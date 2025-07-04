GANN Forecaster Multipair Scanner
- Indikatoren
- Abdelkarim Elbouhali
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 4 Juli 2025
- Aktivierungen: 10
GANN Forecaster - Präzisionswerkzeug für Forex-Händler (MT4)
Verbessern Sie Ihren Handel mit dem Gann Forecaster Scanner für MetaTrader 4. Dieses leistungsstarke, interaktive Tool liefert präzise Preis- und Zeitprognosen und verschafft Ihnen einen professionellen Vorteil auf den Devisen-, Gold-, Index- und Kryptomärkten.
Aufbauend auf der robusten Funktionalität des Gann Forecaster-Indikators bietet dieser fortschrittliche Scanner eine Multi-Paar-Analyse, berechnet kontinuierlich Gann-Levels und weist Sie auf optimale Einstiegspunkte für den Handel hin. Eine übersichtliche Übersichtstabelle zeigt sofort den aktuellen Kursstatus im Vergleich zu den wichtigsten Gann-Eingangsniveaus an.
Hauptmerkmale:
GANN-Projektionen mit Live-Referenzpunktaktivieren automatisch entweder "Up"- oder "Down"-Gann-Projektionen, je nachdem, ob der Preis über oder unter dem MA liegt
- Manuelle oder automatische Aktualisierung des Referenzpunktes auf dem Chart
- Gann-Projektionsebenen werden entweder manuell oder automatisch aktualisiert
- Sofortiges Neuzeichnen der Projektionen, wenn Sie die Punkte verschieben
- Die UI-Tabellen zeigen an, wie oft der Kurs das Einstiegsniveau überschreitet und jedes Ziel- oder Stoppniveau erreicht.
Die Anzahl der Ziele und Stopps (Up/Down/Stoploss) wird als Prozentsatz im Verhältnis zur Anzahl der Einstiegsüberschreitungen angezeigt.
Quadrat von 9 Kursniveaus
- Beinhaltet Einstiegs-, Ziel-1-, Ziel-2-, Ziel-3- und Stop-Level-Linien
- Separate Steuerelemente für Aufwärts- und Abwärtstrendprojektionen
- Anpassbare Linienfarben und -stile
Zeitliche Projektionslinien
- Vertikale Gann-Zeitlinien auf Basis von Bar Counts für die Zukunftsprojektion
- Funktioniert auf jedem Zeitrahmen oder Symbol
- Linienstil und -farbe vollständig anpassbar
Smart Buttons Schnittstelle
- Projektionen nach oben/unten ein- und ausschalten
- Quick Reset-Taste zum Löschen und Neupositionieren des Dreiecks
- Minimales und klares Design - schont Ihre Charts
Optionale Sound-Warnungen
- Ein Tick-Sound ertönt, wenn Sie Dreieckspunkte verschieben
- Einfaches Ein- und Ausschalten des Tons über die Eingabeeinstellung
Warum Trader es lieben
- Funktioniert bei jedem Asset - Forex, XAUUSD, GER30, NAS100, Krypto
- Super reaktionsschnell und optimiert für schnelle Analysen
- Sauberes Chart-Design, kein Durcheinander
- Kein Repainting, keine Verzögerung
- Entwickelt von einem Trader - für Trader
Ideal für:
- Gann-basierte Trader, die Klarheit und Präzision suchen
- Swing- und Intraday-Forex-Händler
- Trader, die Preis- und Zeitgeometrie kombinieren
- Jeder, der das 9er-Quadrat und Gann-Winkel visuell nutzen möchte
Eingaben , die Sie kontrollieren können:
- Farbe und Stil der Auf-/Abwärtsprojektion
- Farbe und Stil der vertikalen Linie
- Tonumschaltung beim Ziehen
- Vollständig konfigurierbar für Ihren Stil und Ihre Strategie
- Mit Warnung bei Eingabe
Im Lieferumfang enthalten:
- GANN Forecaster Indikator (MT4)
- Dokumentation / Anleitungen
- Lebenslange kostenlose Updates
Tags: Gann, SquareOf9, ForexIndikator, MT4, TimeCycles, PriceProjection, GannLevels, SwingTrading, Intraday, SupportResistance, TechnicalAnalysis, NoRepaint
Verwendung für das Daytrading (5-Minuten-Chart-Strategie)
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Laden Sie den Indikator auf den Chart, Ihre Gann-Levels werden direkt für den richtigen Handelstrend gesetzt
- Das war's! Handel eingeben
- Möchten Sie den Bildschirm löschen, drücken Sie den "Reset"-Button, um alle Projektionen auf dem Chart zu löschen.
- Manuell möglich, den Referenzpunkt durch Ziehen zu ändern
Beste Einstellungen Standard-MA-Einstellungen:
- Kurzfristige tägliche Handelsrichtung: MA Lower timeframe:200 SMA 5min / MA Higher timeframe = 50 SMA, auf dem (5-Minuten-Chart).
- Langfristige/Swing-Handelsrichtung: MA Unterer Zeitrahmen: 50 SMA 1hour / MA Higher timeframe = 100SMA, auf dem (1-Stunden-Chart).
Trendlogik (wird automatisch vom Indikator ausgeführt)
- Wenn der Kursüber beiden SMA liegt, bedeutet dies Aufwärtstrend
- Wenn der Kursunter beiden SMA liegt, bedeutet dies einen Abwärtstrend.
- Setzen Sie den Referenzpunkt R.
Lösen Sie die GANN-Projektion automatisch oder manuell aus.
- Drücken Sie"Up GANN ", wenn es sich um einen Aufwärtstrend handelt
- Drücken Sie"Down GANN", wenn es sich um einen Abwärtstrend handelt
- Drücken Sie"Reset", um die automatische Funktion wieder zu starten und den R-Punkt mit der richtigen Projektion zu setzen.
- Drücken Sie "Clear" alle Projektion und R-Punkt sind gelöscht automatische Projektion gestoppt.
Handeln Sie mit Vertrauen und viel Erfolg!