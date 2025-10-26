Gann My DAX EA – GANN Fiyat Hareketine Dayalı Forex Uzman Danışmanı





Gann My DAX EA, GANN prensiplerine dayalı fiyat hareketi stratejileri kullanarak DAX endeksinde işlem yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir işlem sistemidir. Bu EA, DAX'ta (DE40) olağanüstü bir performans gösterir ve ayarları zaten DAX için optimize edilmiştir.





Özellikle DAX için yapılandırılmış önerilen bir .set dosyası dahildir.





EA, günlük düşüş ve kar limitleri ile işlemler arasındaki minimum zaman aralığı dahil olmak üzere yerleşik risk yönetimine sahiptir ve bu da onu tescilli firma işlem kurallarına tamamen uyumlu hale getirir.





Martingale veya grid stratejisi kullanılmaz. Aylık karı kullanmanız ve her ay %10'luk bir kar hedefi kolayca elde etmeniz önerilir.





Bakiye başına önerilen lot büyüklüğü:





Bakiye USD Lot Büyüklüğü

100.000 2

50.000 1,00

25.000 0,50

12.500 0,25

6.250 0,13

3.000 0,06

1.500 0,03

750 0,02





Giriş Parametreleri Açıklandı

🔹 Destiny Yönetimi

Lotlar: Sabit lot boyutu (use_auto_lotsize yanlış olduğunda kullanılır)





use_auto_lotsize: Hesap bakiyesine ve riske göre otomatik lot boyutlandırmayı etkinleştirir (5. sürümde)





use_wholeLot: Yalnızca tam lotlara izin veren brokerlar için doğru olarak ayarlanır (5. sürümde)





Lotsize_risk: İşlem başına yüzdelik risk (otomatik lot boyutlandırma etkinleştirildiğinde kullanılır) (5. sürümde)





🔹İşlem Yönü ve Filtreler

mod: İşlem yönü (uzun/kısa/her ikisi de)





MAXSPREAD: İzin verilen maksimum spread (puan cinsinden) (5. sürümde)





IntervalBetweenTrades: İşlemler arasındaki gecikmeyi etkinleştir/devre dışı bırak





WaitTime: İşlemler arasındaki zaman gecikmesi (dakika cinsinden)





🔹 İşlem Günleri ve Oturumlar

Pazartesi: Pazartesi günü işlemi etkinleştir





Haftanın ortası: Pazartesi günü işlemi etkinleştir Çarşamba/Perşembe/Cuma





Cuma: Cuma günü ticareti etkinleştir





hb, mb: Başlangıç ​​saati (saat, dakika)





hey, me: Bitiş saati (saat, dakika)





hb1, mb1, he1, me1: Gerekirse ikincil seans saati (versiyon 5'te)





🔹 İşlem Yönetimi

StopLoss: Puan cinsinden stoploss





TakeProfit: Puan cinsinden kar al





trail_start: Fiyat bu kadar puan hareket ettikten sonra takip eden stopu başlat





trail_step: Takip eden stopun geçerli fiyattan uzaklığı





close_by_opp: Ters sinyal oluştuğunda işlemleri kapat





📈 Hareketli Ortalama (MA) Ayarları

use_ma: Hareketli Ortalama filtresini etkinleştir/devre dışı bırak





ma_pos: Fiyattan MA'ya olan minimum uzaklık (puan cinsinden)





ma_period_a: Hareketli Ortalama periyodu





timeframe: MA hesaplaması için zaman dilimi (5A, 15A, 30A, 1H)





ma_methods: MA Türü (SMA, EMA, vb.)





ma_applied_price: MA için uygulanan fiyat (kapanış, açılış, vb.)





timeframe_price: Gann Seviyeleri için fiyat hareketi sinyalinin zaman dilimi





🔺 GANN Tabanlı Fiyat Hareketi Ayarları

use_levelup1: Üst seviye tetikleyiciyi etkinleştir

till

use_leveldn15: Alt seviye tetikleyiciyi etkinleştir





📊Ek Risk Yönetimi

use_MA_Extra: Fiyat birden fazla MA periyodundan belirli noktalar içinde olduğunda işlemleri engelle (5. sürümde)





MA_points: İşlemleri kısıtlamak için MA'dan marj (5. sürümde)





BE start: Noktalarda dengeyi bozma özelliğini tetikle, 0 devre dışı bırakmak anlamına gelir





BE step: SL'yi dengeye getirmek için gereken kar (puan cinsinden)





close_time: Tüm işlemlerin planlı kapanışını etkinleştir (5. sürümde)





CloseHour: Tüm işlemleri kapatmak için saat (5. sürümde)

CloseMinute: Tüm işlemleri kapatmak için dakika (5. sürümde 5)





🛡️Günlük Risk Kontrolleri

dailyLoss: İzin verilen maksimum günlük düşüş (%)

dailyProfit: Günlük hedef kâr (%)

Monthly Profit: Takvim ayı başına aylık kâr (Ocak, Şubat vb.)





