Pro Trading Analytics
- Утилиты
- Abdeljalil El Kedmiri
- Версия: 1.7
- Обновлено: 12 октября 2025
- Активации: 10
“Цена запуска: $55 (в наличии только 2 копии!). Следующая цена: $75. Окончательная цена: $149.”
Если вы приобрели наш продукт, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав вашу электронную почту, чтобы получить Excel ProTrading Analytics Template.
Раскройте весь потенциал вашей торговой стратегии с этим комплексным решением: Trade History Exporter + Pro Excel Trading Dashboard.
Независимо от того, торгуете ли вы вручную или используете советники (EAs), этот мощный инструмент позволяет анализировать, оптимизировать и улучшать вашу эффективность с профессиональными метриками и интерактивными панелями. С помощью Pro Excel Dashboard вы можете глубоко анализировать историю сделок — ручных или алгоритмических — и даже оценивать производительность любого робота, используя результаты тестирования. Мгновенно получите подробные инсайты и рейтинг по ключевым торговым метрикам.
Вы также сможете оценить общую стабильность вашей торговли — это ключевой фактор для прохождения вызовов проп-фирм и удержания профинансированных счетов.
Что вы получаете:
Скрипт Trade History Exporter (MT5)
• Экспорт истории сделок (демо и реальные)
• Чистый CSV формат для прямого использования в Excel
• Включает ключевые показатели: время открытия/закрытия, объём, прибыль, pips, SL/TP, ROI, просадка %, длительность, соотношение риск-вознаграждение
Pro Excel Trading Analysis Template (разблокируется при покупке)
• Дашборд показателей: чистая прибыль, кривая эквити, % выигрышных/проигрышных…
• Анализ просадок: макс/относительная просадка, пиковый баланс, восстановление…
• Журнал сделок: все сделки с возможностью сортировки и фильтрации
• Системa оценки качества торговли: рейтинг по результатам бэктестов
• Риск-показатели: Sharpe, Sortino, Calmar, Expectancy, Profit Factor
• Фильтры стратегии: по символам, времени, типу, длительности
• Авто-идентификация лучших и худших сделок с полной информацией
• Лист «Consistency»: измерение стабильности профита, объёма, просадки и др.
• Конвертор сигналов: импорт и анализ истории сигналов MT4/MT5
• Обнаружение подозрительной торговли: martingale, hedging, сетки и др.
• Детектор подозрительных депозитов: выявляет вливания после убытков
• Growth Tracker: визуальный анализ ROI по месяцам/годам
• Лучшие и худшие сделки: выделение Top 10 по прибыли
• Монте-Карло симуляция: проверка устойчивости стратегии
• What-If анализ: корректировка, исключение сделок, изменение лота
• Калькулятор риска (Kelly + фиксированный %): оптимальный размер позиции
• Trade Visualizer: отображение исторических сделок прямо на графиках
• Защита лицензии: доступ по MT5 аккаунту и ПК-авторизации
Для кого это:
Ручные трейдеры, желающие вести журнал и анализ
Пользователи EA, желающие оптимизировать роботов
Разработчики, которым нужен чистый способ анализа бэктестов
Тестеры стратегий, ищущие визуальную обратную связь
Бонус: полный Excel-шаблон включён!
После покупки скрипта вы получите шаблон, полностью интегрированный с экспортированными данными — просто запустите скрипт, откройте Excel и обновите данные.
Лицензирование и защита
Включена система лицензирования: потребуется ввести номер аккаунта MT5 и имя ПК (Windows). Это делает продукт эксклюзивным и защищённым от распространения.
Что входит в скачиваемый пакет:
Pro_Trading_Analysis_Template.xlsm
Руководство пользователя и инструкций по настройке
Поддержка и кастомизация
Нужна помощь? Хотите добавить свои метрики или визуализации? Я помогу персонализировать шаблон под ваши задачи.
Купи один раз. Анализируй навсегда.
Будь то новичок или продвинутый разработчик EA — этот инструмент сэкономит вам часы ручной работы и поможет принимать более умные торговые решения.
Good product and some great features, especially new additions such as Monte Carlo analysis, and the developer is responsive and continually improves the product. Recommended.