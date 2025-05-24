Pro Trading Analytics

“发行价：$55（仅剩 2 份！）。下一个价格：$75。最终价格：$149。”

如果您已购买我们的产品，请发送邮件地址以获取 Excel ProTrading Analytics 模板。

通过这个一体化解决方案解锁您交易策略的全部潜力：交易历史导出器 + 专业 Excel 交易仪表盘。

无论您是手动交易还是使用专家顾问（EA），这个强大工具都能让您以专业级指标和交互式仪表盘来分析、优化和提升您的表现。使用 Pro Excel Dashboard，您可以深入分析交易历史——无论是手动还是算法交易——甚至使用回测结果评估任何 EA 的表现。即时获得详细洞察，并根据关键交易指标得到绩效评分。

您还可以评估交易的一致性，这在挑战 Prop Firm 和维持资金账户中至关重要。

您将获得：

Trade History Exporter 脚本 (MT5)

• 导出实时与模拟交易历史

• 结构良好的 CSV 格式，直接用于 Excel

• 包含核心指标：开/平时间、成交量、盈利、pips、SL/TP、ROI、最大回撤%、持续时间、风险-回报率

Pro Excel Trading Analysis 模板（购买后解锁）

• 性能仪表盘：净利润、权益曲线、胜率、平均持仓时间等

• 回撤分析：最大/相对回撤、峰值余额、恢复期等

• 交易日志：可按方向、类型、符号、时间排序/过滤

• 交易质量评分系统：基于回测结果给任何 EA 打分

• 风险指标：Sharpe、Sortino、Calmar、期望收益、利润因子

• 策略过滤器：按符号、时间段、胜/败、EA/手动、持续时间切片

• 最佳/最差交易摘要：自动识别表现极端交易并提供上下文

• 稳定性表单：可视化一致性分析、异常交易检测、评估建议

• 信号转换器：导入 / 转换 / 分析 MT4/MT5 信号历史

• 可疑交易检测：自动识别 Martingale、对冲、网格系统、资金注入等

• 可疑入金行为检测：识别交易者在亏损后注资以隐藏回撤

• 增长追踪：按月/年 ROI 可视分解，复利总和模拟 MQL5 逻辑

• 最好 / 最差交易：即时高亮 Top 10 交易以便策略复盘

• 蒙特卡洛模拟：基于历史性能模拟多种交易顺序，测风险、策略稳健性

• What-If 分析：调整、排除特定交易、排除时间区段或盈利/亏损极端、调整仓位

• 风险计算器 (Kelly + 固定风险%)：使用调整后的 Kelly 公式或自定义风险百分比

• Trade Visualizer：直接在图表上绘制 Excel 导出的历史交易，支持多符号、自动符号检测、详细 tooltip

• 授权访问：模板通过 MT5 账号 & PC 授权控制

适用人群：

手动交易者，希望记录 & 分析绩效

使用 EA 的用户，希望评估 / 优化机器人

需要清晰方式分析回测质量的开发人员

策略测试者，寻找高级评分 & 可视反馈

赠送：完整 Excel 模板

购买脚本后，您将获得 Pro Excel 模板，与导出数据无缝协作 — 只需运行脚本、打开 Excel、刷新数据。

许可与保护

本套餐包含安全授权系统。您需输入 MT5 账号号与 Windows PC 名称，以保障产品的专属性。

下载包内容：

Pro_Trading_Analysis_Template.xlsm

用户指南与设置说明

支持 & 定制化

需要帮助？想为模板添加自定义指标或可视化？我随时助您定制。

一次购买，永久分析。

无论您是初学者还是 EA 高级开发者，该工具将节省您大量手动工作时间，并助您做出更智慧的交易决策。