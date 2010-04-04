Gann My Dax
- Эксперты
- Abdelkarim Elbouhali
- Версия: 5.5
- Обновлено: 26 октября 2025
- Активации: 10
Gann My DAX EA – советник Forex на основе ценового действия GANN
Gann My DAX EA – полностью автоматизированная торговая система, разработанная для торговли индексом DAX с использованием стратегий ценового действия на основе принципов GANN. Этот советник отлично работает на DAX (DE40), а его настройки уже оптимизированы для DAX.
Включен рекомендуемый файл .set, специально настроенный для DAX.
Советник имеет встроенное управление рисками, включая ежедневные ограничения просадки и прибыли, а также минимальный временной интервал между сделками, что делает его полностью соответствующим фирменным правилам торговли.
Не используется ни мартингейл, ни стратегия сетки. Рекомендуется использовать ежемесячную прибыль и легко получать каждый месяц целевую прибыль в размере 10%.
Если вы хотите зарабатывать деньги, установите этот советник сегодня!
Рекомендуемый размер лота на баланс:
Баланс USD Размер лота
100 000 2
50 000 1,00
25 000 0,50
12 500 0,25
6 250 0,13
3 000 0,06
1 500 0,03
750 0,02
💬 Мы приветствуем ваши отзывы и обзоры! Если вы считаете этот советник полезным, пожалуйста, оставьте комментарий или отзыв — ваша поддержка будет оценена по достоинству.
Объяснение входных параметров
🔹 Управление Destiny
Lots: фиксированный размер лота (используется, когда use_auto_lotsize имеет значение false)
use_auto_lotsize: включает автоматическое определение размера лота на основе баланса счета и риска (в версии 5)
use_wholeLot: установите значение true для брокеров, которые разрешают только полные лоты (в версии 5)
Lotsize_risk: процент риска на сделку (используется, когда включено автоматическое определение размера лота) (в версии 5)
🔹Направление торговли и фильтры
mode: направление торговли (длинная/короткая/оба)
MAXSPREAD: максимально допустимый спред (в пунктах) (в версии 5)
IntervalBetweenTrades: включить/отключить задержку между сделками
WaitTime: задержка времени (в минутах) между сделками
🔹 Торговые дни и сессии
Mon: включить торговлю в понедельник
Midweek: включить торговлю в Среда/Четверг/Пятница
Пт: Включить торговлю в пятницу
hb, mb: Время начала (час, минута)
hey, me: Время окончания (час, минута)
hb1, mb1, he1, me1: Время вторичной сессии, если требуется (в версии 5)
🔹 Управление торговлей
StopLoss: Стоп-лосс в пунктах
TakeProfit: Тейк-профит в пунктах
trail_start: Запустить трейлинг-стоп после того, как цена пройдет столько пунктов
trail_step: Расстояние трейлинг-стопа от текущей цены
close_by_opp: Закрыть сделки при появлении противоположного сигнала
📈 Настройки скользящей средней (MA)
use_ma: Включить/отключить фильтр скользящей средней
ma_pos: Минимальное расстояние от цены до MA (в пунктах)
ma_period_a: Период скользящей средней
timeframe: Таймфрейм для расчета MA (5M, 15M, 30M, 1H)
ma_methods: Тип MA (SMA, EMA и т. д.)
ma_applied_price: Примененная цена для MA (закрытие, открытие и т. д.)
timeframe_price: Временной интервал для сигнала ценового действия для уровней Ганна
🔺 Настройки ценового действия на основе GANN
use_levelup1: Включить верхний уровень триггера
till
use_leveldn15: Включить нижний уровень триггера
📊Дополнительное управление рисками
use_MA_Extra: Предотвращать сделки, когда цена находится в определенных точках из нескольких периодов MA (в версии 5)
MA_points: Маржа от MA для ограничения сделок (в версии 5)
BE start: Активировать функцию безубыточности в пунктах, 0 означает отключение
BE step: Прибыль (в пунктах), необходимая для перевода SL в безубыток
close_time: Включить запланированное закрытие всех сделок (в версии 5)
CloseHour: Час для закрытия всех сделок (в версии 5)
CloseMinute: Минута для закрытия всех сделки (в версии 5)
🛡️Ежедневный контроль рисков
ежедневный убыток: максимально допустимая дневная просадка (%)
ежедневная прибыль: дневная целевая прибыль (%)
ежемесячная прибыль: ежемесячная прибыль за календарный месяц (январь, февраль и т. д.)
Чтобы увидеть рабочую проверку советника: https://youtu.be/U_t4ZXnQds8
#DE30 #DE40 #DAX #GER30 #GER40