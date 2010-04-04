Gann My Dax
- Experts
- Abdelkarim Elbouhali
- Versão: 5.5
- Atualizado: 26 outubro 2025
- Ativações: 10
Gann My DAX EA – Consultor Especialista em Forex Baseado na Ação de Preço GANN
O Gann My DAX EA é um sistema de negociação totalmente automatizado, projetado para negociar o índice DAX usando estratégias de ação de preço baseadas nos princípios GANN. Este EA tem um desempenho excepcional no DAX (DE40) e suas configurações já estão otimizadas para o DAX.
Um arquivo .set recomendado, configurado especificamente para DAX, está incluído.
O EA possui gerenciamento de risco integrado, incluindo limites diários de drawdown e lucro, juntamente com um intervalo mínimo entre as negociações, tornando-o totalmente compatível com as regras de negociação proprietárias da empresa.
Sem estratégias de martingale e grade. Recomenda-se usar o Lucro Mensal e atingir facilmente uma meta de lucro de 10% todos os meses.
Tamanho de lote recomendado por saldo:
Saldo em USD Tamanho do lote
100.000 2
50.000 1,00
25.000 0,50
12.500 0,25
6.250 0,13
3.000 0,06
1.500 0,03
750 0,02
Parâmetros de Entrada Explicados
🔹 Gerenciamento de Destino
Lotes: Tamanho de lote fixo (usado quando use_auto_lotsize é falso)
use_auto_lotsize: Habilita o dimensionamento automático de lotes com base no saldo da conta e no risco (na versão 5)
use_wholeLot: Definido como verdadeiro para corretoras que permitem apenas lotes completos (na versão 5)
Lotsize_risk: Percentual de risco por operação (usado quando o dimensionamento automático de lotes está habilitado) (na versão 5)
🔹Direção e Filtros de Operação
mode: Direção da operação (longa/curta/ambas)
MAXSPREAD: Spread máximo permitido (em pontos) (na versão 5)
IntervalBetweenTrades: Habilita/desabilita o atraso entre operações
WaitTime: Atraso de tempo (em minutos) entre operações
🔹 Dias e Sessões de Negociação
Seg: Habilita a negociação na segunda-feira
Meio da semana: Habilita a negociação na Quarta/Quinta/Sexta
Sex: Habilita a negociação na sexta
hb, mb: Horário de início (hora, minuto)
hey, me: Horário de término (hora, minuto)
hb1, mb1, he1, me1: Horário da sessão secundária, se necessário (na versão 5)
🔹 Gerenciamento de Negociações
StopLoss: Stop Loss em pontos
TakeProfit: Take Profit em pontos
trail_start: Inicia o trailing stop após o preço se mover esses pontos
trail_step: Distância do trailing stop em relação ao preço atual
close_by_opp: Fecha as negociações quando ocorre um sinal oposto
📈 Configurações da Média Móvel (MM)
use_ma: Habilita/desabilita o filtro de Média Móvel
ma_pos: Distância mínima do preço à MM (em pontos)
ma_period_a: Período da Média Móvel
timeframe: Período para cálculo da MM (5M, 15M, 30M, 1H)
ma_methods: Tipo de MM (SMA, EMA, etc.)
ma_applied_price: Preço aplicado para a MM (fechamento, abertura, etc.)
timeframe_price: Período para o sinal de ação do preço para os Níveis de Gann
🔺 Configurações de Ação de Preço Baseadas em GANN
use_levelup1: Habilita o gatilho de nível superior
till
use_leveldn15: Habilita o gatilho de nível inferior
📊Gerenciamento de Risco Adicional
use_MA_Extra: Impede negociações quando o preço estiver dentro de certos pontos de vários períodos de MM (na versão 5)
MA_points: Margem da MM para restringir negociações (na versão 5)
BE start: Aciona o recurso de ponto de equilíbrio em pontos, 0 significa desabilitado
BE step: Lucro (em pontos) necessário para mover o SL para o ponto de equilíbrio
close_time: Habilita o fechamento programado de todas as negociações (na versão 5)
CloseHour: Hora para fechar todas as negociações (na versão 5)
CloseMinute: Minuto para fechar todas as negociações (na versão 5)
🛡️Controles de Risco Diários
dailyLoss: Drawdown diário máximo permitido (%)
dailyProfit: Lucro-alvo diário (%)
Monthly Lucrate: Lucro mensal por mês do calendário (janeiro, fevereiro etc.)
