Pro Trading Analytics
- Utilitários
- Abdeljalil El Kedmiri
- Versão: 1.7
- Atualizado: 12 outubro 2025
“Preço de lançamento: $55 (apenas 2 cópias disponíveis!). Próximo preço: $75. Preço final: $149.”
Se você adquiriu o produto, envie-nos uma mensagem para receber sua planilha Excel ProTrading Analytics.
Libere todo o potencial da sua estratégia com esta solução completa: Exportador de Histórico de Operações + Painel Profissional em Excel.
Seja você um trader manual ou usuário de EAs, esta ferramenta poderosa permite analisar, otimizar e melhorar seu desempenho com métricas profissionais e dashboards interativos.
Também permite avaliar sua consistência de trading, essencial para desafios de prop firms.
Você recebe:
Script Exportador de Histórico (MT5)
• Exporta histórico real e demo
• CSV limpo e direto para Excel
• Inclui: hora de abertura/fechamento, volume, lucro, pips, SL/TP, ROI, drawdown %, duração, risco/retorno
Planilha Pro Excel Trading Analysis (desbloqueada após compra)
• Painel de desempenho: lucro líquido, curva de equity, % vitórias
• Análise de drawdown: máximo/relativo, recuperação
• Diário de trades filtrável
• Sistema de pontuação e métricas avançadas (Sharpe, Sortino, Calmar...)
• Visualizador de operações nos gráficos
• Detecção automática de Martingale, Hedge, Grid
• Cálculo de risco (Kelly Criterion + % fixo)
• Detecção de depósitos suspeitos e manipulação
• Proteção de licença (conta MT5 e PC)
Ideal para:
Traders manuais
Usuários e desenvolvedores de EAs
Analistas e testadores de estratégia
Good product and some great features, especially new additions such as Monte Carlo analysis, and the developer is responsive and continually improves the product. Recommended.