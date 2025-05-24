Pro Trading Analytics

“출시 가격: $55 (2개 한정!). 다음 가격: $75. 최종 가격: $149.”

제품을 구매하셨다면 이메일 주소를 보내주세요.

Excel ProTrading Analytics 템플릿를 무료로 보내드립니다.

이 올인원 솔루션으로 트레이딩 전략의 전체 가능성을 열어보세요: 거래 내역 내보내기 + 전문가용 Excel 대시보드.

수동 트레이드든 EA(trading robot)이든, 이 강력한 도구는 전문가 수준의 지표와 대시보드를 사용해 성과를 분석하고 최적화할 수 있게 해줍니다. Pro Excel Dashboard는 수동 또는 알고리즘 거래 내역을 깊이 있게 분석하며, 백테스트 결과를 사용해 EA의 퍼포먼스도 평가할 수 있습니다. 주요 지표를 기반으로 한 성과 평가와 상세 인사이트를 즉시 제공합니다.

또한 전체적인 트레이딩 일관성을 평가할 수 있습니다 — 이는 Prop Firm 챌린지 통과 및 자금 계정 유지에 매우 중요합니다.

포함 항목:

Trade History Exporter 스크립트 (MT5)

• 실거래 및 데모 거래 내역 내보내기

• Excel 사용을 위한 깔끔한 CSV 포맷

• 주요 지표 포함: 오픈/클로즈 시간, 거래량, 수익, pips, SL/TP, ROI, 최대 낙폭 %, 지속 시간, 리스크 대비 보상 비율

Pro Excel Trading Analysis 템플릿 (구매 시 해제됨)

• 퍼포먼스 대시보드: 순수익, 자산 곡선, 승률/패률, 평균 보유 시간 등

• 낙폭 분석: 최대/상대 낙폭, 고점 잔액, 회복도

• 거래 저널: 모든 거래, 방향/종목/시간 기준 필터 & 정렬 가능

• 거래 품질 점수 시스템: 백테스트 기반 전략 평가

• 리스크 메트릭: Sharpe, Sortino, Calmar, 기대 값, Profit Factor

• 전략 필터: 종목, 시간대, EA/수동, 지속 시간

• 최고/최악 거래 요약: 자동 식별

• 일관성 시트: 로트, 수익, 낙폭, 지속 시간 일관성 시각화

• 신호 변환기: MT4/MT5 신호 이력 가져오기 및 분석

• 의심스러운 거래 탐지: Martingale, Hedging, Grid 시스템, 갑작스러운 자금 투입

• 의심 자본 투입 탐지

• 성장 추적기: 월별/연별 ROI 시각화

• 최고/최악 거래 하이라이트

• 몬테카를로 시뮬레이션

• What-If 분석: 특정 거래 제외, 시간대 제외, 로트 조정

• 리스크 계산기 (Kelly + 고정 %): 최적의 포지션 크기 산출

• Trade Visualizer: Excel 내보내기 거래를 차트에 직접 시각화

• 라이선스 제어 접근: MT5 계정 & PC 인증 보호

대상 사용자:

수동 트레이더

EA 사용자

전략 개발자 / 백테스터

전략 검색자

보너스: 완전한 Excel 템플릿 포함!

스크립트 구매 후 템플릿에 접근할 수 있습니다 — 스크립트를 실행하고 Excel을 열어 새로 고침하면 됩니다.

라이선스 & 보호

MT5 계정 번호와 PC 사용자 이름(Windows)을 입력하여 인증하는 방식이 포함되어 있습니다. 이로써 제품을 공유하는 것을 방지합니다.