GANN Forecaster Multipair Scanner

GANN Forecaster - Präzisionswerkzeug für Forex-Händler (MT4)

Verbessern Sie Ihren Handel mit dem Gann Forecaster Scanner für MetaTrader 4. Dieses leistungsstarke, interaktive Tool liefert präzise Preis- und Zeitprognosen und verschafft Ihnen einen professionellen Vorteil auf den Devisen-, Gold-, Index- und Kryptomärkten.

Aufbauend auf der robusten Funktionalität des Gann Forecaster-Indikators bietet dieser fortschrittliche Scanner eine Multi-Paar-Analyse, berechnet kontinuierlich Gann-Levels und weist Sie auf optimale Einstiegspunkte für den Handel hin. Eine übersichtliche Übersichtstabelle zeigt sofort den aktuellen Kursstatus im Vergleich zu den wichtigsten Gann-Eingangsniveaus an.

Hauptmerkmale:

GANN-Projektionen mit Live-Referenzpunktaktivieren automatisch entweder "Up"- oder "Down"-Gann-Projektionen, je nachdem, ob der Preis über oder unter dem MA liegt Manuelle oder automatische Aktualisierung des Referenzpunktes auf dem Chart

Gann-Projektionsebenen werden entweder manuell oder automatisch aktualisiert

Sofortiges Neuzeichnen der Projektionen, wenn Sie die Punkte verschieben

Die UI-Tabellen zeigen an, wie oft der Kurs das Einstiegsniveau überschreitet und jedes Ziel- oder Stoppniveau erreicht.

Die Anzahl der Ziele und Stopps (Up/Down/Stoploss) wird als Prozentsatz im Verhältnis zur Anzahl der Einstiegsüberschreitungen angezeigt.

Quadrat von 9 Kursniveaus Beinhaltet Einstiegs-, Ziel-1-, Ziel-2-, Ziel-3- und Stop-Level-Linien

Separate Steuerelemente für Aufwärts- und Abwärtstrendprojektionen

Anpassbare Linienfarben und -stile Zeitliche Projektionslinien Vertikale Gann-Zeitlinien auf Basis von Bar Counts für die Zukunftsprojektion

Funktioniert auf jedem Zeitrahmen oder Symbol

Linienstil und -farbe vollständig anpassbar Smart Buttons Schnittstelle Projektionen nach oben/unten ein- und ausschalten

Quick Reset-Taste zum Löschen und Neupositionieren des Dreiecks

Minimales und klares Design - schont Ihre Charts Optionale Sound-Warnungen Ein Tick-Sound ertönt, wenn Sie Dreieckspunkte verschieben

Einfaches Ein- und Ausschalten des Tons über die Eingabeeinstellung Warum Trader es lieben Funktioniert bei jedem Asset - Forex, XAUUSD, GER30, NAS100, Krypto

Super reaktionsschnell und optimiert für schnelle Analysen

Sauberes Chart-Design, kein Durcheinander

Kein Repainting, keine Verzögerung

Entwickelt von einem Trader - für Trader Ideal für: Gann-basierte Trader, die Klarheit und Präzision suchen

Swing- und Intraday-Forex-Händler

Trader, die Preis- und Zeitgeometrie kombinieren

Jeder, der das 9er-Quadrat und Gann-Winkel visuell nutzen möchte Eingaben , die Sie kontrollieren können: Farbe und Stil der Auf-/Abwärtsprojektion

Farbe und Stil der vertikalen Linie

Tonumschaltung beim Ziehen

Vollständig konfigurierbar für Ihren Stil und Ihre Strategie

Mit Warnung bei Eingabe

Im Lieferumfang enthalten: GANN Forecaster Indikator (MT4)

Dokumentation / Anleitungen

Lebenslange kostenlose Updates Tags: Gann, SquareOf9, ForexIndikator, MT4, TimeCycles, PriceProjection, GannLevels, SwingTrading, Intraday, SupportResistance, TechnicalAnalysis, NoRepaint Verwendung für das Daytrading (5-Minuten-Chart-Strategie) Schritt-für-Schritt-Anleitung: Laden Sie den Indikator auf den Chart, Ihre Gann-Levels werden direkt für den richtigen Handelstrend gesetzt Das war's! Handel eingeben Möchten Sie den Bildschirm löschen, drücken Sie den "Reset"-Button, um alle Projektionen auf dem Chart zu löschen. Manuell möglich, den Referenzpunkt durch Ziehen zu ändern Beste Einstellungen Standard-MA-Einstellungen: Kurzfristige tägliche Handelsrichtung: MA Lower timeframe: 200 SMA 5min / MA Higher timeframe = 50 SMA, auf dem (5-Minuten-Chart).

tägliche Handelsrichtung: MA Lower timeframe: Langfristige/Swing-Handelsrichtung: MA Unterer Zeitrahmen: 50 SMA 1hour / MA Higher timeframe = 100SMA, auf dem (1-Stunden-Chart). Trendlogik (wird automatisch vom Indikator ausgeführt) Wenn der Kurs über beiden SMA liegt , bedeutet dies Aufwärtstrend

liegt Wenn der Kurs unter beiden SMA liegt, bedeutet dies einen Abwärtstrend .

. Setzen Sie den Referenzpunkt R. Lösen Sie die GANN-Projektion automatisch oder manuell aus. Drücken Sie "Up GANN ", wenn es sich um einen Aufwärtstrend handelt

es sich um einen Aufwärtstrend handelt Drücken Sie "Down GANN" , wenn es sich um einen Abwärtstrend handelt

es sich um einen Abwärtstrend handelt Drücken Sie "Reset", um die automatische Funktion wieder zu starten und den R-Punkt mit der richtigen Projektion zu setzen.

um die automatische Funktion wieder zu starten und den R-Punkt mit der richtigen Projektion zu setzen. Drücken Sie "Clear" alle Projektion und R-Punkt sind gelöscht automatische Projektion gestoppt. Handeln Sie mit Vertrauen und viel Erfolg!







