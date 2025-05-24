「発売価格：55ドル（残り2本のみ！）。次の価格：75ドル。最終価格：149ドル。」

この製品を購入された方は、メールアドレスを送っていただければ、Excel ProTrading Analytics テンプレート をお送りします。

このオールインワン ソリューションで、あなたのトレーディング戦略の可能性を最大限に引き出しましょう：トレード履歴エクスポーター + プロ Excel トレーディング ダッシュボード。

手動トレードでも EA (エキスパートアドバイザー) を使っていても、この強力なツールはパフォーマンスを分析、最適化、改善できるプロ向けの指標と対話型ダッシュボードを提供します。Pro Excel ダッシュボードでは、あなたのトレード履歴を深く分析し、任意の EA をバックテスト結果から評価できます。主要メトリクスに基づいた詳細なインサイトとパフォーマンス評価を瞬時に得られます。

さらに、トレードの一貫性も評価できます。これはプロップファームのチャレンジをクリアし、資金提供アカウントを維持する上で重要な要素です。

含まれる内容：

• Trade History Exporter スクリプト (MT5)

– リアルおよびデモのトレード履歴をエクスポート

– Excel 用のクリーンで構造化された CSV 形式

– 主要指標を含む：オープン/クローズ時間、ボリューム、利益、pips、SL/TP、ROI、ドローダウン％、期間、リスク-リワード比

• Pro Excel Trading Analysis テンプレート (購入でアンロック)

– パフォーマンス ダッシュボード：純利益、エクイティ曲線、勝率 / 敗率、平均保有時間 など

– ドローダウン分析：最大 / 相対ドローダウン、ピーク残高、回復 など

– トレードジャーナル：すべてのトレード、方向・シンボル・時間でフィルタ/ソート可能

– トレード品質スコアカード：任意の EA をバックテスト結果で格付け

– リスク指標：Sharpe、Sortino、Calmar、期待値、Profit Factor

– 戦略フィルター：シンボル、日時、EA / 手動、期間で切り替え

– 最良 / 最悪トレード要約：最も良い・悪いトレードを自動識別

– 一貫性シート：ロット・利益・期間・ドローダウンの安定性分析

– シグナル変換：MT4/MT5 シグナル履歴のインポートと分析

– 不審な取引検出：マーチンゲール、ヘッジ、グリッド、資金追加等を自動検知

– 疑わしい入金の検出：ドローダウン後の資金注入を警告

– 成長トラッカー：月別・年別 ROI の可視化と複利計算

– 最高 / 最低トレード：利益順に上位 Top10 を強調

– モンテカルロシミュレーション：過去のパフォーマンスに基づくランダム取引列を試算

– What-If 分析：特定トレードの除外、時間帯除外、ロット調整

– リスク計算機 (Kelly + 固定 %): 最適ポジションサイズを計算

– Trade Visualizer：Excel からエクスポートされたトレードをチャート上にプロット

– ライセンス制御アクセス：MT5 アカウントと PC 認証で保護

対象ユーザー：

手動トレーダー

EA ユーザー

開発者 / バックテスター

戦略テスター

ボーナス：完全な Excel テンプレート付き！

スクリプト購入後、Excel テンプレートを受け取れます。すべて自動化：スクリプト実行後に Excel を開いて更新するだけ。

ライセンス＆保護

MT5 アカウント番号と PC のユーザー名 (Windows) を入力して認証する方式を採用。これにより、製品の無断共有を防止します。

ダウンロード内容：

Pro_Trading_Analysis_Template.xlsm

ユーザーガイド & セットアップ手順

サポート & カスタマイズ

サポートが必要ですか？指標のカスタムメトリクスや可視化を追加したいですか？あなたのニーズに応じてテンプレートを調整します。

一度買えば、永久に分析できる。

初心者から EA 開発者まで、このツールは手作業を大幅に削減し、より賢いトレード判断を助けます。