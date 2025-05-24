Pro Trading Analytics
- 实用工具
- Abdeljalil El Kedmiri
- 版本: 1.7
- 更新: 12 十月 2025
- 激活: 10
“发行价：$55（仅剩 2 份！）。下一个价格：$75。最终价格：$149。”
如果您已购买我们的产品，请发送邮件地址以获取 Excel ProTrading Analytics 模板。
通过这个一体化解决方案解锁您交易策略的全部潜力：交易历史导出器 + 专业 Excel 交易仪表盘。
无论您是手动交易还是使用专家顾问（EA），这个强大工具都能让您以专业级指标和交互式仪表盘来分析、优化和提升您的表现。使用 Pro Excel Dashboard，您可以深入分析交易历史——无论是手动还是算法交易——甚至使用回测结果评估任何 EA 的表现。即时获得详细洞察，并根据关键交易指标得到绩效评分。
您还可以评估交易的一致性，这在挑战 Prop Firm 和维持资金账户中至关重要。
您将获得：
-
Trade History Exporter 脚本 (MT5)
• 导出实时与模拟交易历史
• 结构良好的 CSV 格式，直接用于 Excel
• 包含核心指标：开/平时间、成交量、盈利、pips、SL/TP、ROI、最大回撤%、持续时间、风险-回报率
-
Pro Excel Trading Analysis 模板（购买后解锁）
• 性能仪表盘：净利润、权益曲线、胜率、平均持仓时间等
• 回撤分析：最大/相对回撤、峰值余额、恢复期等
• 交易日志：可按方向、类型、符号、时间排序/过滤
• 交易质量评分系统：基于回测结果给任何 EA 打分
• 风险指标：Sharpe、Sortino、Calmar、期望收益、利润因子
• 策略过滤器：按符号、时间段、胜/败、EA/手动、持续时间切片
• 最佳/最差交易摘要：自动识别表现极端交易并提供上下文
• 稳定性表单：可视化一致性分析、异常交易检测、评估建议
• 信号转换器：导入 / 转换 / 分析 MT4/MT5 信号历史
• 可疑交易检测：自动识别 Martingale、对冲、网格系统、资金注入等
• 可疑入金行为检测：识别交易者在亏损后注资以隐藏回撤
• 增长追踪：按月/年 ROI 可视分解，复利总和模拟 MQL5 逻辑
• 最好 / 最差交易：即时高亮 Top 10 交易以便策略复盘
• 蒙特卡洛模拟：基于历史性能模拟多种交易顺序，测风险、策略稳健性
• What-If 分析：调整、排除特定交易、排除时间区段或盈利/亏损极端、调整仓位
• 风险计算器 (Kelly + 固定风险%)：使用调整后的 Kelly 公式或自定义风险百分比
• Trade Visualizer：直接在图表上绘制 Excel 导出的历史交易，支持多符号、自动符号检测、详细 tooltip
• 授权访问：模板通过 MT5 账号 & PC 授权控制
适用人群：
-
手动交易者，希望记录 & 分析绩效
-
使用 EA 的用户，希望评估 / 优化机器人
-
需要清晰方式分析回测质量的开发人员
-
策略测试者，寻找高级评分 & 可视反馈
赠送：完整 Excel 模板
购买脚本后，您将获得 Pro Excel 模板，与导出数据无缝协作 — 只需运行脚本、打开 Excel、刷新数据。
许可与保护
本套餐包含安全授权系统。您需输入 MT5 账号号与 Windows PC 名称，以保障产品的专属性。
下载包内容：
-
Pro_Trading_Analysis_Template.xlsm
-
用户指南与设置说明
支持 & 定制化
需要帮助？想为模板添加自定义指标或可视化？我随时助您定制。
一次购买，永久分析。
无论您是初学者还是 EA 高级开发者，该工具将节省您大量手动工作时间，并助您做出更智慧的交易决策。
Good product and some great features, especially new additions such as Monte Carlo analysis, and the developer is responsive and continually improves the product. Recommended.