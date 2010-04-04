Gann My DAX EA – советник Forex на основе ценового действия GANN





Gann My DAX EA – полностью автоматизированная торговая система, разработанная для торговли индексом DAX с использованием стратегий ценового действия на основе принципов GANN. Этот советник отлично работает на DAX (DE40), а его настройки уже оптимизированы для DAX.





Включен рекомендуемый файл .set, специально настроенный для DAX.





Советник имеет встроенное управление рисками, включая ежедневные ограничения просадки и прибыли, а также минимальный временной интервал между сделками, что делает его полностью соответствующим фирменным правилам торговли.





Не используется ни мартингейл, ни стратегия сетки. Рекомендуется использовать ежемесячную прибыль и легко получать каждый месяц целевую прибыль в размере 10%.





Если вы хотите зарабатывать деньги, установите этот советник сегодня!





Рекомендуемый размер лота на баланс:





Баланс USD Размер лота

100 000 2

50 000 1,00

25 000 0,50

12 500 0,25

6 250 0,13

3 000 0,06

1 500 0,03

750 0,02





💬 Мы приветствуем ваши отзывы и обзоры! Если вы считаете этот советник полезным, пожалуйста, оставьте комментарий или отзыв — ваша поддержка будет оценена по достоинству.





Объяснение входных параметров

🔹 Управление Destiny

Lots: фиксированный размер лота (используется, когда use_auto_lotsize имеет значение false)





use_auto_lotsize: включает автоматическое определение размера лота на основе баланса счета и риска (в версии 5)





use_wholeLot: установите значение true для брокеров, которые разрешают только полные лоты (в версии 5)





Lotsize_risk: процент риска на сделку (используется, когда включено автоматическое определение размера лота) (в версии 5)





🔹Направление торговли и фильтры

mode: направление торговли (длинная/короткая/оба)





MAXSPREAD: максимально допустимый спред (в пунктах) (в версии 5)





IntervalBetweenTrades: включить/отключить задержку между сделками





WaitTime: задержка времени (в минутах) между сделками





🔹 Торговые дни и сессии

Mon: включить торговлю в понедельник





Midweek: включить торговлю в Среда/Четверг/Пятница





Пт: Включить торговлю в пятницу





hb, mb: Время начала (час, минута)





hey, me: Время окончания (час, минута)





hb1, mb1, he1, me1: Время вторичной сессии, если требуется (в версии 5)





🔹 Управление торговлей

StopLoss: Стоп-лосс в пунктах





TakeProfit: Тейк-профит в пунктах





trail_start: Запустить трейлинг-стоп после того, как цена пройдет столько пунктов





trail_step: Расстояние трейлинг-стопа от текущей цены





close_by_opp: Закрыть сделки при появлении противоположного сигнала





📈 Настройки скользящей средней (MA)

use_ma: Включить/отключить фильтр скользящей средней





ma_pos: Минимальное расстояние от цены до MA (в пунктах)





ma_period_a: Период скользящей средней





timeframe: Таймфрейм для расчета MA (5M, 15M, 30M, 1H)





ma_methods: Тип MA (SMA, EMA и т. д.)





ma_applied_price: Примененная цена для MA (закрытие, открытие и т. д.)





timeframe_price: Временной интервал для сигнала ценового действия для уровней Ганна





🔺 Настройки ценового действия на основе GANN

use_levelup1: Включить верхний уровень триггера

till

use_leveldn15: Включить нижний уровень триггера





📊Дополнительное управление рисками

use_MA_Extra: Предотвращать сделки, когда цена находится в определенных точках из нескольких периодов MA (в версии 5)





MA_points: Маржа от MA для ограничения сделок (в версии 5)





BE start: Активировать функцию безубыточности в пунктах, 0 означает отключение





BE step: Прибыль (в пунктах), необходимая для перевода SL в безубыток





close_time: Включить запланированное закрытие всех сделок (в версии 5)





CloseHour: Час для закрытия всех сделок (в версии 5)





CloseMinute: Минута для закрытия всех сделки (в версии 5)





🛡️Ежедневный контроль рисков

ежедневный убыток: максимально допустимая дневная просадка (%)

ежедневная прибыль: дневная целевая прибыль (%)

ежемесячная прибыль: ежемесячная прибыль за календарный месяц (январь, февраль и т. д.)





Чтобы увидеть рабочую проверку советника: https://youtu.be/U_t4ZXnQds8





#DE30 #DE40 #DAX #GER30 #GER40