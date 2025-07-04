GANN Forecaster Multipair Scanner

GANN Forecaster - Präzisionswerkzeug für Forex-Händler (MT4)

Verbessern Sie Ihren Handel mit dem Gann Forecaster Scanner für MetaTrader 4. Dieses leistungsstarke, interaktive Tool liefert präzise Preis- und Zeitprognosen und verschafft Ihnen einen professionellen Vorteil auf den Devisen-, Gold-, Index- und Kryptomärkten.

Aufbauend auf der robusten Funktionalität des Gann Forecaster-Indikators bietet dieser fortschrittliche Scanner eine Multi-Paar-Analyse, berechnet kontinuierlich Gann-Levels und weist Sie auf optimale Einstiegspunkte für den Handel hin. Eine übersichtliche Übersichtstabelle zeigt sofort den aktuellen Kursstatus im Vergleich zu den wichtigsten Gann-Eingangsniveaus an.

Hauptmerkmale:

GANN-Projektionen mit Live-Referenzpunktaktivieren automatisch entweder "Up"- oder "Down"-Gann-Projektionen, je nachdem, ob der Preis über oder unter dem MA liegt

  • Manuelle oder automatische Aktualisierung des Referenzpunktes auf dem Chart
  • Gann-Projektionsebenen werden entweder manuell oder automatisch aktualisiert
  • Sofortiges Neuzeichnen der Projektionen, wenn Sie die Punkte verschieben
  • Die UI-Tabellen zeigen an, wie oft der Kurs das Einstiegsniveau überschreitet und jedes Ziel- oder Stoppniveau erreicht.
    Die Anzahl der Ziele und Stopps (Up/Down/Stoploss) wird als Prozentsatz im Verhältnis zur Anzahl der Einstiegsüberschreitungen angezeigt.


Quadrat von 9 Kursniveaus

  • Beinhaltet Einstiegs-, Ziel-1-, Ziel-2-, Ziel-3- und Stop-Level-Linien
  • Separate Steuerelemente für Aufwärts- und Abwärtstrendprojektionen
  • Anpassbare Linienfarben und -stile

Zeitliche Projektionslinien

  • Vertikale Gann-Zeitlinien auf Basis von Bar Counts für die Zukunftsprojektion
  • Funktioniert auf jedem Zeitrahmen oder Symbol
  • Linienstil und -farbe vollständig anpassbar

Smart Buttons Schnittstelle

  • Projektionen nach oben/unten ein- und ausschalten
  • Quick Reset-Taste zum Löschen und Neupositionieren des Dreiecks
  • Minimales und klares Design - schont Ihre Charts

Optionale Sound-Warnungen

  • Ein Tick-Sound ertönt, wenn Sie Dreieckspunkte verschieben
  • Einfaches Ein- und Ausschalten des Tons über die Eingabeeinstellung

Warum Trader es lieben

  • Funktioniert bei jedem Asset - Forex, XAUUSD, GER30, NAS100, Krypto
  • Super reaktionsschnell und optimiert für schnelle Analysen
  • Sauberes Chart-Design, kein Durcheinander
  • Kein Repainting, keine Verzögerung
  • Entwickelt von einem Trader - für Trader

Ideal für:

  • Gann-basierte Trader, die Klarheit und Präzision suchen
  • Swing- und Intraday-Forex-Händler
  • Trader, die Preis- und Zeitgeometrie kombinieren
  • Jeder, der das 9er-Quadrat und Gann-Winkel visuell nutzen möchte

Eingaben , die Sie kontrollieren können:

  • Farbe und Stil der Auf-/Abwärtsprojektion
  • Farbe und Stil der vertikalen Linie
  • Tonumschaltung beim Ziehen
  • Vollständig konfigurierbar für Ihren Stil und Ihre Strategie
  • Mit Warnung bei Eingabe


Im Lieferumfang enthalten:

  • GANN Forecaster Indikator (MT4)
  • Dokumentation / Anleitungen
  • Lebenslange kostenlose Updates

Tags: Gann, SquareOf9, ForexIndikator, MT4, TimeCycles, PriceProjection, GannLevels, SwingTrading, Intraday, SupportResistance, TechnicalAnalysis, NoRepaint

Verwendung für das Daytrading (5-Minuten-Chart-Strategie)

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

  1. Laden Sie den Indikator auf den Chart, Ihre Gann-Levels werden direkt für den richtigen Handelstrend gesetzt
  2. Das war's! Handel eingeben
  3. Möchten Sie den Bildschirm löschen, drücken Sie den "Reset"-Button, um alle Projektionen auf dem Chart zu löschen.
  4. Manuell möglich, den Referenzpunkt durch Ziehen zu ändern

Beste Einstellungen Standard-MA-Einstellungen:

  • Kurzfristige tägliche Handelsrichtung: MA Lower timeframe:200 SMA 5min / MA Higher timeframe = 50 SMA, auf dem (5-Minuten-Chart).
  • Langfristige/Swing-Handelsrichtung: MA Unterer Zeitrahmen: 50 SMA 1hour / MA Higher timeframe = 100SMA, auf dem (1-Stunden-Chart).

Trendlogik (wird automatisch vom Indikator ausgeführt)

  • Wenn der Kursüber beiden SMA liegt, bedeutet dies Aufwärtstrend
  • Wenn der Kursunter beiden SMA liegt, bedeutet dies einen Abwärtstrend.
  • Setzen Sie den Referenzpunkt R.

Lösen Sie die GANN-Projektion automatisch oder manuell aus.

  • Drücken Sie"Up GANN ", wenn es sich um einen Aufwärtstrend handelt
  • Drücken Sie"Down GANN", wenn es sich um einen Abwärtstrend handelt
  • Drücken Sie"Reset", um die automatische Funktion wieder zu starten und den R-Punkt mit der richtigen Projektion zu setzen.
  • Drücken Sie "Clear" alle Projektion und R-Punkt sind gelöscht automatische Projektion gestoppt.

Handeln Sie mit Vertrauen und viel Erfolg!




