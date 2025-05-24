Pro Trading Analytics

“Precio de lanzamiento: $55 (¡solo 2 copias disponibles!). Siguiente precio: $75. Precio final: $149.”

Si compraste nuestro producto, envíanos un mensaje para recibir tu plantilla de Excel ProTrading Analytics.

Desbloquea todo el potencial de tu estrategia con esta solución completa: Exportador de Historial de Operaciones + Panel de Control Profesional en Excel.

Ya sea que operes manualmente o con Asesores Expertos (EAs), esta potente herramienta te permite analizar, optimizar y mejorar tu rendimiento con métricas profesionales e indicadores interactivos. Con el Panel Pro Excel, podrás analizar a fondo tu historial de operaciones —manual o algorítmico— e incluso evaluar el rendimiento de cualquier EA utilizando resultados de backtesting.

También puedes evaluar tu consistencia operativa, un factor clave para aprobar desafíos de prop firms y mantener cuentas financiadas.

Incluye:

  • Script Exportador de Historial de Operaciones (MT5)
    • Exporta operaciones reales y demo
    • Formato CSV limpio y estructurado
    • Incluye: hora de apertura/cierre, volumen, beneficio, pips, SL/TP, ROI, drawdown %, duración, ratio riesgo/beneficio

  • Plantilla Pro Excel Trading Analysis (Desbloqueada con la compra)
    • Panel de rendimiento: beneficio neto, curva de equity, % ganadoras/perdedoras…
    • Análisis de drawdown: máximo/relativo, recuperación, balance pico
    • Diario de operaciones: filtrable por símbolo, dirección, tipo, tiempo
    • Sistema de puntuación de calidad de estrategia
    • Métricas de riesgo: Sharpe, Sortino, Calmar, Expectancy, Profit Factor
    • Filtros por símbolo, horario, EA/manual, duración
    • Comparación automática de mejores/peores operaciones
    • Hoja de consistencia: mide estabilidad y detecta anomalías
    • Convertidor de señales MT4/MT5
    • Detector de estrategias de alto riesgo: Martingale, Hedging, Grid, etc.
    • Detector de depósitos sospechosos
    • Rastreador de crecimiento (ROI mensual/anual)
    • Simulación Monte Carlo y análisis hipotético “What-If”
    • Calculadora de riesgo (Kelly o % fijo)
    • Visualizador de operaciones directamente en los gráficos
    • Sistema de licencia protegido por cuenta MT5 y equipo

Para quién es:

  • Traders manuales que desean analizar su rendimiento

  • Usuarios de EA que buscan optimizar estrategias

  • Desarrolladores y testers que necesitan métricas visuales

Compra una vez. Analiza para siempre.


labtrade
371
labtrade 2025.08.03 09:57 
 

Good product and some great features, especially new additions such as Monte Carlo analysis, and the developer is responsive and continually improves the product. Recommended.

Loc Vu
95
Loc Vu 2025.07.22 17:08 
 

very good product and developer replies really fast and very informative

labtrade
371
labtrade 2025.08.03 09:57 
 

Good product and some great features, especially new additions such as Monte Carlo analysis, and the developer is responsive and continually improves the product. Recommended.

Abdeljalil El Kedmiri
3328
Respuesta del desarrollador Abdeljalil El Kedmiri 2025.08.03 14:09
Thank you for your feedback!
Glad to hear you’re enjoying the new features like Monte Carlo, What If analysis... . I truly appreciate your support and will keep working to make the product even better. Thanks again for the recommendation!
Loc Vu
95
Loc Vu 2025.07.22 17:08 
 

very good product and developer replies really fast and very informative

Abdeljalil El Kedmiri
3328
Respuesta del desarrollador Abdeljalil El Kedmiri 2025.07.22 19:00
Thank you for your support! Version 1.5 is now ready and packed with powerful new professional features!
