Der EA "Latte" ist in der Lage, mehrere Symbole im vollautomatischen Modus von 1 Chart aus zu handeln.

Der EA verwendet ein neuronales "Transformer"-Netzwerk zur Vorhersage von Kursbewegungen. Der Hauptvorteil des Transformers gegenüber einem LSTM-Netzwerk liegt in seiner Fähigkeit, Muster auch bei sehr langen Datenfolgen zu finden. Während LSTMs bei Sequenzen, die länger als 2-3 Monate sind, oft Informationen verlieren, können Transformers Sequenzen von bis zu einem Jahr problemlos verarbeiten.



Die Transformer-Architektur wurde erstmals 2017 von Google für Sprachübersetzungsaufgaben eingeführt. Seitdem wurde diese Art von neuronalem Netzwerk in großem Umfang für den Aufbau von Systemen der künstlichen Intelligenz verwendet, darunter auch ChatGPT. Der Hauptunterschied zum Transformer besteht darin, dass er jede Eingabe in einem hochdimensionalen Raum (Zehntausende von Dimensionen) kodiert, wodurch er komplexe Beziehungen zwischen allen Elementen in der Sequenz erfassen kann. Dieser Ansatz löste eine Revolution im Bereich des maschinellen Lernens aus, die zunächst nur in Fachkreisen diskutiert wurde, später aber zu großen Fortschritten führte, als die künstliche Intelligenz mehr und mehr zum Mainstream wurde. Infolgedessen haben Transformer-Modelle die LSTMs in vielen Bereichen, einschließlich der Finanzmarktprognosen, zunehmend ersetzt.



Was mich am meisten beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass der Transformer in der Lage ist, auch dann weiter zu lernen, wenn sich die Validierungsdaten von den Trainingsdaten unterscheiden. Meiner Erfahrung nach benötigen LSTM-Netzwerke oft eine Validierungsmenge, die ähnliche Muster wie die Trainingsmenge enthält, um weitere Fortschritte zu erzielen. Wenn die Validierungsbeispiele zu unterschiedlich sind, kommt das LSTM-Training überhaupt nicht voran. Der Transformer hingegen verallgemeinert viel besser und verbessert sich auch bei unbekannten Validierungsdaten. Meine Tests zeigen, dass der Transformer den LSTM bei binären Klassifizierungsaufgaben deutlich übertrifft. Ich habe eine vergleichende Tabelle mit Leistungskennzahlen in die Bilder eingefügt.



Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht darin, dass der Transformer eine viel komplexere Architektur aufweist. Während ich für das Training eines LSTM viele Stunden brauchte, kann das Training eines Transformers viele Tage dauern. Aus diesem Grund plane ich, die Fähigkeiten dieses EA schrittweise zu erweitern. Und wenn die Idee populär wird, werde ich als allererstes den modernsten Grafikprozessor kaufen, um groß angelegte Experimente durchzuführen.

Das neuronale Netzwerk von Transformer verarbeitet Hunderte von Balken und führt umfangreiche Berechnungen durch, weshalb historische Tests zeitaufwändig sein können. Um den Prozess zu beschleunigen, gibt es zwei Empfehlungen: 1) Testen Sie jeweils nur ein Symbol - deaktivieren Sie andere Symbole in den Einstellungen des EA; 2) Verwenden Sie "1-Minuten-OHLC"-Ticks für ein schnelleres Backtesting. Ich arbeite derzeit an weiteren Code-Optimierungen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass neuronale Netzwerke von Transformer von Natur aus eine erhebliche Berechnungszeit benötigen. Diese Verzögerung betrifft nur das historische Testen - der Live-Handel bleibt davon unberührt, da die Signale nur einmal pro Tag berechnet werden.

Starten Sie den EA in einem Chart eines beliebigen Symbols. Der EA handelt immer alle seine Symbole von einem Chart aus, unabhängig von Ihrem aktuellen Chart.



Der EA handelt mit täglichen Daten. Sie können also sowohl "Every tick" als auch "1 minute OHLC" verwenden. Mit der letzteren Option können Sie die Testzeit erheblich verkürzen.





Empfehlungen für den Live-Handel



Chart EURUSD D1

Einzahlung 500 USD (noch besser 1500 USD)

Maximale Trades pro Signal = 2





Eigenschaften des EA