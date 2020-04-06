Engulfing Scalping EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die die Zuverlässigkeit von Price Action in Kombination mit einem robusten Erholungsmechanismus schätzen.

Dieser EA basiert auf dem klassischen Engulfing Candle Pattern, einem der stärksten Umkehr- und Fortsetzungssignale der technischen Analyse. Er stützt sich nicht auf nachlaufende Indikatoren, sondern liest die Marktstimmung direkt aus den Charts.

Wie es funktioniert

Die Logik ist in zwei intelligente Phasen unterteilt:

1. Kontinuierlicher Einstieg (Trendfolge) Wenn der Markt frei von Aufträgen ist, scannt der EA die jüngste Geschichte (einstellbar über Scan Bars), um den vorherrschenden Trend auf der Grundlage des letzten Engulfing-Musters zu identifizieren. Er steigt sofort in den Markt ein und folgt dem Trend, so dass Sie keine Bewegung verpassen.

2. Smart Recovery & Grid System Wenn sich der Markt gegen die Ausgangsposition bewegt, aktiviert der EA eine Smart Grid/Martingale-Erholungsstrategie:

Averaging: Er eröffnet zusätzliche Orders in festen Abständen mit einem Lot-Multiplikator, um den durchschnittlichen Einstiegskurs zu senken.

Korb Take Profit: Alle Aufträge (Kauf oder Verkauf) werden gruppiert. Der EA berechnet einen "Break-Even + Profit"-Punkt und schließt den gesamten Korb auf einmal, wenn das Nettogewinnziel erreicht ist.

Schutz vor Trendumkehrung: Im Gegensatz zu gefährlichen Grid-Systemen, die Trades für immer festhalten, achtet dieser EA auf Opposite Engulfing-Signale. Wenn ein starkes Umkehrmuster erkannt wird, kann er den verlustbringenden Korb schließen und die Richtung sofort ändern, um dem neuen Trend zu folgen.

Hauptmerkmale

Reine Preis-Aktion: Keine nachlaufenden Indikatoren (RSI, MACD, etc.).

Intelligentes Geld-Management: Verwendet eine "Average Take Profit"-Funktion, um Positionen schneller zu schließen.

Markt-Validierung: Eingebaute Prüfungen für Min/Max Lot, Lot Step und Margin-Anforderungen zur Vermeidung von Fehlern (Fehler 131/134).

Flexible Richtung: Wählen Sie, ob Sie beidseitig, nur kaufen oder nur verkaufen möchten.

Parameter

InpBaseLot: Startlotgröße für die erste Order.

InpMultiplikator: Lot-Multiplikator für Wiederholungsaufträge (Martingale-Koeffizient).

InpTP_Pips: Zielgewinn in Pips (wird als Durchschnitt für den gesamten Korb berechnet).

InpGridDist: Abstand (in Punkten) zwischen den Erholungsaufträgen.

InpScanBars: Anzahl der vergangenen Kerzen, die nach dem Trendsignal durchsucht werden.

InpDirection: Filter, um nur Kaufen, nur Verkaufen oder beides zu handeln.

Empfehlungen

Symbol: Empfohlen für wichtige Paare mit hoher Volatilität (EURUSD, GBPUSD, GBPJPY).

Zeitrahmen: Funktioniert am besten auf H1 (um Marktgeräusche zu filtern) oder M15 (für aggressives Scalping).

Kontotyp: ECN- oder Low Spread-Konto wird empfohlen.

Saldo: Aufgrund der Martingale-Strategie sollten Sie sicherstellen, dass Sie über ausreichend Kapital verfügen oder mit einem Cent-Konto zum Testen beginnen.

Risiko-Warnung

Dieser EA verwendet eine Martingale-Strategie. Sie ermöglicht zwar eine schnelle Erholung von Drawdowns, birgt aber ein höheres Risiko als Fixed-Lot-Strategien. Bitte führen Sie Backtests im Modus Every tick durch und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.