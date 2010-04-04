Gann My Dax

Gann My DAX EA – советник Forex на основе ценового действия GANN

Gann My DAX EA – полностью автоматизированная торговая система, разработанная для торговли индексом DAX с использованием стратегий ценового действия на основе принципов GANN. Этот советник отлично работает на DAX (DE40), а его настройки уже оптимизированы для DAX.

Включен рекомендуемый файл .set, специально настроенный для DAX.

Советник имеет встроенное управление рисками, включая ежедневные ограничения просадки и прибыли, а также минимальный временной интервал между сделками, что делает его полностью соответствующим фирменным правилам торговли.

Не используется ни мартингейл, ни стратегия сетки. Рекомендуется использовать ежемесячную прибыль и легко получать каждый месяц целевую прибыль в размере 10%.

Если вы хотите зарабатывать деньги, установите этот советник сегодня!

Рекомендуемый размер лота на баланс:

Баланс USD Размер лота
100 000 2
50 000 1,00
25 000 0,50
12 500 0,25
6 250 0,13
3 000 0,06
1 500 0,03
750 0,02

💬 Мы приветствуем ваши отзывы и обзоры! Если вы считаете этот советник полезным, пожалуйста, оставьте комментарий или отзыв — ваша поддержка будет оценена по достоинству.

Объяснение входных параметров
🔹 Управление Destiny
Lots: фиксированный размер лота (используется, когда use_auto_lotsize имеет значение false)

use_auto_lotsize: включает автоматическое определение размера лота на основе баланса счета и риска (в версии 5)

use_wholeLot: установите значение true для брокеров, которые разрешают только полные лоты (в версии 5)

Lotsize_risk: процент риска на сделку (используется, когда включено автоматическое определение размера лота) (в версии 5)

🔹Направление торговли и фильтры
mode: направление торговли (длинная/короткая/оба)

MAXSPREAD: максимально допустимый спред (в пунктах) (в версии 5)

IntervalBetweenTrades: включить/отключить задержку между сделками

WaitTime: задержка времени (в минутах) между сделками

🔹 Торговые дни и сессии
Mon: включить торговлю в понедельник

Midweek: включить торговлю в Среда/Четверг/Пятница

Пт: Включить торговлю в пятницу

hb, mb: Время начала (час, минута)

hey, me: Время окончания (час, минута)

hb1, mb1, he1, me1: Время вторичной сессии, если требуется (в версии 5)

🔹 Управление торговлей
StopLoss: Стоп-лосс в пунктах

TakeProfit: Тейк-профит в пунктах

trail_start: Запустить трейлинг-стоп после того, как цена пройдет столько пунктов

trail_step: Расстояние трейлинг-стопа от текущей цены

close_by_opp: Закрыть сделки при появлении противоположного сигнала

📈 Настройки скользящей средней (MA)
use_ma: Включить/отключить фильтр скользящей средней

ma_pos: Минимальное расстояние от цены до MA (в пунктах)

ma_period_a: Период скользящей средней

timeframe: Таймфрейм для расчета MA (5M, 15M, 30M, 1H)

ma_methods: Тип MA (SMA, EMA и т. д.)

ma_applied_price: Примененная цена для MA (закрытие, открытие и т. д.)

timeframe_price: Временной интервал для сигнала ценового действия для уровней Ганна

🔺 Настройки ценового действия на основе GANN
use_levelup1: Включить верхний уровень триггера
till
use_leveldn15: Включить нижний уровень триггера

📊Дополнительное управление рисками
use_MA_Extra: Предотвращать сделки, когда цена находится в определенных точках из нескольких периодов MA (в версии 5)

MA_points: Маржа от MA для ограничения сделок (в версии 5)

BE start: Активировать функцию безубыточности в пунктах, 0 означает отключение

BE step: Прибыль (в пунктах), необходимая для перевода SL в безубыток

close_time: Включить запланированное закрытие всех сделок (в версии 5)

CloseHour: Час для закрытия всех сделок (в версии 5)

CloseMinute: Минута для закрытия всех сделки (в версии 5)

🛡️Ежедневный контроль рисков
ежедневный убыток: максимально допустимая дневная просадка (%)
ежедневная прибыль: дневная целевая прибыль (%)
ежемесячная прибыль: ежемесячная прибыль за календарный месяц (январь, февраль и т. д.)

Чтобы увидеть рабочую проверку советника: https://youtu.be/U_t4ZXnQds8

#DE30 #DE40 #DAX #GER30 #GER40
Рекомендуем также
Gold tendance
Hamady Yacouba Diallo
Эксперты
GOLD Tendance est un robot de trading 100 % automatique spécialement développé pour le marché de l’or ( XAUUSD ). Il analyse en continu les conditions du marché afin d’identifier des opportunités de trading sur des phases de volatilité maîtrisée. Le robot est conçu pour fonctionner de manière autonome, sans intervention humaine, tout en intégrant des règles strictes de protection du capital. ️ Fonctionnalités principales Trading entièrement automatique Spécialisé XAUUSD (Gold) Analyse de la ten
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD
Sergey Demin
Эксперты
Полностью автоматический советник, инструмент  GBPUSD . Таймфрейм  м15 . Терминал MT4 ChatGPT O1  глубоко проанализировал все загруженные мною котировки GBPUSD с высоких таймфреймов, с целью поиска безопасной стратегии; выявил паранормальную активность этого инструмента. Советник отслеживает такие нетипичные активности GBPUSD и мгновенно среагирует попыткой войти в противоположную сторону. Каждый ордер защищен стоп-лоссом. Один ордер может разбиваться максимум на три ордера. Для каждого ордера
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Master Forex Scalper
Harsh Tiwari
Эксперты
Certainly! Here’s a brief description of the Forex   Master Scalper Robot : The   Forex   Master Scalper  EA   is designed for   Metatrader 4 (MT4)   and utilizes a proprietary   M5 trading strategy   to analyze the market for fast automated entries and exits. It works best on the   5-minute charts . When deploying this scalper EA, it’s recommended to use it on   lower spread currency pairs   such as   EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY and All Forex Major Pairs . Key features of the Fo
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Эксперты
Представляем советник HFT KING — лучшего HFT-короля трейдинга! Эта полностью автоматизированная высокочастотная торговая система призвана революционизировать ваш торговый опыт благодаря передовому алгоритму и новейшим функциям. HFT King использует уникальное сочетание технического анализа, искусственного интеллекта, высокочастотной торговли и машинного обучения, чтобы предоставлять трейдерам надежные и прибыльные торговые сигналы. Передовая технология HFT King очень эффективна для определения т
KingMaker Ultimate Scalper
Pappathi Murugesan
Эксперты
KingMaker Ultimate Scalper Expert Advisor TimeFrame - 5 Mins Minimum Balance - 200$ Pairs - Major Currency Pairs , Like - EURUSD, GBPUSD, USDJPY .... etc Run Low Spread Forex Broker Or ECN Broker Money Management Adjust Risk Management SafeMode - True/False Setting : You Have Deposit 200$ , Run EA On 2 or 3 Currency Pairs Only  Automatic Increase And Decrease Lot Size 
Evening Scalper Pro
Valeriia Mishchenko
4 (19)
Эксперты
EA has live track records with low drawdown: Live signal - Best Pairs Live signal - All Pairs Evening Scalper Pro is the state-of-the-art mean-reversion trading system that operates during the American trading session. It's very different from most other scalping systems, since it uses a unique trading logic on cross pairs that have a strong mean-reverting tendency with high profit targets. EA enters the market with market orders from 19 to 23h, it does not open trades during rollover (0:00-1:
Neural Odin
Vladislav Filippov
Эксперты
Neural Odin - это полностью автоматический торговый советник. Алгоритм советника формировался и кастомизировался в контексте работы по скальпирующей торговой стратегией, подразумевающей использование имплицитного нейрокомпонента, позволяющего улавливать прозрачный тренд в хаотичных рыночных процессах. Настройки советника конструировались по принципу превалирования аспекта безопасности в открываемых сделках. При достижении минимального коэффициента прибыльности, в расчет котой включены и вычеты п
Toumed
Mohamed Kamel Touati
Эксперты
EA TOUMED ****** Only     10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed  -  профессиональный эксперт по скальпингу с низким риском.  эксперт выбирает оптимальные точки входа, используется ценовой анализ.  Эксперт не использует сетку, мартингейл, арбитраж.  Каждая позиция защищена визуальным стоп-лоссом.  Все открытые транзакции сопровождаются алгоритмом контроля, который основан на трейлинг-стопе и системе снятия прибыли с шагом трейлинга.  Эксперт также имее
Trillion Pips X EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Эксперты
Trillion Pips X EA - Multi Symbol Scalping Expert Advisor Overview Trillion Pips X EA is a fully automated scalping Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses price action analysis combined with dynamic volatility filtering to execute short duration trades. The EA identifies short term price imbalances during retracements or consolidation phases and executes rapid trades targeting small price movements. It supports multiple instruments including commodities, indices, and currency pairs. Supporte
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Эксперты
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Эксперты
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Торговый робот на индикаторе MACD Это упрощенная версия   торгового робота , использует только одну стратегию для входа (расширенная версия имеет более 10 стратегий) Преимущества эксперта: Скальпинг, Мартингейл, сеточная торговля. Вы можете настроить торговлю только одним ордером или сеткой ордеров. Гибко настраиваемая сетка ордеров с   динамическим,  фиксированным или мультипликатором шага и торгового лота позволит адаптировать эксперт практически под любой торговый инструмент. Система восст
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Эксперты
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Project IG MT4
Ruslan Pishun
1.78 (9)
Эксперты
Советник не скальпер. Советник использует стратегию основанную на пробое локальных уровней поддержки и сопротивления, также использует реверс и отбой от уровней поддержки и сопротивления. Советник основан на оригинальной авторской стратегии.  Реал мониторинг:   https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Подробное описание стратегии здесь: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Ссылка на общее обсуждение советника:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Используется скрытый Тейк п
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Apex Gold Advisor: Точность и Эффективность для MT4 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller В динамичном мире форекс торговли, где каждая секунда и каждый пипс имеют значение, Apex Gold Advisor выделяется как инструмент, разработанный для обеспечения высокой точности входов в рынок. Этот советник, созданный специально для платформы MetaTrader 4 (MT4), представляет собой мощное решение для трейдеров, стремящихся максимизировать свою прибыльность
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold of the Incas - это высокоэффективный торговый советник, созданный специально для платформы MT4 и ориентированный на рынок золота и мажорные валютные пары. Используя комплексные алгоритмы, он анализирует рыночные тренды и колебания цен в реальном времени, обеспечивая максимальную прибыль при минимальных рисках. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эффективность Gold of the Incas подтверждается длительными периодами тестирования, где он
Action scalper
Zine El Abidine Touati
Эксперты
This EA is sold only on MQL5 Concept of EA:  EA is a fully auto you can see its performance here:  https://www.mql5.com/en/signals/1606762   this is scalping hedge ea plus money management  trade strategy based on price action pattern when price move in certain pattern ea will execute a trade and hedge it if needed ea preferably work with one pip spread  , 4digits, leverage 1.400 or higher recommended you can choose to use money management or not by change it to true or false when mm are false y
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
FTA Trader EA
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: PROMO: Minimum Price Expert Advisor: Fixed Time Averaging Trader Overview: The Fixed Time Averaging Trader is an automated trading system designed to execute trades at predetermined times, employing an averaging strategy to optimize entry and exit points. This expert advisor (EA) is ideal for traders seeking a disciplined and systematic approach to trading, reducing the influence of market noise and emotional decision-making. Key Features: Fixed Time Trading: Executes trades at specific
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
Эксперты
this is an EA which trades based on the trend detected by robot. EA seeking for good opportunities for Entry-Management and Exit trades. Can be used for all forex pairs but it's better to use it on Gold symbol and H1 TimeFrame.  The robot has strong mathematical logic to detect good  opportunities and as long as market is trendy it's making money for you. but if there were a situation to reversal the EA automatically starts to manage toward close trades as low as loss possible. Since the contra
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Эксперты
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Эксперты
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Эксперты
Before you buy a night scalper please be aware of the risks involved: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are highly optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. Any mean reversion can get caught on the wrong side of a fast movements due to unexpected news or flash crashes. This strategy will always use a stop loss, but still executi
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Эксперты
Maximize your gold trading potential with TrendSight Pro EA , a sophisticated and automated trading solution specifically engineered for the high-intensity XAUUSD (Gold) market. Designed for traders who value precision, safety, and consistent performance, this EA takes the guesswork out of technical analysis. Why Choose TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA isn't just another automated bot; it is a complete Gold Trading Strategy built on the foundation of the elite PaintBar trend-tracking system.
Exotic Adv
Ivan Simonika
Эксперты
Exotic Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. Возможность настройки агрессивности торговли. Работа отложенными ордерами с трейлингом ордеров. Сов
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Эксперты
Эксперт  Автоматическая и ручная торговля. Готовая торговая система на основе  волн Эллиотта и уровней Фибоначчи . Просто и доступно. Отображение разметки волн Эллиотта (основной или альтернативный вариант) на графике. Построение горизонтальных уровней, линий поддержек и сопротивления, канала. Наложение уровней Фибоначчи на волны 1, 3, 5, A Система алертов (на экран, E-Mail, Push уведомления)  визуальная панель для открытия ордеров при ручной торговле визуальная панель для настройки автоматическ
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (18)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Jesko EA  Jesko — это особый торговый советник , созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет. Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение . Теперь мы решили сделать его доступным для всех. Signal live       Четыре месяца реального счета  Простая установка  Работает у любого брокера (рекомендуется ECN)  Минимальный депозит: 100$ 1,5 мин.: Золото Для тестирования: убедитесь, что на график
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Medalist — это интеллектуальная система, ориентированная на волантильную торговлю на рынке XAUUSD. Она направлена на выявление и эффективное использование краткосрочных ценовых импульсов предоставляя трейдерам новые возможности для получения прибыли. Специальное предложение для первых 10 покупателей!  следующая цена $1495 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Главное преимущество The Gold Medalist заключается в его уникальной системе ан
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Сигнал в реальном времени >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208    Нажмите Данный Expert Advisor разр
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Эксперты
Этот робот использует собственный встроенный осциллятор и другие инструменты для измерения движения рынка (волатильность, скорость, сила и направление). В определенное время советник устанавливает невидимый отложенный ордер , с которым он продолжает работать согласно с установленным значением TradingMode. Рекомендуется брокер с низкой комиссией, точными котировками и без ограничения размера стоп-лосса. Вы можете использовать любой таймфрейм. Особенности защита от спреда защита от проскальзывани
Swap Master MT4
Thang Chu
Эксперты
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Эксперты
GoldZ AI – Продвинутый торговый советник для торговли золотом XAUUSD GoldZ AI — это систематический торговый советник, разработанный специально для XAUUSD (золото), использующий анализ ценового действия, определение тренда и торговую логику, основанную на торговых сессиях. Торговый подход GoldZ AI фокусируется на ключевых торговых сессиях (закрытие азиатской, открытие лондонской, открытие нью-йоркской) и определяет потенциальные возможности пробоя на уровнях поддержки и сопротивления. Советник о
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Эксперты
Распродажа в течение 24 часов - всего $199.99 "HFT Pass Prop Firms" - это советник (Эксперт) специально разработанный для участия в соревнованиях по HFT, торгующий в паре US30. Для получения более подробной информации о лучших советниках и индикаторах посетите: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Я - Лос, подпишитесь, чтобы получать обновления: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Что такое HFT? Торговля высокой частоты (HFT) - это метод торговли, использующий мо
GU Spot
Wartono
Эксперты
GU Spot is a One Shot One Kill EA. A  Scalping EA   for GBPUSD .   No Martingale, No Averaging, No Grid or other high-risk strategies.  Working with up to the best 100 trading signals algorithm from various Trading Systems. The combination of Price Action, High Low, Trend, Range Levels, Pullback /  Retracement and Reversal. This is Fully Automatic Trading Robot . High Accuracy Entry Signals and protected by a proper Money Management. A tight Stop Loss with SL:TP ratio 1:3 by default, Trailing an
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Эксперты
Рождество и Новый год уже здесь — какой у вас торговый план на 2026 год ? СКИДКА 40% на Dynamic Pips EA — теперь всего $799 , включает 8 активаций . И это ещё не всё: Boring Pips EA (MT4 или MT5) бесплатно , если у вас его ещё нет. Дополнительная скидка 10% , если вы уже являетесь клиентом. Поторопитесь! Предложение действует только для первых 5 покупателей или до 7 января 2026 — что наступит раньше. Для подробностей или чтобы присоединиться к предложению, просто напишите
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Эксперты
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Эксперты
После покупки напишите мне, чтобы получить руководство в формате PDF и ссылку на подробное видео с объяснениями!!! Всегда запускайте EA с настройками!!! Скачать SETFILE и инструкцию здесь   Candle Power EA Стратегия акций на основе возврата к среднему для индекса S&P 500 Пять комбинированных стратегий в рамках портфельного подхода – разработаны для волатильных рыночных фаз, коррекций и в качестве потенциальной тактической защиты портфеля. _______________________________________________________
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Эксперты
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с OpenAI Martini AI EA — это продвинутый торговый советник, разработанный для AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD и USDCHF. Он ориентирован на безопасность, стабильную доходность и масштабируемую прибыльность. Martini AI EA использует дисциплинированную стратегию скальпинга, усовершенствованную с помощью нейронных сетей, машинного обучения и аналитики на базе искусственного интеллекта, основанной на новейшей технологии ChatGPT. Это обеспечивает адаптивн
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распростр
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Эксперты
Gold Throne EA – Торговая система без мартингейла для золота (XAUUSD) Советник Gold Throne EA разработан специально для торговли золотом (XAUUSD). Он работает по методологии структурированной торговли сеткой, избегая использования мартингейла в управлении капиталом. Вместо экспоненциального увеличения размера лота после убытков, советник использует фиксированный или постепенно регулируемый подход к его размеру, предоставляя трейдерам больший контроль над рисками и экспоненциальным размером поз
Другие продукты этого автора
Gann Drawer SQ9
Abdelkarim Elbouhali
Утилиты
Interactive Gann Drawer of Square 9 (Temporary free download for the 1st 20 users) This Expert Advisor (EA) turns Gann’s Square of 9 method into a dynamic and interactive trading tool . It automatically calculates and draws key amazing accurate support and resistance levels on your chart all based on a point in history that you choose by just clicking on the chart. If you just want to see it drawing and analyzing and open you trades yourself  use this version. But if you want the same tool that
FREE
Linear Regression Forecaster
Abdelkarim Elbouhali
Индикаторы
1. Indicator Purpose and Inputs Overview The Linear Regression Forecaster is an advanced analytical indicator designed to perform comprehensive trend evaluation and short-term price forecasting using the Linear Regression (LR) statistical method. It is optimized for the Weekly (W1) timeframe and combines both long-term trend analysis and short-term rolling trend dynamics to generate reliable weekly forecasts. The indicator operates using two distinct timeframes : Long-Term Period (e.g., 52 weeks
FREE
DailyRiskControl
Abdelkarim Elbouhali
Утилиты
Overview Many proprietary trading firms enforce strict rules on daily drawdown limits. This Expert Advisor (EA) is specifically designed to help traders comply with such requirements by actively monitoring daily drawdown and profit levels. It automatically manages open positions to ensure adherence to prop firm criteria, enhancing risk control and account longevity. Key Features Daily Performance Monitoring: The EA continuously calculates and displays the current day's drawdown directly on you
FREE
GANN Forecaster
Abdelkarim Elbouhali
Индикаторы
GANN Forecaster – Precision Tool for Forex Traders (MT4) Unleash the power of Gann analysis in your trading with this advanced, interactive indicator built specifically for MetaTrader 4. Whether you're trading Forex, Gold, Indices, or Crypto, this tool gives you a professional edge with accurate price and time projections. Key Features GANN Projections with live Drag Reference Point automatically enables either "Up" or "Down" Gann projections based on whether the price is above or below the M
GANN Forecaster Multipair Scanner
Abdelkarim Elbouhali
Индикаторы
GANN Forecaster – Precision Tool for Forex Traders (MT4) Elevate your trading with the Gann Forecaster Scanner for MetaTrader 4. This powerful, interactive tool provides precise price and time projections, giving you a professional edge across Forex, Gold, Indices, and Crypto markets. Building on the robust functionality of the Gann Forecaster indicator, this advanced scanner offers multi-pair analysis, continuously calculating Gann levels and alerting you to optimal trade entry points. A clea
Gann My DAX mt5
Abdelkarim Elbouhali
Эксперты
Gann My DAX EA – Precision Trading Based on GANN Price Action Gann My DAX EA  is a fully automated Expert Advisor developed specifically for trading the  DAX Index (DE40) , leveraging price action strategies inspired by the principles of GANN analysis. This EA is optimized out-of-the-box for the DAX and is engineered for high performance under both backtest and live market conditions. A fully tuned  .set file  for the DAX is included, providing traders with a plug-and-play solution for instant d
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв