Pro Trading Analytics

5

“发行价：$55（仅剩 2 份！）。下一个价格：$75。最终价格：$149。”

如果您已购买我们的产品，请发送邮件地址以获取 Excel ProTrading Analytics 模板。

通过这个一体化解决方案解锁您交易策略的全部潜力：交易历史导出器 + 专业 Excel 交易仪表盘

无论您是手动交易还是使用专家顾问（EA），这个强大工具都能让您以专业级指标和交互式仪表盘来分析、优化和提升您的表现。使用 Pro Excel Dashboard，您可以深入分析交易历史——无论是手动还是算法交易——甚至使用回测结果评估任何 EA 的表现。即时获得详细洞察，并根据关键交易指标得到绩效评分。

您还可以评估交易的一致性，这在挑战 Prop Firm 和维持资金账户中至关重要。


您将获得：

  • Trade History Exporter 脚本 (MT5)
    • 导出实时与模拟交易历史
    • 结构良好的 CSV 格式，直接用于 Excel
    • 包含核心指标：开/平时间、成交量、盈利、pips、SL/TP、ROI、最大回撤%、持续时间、风险-回报率

  • Pro Excel Trading Analysis 模板（购买后解锁）
    • 性能仪表盘：净利润、权益曲线、胜率、平均持仓时间等
    • 回撤分析：最大/相对回撤、峰值余额、恢复期等
    • 交易日志：可按方向、类型、符号、时间排序/过滤
    • 交易质量评分系统：基于回测结果给任何 EA 打分
    • 风险指标：Sharpe、Sortino、Calmar、期望收益、利润因子
    • 策略过滤器：按符号、时间段、胜/败、EA/手动、持续时间切片
    • 最佳/最差交易摘要：自动识别表现极端交易并提供上下文
    • 稳定性表单：可视化一致性分析、异常交易检测、评估建议
    • 信号转换器：导入 / 转换 / 分析 MT4/MT5 信号历史
    • 可疑交易检测：自动识别 Martingale、对冲、网格系统、资金注入等
    • 可疑入金行为检测：识别交易者在亏损后注资以隐藏回撤
    • 增长追踪：按月/年 ROI 可视分解，复利总和模拟 MQL5 逻辑
    • 最好 / 最差交易：即时高亮 Top 10 交易以便策略复盘
    • 蒙特卡洛模拟：基于历史性能模拟多种交易顺序，测风险、策略稳健性
    • What-If 分析：调整、排除特定交易、排除时间区段或盈利/亏损极端、调整仓位
    • 风险计算器 (Kelly + 固定风险%)：使用调整后的 Kelly 公式或自定义风险百分比
    • Trade Visualizer：直接在图表上绘制 Excel 导出的历史交易，支持多符号、自动符号检测、详细 tooltip
    • 授权访问：模板通过 MT5 账号 & PC 授权控制

适用人群：

  • 手动交易者，希望记录 & 分析绩效

  • 使用 EA 的用户，希望评估 / 优化机器人

  • 需要清晰方式分析回测质量的开发人员

  • 策略测试者，寻找高级评分 & 可视反馈

赠送：完整 Excel 模板
购买脚本后，您将获得 Pro Excel 模板，与导出数据无缝协作 — 只需运行脚本、打开 Excel、刷新数据。

许可与保护
本套餐包含安全授权系统。您需输入 MT5 账号号与 Windows PC 名称，以保障产品的专属性。

下载包内容：

  • Pro_Trading_Analysis_Template.xlsm

  • 用户指南与设置说明

支持 & 定制化
需要帮助？想为模板添加自定义指标或可视化？我随时助您定制。

一次购买，永久分析。
无论您是初学者还是 EA 高级开发者，该工具将节省您大量手动工作时间，并助您做出更智慧的交易决策。


评分 2
labtrade
371
labtrade 2025.08.03 09:57 
 

Good product and some great features, especially new additions such as Monte Carlo analysis, and the developer is responsive and continually improves the product. Recommended.

Loc Vu
95
Loc Vu 2025.07.22 17:08 
 

very good product and developer replies really fast and very informative

推荐产品
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Mine Farm
Maryna Kauzova
专家
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
专家
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
指标
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
实用工具
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro 是一款專為 MetaTrader 5 設計的自動交易系統。 它使用基於斐波那契的價格水平，結合趨勢和結構分析來定義入場點和出場點。此 EA 支援多頭和空頭部位，並內建風險管理參數。 核心功能： • 使用斐波那契回檔和擴展邏輯來繪製入場點、停損點和獲利點。 • 可設定交易手數和停損/獲利水平 • 可選擇 1 或 2 個入場點 • 根據市場情況支持固定或動態停損和獲利 • 適用於多種時間範圍和貨幣對 • 包含最大點差、滑點和交易頻率控制選項 • 自動交易管理：損益兩平、追蹤停損與部分平倉選項 • 如有需要，支持市價單。 輸入概覽： • 風險管理：交易手數、單筆交易風險、最大交易數量 • 入場條件：斐波那契水平選擇、趨勢過濾選項 • 出場管理：停損/停盈類型、追蹤停損設定、損益平衡參數 • 交易過濾：價差限制、滑點容忍度 基本規則 • 點擊“繪製斐波那契”，並根據您的需求繪製斐波那契框。 • 您選擇的斐波那契程度會顯示出來（完全可設定） • 點擊“執行斐波那契”，即可立即建立掛單以及停損和止盈 • 設定完畢後，讓PA
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
指标
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
指标
概述 本指标是经典 Donchian 通道 的增强版，增加了多种实用的交易功能。 除了标准的三条线（最高、最低和中线），系统能够检测 突破 ，并在图表上用箭头进行可视化标记，同时只显示 与当前趋势方向相反的那条线 ，让图表更加简洁。 功能包括： 可视化信号 ：突破时在图表上绘制彩色箭头 自动通知 ：弹窗、Push 推送和 Email 邮件 RSI 过滤 ：根据市场相对强弱验证信号 个性化设置 ：颜色、线条粗细、箭头符号、RSI 阈值等 工作原理 Donchian 通道计算： 上轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最高价 下轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最低价 中线 ：最高价和最低价的平均值 看涨突破 ：收盘价高于上轨线 看跌突破 ：收盘价低于下轨线 指标会： 绘制三条 Donchian 通道线 仅在 方向变化后的首次突破 绘制箭头 隐藏顺应趋势方向的那条线（上涨趋势: 只显示红色下轨线；下跌趋势: 只显示绿色上轨线） 可选用 RSI 过滤突破信号，减少虚假突破 支持实时发送通知 参数说明 Donchian 通道设置 indPeriod ：计算通道高低点的已收盘 K 线数量 Lin
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
专家
该系统的思路是通过计算复合蜡烛来识别反转形态。 反转形态类似日本蜡烛条分析的 "锤头" 和 "吊颈" 形态。但它使用符合蜡烛替代单一的蜡烛，并且不需要复合蜡烛的小实体来确认反转。 输入参数: Range - 最大柱线数量, 计算复合蜡烛时用。 Minimum - 最小复合蜡烛大小 (传统的点数)。 ShadowBig and ShadowSmall - 影线 (复合蜡烛单元)。 Limit, StopLoss and TakeProfit - 开盘价, 止损位和止盈位, 它们是相对于复合蜡烛的收盘价 (复合蜡烛单元)。 Expiration - 订单过期时间 (单位柱线), 用于挂单 (Limit!=0.0)。 反向蜡烛条形态的判别如下。 它计算复合蜡烛参数，其自最后的完整柱线 (索引为 1) 至由 Range 输入参数定义的柱线数量。如果复合蜡烛大小大于由 Minimum 输入参数指定的数值, 它分析复合蜡烛的影线检测反转条件。 空头能量的特征是复合蜡烛的上影线为零, 多头能量的特征是复合蜡烛的下影线为零。 为确认空头趋势反转 (且多头开始)，需要以下检查: 下影线的大小 (多头能量
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
指标
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
专家
Sonic R Pro Enhanced EA - 2025 版本 $249 仅限前5名购买者！ 实时信号 查看 Sonic R Pro Enhanced 的实时表现： 交易策略 Sonic R Pro Enhanced 是经典 Sonic R 策略的升级版，通过 Dragon Band（EMA 34 和 EMA 89）进行自动化交易，并结合先进算法以提高盈利能力。 时间周期：M15, M30 支持货币对：XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 交易风格：回调交易 & 反趋势交易 最低资金要求：500 USD 杠杆比例：1:200 起 用户指南 设置：只需配置一个参数 - RiskAmount 如果 RiskAmount < 0：按账户余额的百分比计算风险 如果 RiskAmount > 0：每笔交易的固定风险金额 (USD) 示例： RiskAmount = -1 : 风险为账户余额的 1% RiskAmount = -2.5 : 风险为账户余额的 2.5% RiskAmount = 50 : 每笔交易固定风险 50 USD RiskAmou
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
实用工具
Second Level Candles And Alligator Indicators 每12秒产生一个K线，而且自带Alligator指标，对超短线选手交易非常有帮助。程序启动时可能不成功，是因为MT5 MqlTick 数据加载少的原因。可以通过修改显示的数据参数避免，比如display=100，程序正常之后再将参数调大 display=300 。如果数据不正常，也可以采用重新加载的方式解决。 如果您对这个指标有任何建议，请联系作者。  Second Level Candles And Alligator Indicators  produced a candle per 12 seconds,include Alligator, it's helpful to Short-Term Trading。You'd better reload the indicator every start MT5 or change display parameter to reslove data bug. Please attach author when  you had some su
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
指标
如果你象这个项目一样,就有5个饥饿审查。 这项指标采用了既定价格的公开、高、低价和关闭价格 可以对特定时间区加以调整。 许多机构和专业人士都认为这些是重要的。 贸易商可以为你了解他们可能更进一步的地点, 积极。 现有期间为: 前一日。 前一星期。 曾任Month。 曾任。 前一年。 或: 目前日。 目前周。 目前 Month。 目前配额。 今年。
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
专家
Renko Expert Advisor based on Renko bar simulation.    The EA has two options for building Renko bars. Classic and ATR. In the classic version, renko bars are marked with areas on the main chart; in the ATR version, renko bars are modeled and drawn in the indicator window. Modeling renko bars inside the EA allows you to optimize the robot better than drawing renko bars offline.   Our new product based on artificial intelligence   https://www.mql5.com/ru/market/product/127820   Telegramm channel
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
指标
"Haven Key Levels PDH PDL"   指标可帮助交易者在图表上将关键水平可视化。它会自动标记以下水平： DO (Daily Open)   — 每日开盘价。 NYM (New York Midnight)   — 纽约午夜价。 PDH (Previous Day High)   — 前一日最高价。 PDL (Previous Day Low)   — 前一日最低价。 WO (Weekly Open)   — 每周开盘价。 MO (Monthly Open)   — 每月开盘价。 PWH (Previous Week High)   — 前一周最高价。 PWL (Previous Week Low)   — 前一周最低价。 CMH (Current Month High)   — 当月最高价。 CML (Current Month Low)   — 当月最低价。 PMH (Previous Month High)   — 上一月最高价。 PML (Previous Month Low)   — 上一月最低价。 其他产品 ->  点击这里 。 自定义功能： 选择线条颜
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
指标
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
专家
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Trend Wave Analyzer
Rong Bin Su
实用工具
趋势波幅分析工具 概述 趋势波幅分析工具是专为MetaTrader 5平台开发的MQL5工具，用于识别、分析和可视化金融市场中的价格趋势周期。通过识别价格走势中的关键转折点（峰值和谷值），它能够检测完整的上涨/下跌/震荡价格运动，为交易者提供有关市场行为模式的宝贵见解。 #主要特点 -多品种分析：同时分析多个交易品种 -趋势识别：自动检测上涨趋势、下跌趋势和震荡市场条件 -波幅测量：量化每次价格运动的大小和持续时间 -统计分析：计算每种趋势类型的平均和最大波幅 -可视化表示：直接在图表上显示带有颜色编码的趋势 -数据导出：将详细的趋势数据保存到CSV文件中以供进一步分析 -可定制参数：可调整的趋势检测灵敏度和分析条件设置 #技术方法 该工具采用系统的峰谷检测算法来识别价格序列中的潜在反转点。然后分析这些点之间的关系，确定每个趋势段的方向、强度和幅度。高级过滤选项有助于消除噪音，专注于统计上显著的价格走势。 安装 1.下载TrendWaveAnalyzer.ex5文件 2.打开MetaTrader 5平台 3.导航至"文件→打开数据文件夹" 4.将
Predator tail
Aleksandr Davydov
专家
Thank you for your interest in The Tail. I have been trading since 2018. Or rather, it’s not me who trades, but the army of my robots, which I constantly develop. Tail is one such candidate. This robot works on moving averages, filters trades by RSI. The robot provides the functionality of volume and position control. Combine different approaches. I recommend using it in a group of 3-5 of the same robots on different instruments for the best result. I recommend keeping a high value of the
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
指标
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
实用工具
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
专家
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - User Guide Overview This Expert Advisor implements a complete Renko-based trading system with custom brick calculation, visual display, and automated trading logic. -The EA only for Rent unlimited Version coming soon. Features 1. Renko Engine Custom Renko Calculation : Built from scratch, no offline charts needed No Repainting : Uses only closed Renko bricks Configurable Brick Size : Set in points via input parameters Real-time Brick Formation : Automatically
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
指标
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
指标
Daily Support and Resistance Levels 是一款专业指标，基于经典枢轴点方法自动计算并显示日内交易关键价格水平。 主要功能： 自动计算枢轴点(PP) 三个阻力位(R1, R2, R3) 三个支撑位(S1, S2, S3) 显示前一天高点/低点 实时信息面板 市场趋势方向(多头/空头)提示 显示与最近价格水平的距离 完全自定义颜色与样式 每日自动更新 支持所有周期 计算方法：基于昨日最高价、最低价、收盘价的经典枢轴点算法。 交易用途： 支撑/阻力反弹交易 突破策略 区间震荡交易 市场方向判断 盈利目标设置 使用方法： 将指标加载到图表 自动生成水平线 价格 > PP = 多头倾向 价格 < PP = 空头倾向 S1-S3 = 支撑区域 R1-R3 = 阻力区域 自定义设置： 枢轴点/支撑/阻力颜色 线条宽度与样式 显示/隐藏价格标签 显示/隐藏信息面板 面板位置与字体大小 显示/隐藏前日高低点 优点： 专业界面 无重绘 资源占用低 支持所有经纪商 适合剥头皮与日内交易 免费用于展示我的MQL5能力 如果喜欢，请留下评价。
FREE
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
专家
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven 将于 2025 年 12 月 8 日前推出促销价格。 这款智能交易系统适用于任何资产，具有通用性。 这款多资产剥头皮交易 EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的专业自动化交易系统，旨在同时对多种资产进行剥头皮交易。8.2 版本融合了多时间框架技术、三重确认机制和集成风险管理功能。 技术架构 1. 智能信号系统 多时间框架计算：三重分析（操作、快速确认和慢速确认） 投票系统：3 个主要指标（EMA、MACD、RSI），权重可调 风险模式：5 个级别（超激进 → 超保守），影响灵敏度 2. 高级风险管理 混合手数计算：固定手数或基于风险的手数（美元） 无限盈亏平衡：以美元而非点数计算的渐进式系统。达到预设盈利后，止损位将降至 0。盈利翻倍后，止损位将恢复至预设值，以此类推。 保证金保护：主动预防“资金不足”错误。 分层限制：每日、全局和回撤限制。 3. 持仓管理 多资产：最多可同时持有 14 个交易品种。 全面保护：冻结价位、经纪商限制、价格验证。 紧急平仓
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Inverted Chart EA
Samuele Borella
实用工具
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
实用工具
将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT5。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |   MT4版本  |   不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT5 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT5 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易 确
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
实用工具
MT5 交易复印机是 МetaТrader 5 平台的交易复印机 。 它复制外汇交易 之间   任何账户 MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 对于 COPYLOT MT5 版本（或 MT4   - MT4 MT5   -   MT4 对于 COPYLOT MT4 版本） 值得信赖的复印机！ MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 您还可以在 МТ4 终端 (   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ) 中 复制交易： COPYLOT CLIENT for MT4 此版本包括在终端 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5 之间 。 交易复制器用于在 2/3/10 终端之间复制交易/头寸。 支持从模拟账户和投资账户复制。 该程序可以在多个终端绑定上运行。 使用它作为您在一个账户上交易的各种投资者账户的交易的同步器， - COPYLOT 会将您的交易复制到其他终端。 从 多个 终端复制到一个； 从一个终端复
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
实用工具
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
实用工具
Auto Trade Copier 被设计成多的MT5账户/端子，绝对精度之间复制交易。 有了这个工具，你可以充当要么提供商（源）或接收（目的地） 。每一个交易行为将由提供商克隆到接收器，没有延迟。 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商可以交易复制到多个接收者的账户。     绝对兼容MT5的顺序/位置管理规则，该规则允许与调整容积为每个符号只有一个位置。     自动识别和同步代理之间的符号后缀。     允许高达5特殊符号的设置（即： GOLD - > XAUUSD ，等等） 。     多lotsize设置选项。     允许过滤的订单类型将被复制。     关断端子或电源关闭后恢复以前的设置和状态。     实时控制面板。     使用方便，界面友好。 用法： - 安装工具提供的MT5终端，并选择角色“提供者” ，然后启用它。 - 安装工具接收的MT5终端，并选择角色的“接收器” ，输入提供商的帐号，然后启用它（你可以有很多接收者的帐户，只要你想） 。 设置和参数：      特殊符号设置（菜单） ： 配置高达5对特殊
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 基于内置的实时报价数据库， 即时加载 历史数据。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30 。 您可轻松自定义时间框架组合，只需按升序列出 1至900秒 的数值且避免重复即可。 其他免费工具 快速交易管理器 ( Quick Trade Ma
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
实用工具
交易面板一键交易。 处理仓位和订单！ 通过 图表 或 键盘 进行交易 。 使用我们的交易面板，您只需单击一下即可直接从图表中执行交易，执行交易操作的速度比使用标准 MetaTrader 控件快 30 倍。 参数和函数的自动计算使交易者的交易更加快捷、方便。 图形提示、信息标签和有关贸易交易的完整信息均位于图表 MetaTrader 上。 MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 打开和关闭、反转和锁定、部分关闭/Autolot。虚拟/真实止损/止盈/追踪止损/盈亏平衡，订单网格... МetaТrader 5 中主要订单的交易控制面板 ：买入、卖出、buystop、buylimit、sellstop、selllimit、平仓、删除、修改、追踪止损、止损、获利。 有 5 个选项卡 可用：头寸、挂单、账户信息、信号和总利润。 Description on English VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞赛中 获得二等奖 。 注意！如果
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
实用工具
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
实用工具
Cerberus the Equity Watcher 是一种风险管理工具，可以持续监控您的账户资产并避免因错误的 EA 或您的情绪行为（如果您是全权交易者）导致的重大亏损。对于依赖 EA 的系统交易者来说，它非常有用，EA 可能包含错误，或者在意外的市场条件下可能表现不佳。 Cerberus 允许您设置最小净值和（可选）最大值，如果达到其中任何一个，则所有头寸都被平仓，所有挂单被关闭，所有 EA 被“杀死”。在展平所有位置后，将向用户手机发送通知，并在屏幕上显示一条清晰的消息。在“扁平化”之后， Cerberus 继续关注股权价值，并继续扼杀任何进一步的交易尝试，直到它被重新初始化。 Cerberus 执行的任何操作都清楚地显示在屏幕上，报告在“专家顾问”选项卡上，并向用户发送通知。为了避免用户错误，对用户输入的输入值和自动交易的当前状态进行了多次检查。 ****** 特征 最小和最大权益值可以以账户货币或初始权益的百分比设置 最大净值是可选的 如果达到最小/最大净值，则所有 EA 将独立于它们交易的符号被终止 第一次压扁后几秒钟进行双重检查 Cerberus 在拉平后也继续监控股权
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
实用工具
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
News Filter EA
Rashed Samir
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
作者的更多信息
TradeVisualizer
Abdeljalil El Kedmiri
指标
Trade Visualizer 指标让您的交易数据“活起来”，可将完整的交易历史直接绘制在 MT5 图表上。无论您是在分析自己的表现还是研究 MQL5 信号交易者的策略，此工具都能将原始数据转化为清晰直观的可视化图形。每笔交易都配有进场与出场箭头、连接线以及显示价格、利润、手数和点数的详细提示，让您轻松理解任何策略的逻辑与表现。 注意： 下载此指标后，请向我们发送包含您邮箱地址的消息，以免费领取 Trade Visualizer 模板 。 功能特点： • 与最新版本 ProTrading Analytics Excel Template v1.7 无缝集成，支持回测、实盘交易与 MQL5 信号数据分析。 • 可在同一品种上对比多个交易者或策略（通过不同 Trader ID）。 • 完全自定义买卖颜色、线型和箭头大小。 • 自动调整 CSV 与经纪商时间（GMT 偏移）。 • 支持不同经纪商符号后缀。 • 直观分析交易逻辑、时机与出入场精度。
FREE
Quant Levels
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
指标
Quant Levels Indicator   is a premium component of the   Quantitative Trading Analysis Toolkit , designed to transform subjective trading into data-driven decision making. This advanced tool provides institutional-grade support and resistance analysis directly on your MT5 charts. " Please support our work by leaving a review ". As a thank-you gift , we’ll share a special template that helps you display signal trade history directly on your chart. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals i
FREE
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
专家
This new time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT4 version :  https://www.
FREE
Dynamic Fibo Scalper
Abdeljalil El Kedmiri
专家
Dynamic Fibo Scalper is an automated trading tool that uses Dynamic Fibonacci levels to find trading opportunities. You can set up to 5 custom levels in the EA’s inputs, and it will monitor the price movement. When the price crosses any of your chosen levels, the EA will automatically enter a buy or sell trade. This EA is perfect for traders who want a simple and effective strategy based on Fibonacci analysis. It’s fully customizable , easy to use, and works on any market , giving you more con
Volume Profile Trading System
Abdeljalil El Kedmiri
指标
Volume Profile Trading System is NOT just another volume indicator. It's a   complete trading ecosystem   that combines professional volume profile visualization with an intelligent automated trading strategy.  While other indicators show you   WHERE   volume is concentrated, Volume Profile Trading System  shows you   WHERE ,   WHEN , and   HOW   to trade it! displaying real volume distribution by price instead of time. It helps traders identify fair value zones, institutional activity, and high
Send Orders At Time MT4
Abdeljalil El Kedmiri
专家
This new   time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT5 version :  https://ww
FREE
Range Breakout MT4
Abdeljalil El Kedmiri
5 (3)
专家
The Range Breakout X2 is following a scalping breakout strategy. This expert will identify the daily 4 key levels of support and resistance and will open Long and short trades on these levels.Profits can be secured with the adjustable trailing stop... Note : Please be advised that due to the current market conditions (volatile market), we recommend activating the second levels (15H) and deactivating the first levels (11H). This is an optimized range breakout strategy with a simple and full cust
Strategy Master MT4
Abdeljalil El Kedmiri
专家
Strategy Master   is a 5-in-1 EA, offering a choice of 5 distinct strategies within a single expert advisor. You can activate one to five strategies simultaneously and customize your trading by enabling or disabling filters to validate entries. These five strategies encompass a range of approaches, including three technical strategies (Moving Average, Bollinger Bands, and Ichimoku), a renowned price action strategy (Breakout), and a time-based strategy (SendOrder at Time). We understand that mar
Trendline Breakouts MT4
Abdeljalil El Kedmiri
专家
Trendline Breakouts   is a semi-automatic expert advisor, which means you only need to draw the support and resistance lines, and then let the expert advisor handle the trading for you. You can use this expert for every market and time frame. Backtesting is not available because this is a semi-automatic EA. You draw the trendlines and let the expert trade for you. This expert enables you to automatically trade breakouts of both horizontal support and resistance and trendlines, unlike the traditi
Quick Funding in Prop Trading Firms
Abdeljalil El Kedmiri
4.85 (27)
专家
This EA is designed to pass challenges of prop firms (proprietary trading firm) that allow use of High and Low Frequency trading strategies. A Gift i ncluded in this expert    :   Range Breakout strategy  that identify daily support and resistance levels and initiating both Long and Short trades automaticly at these key points. We use special HFT strategy that detect large movements and employ stop loss to protect your equity. It has build-in equity protector which will stop the EA once the pro
Golden Candlesticks MT4
Abdeljalil El Kedmiri
专家
Golden candlesticks are highly  profitable patterns that have been tested and selected from among dozens of patterns. This Expert Advisor is the result of nine years of in-depth study and practical experience in the financial markets. We analyzed the works of experts like Steve Nison, Stephen Bigalow , François Baron and Gregory Morris... focusing on candlestick pattern techniques. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals in your chart   :  https://www.mql5.com/en/market/product/152555 W
Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
专家
Exclusive deal: 70% discount for a limited period. Super Grid Strategy EA   is a versatile and powerful grid trading tool, perfect for both Forex and CFD traders. It places up to 20 pending orders (10 stop and 10 limit) at your preferred time, with customizable distances and spacing between orders for maximum flexibility. Key features include: Fixed Grid :  Orders are placed at a fixed distance from the price and between each order, and this parameter can be adjusted based on market conditions.
Hedge Manual Trades
Abdeljalil El Kedmiri
实用工具
This Expert Advisor is designed to help traders manage their positions automatically. It can hedge manual trades when a specified (loss or win) threshold is reached, reducing risk. The EA also allows traders to close buy or sell trades individually based on profit or loss, and it can close all trades when a certain total profit or loss is achieved. With customizable settings for trade management, this EA helps traders automate their strategies and improve efficiency. The EA opens trades using th
Excel ProTrading Analytics
Abdeljalil El Kedmiri
实用工具
Unlock the full potential of your trading strategy with this  all-in-one  solution:  Trade History Exporter  +  Pro Excel Trading Dashboard . Whether you're trading manually or using Expert Advisors (EAs), this powerful tool allows you to analyze, optimize, and improve your performance with professional-grade metrics and interactive dashboards. With the Pro Excel Dashboard, you can deeply analyze your trade history—manual or algorithmic—and even evaluate any EA’s performance using backtest resu
Prop Firm Trading Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
实用工具
Master prop firm challenges before risking real money!   Our advanced simulator recreates authentic prop firm trading environments, helping you practice, strategize, and pass challenges with confidence.   Using our Simulator, you can simulate any prop firm challenge using demo or live accounts, supports both manual trading strategies and automated trading via EAs ,  create personalized challenges for customized periods, and challenge yourself to develop the discipline needed for consistent profi
Range Breakout X2
Abdeljalil El Kedmiri
4 (3)
专家
The Range Breakout X2 is following a scalping breakout strategy. This expert will identify the daily 4 key levels of support and resistance and will open Long and short trades on these levels.Profits can be secured with the adjustable trailing stop... Note : Please be advised that due to the current market conditions (volatile market), we recommend activating the second levels (15H) and deactivating the first levels (11H). This is an optimized range breakout strategy with a simple and full cust
Trendline Breakouts
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
专家
Trendline Breakouts is a semi-automatic expert advisor, which means you only need to draw the support and resistance lines, and then let the expert advisor handle the trading for you. You can use this expert for every market and time frame. Backtesting is not available because this is a semi-automatic EA. You draw the trendlines and let the expert trade for you. This expert enables you to automatically trade breakouts of both horizontal support and resistance and trendlines, unlike the tradition
Strategy Master
Abdeljalil El Kedmiri
专家
Strategy Master is a 5-in-1 EA, offering a choice of 5 distinct strategies within a single expert advisor. You can activate one to five strategies simultaneously and customize your trading by enabling or disabling filters to validate entries. These five strategies encompass a range of approaches, including three technical strategies (Moving Average, Bollinger Bands, and Ichimoku), a renowned price action strategy (Breakout), and a time-based strategy (SendOrder at Time). The link for MT4 version
Golden candlesticks
Abdeljalil El Kedmiri
专家
Golden candlesticks are highly  profitable patterns that have been tested and selected from among dozens of patterns. This Expert Advisor is the result of nine years of in-depth study and practical experience in the financial markets. We analyzed the works of experts like   Steve Nison, Stephen   Bigalow   , François Baron and Gregory Morris... focusing on candlestick pattern techniques. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals in your chart   :  https://www.mql5.com/en/market/product/152
Super Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
专家
Exclusive deal: 70% discount for a limited period. Super Grid Strategy EA is a versatile and powerful grid trading tool, perfect for both Forex and CFD traders. It places up to 20 pending orders (10 stop and 10 limit) at your preferred time, with customizable distances and spacing between orders for maximum flexibility. Key features include: Fixed Grid :  Orders are placed at a fixed distance from the price and between each order, and this parameter can be adjusted based on market conditions. D
Trading Keyboard
Abdeljalil El Kedmiri
实用工具
Trading Keyboard (FastTrade Hotkeys) EA is an advanced tool designed for traders who want to execute trades quickly and efficiently using their keyboard. It allows users to place, modify, and close orders with customizable hotkeys, making trading as fast and intuitive as possible. Whether you're a scalper, day trader, or swing trader, this EA enhances your trading experience by reducing manual clicks and improving reaction time. Key Features: Hotkey-Based Trading – Execute trades, modify posit
Quantitative Trading Analysis
Abdeljalil El Kedmiri
实用工具
将您的交易从猜测转变为基于数据的决策。 体验专业机构使用的量化分析的力量——现在每一位认真交易的投资者都能轻松获得。 “在交易中，可衡量的才能被管理。开始衡量真正重要的内容。” 这是一个完整的量化分析工具包，由作者原创并受版权保护，专为希望深入了解市场行为、波动性、流动性和交易机会的交易者而设计。 此 Excel 模板（含 VBA 自动化）可与 MT5（或任何 OHLCV 数据源）无缝连接，仅需几次点击即可将原始数据转化为可操作的交易洞察。 该工具体现了投资银行培训分析师时所教授的量化思维方法。 这是迈向专业交易的第一步——通过数据而非猜测理解市场行为与风险。 购买后可获得所有未来更新。 每次购买可在 10 台不同的计算机或 VPS 上运行。 博客文章: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764514 Quant Level 指标: https://www.mql5.com/en/market/product/151184 MQL5 频道: https://www.mql5.com/en/channels/quantrading 主要功能 1.
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
实用工具
在冒险使用真实资金之前掌握prop firm挑战！   我们的高级模拟器重现真实的prop firm交易环境，帮助您练习、制定策略并自信通过挑战。使用我们的模拟器，您可以通过模拟或真实账户模拟任何prop firm挑战，支持手动交易策略和通过EA的自动交易，创建个性化挑战周期，并挑战自己培养持续盈利所需的纪律。 FTMO 1万和10万挑战配置文件：   提供主要prop firm的配置文件和专属支持 - 只需询问！ 前10名买家享受7折优惠。 主要功能 实时挑战监控 实时统计仪表板 - 实时追踪余额、净值、盈亏、回撤 专业指标 - 已平仓与未平仓盈亏、胜率、交易分析 支持手动/自动交易：同时支持手动交易策略和通过专家顾问的自动交易 完整Prop Firm规则执行 盈利目标管理 - 设置和追踪具体盈利目标 回撤保护 - 每日和最大回撤限制及警报 交易天数要求 - 最低活跃交易天数追踪 风险管理 - 止损合规、仓位大小限制 时间限制 - 挑战持续时间倒计时 高级风险管理 双重盈亏追踪 - 分离已实现盈利和未平仓头寸 实时违规警报 - 规则违反即时通知 自动交易保护 - 违规时可选自
Missed Opportunity Analyzer
Abdeljalil El Kedmiri
指标
The   Missed Opportunity Analyzer   is a professional historical analysis tool that identifies and visualizes high probability trading opportunities you   missed   in the past. Unlike predictive indicators, it provides 100% non-repainting hindsight analysis to help you study price behavior, refine your strategy, and improve your trading discipline. Core Concept The indicator scans historical data to find confirmed price swings where: Price moved to your target (TP)   before   hitting your sto
筛选:
labtrade
371
labtrade 2025.08.03 09:57 
 

Good product and some great features, especially new additions such as Monte Carlo analysis, and the developer is responsive and continually improves the product. Recommended.

Abdeljalil El Kedmiri
3328
来自开发人员的回复 Abdeljalil El Kedmiri 2025.08.03 14:09
Thank you for your feedback!
Glad to hear you’re enjoying the new features like Monte Carlo, What If analysis... . I truly appreciate your support and will keep working to make the product even better. Thanks again for the recommendation!
Loc Vu
95
Loc Vu 2025.07.22 17:08 
 

very good product and developer replies really fast and very informative

Abdeljalil El Kedmiri
3328
来自开发人员的回复 Abdeljalil El Kedmiri 2025.07.22 19:00
Thank you for your support! Version 1.5 is now ready and packed with powerful new professional features!
回复评论