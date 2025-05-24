Pro Trading Analytics

“Цена запуска: $55 (в наличии только 2 копии!). Следующая цена: $75. Окончательная цена: $149.”

Если вы приобрели наш продукт, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав вашу электронную почту, чтобы получить Excel ProTrading Analytics Template.

Раскройте весь потенциал вашей торговой стратегии с этим комплексным решением: Trade History Exporter + Pro Excel Trading Dashboard.

Независимо от того, торгуете ли вы вручную или используете советники (EAs), этот мощный инструмент позволяет анализировать, оптимизировать и улучшать вашу эффективность с профессиональными метриками и интерактивными панелями. С помощью Pro Excel Dashboard вы можете глубоко анализировать историю сделок — ручных или алгоритмических — и даже оценивать производительность любого робота, используя результаты тестирования. Мгновенно получите подробные инсайты и рейтинг по ключевым торговым метрикам.

Вы также сможете оценить общую стабильность вашей торговли — это ключевой фактор для прохождения вызовов проп-фирм и удержания профинансированных счетов.

Что вы получаете:

Скрипт Trade History Exporter (MT5)

• Экспорт истории сделок (демо и реальные)

• Чистый CSV формат для прямого использования в Excel

• Включает ключевые показатели: время открытия/закрытия, объём, прибыль, pips, SL/TP, ROI, просадка %, длительность, соотношение риск-вознаграждение

Pro Excel Trading Analysis Template (разблокируется при покупке)

• Дашборд показателей: чистая прибыль, кривая эквити, % выигрышных/проигрышных…

• Анализ просадок: макс/относительная просадка, пиковый баланс, восстановление…

• Журнал сделок: все сделки с возможностью сортировки и фильтрации

• Системa оценки качества торговли: рейтинг по результатам бэктестов

• Риск-показатели: Sharpe, Sortino, Calmar, Expectancy, Profit Factor

• Фильтры стратегии: по символам, времени, типу, длительности

• Авто-идентификация лучших и худших сделок с полной информацией

• Лист «Consistency»: измерение стабильности профита, объёма, просадки и др.

• Конвертор сигналов: импорт и анализ истории сигналов MT4/MT5

• Обнаружение подозрительной торговли: martingale, hedging, сетки и др.

• Детектор подозрительных депозитов: выявляет вливания после убытков

• Growth Tracker: визуальный анализ ROI по месяцам/годам

• Лучшие и худшие сделки: выделение Top 10 по прибыли

• Монте-Карло симуляция: проверка устойчивости стратегии

• What-If анализ: корректировка, исключение сделок, изменение лота

• Калькулятор риска (Kelly + фиксированный %): оптимальный размер позиции

• Trade Visualizer: отображение исторических сделок прямо на графиках

• Защита лицензии: доступ по MT5 аккаунту и ПК-авторизации

Для кого это:

Ручные трейдеры, желающие вести журнал и анализ

Пользователи EA, желающие оптимизировать роботов

Разработчики, которым нужен чистый способ анализа бэктестов

Тестеры стратегий, ищущие визуальную обратную связь

Бонус: полный Excel-шаблон включён!

После покупки скрипта вы получите шаблон, полностью интегрированный с экспортированными данными — просто запустите скрипт, откройте Excel и обновите данные.

Лицензирование и защита

Включена система лицензирования: потребуется ввести номер аккаунта MT5 и имя ПК (Windows). Это делает продукт эксклюзивным и защищённым от распространения.

Что входит в скачиваемый пакет:

Pro_Trading_Analysis_Template.xlsm

Руководство пользователя и инструкций по настройке

Поддержка и кастомизация

Нужна помощь? Хотите добавить свои метрики или визуализации? Я помогу персонализировать шаблон под ваши задачи.

Купи один раз. Анализируй навсегда.

Будь то новичок или продвинутый разработчик EA — этот инструмент сэкономит вам часы ручной работы и поможет принимать более умные торговые решения.