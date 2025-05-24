Pro Trading Analytics

「発売価格：55ドル（残り2本のみ！）。次の価格：75ドル。最終価格：149ドル。」

この製品を購入された方は、メールアドレスを送っていただければ、Excel ProTrading Analytics テンプレート をお送りします。

このオールインワン ソリューションで、あなたのトレーディング戦略の可能性を最大限に引き出しましょう：トレード履歴エクスポーター + プロ Excel トレーディング ダッシュボード

手動トレードでも EA (エキスパートアドバイザー) を使っていても、この強力なツールはパフォーマンスを分析、最適化、改善できるプロ向けの指標と対話型ダッシュボードを提供します。Pro Excel ダッシュボードでは、あなたのトレード履歴を深く分析し、任意の EA をバックテスト結果から評価できます。主要メトリクスに基づいた詳細なインサイトとパフォーマンス評価を瞬時に得られます。

さらに、トレードの一貫性も評価できます。これはプロップファームのチャレンジをクリアし、資金提供アカウントを維持する上で重要な要素です。


含まれる内容：
• Trade History Exporter スクリプト (MT5)
– リアルおよびデモのトレード履歴をエクスポート
– Excel 用のクリーンで構造化された CSV 形式
– 主要指標を含む：オープン/クローズ時間、ボリューム、利益、pips、SL/TP、ROI、ドローダウン％、期間、リスク-リワード比

• Pro Excel Trading Analysis テンプレート (購入でアンロック)
– パフォーマンス ダッシュボード：純利益、エクイティ曲線、勝率 / 敗率、平均保有時間 など
– ドローダウン分析：最大 / 相対ドローダウン、ピーク残高、回復 など
– トレードジャーナル：すべてのトレード、方向・シンボル・時間でフィルタ/ソート可能
– トレード品質スコアカード：任意の EA をバックテスト結果で格付け
– リスク指標：Sharpe、Sortino、Calmar、期待値、Profit Factor
– 戦略フィルター：シンボル、日時、EA / 手動、期間で切り替え
– 最良 / 最悪トレード要約：最も良い・悪いトレードを自動識別
– 一貫性シート：ロット・利益・期間・ドローダウンの安定性分析
– シグナル変換：MT4/MT5 シグナル履歴のインポートと分析
– 不審な取引検出：マーチンゲール、ヘッジ、グリッド、資金追加等を自動検知
– 疑わしい入金の検出：ドローダウン後の資金注入を警告
– 成長トラッカー：月別・年別 ROI の可視化と複利計算
– 最高 / 最低トレード：利益順に上位 Top10 を強調
– モンテカルロシミュレーション：過去のパフォーマンスに基づくランダム取引列を試算
– What-If 分析：特定トレードの除外、時間帯除外、ロット調整
– リスク計算機 (Kelly + 固定 %): 最適ポジションサイズを計算
– Trade Visualizer：Excel からエクスポートされたトレードをチャート上にプロット
– ライセンス制御アクセス：MT5 アカウントと PC 認証で保護

対象ユーザー：

  • 手動トレーダー

  • EA ユーザー

  • 開発者 / バックテスター

  • 戦略テスター

ボーナス：完全な Excel テンプレート付き！
スクリプト購入後、Excel テンプレートを受け取れます。すべて自動化：スクリプト実行後に Excel を開いて更新するだけ。

ライセンス＆保護
MT5 アカウント番号と PC のユーザー名 (Windows) を入力して認証する方式を採用。これにより、製品の無断共有を防止します。

ダウンロード内容：

  • Pro_Trading_Analysis_Template.xlsm

  • ユーザーガイド & セットアップ手順

サポート & カスタマイズ
サポートが必要ですか？指標のカスタムメトリクスや可視化を追加したいですか？あなたのニーズに応じてテンプレートを調整します。

一度買えば、永久に分析できる。
初心者から EA 開発者まで、このツールは手作業を大幅に削減し、より賢いトレード判断を助けます。


レビュー 2
labtrade
371
labtrade 2025.08.03 09:57 
 

Good product and some great features, especially new additions such as Monte Carlo analysis, and the developer is responsive and continually improves the product. Recommended.

Loc Vu
95
Loc Vu 2025.07.22 17:08 
 

very good product and developer replies really fast and very informative

