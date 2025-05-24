Pro Trading Analytics
「発売価格：55ドル（残り2本のみ！）。次の価格：75ドル。最終価格：149ドル。」
この製品を購入された方は、メールアドレスを送っていただければ、Excel ProTrading Analytics テンプレート をお送りします。
このオールインワン ソリューションで、あなたのトレーディング戦略の可能性を最大限に引き出しましょう：トレード履歴エクスポーター + プロ Excel トレーディング ダッシュボード。
手動トレードでも EA (エキスパートアドバイザー) を使っていても、この強力なツールはパフォーマンスを分析、最適化、改善できるプロ向けの指標と対話型ダッシュボードを提供します。Pro Excel ダッシュボードでは、あなたのトレード履歴を深く分析し、任意の EA をバックテスト結果から評価できます。主要メトリクスに基づいた詳細なインサイトとパフォーマンス評価を瞬時に得られます。
さらに、トレードの一貫性も評価できます。これはプロップファームのチャレンジをクリアし、資金提供アカウントを維持する上で重要な要素です。
含まれる内容：
• Trade History Exporter スクリプト (MT5)
– リアルおよびデモのトレード履歴をエクスポート
– Excel 用のクリーンで構造化された CSV 形式
– 主要指標を含む：オープン/クローズ時間、ボリューム、利益、pips、SL/TP、ROI、ドローダウン％、期間、リスク-リワード比
• Pro Excel Trading Analysis テンプレート (購入でアンロック)
– パフォーマンス ダッシュボード：純利益、エクイティ曲線、勝率 / 敗率、平均保有時間 など
– ドローダウン分析：最大 / 相対ドローダウン、ピーク残高、回復 など
– トレードジャーナル：すべてのトレード、方向・シンボル・時間でフィルタ/ソート可能
– トレード品質スコアカード：任意の EA をバックテスト結果で格付け
– リスク指標：Sharpe、Sortino、Calmar、期待値、Profit Factor
– 戦略フィルター：シンボル、日時、EA / 手動、期間で切り替え
– 最良 / 最悪トレード要約：最も良い・悪いトレードを自動識別
– 一貫性シート：ロット・利益・期間・ドローダウンの安定性分析
– シグナル変換：MT4/MT5 シグナル履歴のインポートと分析
– 不審な取引検出：マーチンゲール、ヘッジ、グリッド、資金追加等を自動検知
– 疑わしい入金の検出：ドローダウン後の資金注入を警告
– 成長トラッカー：月別・年別 ROI の可視化と複利計算
– 最高 / 最低トレード：利益順に上位 Top10 を強調
– モンテカルロシミュレーション：過去のパフォーマンスに基づくランダム取引列を試算
– What-If 分析：特定トレードの除外、時間帯除外、ロット調整
– リスク計算機 (Kelly + 固定 %): 最適ポジションサイズを計算
– Trade Visualizer：Excel からエクスポートされたトレードをチャート上にプロット
– ライセンス制御アクセス：MT5 アカウントと PC 認証で保護
対象ユーザー：
-
手動トレーダー
-
EA ユーザー
-
開発者 / バックテスター
-
戦略テスター
ボーナス：完全な Excel テンプレート付き！
スクリプト購入後、Excel テンプレートを受け取れます。すべて自動化：スクリプト実行後に Excel を開いて更新するだけ。
ライセンス＆保護
MT5 アカウント番号と PC のユーザー名 (Windows) を入力して認証する方式を採用。これにより、製品の無断共有を防止します。
ダウンロード内容：
-
Pro_Trading_Analysis_Template.xlsm
-
ユーザーガイド & セットアップ手順
サポート & カスタマイズ
サポートが必要ですか？指標のカスタムメトリクスや可視化を追加したいですか？あなたのニーズに応じてテンプレートを調整します。
一度買えば、永久に分析できる。
初心者から EA 開発者まで、このツールは手作業を大幅に削減し、より賢いトレード判断を助けます。
Good product and some great features, especially new additions such as Monte Carlo analysis, and the developer is responsive and continually improves the product. Recommended.