habilita o fechamento programado de todas as negociações (na versão 5)





CloseHour: Hora para fechar todas as negociações (na versão 5)

CloseMinute: Minuto para fechar todas as negociações (na versão 5)





🛡️Controles de Risco Diários

dailyLoss: Drawdown diário máximo permitido (%)

dailyProfit: Lucro-alvo diário (%)

Monthly Lucrate: Lucro mensal por mês do calendário (janeiro, fevereiro etc.)





Para ver o EA funcionando, acesse: https://youtu.be/U_t4ZXnQds8





#DE30 #DE40 #DAX #GER30 #GER40