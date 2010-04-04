Gann My Dax
- Abdelkarim Elbouhali
- Versione: 5.5
- Aggiornato: 26 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
Gann My DAX EA - Consulente Esperto Forex basato sull'andamento dei prezzi di GANN
Gann My DAX EA è un sistema di trading completamente automatizzato progettato per operare sull'indice DAX utilizzando strategie di price action basate sui principi di GANN. Questo EA offre prestazioni eccezionali sul DAX (DE40) e le sue impostazioni sono già ottimizzate per il DAX.
È incluso un file .set consigliato, configurato specificamente per il DAX.
L'EA offre una gestione del rischio integrata, inclusi limiti di drawdown e profitto giornalieri, oltre a un intervallo di tempo minimo tra le operazioni, rendendolo pienamente conforme alle regole di trading proprietarie dell'azienda.
Non viene utilizzata alcuna strategia "martingala, nessuna griglia". Si consiglia di utilizzare il profitto mensile e di raggiungere facilmente ogni mese un obiettivo di profitto del 10%.
Se vuoi guadagnare, installa questo EA oggi stesso!
Dimensione del lotto consigliata per saldo:
Saldo USD Dimensione del lotto
100.000 2
50.000 1,00
25.000 0,50
12.500 0,25
6.250 0,13
3.000 0,06
1.500 0,03
750 0,02
Spiegazione dei parametri di input
🔹 Gestione Destiny
Lotti: Dimensione fissa del lotto (utilizzata quando use_auto_lotsize è impostato su false)
use_auto_lotsize: Abilita il dimensionamento automatico del lotto in base al saldo del conto e al rischio (nella versione 5)
use_wholeLot: Impostato su true per i broker che consentono solo lotti interi (nella versione 5)
Lotsize_risk: Percentuale di rischio per operazione (utilizzata quando il dimensionamento automatico del lotto è abilitato) (nella versione 5)
🔹Direzione e filtri di trading
mode: Direzione di trading (long/short/entrambi)
MAXSPREAD: Spread massimo consentito (in punti) (nella versione 5)
IntervalBetweenTrades: Abilita/disabilita il ritardo tra le operazioni
WaitTime: Ritardo (in minuti) tra le operazioni
🔹 Giorni e sessioni di trading
Lun: Abilita il trading il lunedì
Infrasettimanale: Abilita il trading il mercoledì/giovedì/venerdì
Ven: Abilita il trading il Venerdì
hb, mb: Ora di inizio (ora, minuto)
hey, me: Ora di fine (ora, minuto)
hb1, mb1, he1, me1: Orario della sessione secondaria, se richiesto (nella versione 5)
🔹 Gestione delle negoziazioni
StopLoss: Stop loss in punti
TakeProfit: Take profit in punti
trail_start: Avvia il trailing stop dopo che il prezzo si muove di questi punti
trail_step: Distanza del trailing stop dal prezzo corrente
close_by_opp: Chiudi le negoziazioni quando si verifica un segnale opposto
📈 Impostazioni della media mobile (MA)
use_ma: Abilita/disabilita il filtro della media mobile
ma_pos: Distanza minima tra il prezzo e la media mobile (in punti)
ma_period_a: Periodo della media mobile
timeframe: Intervallo di tempo per il calcolo della media mobile (5M, 15M, 30M, 1H)
ma_methods: Tipo di media mobile (SMA, EMA, ecc.)
ma_applied_price: Prezzo applicato per la media mobile (chiusura, apertura, ecc.)
timeframe_price: Intervallo di tempo per il segnale di price action per i livelli di Gann
🔺 Impostazioni di price action basate su GANN
use_levelup1: Abilita il trigger del livello superiore
till
use_leveldn15: Abilita il trigger del livello inferiore
📊Gestione del rischio aggiuntiva
use_MA_Extra: Impedisci le operazioni quando il prezzo si trova entro determinati punti da più periodi di media mobile (nella versione 5)
MA_points: Margine dalla media mobile per limitare le operazioni (nella versione 5)
BE start: Attiva la funzione di pareggio in punti, 0 significa disabilitarla
BE step: Profitto (in punti) necessario per portare lo SL al pareggio
close_time: Abilita la chiusura programmata di tutte le operazioni (nella versione 5)
CloseHour: Ora per chiudere tutte le operazioni (nella versione 5)
CloseMinute: Minuto per chiudere tutte le operazioni (nella versione 5)
🛡️Controlli del rischio giornalieri
Perdita giornaliera: Drawdown giornaliero massimo consentito (%)
Profitto giornaliero: Profitto obiettivo giornaliero (%)
Profitto mensile: Profitto mensile per mese solare (gennaio, febbraio, ecc.)
