Pro Trading Analytics

5

“Preço de lançamento: $55 (apenas 2 cópias disponíveis!). Próximo preço: $75. Preço final: $149.”

Se você adquiriu o produto, envie-nos uma mensagem para receber sua planilha Excel ProTrading Analytics.

Libere todo o potencial da sua estratégia com esta solução completa: Exportador de Histórico de Operações + Painel Profissional em Excel.

Seja você um trader manual ou usuário de EAs, esta ferramenta poderosa permite analisar, otimizar e melhorar seu desempenho com métricas profissionais e dashboards interativos.

Também permite avaliar sua consistência de trading, essencial para desafios de prop firms.


Você recebe:

  • Script Exportador de Histórico (MT5)
    • Exporta histórico real e demo
    • CSV limpo e direto para Excel
    • Inclui: hora de abertura/fechamento, volume, lucro, pips, SL/TP, ROI, drawdown %, duração, risco/retorno

  • Planilha Pro Excel Trading Analysis (desbloqueada após compra)
    • Painel de desempenho: lucro líquido, curva de equity, % vitórias
    • Análise de drawdown: máximo/relativo, recuperação
    • Diário de trades filtrável
    • Sistema de pontuação e métricas avançadas (Sharpe, Sortino, Calmar...)
    • Visualizador de operações nos gráficos
    • Detecção automática de Martingale, Hedge, Grid
    • Cálculo de risco (Kelly Criterion + % fixo)
    • Detecção de depósitos suspeitos e manipulação
    • Proteção de licença (conta MT5 e PC)

Ideal para:

  • Traders manuais

  • Usuários e desenvolvedores de EAs

  • Analistas e testadores de estratégia

Compre uma vez. Analise para sempre.


Comentários 2
labtrade
371
labtrade 2025.08.03 09:57 
 

Good product and some great features, especially new additions such as Monte Carlo analysis, and the developer is responsive and continually improves the product. Recommended.

Loc Vu
95
Loc Vu 2025.07.22 17:08 
 

very good product and developer replies really fast and very informative

