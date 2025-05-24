Pro Trading Analytics

“출시 가격: $55 (2개 한정!). 다음 가격: $75. 최종 가격: $149.”

제품을 구매하셨다면 이메일 주소를 보내주세요.
Excel ProTrading Analytics 템플릿를 무료로 보내드립니다.

이 올인원 솔루션으로 트레이딩 전략의 전체 가능성을 열어보세요: 거래 내역 내보내기 + 전문가용 Excel 대시보드.

수동 트레이드든 EA(trading robot)이든, 이 강력한 도구는 전문가 수준의 지표와 대시보드를 사용해 성과를 분석하고 최적화할 수 있게 해줍니다. Pro Excel Dashboard는 수동 또는 알고리즘 거래 내역을 깊이 있게 분석하며, 백테스트 결과를 사용해 EA의 퍼포먼스도 평가할 수 있습니다. 주요 지표를 기반으로 한 성과 평가와 상세 인사이트를 즉시 제공합니다.

또한 전체적인 트레이딩 일관성을 평가할 수 있습니다 — 이는 Prop Firm 챌린지 통과 및 자금 계정 유지에 매우 중요합니다.


포함 항목:

  • Trade History Exporter 스크립트 (MT5)
    • 실거래 및 데모 거래 내역 내보내기
    • Excel 사용을 위한 깔끔한 CSV 포맷
    • 주요 지표 포함: 오픈/클로즈 시간, 거래량, 수익, pips, SL/TP, ROI, 최대 낙폭 %, 지속 시간, 리스크 대비 보상 비율

  • Pro Excel Trading Analysis 템플릿 (구매 시 해제됨)
    • 퍼포먼스 대시보드: 순수익, 자산 곡선, 승률/패률, 평균 보유 시간 등
    • 낙폭 분석: 최대/상대 낙폭, 고점 잔액, 회복도
    • 거래 저널: 모든 거래, 방향/종목/시간 기준 필터 & 정렬 가능
    • 거래 품질 점수 시스템: 백테스트 기반 전략 평가
    • 리스크 메트릭: Sharpe, Sortino, Calmar, 기대 값, Profit Factor
    • 전략 필터: 종목, 시간대, EA/수동, 지속 시간
    • 최고/최악 거래 요약: 자동 식별
    • 일관성 시트: 로트, 수익, 낙폭, 지속 시간 일관성 시각화
    • 신호 변환기: MT4/MT5 신호 이력 가져오기 및 분석
    • 의심스러운 거래 탐지: Martingale, Hedging, Grid 시스템, 갑작스러운 자금 투입
    • 의심 자본 투입 탐지
    • 성장 추적기: 월별/연별 ROI 시각화
    • 최고/최악 거래 하이라이트
    • 몬테카를로 시뮬레이션
    • What-If 분석: 특정 거래 제외, 시간대 제외, 로트 조정
    • 리스크 계산기 (Kelly + 고정 %): 최적의 포지션 크기 산출
    • Trade Visualizer: Excel 내보내기 거래를 차트에 직접 시각화
    • 라이선스 제어 접근: MT5 계정 & PC 인증 보호

대상 사용자:

  • 수동 트레이더

  • EA 사용자

  • 전략 개발자 / 백테스터

  • 전략 검색자

보너스: 완전한 Excel 템플릿 포함!
스크립트 구매 후 템플릿에 접근할 수 있습니다 — 스크립트를 실행하고 Excel을 열어 새로 고침하면 됩니다.

라이선스 & 보호
MT5 계정 번호와 PC 사용자 이름(Windows)을 입력하여 인증하는 방식이 포함되어 있습니다. 이로써 제품을 공유하는 것을 방지합니다.


리뷰 2
labtrade
371
labtrade 2025.08.03 09:57 
 

Good product and some great features, especially new additions such as Monte Carlo analysis, and the developer is responsive and continually improves the product. Recommended.

Loc Vu
95
Loc Vu 2025.07.22 17:08 
 

very good product and developer replies really fast and very informative

