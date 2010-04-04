Gann My Dax

Cerchi un EA che ti aiuti a raggiungere il successo nel mercato forex? Presentazione di Beast Super Signal EA, l'EA basato sulle tendenze progettato per funzionare in condizioni di mercato reali. Dì addio a test retrospettivi irrealistici e adattati alla curva e dai il benvenuto a un vero EA funzionante che ha vittorie e sconfitte proprio come il mercato reale. Il nostro EA si basa sul nostro popolare indicatore Beast Super Signal, che lo rende semplice e facile da usare. The Beast Super Signal